Повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогаза" не предвидится, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Все частные потребители газа ГК "Нафтогаз України" пользуются годовым продуктом.
Об этом 18 июня, отвечая на вопросы депутатов в парламенте, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
Шмыгаль отметил, что у "Нафтогаза" более 1 млн потребителей, которые получают газ по цене годового тарифа. При этом параллельно есть биржевые торги, где ежемесячно устанавливается индикативная цена, добавил глава Кабмина.
"Месячным продуктом "Нафтогаза" ни один гражданин не пользуется... Поэтому в течение года, начиная с 1 июня, все частные потребители "Нафтогаза", в том числе и те, которые присоединяются сейчас, получают газ по цене 7,96 грн за кубометр", – сказал Шмыгаль.
По его словам, на мировом и на украинском рынке газа наблюдаются значительные колебания цен. Так в июне индикативная цена газа составляет более 11 грн за 1 м³. Но это не значит, что его стоимость в августе, сентябре не может снизиться, а украинцы – получать газ по более низкой цене в месячном тарифе, подчеркнул глава правительства.
Пожалуйста, подождите...
1. Проекты подведения к домам делают за счёт людей
2. Материалы ( трубы , кабели и т д) подведения сетей к домам оплачивает люди
3. Работу оплачивают люди
ПОТОМ ОЛИГАРХИ ЗАБИРАЮТ ВСЕ ПОСТРОЕННОЕ К СЕБЕ НА БАЛАНС И ДЕРУТ С ЛЮДЕЙ ДЕНЬГИ
Пример письма потерпевшей
Екатерина Городецкая
Це точно мій випадок,у мене іде через двір і земельну приватизовану ділянку труба середнього тиску, сплачуємо 405 грн на місяць,ходила до наших керівників газового господарства,добре розберемось, розбираються до сьогодні, прийшов лист що подали до суду, ось так розбираються,за своє та ще й плати.
Ну а быдло, проголосовавшее за этого ЗЕбеню, к людям не относится, это убогие, которых развели, как лохов. Бубочка вытер свою ЗЕленую жопу рылами этих идиотов и они радостно блеют.
Це чисто зебільна риса - маніпулювати і брехати.
І в цей "1 млн" входять пекарні, сироварні, підприємства легкої, харчової та важкої промисловості? Чи може в тому числі газозаправні станції? Той мільйон сімей не побачить в платіжках армагедону, а от в магазині, кафешці, аптеці...
До речі, а що таке "1 млн" в Україні для сімей? В середньому це - 4 млн осіб. Із 40 млн це...10%? Круть, чо!
Але платити будуть усі - і ті 10%, і решта, коли прийдуть до магазину, аптеки чи на базар.
Ви зробили це разом, бо всі ви, 73%, преЗЕденти!
самой охрененной проблемой была
несколько подросшая цена на лук ?
Тарифы итак задраны до не могу! Но их будут повышать потому что бюджет пустой а судьям депутатам мусорам и прокурорам надо платить!! Так что повышать будут вопрос наскоко! А вот наскоко зависит от народа выйдет народ бить морды то не повысят а будетнарод сидеть на диванах то повысят!!