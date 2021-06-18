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Підвищення ціни газу в річному тарифі "Нафтогазу" не передбачається, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підвищення ціни газу в річному тарифі

Усі приватні споживачі газу ДК "Нафтогаз України" користуються річним продуктом.

Про це 18 червня, відповідаючи на запитання депутатів у парламенті, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

Шмигаль зазначив, що у "Нафтогазу" понад 1 млн споживачів, які отримують газ за ціною річного тарифу. При цьому паралельно є біржові торги, де щомісяця встановлюється індикативна ціна, додав глава Кабміну.

"Місячним продуктом "Нафтогазу" жоден громадянин не користується ... Тому протягом року, починаючи з 1 червня, всі приватні споживачі "Нафтогазу", в тому числі і ті, які приєднуються зараз, отримують газ за ціною 7,96 грн за кубометр", - сказав Шмигаль.

За його словами, на світовому і на українському ринку газу спостерігаються значні коливання цін. Так, в червні індикативна ціна газу становить понад 11 грн за 1 м³. Але це не означає, що його вартість у серпні, вересні не може знизитися, а українці - отримувати газ за нижчою ціною в місячному тарифі, підкреслив глава уряду.

Також читайте: Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Кто-то с зебилов ему верит? Повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогаза" не предвидится, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2993
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18.06.2021 15:46
+8
Вообще-то давно пора разобраться с хитрожопостью олигархов
1. Проекты подведения к домам делают за счёт людей
2. Материалы ( трубы , кабели и т д) подведения сетей к домам оплачивает люди
3. Работу оплачивают люди
ПОТОМ ОЛИГАРХИ ЗАБИРАЮТ ВСЕ ПОСТРОЕННОЕ К СЕБЕ НА БАЛАНС И ДЕРУТ С ЛЮДЕЙ ДЕНЬГИ
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18.06.2021 15:44
+4
ну, годовий тариф йому змахлювати - йому як два пальці обісцяти.
Це чисто зебільна риса - маніпулювати і брехати.
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18.06.2021 15:49
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18.06.2021 15:41 Відповісти
Вообще-то давно пора разобраться с хитрожопостью олигархов
1. Проекты подведения к домам делают за счёт людей
2. Материалы ( трубы , кабели и т д) подведения сетей к домам оплачивает люди
3. Работу оплачивают люди
ПОТОМ ОЛИГАРХИ ЗАБИРАЮТ ВСЕ ПОСТРОЕННОЕ К СЕБЕ НА БАЛАНС И ДЕРУТ С ЛЮДЕЙ ДЕНЬГИ
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18.06.2021 15:44 Відповісти
Пора подавать в суды
Пример письма потерпевшей
Повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогаза" не предвидится, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5449
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18.06.2021 15:45 Відповісти
Коммент с фейс бук
Екатерина Городецкая

Це точно мій випадок,у мене іде через двір і земельну приватизовану ділянку труба середнього тиску, сплачуємо 405 грн на місяць,ходила до наших керівників газового господарства,добре розберемось, розбираються до сьогодні, прийшов лист що подали до суду, ось так розбираються,за своє та ще й плати.
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18.06.2021 15:50 Відповісти
Повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогаза" не предвидится, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7734 Повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогаза" не предвидится, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8430
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18.06.2021 15:45 Відповісти
Нефтегаз клоуны хлопнули на 2 млрд$ и ок. можно Ветренко убирать.
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18.06.2021 15:45 Відповісти
Кто-то с зебилов ему верит? Повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогаза" не предвидится, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2993
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18.06.2021 15:46 Відповісти
да таких ще повно ! за Вірастюка хто голосував ?
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18.06.2021 15:54 Відповісти
А какой нормальный человек может поверить этому идиоту, бубочке оманскому?
Ну а быдло, проголосовавшее за этого ЗЕбеню, к людям не относится, это убогие, которых развели, как лохов. Бубочка вытер свою ЗЕленую жопу рылами этих идиотов и они радостно блеют. Підвищення ціни газу в річному тарифі "Нафтогазу" не передбачається, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2466 Підвищення ціни газу в річному тарифі "Нафтогазу" не передбачається, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2466 Підвищення ціни газу в річному тарифі "Нафтогазу" не передбачається, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2466
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18.06.2021 17:12 Відповісти
ну, годовий тариф йому змахлювати - йому як два пальці обісцяти.
Це чисто зебільна риса - маніпулювати і брехати.
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18.06.2021 15:49 Відповісти
"у "Нафтогаза" более 1 млн потребителей, которые получают газ по цене годового тарифа" Источник: https://censor.net/ru/n3272283

І в цей "1 млн" входять пекарні, сироварні, підприємства легкої, харчової та важкої промисловості? Чи може в тому числі газозаправні станції? Той мільйон сімей не побачить в платіжках армагедону, а от в магазині, кафешці, аптеці...
До речі, а що таке "1 млн" в Україні для сімей? В середньому це - 4 млн осіб. Із 40 млн це...10%? Круть, чо!
Але платити будуть усі - і ті 10%, і решта, коли прийдуть до магазину, аптеки чи на базар.
Ви зробили це разом, бо всі ви, 73%, преЗЕденти!
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18.06.2021 15:58 Відповісти
А помните, пару лет назад в Украине
самой охрененной проблемой была
несколько подросшая цена на лук ?
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18.06.2021 16:36 Відповісти
если я правильно понимаю, вся суть годовой цены на газ именно в ее неизменности на протяжении следующих 12 месяцев? какой смысл тогда вообще было вводить такое понятие, если по желанию левой пятки какого-то уе.ана эту цену можно увеличить?
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18.06.2021 16:48 Відповісти
цена на газ не изменится чтобы ЛОХИ не бунтавали вам ЛОХАм подымут цену за транспортировку за обслуживание за протирку стекл в очках выбирай сам!!!
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18.06.2021 17:29 Відповісти
Понижать тарифы надо! И в первоочередную очередь понизить цены за отопление! Потому что это грабеж! Цены завышены многократно! Гнать надо всю власть бандитскую!
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18.06.2021 17:11 Відповісти
Чому за травень я платив вже по 9,20 за куб???
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18.06.2021 17:26 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!
Тарифы итак задраны до не могу! Но их будут повышать потому что бюджет пустой а судьям депутатам мусорам и прокурорам надо платить!! Так что повышать будут вопрос наскоко! А вот наскоко зависит от народа выйдет народ бить морды то не повысят а будетнарод сидеть на диванах то повысят!!
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18.06.2021 17:28 Відповісти
 
 