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Великобритания фиксирует резкий рост новых случаев COVID-19 из-за распространения дельта-штамма из Индии: заболеваемость достигла уровня февраля 2021 года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Великобритания фиксирует резкий рост новых случаев COVID-19 из-за распространения дельта-штамма из Индии: заболеваемость достигла уровня февраля 2021 года

В Великобритании число новых подтвержденных случаев коронавируса превысило 10 000 в сутки впервые почти за четыре месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По данным правительства, в четверг за последние 24 часа было зарегистрировано еще 11 007 случаев. Это самый высокий ежедневный показатель с 19 февраля, когда было зарегистрировано 12 027 случаев заболевания.

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Главный медицинский советник правительства профессор Крис Витт сказал, что масштаб нынешней вспышки "все еще неопределенный", но он "точно приведет к дальнейшим госпитализациям и, к сожалению, несомненно, приведет к новым смертям".

Ежедневные случаи заболевания довольно резко выросли за последние несколько недель после того, как ранее колебались около отметки 2000. Дельта-вариант, который был впервые обнаружен в Индии и считается более заразным, чем предыдущий доминирующий штамм, составляет около 95% всех новых случаев в Британии.

Большинство новых подтвержденных случаев обнаружили в более молодых возрастных группах, которые еще не получили вакцины от COVID-19.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подтвердил, что с пятницы внедрение вакцин в Британии будет распространяться на всех взрослых старше 18 лет.

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Распространение дельта-варианта изменило планы правительства по отмене остальных ограничений на социальные контакты в Англии, начиная со следующей недели.

В понедельник премьер-министр Борис Джонсон отложил этот шаг до 19 июля, заявив, что сейчас "время ослабить ускорение", чтобы больше людей могло пройти вакцинацию и предотвратить новые смерти.
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Топ комментарии
+7
Попахивает звиздежом для подогревание задолбавшей весь "пипл" темы. То они корону вакциной победили, через неделю опять-"все умрут"
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18.06.2021 12:50
+4
а наши идиоты сняли запрет на авиа сообщение с Индией....
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18.06.2021 12:45
+2
Надо просто прикончить Билла Гейтса. Этот дьявол не успокоится, пока не изведет всех белых христиан
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18.06.2021 12:47
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Капец, они ж там вакцинировали огромную кучу народа. Если даже после этого такая вспышка... представляю, что там в Индии творится...
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18.06.2021 12:37 Ответить
На начало лета было около 50%. В 60-млн стране, там еще есть кому болеть
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18.06.2021 13:58 Ответить
В Британии большая диаспора индусов - вот и привезли
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18.06.2021 12:44 Ответить
а теперь бриты развезут дальше по миру...
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18.06.2021 13:23 Ответить
Все возможно
Непонятно как реагируют вакцины на этот штам
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18.06.2021 13:29 Ответить
это не главное.
Во всех странах есть масса невакцинированных людей, подростков и детей.
Так что, вирусу все еще есть, где разгуляться.
О нашей "стране-чемпионке" вообще молчу.
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18.06.2021 13:57 Ответить
а наши идиоты сняли запрет на авиа сообщение с Индией....
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18.06.2021 12:45 Ответить
Після того, як борис переболів барановірусом, він дав ускладнення на голову, і тепер йому подобається перманентно драконити людей. Велика Британія фіксує різке зростання нових випадків COVID-19 через поширення дельта-штаму з Індії: захворюваність досягла рівня лютого 2021 року - Цензор.НЕТ 4791
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18.06.2021 13:50 Ответить
Инактивированная вакциана из смеси всех наиболее распрастроненых "дохлых" штамов вируса решит проблему, если привить ею 75% населения планеты за период 3-4 месяца /ибо имунитет от вацины вряд ли более полугода/, что крайне маловероятно!
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18.06.2021 12:47 Ответить
Надо просто прикончить Билла Гейтса. Этот дьявол не успокоится, пока не изведет всех белых христиан
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18.06.2021 12:47 Ответить
Попахивает звиздежом для подогревание задолбавшей весь "пипл" темы. То они корону вакциной победили, через неделю опять-"все умрут"
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18.06.2021 12:50 Ответить
а наш Зеро уже дал заявление что коронавирус побежден в Украине.
90% населения не привито, ездить никуда не могут(за исключением избранных от правительства, переколотых пфайцером).
Германия уже и визы требует.
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18.06.2021 12:50 Ответить
18.06.21 12:34 Германия с 25 июня открывает границы для вакцинированных украинцев
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18.06.2021 13:25 Ответить
б*же, сдаюсь, Борис, сади меня, но в норвежскую тюрьму(посм. фото), это я завес гваделупский, кеннедийский и чикатильский вирус шоп нарушить цел..., сорри - нерушимость фунта, Сэру Кидду слава, пиратам слава...
эй? вы шо, померли?(ну тогда золотишко подсоберу)
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18.06.2021 12:59 Ответить
А как же утверждения антиваксеров "Этот коронавирус - это же обычный грипп, он исчезнет, как только лето настанет. Потому что перпеникуляр (или витамин Д или ультафиолет и т.п. )!"?
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18.06.2021 13:00 Ответить
антипка, ты купленный
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18.06.2021 15:30 Ответить
Совсем слабо у Вас с доказательствами.
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18.06.2021 15:53 Ответить
твои передергивания терминов, количество заумных перекрестных слов и ссылки на хламосайты. Все не соответствует медицинской науке - это и есть доказательство
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18.06.2021 16:04 Ответить
Ты хотя бы один мой пост опроверг, с доказательствами и ссылками на научные публикации? Если да, то давай ссылку на это, посмотрим вместе.
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18.06.2021 16:07 Ответить
А тупоголовые квартальные черты, мало того, что открыли границы Украины для всех желающих, так еще отменили тестирование для всех вьезжающих. С учетом нулевой вакцинации нормальной вакциной в стране, то осенью нас ждеттволна похлеще буковельской.
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18.06.2021 13:56 Ответить
...та де там волна - цунама! Дев'ятий вал!
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18.06.2021 14:40 Ответить
А что ж такое с вакцинацией? Не, не помогает?
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18.06.2021 16:37 Ответить
"Большинство новых подтвержденных случаев обнаружили в более молодых возрастных группах, которые еще не получили вакцины от COVID-19"
А по-конкретнее можно?? большинство, это сколько?? 51 или 99%??
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18.06.2021 19:32 Ответить
 
 