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Новости Политика Украины
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дороги (2497) Тернопольщина (671) Укравтодор (659) Большая стройка (720)

Часть "Дороги единства" отремонтируют на Тернопольщине, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Тернопольской области Служба автомобильных дорог начала подготовительные работы к ремонту двух участков автодороги М-30 Стрый - Изварино. Строительство так называемой Дороги единства, часть которой проходит и через Тернопольскую область, является приоритетным объектом программы "Большая стройка".

Об этом сообщает Тернопольская ОГА.

"47,7 км от Тернополя до Бережан восстанавливаем текущим средним ремонтом, 2,5 км в Бережанах, мост в Городище - капитальным", - говорится в сообщении.

Сейчас на 2 отрезках автодороги с помощью спецтехники демонтируют мостовую.

Капитальный ремонт предусматривает ремонт проезжей части, устройство ливневой канализации, ремонт и переустройство инженерных коммуникаций, устройство съездов во дворы, ремонт и обустройство тротуаров и обеспечение безопасности дорожного движения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ремонт участка трассы Н-22 на Ривненщине завершат до 1 июля, - "Укравтодор"

Часть Дороги единства отремонтируют на Тернопольщине, - ОГА 01

"Укравтодор предупреждает", что из-за особенностей работ движение указанными участками закрыто для всех видов транспорта. Для обеспечения дорожного сообщения Служба автомобильных дорог организовала объезд.

Напомним, планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В этом году отремонтируют более 600 км "дороги единства" в ряде областей Украины, - "Укравтодор"

Автор: Володимир Янченко
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Це міжнародна траса Е50 (Брест Франція - Махачкала) по якій буде здіснювати постачання зброї та *********** на українсько-терористичний фронт наступні 50 років, тому потрібно не просто ремонтувати цю дорогу, а повністю її переробляти, облаштовувати пункти оборони мостів та дорожних розв'язок, облаштовувати місця стоянки для військового транспорту, які будуть прикриті інженерними спорудами та засобами ППО/ПРОта РЕБ. Вздовж траси мають бути прокладені кабелі зв'язку для роботи системи ППО/ПРО та організації оборони та безпеки руху.
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18.06.2021 20:23 Ответить
нет слов( нема слів)... упоротые. давайте как в Албании 10000 дотов построим....
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18.06.2021 21:41 Ответить
Потрібно буде і мільйон ДОТів побудуємо щоб зупинити орду дикунів!
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18.06.2021 23:40 Ответить
Перемога ми в НАТО
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18.06.2021 20:24 Ответить
я бы сказал где да проктолог обидится...
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18.06.2021 20:55 Ответить
А "дорогу розуму" ця влада не збирається будувати-ремонтувати?
Надавати пафосні назви шляхам сполучення, звичним, щоденним або регулярним діям - вони навчилися. Та й під ці гасла та "перерізання стрічок" добре навчилися красти. Тай "нарід" до сих пір підтримує (найвищі рейтинги!).
В мене ще є такий собі "запас міцності"... І я сподіваюсь, що доживу до того моменту, коли побачу "узєлєнських" або на гілляках, або за ґратами
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18.06.2021 21:42 Ответить
 
 