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зникнення (127) пропажа (48) Цуцкірідзе Максим (29) Чертков Олексій (5)

У зниклого начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Черткова знайшли записку зі словами: "Я не можу вам більше платити", - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Новини Цензор.НЕТ Події

У зниклого начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Черткова знайшли записку зі словами:

Зниклий офіцер ДПСУ Олексій Чертков записував свої боргові зобов'язання, зокрема, перед колегами по службі.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

За його словами, дружину Черткова допитали, зокрема із застосуванням поліграфа.

"Він намагався повернутися додому. Вона розповіла, що в них був конфлікт на побутовому рівні. Це підтверджується свідченнями сусідів і записками, які було вилучено під час обшуку в його кабінеті. Він усе це нотував. Окрім того, у нього були значні боргові зобов’язання. Зокрема, перед колегами по службі. За декілька днів до зникнення він програв велику суму в казино. Одна з останніх записок: "Я вже не можу вам платити", - розповів Цуцкірідзе.

"В той день, коли зник, він ішов на роботу. Йому зателефонував керівник і сказав, що заплановану раніше нараду скасовано, тож він пішов додому", - додав заступник голови Нацполіції.

Водночас, поки що не вдалося з'ясувати, кому саме писав ці записки Чертков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто не знає, куди зник офіцер ДПСУ Чертков, що володіє даними про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, інформація про його виявлення не підтвердилася, - Бутусов

Повний текст інтерв'ю з Максимом Цуцкірідзе читайте тут.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, капітан першого рангу о 6:30 вийшов зі свого дому на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув. До його пошуків було залучено всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку СБУ.

