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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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аеропорт (683) Сімферополь (211) НС (104)

В окупованому Сімферополі бродячі собаки не давали приземлитися літаку з Москви

Новини Цензор.НЕТ Події

В окупованому Сімферополі бродячі собаки не давали приземлитися літаку з Москви

Пасажирський Airbus із Москви не зміг приземлитися з першого разу в Сімферополі через тварин на злітно-посадковій смузі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Интерфаксу" джерело в службах аеропорту.

"Диспетчер посадки вранці в п'ятницю отримав доповідь від наземних служб про кількох тварин на смузі, попередньо - про бродячих собак. Він передав інформацію командиру літака Airbus 320, який заходив на посадку. Було прийнято рішення про відхід на друге коло", - сказало джерело.

Літак приземлився благополучно після того, як фахівцям аеродромних служб вдалося прогнати зі смуги двох собак.

На борту лайнера перебувало 166 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Також читайте: Надійшло повідомлення про "замінування" літака в аеропорту "Бориспіль" і декількох станцій столичного метро, ​​- Нацполіція

Нагадаємо, 17 червня 2021 р. Boeing 767 авіакомпанії "Ікар", що летів з Москви, викотився за ЗПС в аеропорту Сімферополя. На його борту перебувало 284 пасажири. Через цей інцидент аеропорт Сімферополя припиняв прийом і відправку рейсів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+48
Даже животные понимают, что это оккупанты !
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18.06.2021 14:15
+34
Бродячие собаки и те понимают , что москальне нечего делать в украинском Крыму 😀
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18.06.2021 14:05
+28
Навіть собаки розуміють, чий Крим!)))
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18.06.2021 14:08
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Это кацапы там по полю бродят, чи шо?
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18.06.2021 14:04 Відповісти
Даже животные понимают, что это оккупанты !
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18.06.2021 14:15 Відповісти
Крим під кацапами перетворюється на пустелю ... Скоро на взльотку підуть верблюди і варани .... - бо барани .
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18.06.2021 14:21 Відповісти
Даже твой смайлик говном смердит, засранец!!!
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19.06.2021 09:22 Відповісти
не,написано собаки В окупованому Сімферополі бродячі собаки не давали приземлитися літаку з Москви - Цензор.НЕТ 639.свинособаки в самолете сидели,172 штуки
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18.06.2021 14:21 Відповісти
Тогда реально природа их гонит с Крымской земли.
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18.06.2021 14:23 Відповісти
Як толерантно називають кацапів,😀
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18.06.2021 14:04 Відповісти
Бродячие собаки в оккупированном Симферополе не позволили приземлиться с первого раза самолету из Москвы - Цензор.НЕТ 7723

они, наверное, хотят улететь от этого сруського мира Бродячие собаки в оккупированном Симферополе не позволили приземлиться с первого раза самолету из Москвы - Цензор.НЕТ 3805
потому и тусуются там Бродячие собаки в оккупированном Симферополе не позволили приземлиться с первого раза самолету из Москвы - Цензор.НЕТ 7723
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18.06.2021 14:04 Відповісти
Бродячие собаки и те понимают , что москальне нечего делать в украинском Крыму 😀
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18.06.2021 14:05 Відповісти
А де лаптеголовым шо делать? Они чужие на празднике жизни.
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18.06.2021 14:07 Відповісти
то собачки обученные , дельфинами заброшенные в тыл врага... Бродячие собаки в оккупированном Симферополе не позволили приземлиться с первого раза самолету из Москвы - Цензор.НЕТ 4912
Бродячие собаки в оккупированном Симферополе не позволили приземлиться с первого раза самолету из Москвы - Цензор.НЕТ 570
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18.06.2021 14:06 Відповісти
Навіть собаки розуміють, чий Крим!)))
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18.06.2021 14:08 Відповісти
Ели бы не собаки - ето были бы солдаты НАТЫ !!!!!))))))
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18.06.2021 14:24 Відповісти
Сбитый на РФ лось успел ранить одного расеянца,
а второго, за рулем BMW, ликвидировал.

Под Екатеринбургом произошло ДТП, автомобиль Opel сбил лося. От удара животное вылетело на встречную полосу и убило водителя BMW. Об этом сообщает портал «Е1».

Бродячие собаки в оккупированном Симферополе не позволили приземлиться с первого раза самолету из Москвы - Цензор.НЕТ 8858
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18.06.2021 14:09 Відповісти
В окупованому Сімферополі бродячі собаки не давали приземлитися літаку з Москви - Цензор.НЕТ 8372 В окупованому Сімферополі бродячі собаки не давали приземлитися літаку з Москви - Цензор.НЕТ 3262
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18.06.2021 17:28 Відповісти
собаки-бандерівці
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18.06.2021 14:10 Відповісти
Если красчане съели ещё не всех бродячих собак то всё ещё не так уж и плохо.
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18.06.2021 14:12 Відповісти
хокку:

