Підвищення ціни газу в річному тарифі "Нафтогазу" не передбачається, - Шмигаль
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Усі приватні споживачі газу ДК "Нафтогаз України" користуються річним продуктом.
Про це 18 червня, відповідаючи на запитання депутатів у парламенті, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
Шмигаль зазначив, що у "Нафтогазу" понад 1 млн споживачів, які отримують газ за ціною річного тарифу. При цьому паралельно є біржові торги, де щомісяця встановлюється індикативна ціна, додав глава Кабміну.
"Місячним продуктом "Нафтогазу" жоден громадянин не користується ... Тому протягом року, починаючи з 1 червня, всі приватні споживачі "Нафтогазу", в тому числі і ті, які приєднуються зараз, отримують газ за ціною 7,96 грн за кубометр", - сказав Шмигаль.
За його словами, на світовому і на українському ринку газу спостерігаються значні коливання цін. Так, в червні індикативна ціна газу становить понад 11 грн за 1 м³. Але це не означає, що його вартість у серпні, вересні не може знизитися, а українці - отримувати газ за нижчою ціною в місячному тарифі, підкреслив глава уряду.
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1. Проекты подведения к домам делают за счёт людей
2. Материалы ( трубы , кабели и т д) подведения сетей к домам оплачивает люди
3. Работу оплачивают люди
ПОТОМ ОЛИГАРХИ ЗАБИРАЮТ ВСЕ ПОСТРОЕННОЕ К СЕБЕ НА БАЛАНС И ДЕРУТ С ЛЮДЕЙ ДЕНЬГИ
Пример письма потерпевшей
Екатерина Городецкая
Це точно мій випадок,у мене іде через двір і земельну приватизовану ділянку труба середнього тиску, сплачуємо 405 грн на місяць,ходила до наших керівників газового господарства,добре розберемось, розбираються до сьогодні, прийшов лист що подали до суду, ось так розбираються,за своє та ще й плати.
Ну а быдло, проголосовавшее за этого ЗЕбеню, к людям не относится, это убогие, которых развели, как лохов. Бубочка вытер свою ЗЕленую жопу рылами этих идиотов и они радостно блеют.
Це чисто зебільна риса - маніпулювати і брехати.
І в цей "1 млн" входять пекарні, сироварні, підприємства легкої, харчової та важкої промисловості? Чи може в тому числі газозаправні станції? Той мільйон сімей не побачить в платіжках армагедону, а от в магазині, кафешці, аптеці...
До речі, а що таке "1 млн" в Україні для сімей? В середньому це - 4 млн осіб. Із 40 млн це...10%? Круть, чо!
Але платити будуть усі - і ті 10%, і решта, коли прийдуть до магазину, аптеки чи на базар.
Ви зробили це разом, бо всі ви, 73%, преЗЕденти!
самой охрененной проблемой была
несколько подросшая цена на лук ?
Тарифы итак задраны до не могу! Но их будут повышать потому что бюджет пустой а судьям депутатам мусорам и прокурорам надо платить!! Так что повышать будут вопрос наскоко! А вот наскоко зависит от народа выйдет народ бить морды то не повысят а будетнарод сидеть на диванах то повысят!!