Пізніше Цензор.НЕТ опублікував орієнтування на Черткова. Увечері 1 червня дружина Черткова зателефонувала йому на службу і сказала, що її чоловік повернувся, але вона не хоче пускати його в будинок. Пізніше ця інформація не підтвердилася - прикордонники і поліцейські перевірили камери спостереження і не виявили на них Черткова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Черткова досі не знайдено, пошуки тривають, - Бутусов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Начштаба Одесского отряда морской пограничной охраны - игроман. Всё что нужно знать о кадровой политике в стране.
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18.06.2021 10:07
+18
Ну вот, не успели открыть казино.....
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18.06.2021 10:03
+18
проиграл в казино / Организаторы игорного бизнеса .Борис Баум. В Офисе президента подтвердили, что орган контроля за игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Баум. Баум входит в комиссию при ВР по работе над законопроектом о регулировании азартных игр под предлогом представителя Зеленского.Баум - фигурант уголовного производства по присвоения государственных средств Украины. Занимал руководящие должности в компаниях, связанных с российской ОПГ "Лужниковские ". Работал директором телеканала RTVI в Нью-Йорке, подконтрольныму ФСБ РФ. Помощник бизнесмена Спектора. Спектор и Баум участники переговорав Пинчука с Коломойским по Никопольскому заводу ферросплавов, где эти четыре вора договорились как грабить 6 000 работников украинского завода. Сейчас воры мафии Коломойского договорились как мародёрить всю Украину.
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18.06.2021 10:08
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Ну вот, не успели открыть казино.....
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18.06.2021 10:03 Відповісти
Більше гральних закладів легальних і доступніх 24/7... Начштаба Одесского отряда морской пограничной охраны Чертков за несколько дней до исчезновения проиграл в казино большую сумму, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 3247
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18.06.2021 10:07 Відповісти
летальных и доступных
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18.06.2021 10:33 Відповісти
хто хотів грати той грав, і заборони для них не були перешкодою.
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18.06.2021 10:39 Відповісти
До закрытия казино в Одессе в 2008 году оно находилось на ул.Пушкинской в том же здании швейцарского архитектора Бернардацци, что и городская филармония. Тогда они платили 75% от прибыли. Сейчас по закону казаино будет платить уже 25% прибыли, а всю остальную прибыль будут отдавать "новым лицам".
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18.06.2021 14:55 Відповісти
откроют - отыграется
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18.06.2021 15:24 Відповісти
Какие еще "записки", что за туфта? Мы в XXI веке живем, а не в XIX-ом
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18.06.2021 10:04 Відповісти
причем тут 21 век вы что все доверяете смартфону ну ну у вас украдут смартфон а память у вас дырявая... ... писать записки вести учет в ежедневнике блокноте нормальное явление...
тут вопрос в ином как психологи контрразведка кадровики проморгали да еще если играли сослуживцы в карты казино рулетку женщины вино водка карты бильярд рулетка это все классические подходы для шантажа и вербовки человека вражеской разведкой.... носитель такого массива информации а побирался по паленным олноруким забегаловкам ну да с таким оцей ********** не удивлен даже...
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18.06.2021 10:18 Відповісти
забухал
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18.06.2021 10:06 Відповісти
Или застрелился... найдя укромное место.
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18.06.2021 11:02 Відповісти
Начштаба Одесского отряда морской пограничной охраны - игроман. Всё что нужно знать о кадровой политике в стране.
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18.06.2021 10:07 Відповісти
Он еще святым выглядит на фоне извращенцев, насильников и уголовников, которые заседают в Раде.
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18.06.2021 10:25 Відповісти
Как сказать. Обычно на таких вещах и вербуют.... Начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Чертков за кілька днів до зникнення програв у казино велику суму, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 7137
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18.06.2021 10:53 Відповісти
На фоне войны извращенцы, насильники и уголовники просто ангелы по сравнению с начальником одесского отряда МПО у которого долги и родители под контролем ФСБ в Крыму. Накой та граница нужна если так лихо может жить и так просто пропасть начальник штаба.
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18.06.2021 11:35 Відповісти
проиграл в казино / Организаторы игорного бизнеса .Борис Баум. В Офисе президента подтвердили, что орган контроля за игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Баум. Баум входит в комиссию при ВР по работе над законопроектом о регулировании азартных игр под предлогом представителя Зеленского.Баум - фигурант уголовного производства по присвоения государственных средств Украины. Занимал руководящие должности в компаниях, связанных с российской ОПГ "Лужниковские ". Работал директором телеканала RTVI в Нью-Йорке, подконтрольныму ФСБ РФ. Помощник бизнесмена Спектора. Спектор и Баум участники переговорав Пинчука с Коломойским по Никопольскому заводу ферросплавов, где эти четыре вора договорились как грабить 6 000 работников украинского завода. Сейчас воры мафии Коломойского договорились как мародёрить всю Украину.
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18.06.2021 10:08 Відповісти
Шо опять обрезанные с двойным/тройным гражданством? Почему то я не удивлен.
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18.06.2021 11:51 Відповісти
Дурик хотел срубить баблишка по-легкому! ) не вышло, не фартануло))
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18.06.2021 10:08 Відповісти
Где то в лесу,прикопали?
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18.06.2021 10:31 Відповісти
В Крыму наверно, сливает оккупантам нужную информацию в обмен на погашение долгов из газпромовской кубышки....
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18.06.2021 10:09 Відповісти
"Кроме того, у него были значительные долговые обязательства. В частности, перед коллегами по службе. За несколько дней до исчезновения он проиграл крупную сумму в казино. Одна из последних записок: "Я не могу вам платить".