это ПСы,
сквозь туман
их визитки заметны...
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18.06.2021 14:14 Відповісти
ыыыы
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18.06.2021 14:15 Відповісти
Правильно свинособаки, исправьте.
В окупованому Сімферополі бродячі собаки не давали приземлитися літаку з Москви - Цензор.НЕТ 7766
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18.06.2021 14:16 Відповісти
АНОНС!
ТОЛЬКО СЕГОДНЯ И ЕЩЕ 18 РАЗ В СУТКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ МЕСЯЦА! НА ВСЕХ ТЕЛЕКАНАЛАЙ РОССИИ!
В Семфирополе бИндеровцы натренеровали собак и они не позволяют приземляться самолетам из Москвы! Хвостами они пишут на ВПП "Слава Украине! Героям слава! ФСБ распологает информацией о подготовке Правым Сектором котов и кошек к акции по всем квартирам Крыма под кодовым названием "Обоссы коврик москалю и насри в тапки КРЫСчанину". Это хфашизм!
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18.06.2021 14:19 Відповісти
если собаки были в синих тапках то это наша ДРГ В окупованому Сімферополі бродячі собаки не давали приземлитися літаку з Москви - Цензор.НЕТ 6149
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18.06.2021 14:20 Відповісти
точно наши В окупованому Сімферополі бродячі собаки не давали приземлитися літаку з Москви - Цензор.НЕТ 7949
В окупованому Сімферополі бродячі собаки не давали приземлитися літаку з Москви - Цензор.НЕТ 9021
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18.06.2021 14:22 Відповісти
там визитка Яроша В окупованому Сімферополі бродячі собаки не давали приземлитися літаку з Москви - Цензор.НЕТ 7613
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18.06.2021 14:27 Відповісти
Смерть москалям!
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18.06.2021 14:28 Відповісти
Та те що треба!
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18.06.2021 14:44 Відповісти
Бідні собачки хотіли захопити літак і вилетіти з окупованого Криму в Україну!
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18.06.2021 14:23 Відповісти
В окупованому Сімферополі бродячі собаки не давали приземлитися літаку з Москви - Цензор.НЕТ 9
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18.06.2021 14:25 Відповісти
Молодцы сержант Петренко и рядовой Кузьмук! В следующий раз все-таки полосу надо заминировать перед отходом.
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18.06.2021 14:28 Відповісти
Це собако-бандерівці! Зараз ще коти підтягнутся)))
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18.06.2021 14:37 Відповісти
А чом би й ні...
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18.06.2021 14:46 Відповісти
Хммм..ну вот вам и ответ!!! Выходит ...Скуби Ду реально существует! Собственно, как и сами аннунаки, потомком которых он и является. И это не смешно, вот не надо так улыбаться, насколько вы помните из мультика - собака Скуби Ду это не много не мало, а младший сотрудник "Мистической Корпорации"!
Только не говорите, что это происшествие какая то мистика....
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18.06.2021 14:39 Відповісти
наверное собаки были с визитками правого сектора
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18.06.2021 14:42 Відповісти
Кругом розкидалися.....
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18.06.2021 14:49 Відповісти
Две собаки прогнали целый самолёт, вот пусть бы СБУ у них поучилось эффективности.
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18.06.2021 14:47 Відповісти
В окупованому Сімферополі бродячі собаки не давали приземлитися літаку з Москви - Цензор.НЕТ 3028
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18.06.2021 14:51 Відповісти
Обожаю собак . Они-лучшие люди . Честные и преданные .
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18.06.2021 14:52 Відповісти
Уточню, с вашего позволения, - они, собаки, лучше россиян. И умнее.
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18.06.2021 15:18 Відповісти
Собаки, и то бандеровцы
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18.06.2021 14:53 Відповісти
В єтой новости прекрасно все
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18.06.2021 14:55 Відповісти
Я думал, там стая диких собак штук 50, а то и больше, а их всего 2,
зато какая ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ !
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18.06.2021 14:59 Відповісти
Они тоже хотят в Украину . В окупованому Сімферополі бродячі собаки не давали приземлитися літаку з Москви - Цензор.НЕТ 1999
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18.06.2021 15:01 Відповісти
даже бродячие собаки уже поняли.что оккупант только навредил.Жаль.что для граждан.жаждавших российские паспорта,российские пенсии и российских богатых туристов (чтобы как при СССР с одного сезона жить весь год),так не все поняли.некоторые ещё думают.что трудности временные...а собаки уже точно знают,кто оккупант и что несёт со своим волчьим "русским миром"
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18.06.2021 15:03 Відповісти
БЛД! Вот почему один из главных аргументов своего предательства у ваты - это пенсия! В окупованому Сімферополі бродячі собаки не давали приземлитися літаку з Москви - Цензор.НЕТ 3032Или на большее они и не способны? В окупованому Сімферополі бродячі собаки не давали приземлитися літаку з Москви - Цензор.НЕТ 6526
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18.06.2021 15:57 Відповісти
- Только танки. Пехота там не пройдёт. Так что - только танки.
- Почему?
- Там две такие большие собаки..!
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18.06.2021 15:09 Відповісти
Псам-респект...
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18.06.2021 15:24 Відповісти
А где санкции против авиакомпании?...
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18.06.2021 15:26 Відповісти
браво собачки
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18.06.2021 15:38 Відповісти
Собачки заблокували аеропорт? Які молодці. Може мало пуйло прибути?
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18.06.2021 15:43 Відповісти
Собаки хорошие, но кацапы из потравят от злости.((
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18.06.2021 16:08 Відповісти
Визитку Яроша не нашли?
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18.06.2021 16:25 Відповісти
Какая достойная новость.
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18.06.2021 17:09 Відповісти
А вони не ла-ла-кали:- Путін-*****, й не скандували:- Кацапи-геть із українського Криму!? Вроді би ні? Ну,не ла-ла-кали, зате своєю поведінкою показували оте. Кацапи,поскаржтесь на клятущих кабиздохів у міжнародний суд!
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18.06.2021 18:24 Відповісти
ИКАР АВИАКОМПАНИЯ...улусы не дочитали миф до конца ..теплоход Титаник или Камикадзе тоже красивое название..и это авиа ну и дэбилы
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18.06.2021 19:23 Відповісти
Як уявлю що сталось би з кацапами якби на злітному полі зявився один справжній бандерівець... В окупованому Сімферополі бродячі собаки не давали приземлитися літаку з Москви - Цензор.НЕТ 4504
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18.06.2021 23:11 Відповісти
Несомненно, это были собаки - баньдеровцы.
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19.06.2021 09:25 Відповісти
 
 