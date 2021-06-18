Повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогаза" не предвидится, - Шмыгаль

Все частные потребители газа ГК "Нафтогаз України" пользуются годовым продуктом.

Об этом 18 июня, отвечая на вопросы депутатов в парламенте, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

Шмыгаль отметил, что у "Нафтогаза" более 1 млн потребителей, которые получают газ по цене годового тарифа. При этом параллельно есть биржевые торги, где ежемесячно устанавливается индикативная цена, добавил глава Кабмина.

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"Месячным продуктом "Нафтогаза" ни один гражданин не пользуется... Поэтому в течение года, начиная с 1 июня, все частные потребители "Нафтогаза", в том числе и те, которые присоединяются сейчас, получают газ по цене 7,96 грн за кубометр", – сказал Шмыгаль.



По его словам, на мировом и на украинском рынке газа наблюдаются значительные колебания цен. Так в июне индикативная цена газа составляет более 11 грн за 1 м³. Но это не значит, что его стоимость в августе, сентябре не может снизиться, а украинцы – получать газ по более низкой цене в месячном тарифе, подчеркнул глава правительства.