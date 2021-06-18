У зниклого начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Черткова знайшли записку зі словами: "Я не можу вам більше платити", - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Зниклий офіцер ДПСУ Олексій Чертков записував свої боргові зобов'язання, зокрема, перед колегами по службі.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

За його словами, дружину Черткова допитали, зокрема із застосуванням поліграфа.

"Він намагався повернутися додому. Вона розповіла, що в них був конфлікт на побутовому рівні. Це підтверджується свідченнями сусідів і записками, які було вилучено під час обшуку в його кабінеті. Він усе це нотував. Окрім того, у нього були значні боргові зобов’язання. Зокрема, перед колегами по службі. За декілька днів до зникнення він програв велику суму в казино. Одна з останніх записок: "Я вже не можу вам платити", - розповів Цуцкірідзе.

"В той день, коли зник, він ішов на роботу. Йому зателефонував керівник і сказав, що заплановану раніше нараду скасовано, тож він пішов додому", - додав заступник голови Нацполіції.

Водночас, поки що не вдалося з'ясувати, кому саме писав ці записки Чертков.

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Повний текст інтерв'ю з Максимом Цуцкірідзе читайте тут.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, капітан першого рангу о 6:30 вийшов зі свого дому на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув. До його пошуків було залучено всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку СБУ.

Пізніше Цензор.НЕТ опублікував орієнтування на Черткова. Увечері 1 червня дружина Черткова зателефонувала йому на службу і сказала, що її чоловік повернувся, але вона не хоче пускати його в будинок. Пізніше ця інформація не підтвердилася - прикордонники і поліцейські перевірили камери спостереження і не виявили на них Черткова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Черткова досі не знайдено, пошуки тривають, - Бутусов