Источник: https://censor.net/ru/n3272195

Писали, що понабирав в борг у колег по роботі 400 000 грн..
Але де він зараз? Наші так звані правоохоронці демонструють свою імпотентність в реальних справах.
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18.06.2021 10:12 Відповісти
Зато с Чаусом на высоте)))))))))))))))))
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18.06.2021 10:31 Відповісти
нормально так...с коллегами по работе отдыхают )))
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18.06.2021 10:50 Відповісти
Навряд. Схоже, він їх кинув на гроші.
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18.06.2021 11:02 Відповісти
Лесопосадки по пути есть? Я бы там поискала
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18.06.2021 10:14 Відповісти
Поля орошения есть. Там все шито-крыто... Но зачем убивать должника? Смысл? "Все смешалось в доме Волконских..." Кадровая политика- зашибись!!
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18.06.2021 10:23 Відповісти
Облонских тоже! Начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Чертков за кілька днів до зникнення програв у казино велику суму, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 7418
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18.06.2021 10:28 Відповісти
Они частенько самОубиваются)
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18.06.2021 15:12 Відповісти
а я бы у Пукача спросил.
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18.06.2021 10:32 Відповісти
і на кого розрахована ця "сахарна" лабуда від цього цукрідзе?
начштаба затятий ігроман?!?!?! і проце знають всі і всюди!?
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18.06.2021 10:17 Відповісти
Странно как то. Никогда не сказал бы, по чертам его лица, что....это игрок в казино.
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18.06.2021 10:18 Відповісти
А какие черты лица у игроков ? Начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Чертков за кілька днів до зникнення програв у казино велику суму, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 5786
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18.06.2021 10:24 Відповісти
Начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Чертков за кілька днів до зникнення програв у казино велику суму, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 1951
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18.06.2021 10:40 Відповісти
Казино-зло направленное против человека!
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18.06.2021 10:26 Відповісти
Начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Чертков за кілька днів до зникнення програв у казино велику суму, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 1188 Это лицо...с несмываемой печатью АЗАРТА.
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18.06.2021 10:32 Відповісти
поцчіму? це всього навього сспроба людини обманути саму себе, а на цьому заробляють.
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18.06.2021 12:35 Відповісти
Ось хто заробляє на цьому,той буде палати,а всі скарги на укрпочту листом
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18.06.2021 20:57 Відповісти
При совке когда получал допуск крутили и папу и маму и дедушку с бабушкой.А сейчас хз что.
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18.06.2021 10:30 Відповісти
сейчас всех крутят на ую
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18.06.2021 10:35 Відповісти
І братів-сестер. І родичів жінки так само.
І так іще в 90-х було.
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18.06.2021 16:17 Відповісти
Азарт это зависимость и болезнь. А орали Зрада Зрада. Скорее всего с собой покончил. Не дай Бог, конечно.
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18.06.2021 10:46 Відповісти
ситуация такая что как раз дай бог что бы сам покончил а не в Крым перебрался Начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Чертков за кілька днів до зникнення програв у казино велику суму, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 1660
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18.06.2021 10:51 Відповісти
Ещё вариант есть. Сейчас прячется. ФСБ находят тех, кому он должен и беседуют. Настоятельно рекомендуют или уговаривают простить долг. Пока простить. Выходят на родню. Родня связывается с ним и ФСБ сходится с ним. Далее вербовка. Это просто классика жанра. В любом случае, даже если он найдётся живым и здоровым, доверия и допуска к тайнам уже быть не может
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18.06.2021 20:28 Відповісти
Какое в жо..у Казино ? Подпольное что ли , ну и офицер обладающий сверхважной секретной инфой ! Куда контрразведка смотрит ? Или он с ней в казино играл ?
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18.06.2021 10:47 Відповісти
игромания это болезнь сродни наркомании . человек страдающий подобным недугом не должен занимать такую высокую должность . поймать такого на долговой крючок проще простого . а там один шаг и до предательства
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18.06.2021 10:49 Відповісти
Косоокий Герус, який свідомо розвалив весь енергетичний сектор, подейкують програє в карти і вже винен велику суму грошей. Чи не тому він свідомо гадить?
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18.06.2021 11:13 Відповісти
хз шо там у Геруса с азартом . но на счет гадить . он если и гадит то исключительно Зельке и его зеленой тусовке . так что он не гадит а раскрывает подковерные интрижки в святом семействе . он обиженка . был отогнан корыта У зниклого начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Черткова знайшли записку зі словами: "Я не можу вам більше платити", - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 451
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18.06.2021 11:50 Відповісти
классный "обликоморале"))) у начштаба и его коллег (которым должен)))
офигеть...
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18.06.2021 10:52 Відповісти
начальник пограничного отряда... с розумом сопливого подростка, играет в казино... в долг... - клинический случай, параллельно с полной неадекватностью и 100% некомпетентностью... - находка для врага.
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18.06.2021 11:04 Відповісти
Зєля хоче відкрити гральні автомати біля кожного під'їзду. Ігроманія(лудоманія) ще гірша за наркоманію.
________
Чмирька Зєлю геть. Дострокові.
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18.06.2021 11:08 Відповісти
Ти його привів до влади.
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18.06.2021 12:34 Відповісти
З лейтенанта, до капітана 1 рангу за скільки років доскакав???
Хто його пхав???
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18.06.2021 12:11 Відповісти
В катакомбах ищите. Партизанит видимо болезный.😀😀😀
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18.06.2021 13:23 Відповісти
Этот Чертков давно запланировал стать на лыжи по отлично ему известным коридорам через кордон. Капраз, начальник штаба пограничной охраны от Крыма до Румынии выходит из дома на службу в джинсах, кроссовках и рюкзаком за спиной. Контрразведка СБУ, ау...
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18.06.2021 13:33 Відповісти
Нас зовсім вважають за дебілів
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18.06.2021 16:27 Відповісти
 
 