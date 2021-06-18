Підвищення ціни газу в річному тарифі "Нафтогазу" не передбачається, - Шмигаль

Усі приватні споживачі газу ДК "Нафтогаз України" користуються річним продуктом.

Про це 18 червня, відповідаючи на запитання депутатів у парламенті, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

Шмигаль зазначив, що у "Нафтогазу" понад 1 млн споживачів, які отримують газ за ціною річного тарифу. При цьому паралельно є біржові торги, де щомісяця встановлюється індикативна ціна, додав глава Кабміну.

"Місячним продуктом "Нафтогазу" жоден громадянин не користується ... Тому протягом року, починаючи з 1 червня, всі приватні споживачі "Нафтогазу", в тому числі і ті, які приєднуються зараз, отримують газ за ціною 7,96 грн за кубометр", - сказав Шмигаль.

За його словами, на світовому і на українському ринку газу спостерігаються значні коливання цін. Так, в червні індикативна ціна газу становить понад 11 грн за 1 м³. Але це не означає, що його вартість у серпні, вересні не може знизитися, а українці - отримувати газ за нижчою ціною в місячному тарифі, підкреслив глава уряду.

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