Великобритания фиксирует резкий рост новых случаев COVID-19 из-за распространения дельта-штамма из Индии: заболеваемость достигла уровня февраля 2021 года

В Великобритании число новых подтвержденных случаев коронавируса превысило 10 000 в сутки впервые почти за четыре месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По данным правительства, в четверг за последние 24 часа было зарегистрировано еще 11 007 случаев. Это самый высокий ежедневный показатель с 19 февраля, когда было зарегистрировано 12 027 случаев заболевания.

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Главный медицинский советник правительства профессор Крис Витт сказал, что масштаб нынешней вспышки "все еще неопределенный", но он "точно приведет к дальнейшим госпитализациям и, к сожалению, несомненно, приведет к новым смертям".

Ежедневные случаи заболевания довольно резко выросли за последние несколько недель после того, как ранее колебались около отметки 2000. Дельта-вариант, который был впервые обнаружен в Индии и считается более заразным, чем предыдущий доминирующий штамм, составляет около 95% всех новых случаев в Британии.

Большинство новых подтвержденных случаев обнаружили в более молодых возрастных группах, которые еще не получили вакцины от COVID-19.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подтвердил, что с пятницы внедрение вакцин в Британии будет распространяться на всех взрослых старше 18 лет.

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Распространение дельта-варианта изменило планы правительства по отмене остальных ограничений на социальные контакты в Англии, начиная со следующей недели.

В понедельник премьер-министр Борис Джонсон отложил этот шаг до 19 июля, заявив, что сейчас "время ослабить ускорение", чтобы больше людей могло пройти вакцинацию и предотвратить новые смерти.