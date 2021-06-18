В оккупированном Симферополе бродячие собаки не давали приземлиться самолету из Москвы
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Пассажирский Airbus из Москвы не смог приземлиться с первого раза в Симферополе из-за животных на взлетно-посадочной полосе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.
"Диспетчер посадки утром в пятницу получил доклад от наземных служб о нескольких животных на полосе, предварительно – о бродячих собаках. Он передал информацию командиру самолета Airbus 320, который заходил на посадку. Было принято решение об уходе на второй круг", - сказал источник.
Самолет приземлился благополучно после того, как специалистам аэродромных служб удалось прогнать с полосы двух находившихся там собак.
На борту лайнера находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа.
Напомним, 17 июня 2021 г. Boeing 767 авиакомпании "Икар", летевший из Москвы, выкатился за ВПП в аэропорту Симферополя. На его борту находились 284 пассажира. Из-за этого инцидента аэропорт Симферополя приостанавливал прием и отправку рейсов.
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они, наверное, хотят улететь от этого сруського мира
потому и тусуются там
а второго, за рулем BMW, ликвидировал.
Под Екатеринбургом произошло ДТП, автомобиль Opel сбил лося. От удара животное вылетело на встречную полосу и убило водителя BMW. Об этом сообщает портал «Е1».
это ПСы,
сквозь туман
их визитки заметны...
ТОЛЬКО СЕГОДНЯ И ЕЩЕ 18 РАЗ В СУТКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ МЕСЯЦА! НА ВСЕХ ТЕЛЕКАНАЛАЙ РОССИИ!
В Семфирополе бИндеровцы натренеровали собак и они не позволяют приземляться самолетам из Москвы! Хвостами они пишут на ВПП "Слава Украине! Героям слава! ФСБ распологает информацией о подготовке Правым Сектором котов и кошек к акции по всем квартирам Крыма под кодовым названием "Обоссы коврик москалю и насри в тапки КРЫСчанину". Это хфашизм!
Только не говорите, что это происшествие какая то мистика....
зато какая ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ !
- Почему?
- Там две такие большие собаки..!