В окупованому Сімферополі бродячі собаки не давали приземлитися літаку з Москви
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Пасажирський Airbus із Москви не зміг приземлитися з першого разу в Сімферополі через тварин на злітно-посадковій смузі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Интерфаксу" джерело в службах аеропорту.
"Диспетчер посадки вранці в п'ятницю отримав доповідь від наземних служб про кількох тварин на смузі, попередньо - про бродячих собак. Він передав інформацію командиру літака Airbus 320, який заходив на посадку. Було прийнято рішення про відхід на друге коло", - сказало джерело.
Літак приземлився благополучно після того, як фахівцям аеродромних служб вдалося прогнати зі смуги двох собак.
На борту лайнера перебувало 166 пасажирів і 6 членів екіпажу.
Нагадаємо, 17 червня 2021 р. Boeing 767 авіакомпанії "Ікар", що летів з Москви, викотився за ЗПС в аеропорту Сімферополя. На його борту перебувало 284 пасажири. Через цей інцидент аеропорт Сімферополя припиняв прийом і відправку рейсів.
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они, наверное, хотят улететь от этого сруського мира
потому и тусуются там
а второго, за рулем BMW, ликвидировал.
Под Екатеринбургом произошло ДТП, автомобиль Opel сбил лося. От удара животное вылетело на встречную полосу и убило водителя BMW. Об этом сообщает портал «Е1».
это ПСы,
сквозь туман
их визитки заметны...
ТОЛЬКО СЕГОДНЯ И ЕЩЕ 18 РАЗ В СУТКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ МЕСЯЦА! НА ВСЕХ ТЕЛЕКАНАЛАЙ РОССИИ!
В Семфирополе бИндеровцы натренеровали собак и они не позволяют приземляться самолетам из Москвы! Хвостами они пишут на ВПП "Слава Украине! Героям слава! ФСБ распологает информацией о подготовке Правым Сектором котов и кошек к акции по всем квартирам Крыма под кодовым названием "Обоссы коврик москалю и насри в тапки КРЫСчанину". Это хфашизм!
Только не говорите, что это происшествие какая то мистика....
зато какая ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ !
- Почему?
- Там две такие большие собаки..!