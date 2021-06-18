Без внесения изменений в Минские соглашения движения вперед не будет, - Кравчук

Без внесения в минские соглашения каких-то коренные изменений прогресса по урегулированию на Донбассе не будет. В частности, если Россия будет исключать из соглашений то, что в их интересах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире "Украина 24".

"Не внеся в минские договоренности какие-то коренные изменения, я подчеркиваю, коренные, мы движения вперед не сделаем. Поэтому пока там идет война, пока там стреляют и убивают, пока не созданы предпосылки, чтобы решать любые вопросы: то выборы, то организация власти ... такое просто невозможно", - отметил он.

Кравчук добавил, что если президент РФ Владимир Путин будет убирать из "Минска" только то, что ему захочется, то движения по соглашениям также не будет.

"Если Путин будет действовать по принципу: убираем из минских договоренностей только то, что соответствует интересам России, то движения вперед не будет. Не надо избирательно подходить к минским соглашениям и в комплекс мероприятий", - подчеркнул глава украинской делегации.

Кравчук также заявил, что принимались несовершенные документы, но сейчас надо посмотреть на них и определить, что может быть выполнено, а что - нет.

"Украина не отрицает (выполнение минских соглашений. - Ред.), Украина поддерживает именно такой подход", - добавил Кравчук.

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