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Без внесения изменений в Минские соглашения движения вперед не будет, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Без внесения изменений в Минские соглашения движения вперед не будет, - Кравчук

Без внесения в минские соглашения каких-то коренные изменений прогресса по урегулированию на Донбассе не будет. В частности, если Россия будет исключать из соглашений то, что в их интересах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире "Украина 24".

"Не внеся в минские договоренности какие-то коренные изменения, я подчеркиваю, коренные, мы движения вперед не сделаем. Поэтому пока там идет война, пока там стреляют и убивают, пока не созданы предпосылки, чтобы решать любые вопросы: то выборы, то организация власти ... такое просто невозможно", - отметил он.

Кравчук добавил, что если президент РФ Владимир Путин будет убирать из "Минска" только то, что ему захочется, то движения по соглашениям также не будет.

"Если Путин будет действовать по принципу: убираем из минских договоренностей только то, что соответствует интересам России, то движения вперед не будет. Не надо избирательно подходить к минским соглашениям и в комплекс мероприятий", - подчеркнул глава украинской делегации.

Кравчук также заявил, что принимались несовершенные документы, но сейчас надо посмотреть на них и определить, что может быть выполнено, а что - нет.

"Украина не отрицает (выполнение минских соглашений. - Ред.), Украина поддерживает именно такой подход", - добавил Кравчук.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Стаарый каммуняцкий пень замолчи уже.
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18.06.2021 17:58 Ответить
А кто говорит что мокшании нужно движение вперед?
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18.06.2021 18:03 Ответить
Минские договорняки надо вообще отменить и начать переговоры с Россией в другом формате.
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18.06.2021 18:09 Ответить
Точно. Відмінити "Мінські", а разом з ними і такі корисні для кацапні санкції.
Наступним кроком, приєднати ордло, з особливим статусом, федералізація, ввести подвійне громадянство, узкій язик - другим державним і референдум про визнання криму мокшанським та закріпити в Конституції відновлення советского союза.
Такий формат підійде?
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18.06.2021 18:26 Ответить
Может их вообще похерить?
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18.06.2021 18:18 Ответить
да да! обязательно по..рить!
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18.06.2021 18:50 Ответить
Нічого, аби було двіженіє кацапам в зад. Дрином від лопати
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18.06.2021 19:20 Ответить
Яке "двіженіє"?????? Щось змінитися може тільки у випадку, коли х^йлостан перестане підтримувати оці лугандони, або в разі, якщо Україна здасться. Все, іншого немає. Тому робимо висновок, що війна надовго.
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19.06.2021 08:15 Ответить
 
 