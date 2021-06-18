За фактом хуліганства і погроз співробітникам АРМА розпочато три кримінальні провадження, всі випадки можуть бути пов'язані між собою, - Цуцкірідзе

Серію погроз, хуліганських дій і нещодавній замах на співробітників АРМА в Нацполіції пов'язують між собою.

Про це розповів заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я б розпочав з подій, які передували цим погрозам. Головне слідче управління розслідує провадження щодо одного з ворів у законі, під час розслідування якого було вилучено значну суму коштів. Їх було арештовано й передано в управління АРМА. Потім нам стало відомо, що ці кошти зникли. З цього приводу відкрили кримінальне провадження, слідчі провели велику кількість слідчих дій і встановили низку фізичних осіб, які за підробними рішеннями судів забрали з АРМА ці гроші. Було проведено низку обшуків, зокрема і в одній з адвокатських контор, в якій вилучено матеріали з виписаним алгоритмом дій для забирання цих коштів, що дає нам підстави стверджувати, що до цього злочину причетні чинні адвокати. Слідство триває. Розуміння, хто це безпосередньо зробив, у нас є, найближчим часом отримаємо результат у вигляді підозр", - зазначив він.

За словами Цуцкірідзе, щодо співробітників агентства і керівного складу є кримінальне провадження, яке розслідує Державне бюро розслідувань.

"Вони (загрози і замах. - Ред.) почалися після зникнення коштів. У нас розпочато три кримінальні провадження щодо хуліганських дій і погроз. Пам’ятаєте, була інформація про підкинуту свинячу голову? Ще в одному випадку кинули страйкбольну гранату в автомобіль. Ну, і останній випадок із замахом. Ми пов’язуємо цю серію між собою", - зауважив заступник голови Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зниклого начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Черткова знайшли записку зі словами: "Я не можу вам більше платити", - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Крім того, Цуцкірідзе повідомив, що кошти віддали фізичній особі, яка не надала жодних документів щодо таких надходжень і що має якусь причетність до них. Слідство встановило, що такої ухвали Печерського районного суду, по якій їх отримали, насправді не існує.

"Є ще один епізод на 113 тис. євро і 9300 доларів. Ми цю справу об’єднали з першим провадженням", - додав він.

"Якщо серйозно, то адвокати теж працюють і намагаються зняти арешт із цих коштів. Ми намагаємося разом з Офісом генпрокурора його відстояти. В рамках законних процедур у подальшому я не виключаю передачу цих коштів в АРМА. Сподіваюся, що всі особи, які брали участь у попередньому випадку, зробили відповідні висновки", - підсумував заступник голови Нацполіції.

Інтерв'ю з Максимом Цуцкірідзе для Цензор.НЕТ читайте тут.

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