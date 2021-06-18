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Повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогаза" не предвидится, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогаза" не предвидится, - Шмыгаль

Все частные потребители газа ГК "Нафтогаз України" пользуются годовым продуктом.

 Об этом 18 июня, отвечая на вопросы депутатов в парламенте, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

Шмыгаль отметил, что у "Нафтогаза" более 1 млн потребителей, которые получают газ по цене годового тарифа. При этом параллельно есть биржевые торги, где ежемесячно устанавливается индикативная цена, добавил глава Кабмина.

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"Месячным продуктом "Нафтогаза" ни один гражданин не пользуется... Поэтому в течение года, начиная с 1 июня, все частные потребители "Нафтогаза", в том числе и те, которые присоединяются сейчас, получают газ по цене 7,96 грн за кубометр", – сказал Шмыгаль.

По его словам, на мировом и на украинском рынке газа наблюдаются значительные колебания цен. Так в июне индикативная цена газа составляет более 11 грн за 1 м³. Но это не значит, что его стоимость в августе, сентябре не может снизиться, а украинцы – получать газ по более низкой цене в месячном тарифе, подчеркнул глава правительства.

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Топ комментарии
+9
Кто-то с зебилов ему верит? Повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогаза" не предвидится, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2993
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18.06.2021 15:46
+8
Вообще-то давно пора разобраться с хитрожопостью олигархов
1. Проекты подведения к домам делают за счёт людей
2. Материалы ( трубы , кабели и т д) подведения сетей к домам оплачивает люди
3. Работу оплачивают люди
ПОТОМ ОЛИГАРХИ ЗАБИРАЮТ ВСЕ ПОСТРОЕННОЕ К СЕБЕ НА БАЛАНС И ДЕРУТ С ЛЮДЕЙ ДЕНЬГИ
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18.06.2021 15:44
+4
ну, годовий тариф йому змахлювати - йому як два пальці обісцяти.
Це чисто зебільна риса - маніпулювати і брехати.
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18.06.2021 15:49
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Сюрприз будет...
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18.06.2021 15:41 Ответить
Вообще-то давно пора разобраться с хитрожопостью олигархов
1. Проекты подведения к домам делают за счёт людей
2. Материалы ( трубы , кабели и т д) подведения сетей к домам оплачивает люди
3. Работу оплачивают люди
ПОТОМ ОЛИГАРХИ ЗАБИРАЮТ ВСЕ ПОСТРОЕННОЕ К СЕБЕ НА БАЛАНС И ДЕРУТ С ЛЮДЕЙ ДЕНЬГИ
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18.06.2021 15:44 Ответить
Пора подавать в суды
Пример письма потерпевшей
Повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогаза" не предвидится, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5449
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18.06.2021 15:45 Ответить
Коммент с фейс бук
Екатерина Городецкая

Це точно мій випадок,у мене іде через двір і земельну приватизовану ділянку труба середнього тиску, сплачуємо 405 грн на місяць,ходила до наших керівників газового господарства,добре розберемось, розбираються до сьогодні, прийшов лист що подали до суду, ось так розбираються,за своє та ще й плати.
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18.06.2021 15:50 Ответить
комментарий отмечен как спам
Повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогаза" не предвидится, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7734 Повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогаза" не предвидится, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8430
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18.06.2021 15:45 Ответить
Нефтегаз клоуны хлопнули на 2 млрд$ и ок. можно Ветренко убирать.
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18.06.2021 15:45 Ответить
Кто-то с зебилов ему верит? Повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогаза" не предвидится, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2993
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18.06.2021 15:46 Ответить
да таких ще повно ! за Вірастюка хто голосував ?
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18.06.2021 15:54 Ответить
А какой нормальный человек может поверить этому идиоту, бубочке оманскому?
Ну а быдло, проголосовавшее за этого ЗЕбеню, к людям не относится, это убогие, которых развели, как лохов. Бубочка вытер свою ЗЕленую жопу рылами этих идиотов и они радостно блеют. Підвищення ціни газу в річному тарифі "Нафтогазу" не передбачається, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2466 Підвищення ціни газу в річному тарифі "Нафтогазу" не передбачається, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2466 Підвищення ціни газу в річному тарифі "Нафтогазу" не передбачається, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2466
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18.06.2021 17:12 Ответить
ну, годовий тариф йому змахлювати - йому як два пальці обісцяти.
Це чисто зебільна риса - маніпулювати і брехати.
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18.06.2021 15:49 Ответить
"у "Нафтогаза" более 1 млн потребителей, которые получают газ по цене годового тарифа" Источник: https://censor.net/ru/n3272283

І в цей "1 млн" входять пекарні, сироварні, підприємства легкої, харчової та важкої промисловості? Чи може в тому числі газозаправні станції? Той мільйон сімей не побачить в платіжках армагедону, а от в магазині, кафешці, аптеці...
До речі, а що таке "1 млн" в Україні для сімей? В середньому це - 4 млн осіб. Із 40 млн це...10%? Круть, чо!
Але платити будуть усі - і ті 10%, і решта, коли прийдуть до магазину, аптеки чи на базар.
Ви зробили це разом, бо всі ви, 73%, преЗЕденти!
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18.06.2021 15:58 Ответить
А помните, пару лет назад в Украине
самой охрененной проблемой была
несколько подросшая цена на лук ?
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18.06.2021 16:36 Ответить
если я правильно понимаю, вся суть годовой цены на газ именно в ее неизменности на протяжении следующих 12 месяцев? какой смысл тогда вообще было вводить такое понятие, если по желанию левой пятки какого-то уе.ана эту цену можно увеличить?
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18.06.2021 16:48 Ответить
цена на газ не изменится чтобы ЛОХИ не бунтавали вам ЛОХАм подымут цену за транспортировку за обслуживание за протирку стекл в очках выбирай сам!!!
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18.06.2021 17:29 Ответить
Понижать тарифы надо! И в первоочередную очередь понизить цены за отопление! Потому что это грабеж! Цены завышены многократно! Гнать надо всю власть бандитскую!
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18.06.2021 17:11 Ответить
Чому за травень я платив вже по 9,20 за куб???
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18.06.2021 17:26 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!
Тарифы итак задраны до не могу! Но их будут повышать потому что бюджет пустой а судьям депутатам мусорам и прокурорам надо платить!! Так что повышать будут вопрос наскоко! А вот наскоко зависит от народа выйдет народ бить морды то не повысят а будетнарод сидеть на диванах то повысят!!
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18.06.2021 17:28 Ответить
 
 