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дороги (1504) Тернопільщина (466) Укравтодор (489) Велике будівництво (718)

Частину "Дороги єдності" відремонтують на Тернопільщині, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Тернопільській області Служба автомобільних доріг почала підготовчі роботи з ремонту двох ділянок автодороги М-30 Стрий - Ізварине. Будівництво так званої Дороги єдності, частина якої проходить і через Тернопільську область, є пріоритетним об'єктом програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє Тернопільська ОДА.

"47,7 км від Тернополя до Бережан відновлюємо поточним середнім ремонтом, 2,5 км в Бережанах, міст у Городищі - капітальним", - сказано в повідомленні.

Зараз на 2 відрізках автодороги за допомогою спецтехніки демонтують бруківку.

Капітальний ремонт передбачає ремонт проїжджої частини, облаштування зливової каналізації, ремонт і перебудову інженерних комунікацій, облаштування з'їздів у двори, ремонт і облаштування тротуарів та забезпечення безпеки дорожнього руху.

Частину Дороги єдності відремонтують на Тернопільщині, - ОДА 01

"Укравтодор" попереджає, що через особливості робіт рух цими ділянками закрито для всіх видів транспорту. Для забезпечення дорожнього сполучення Служба автомобільних доріг організувала об'їзд.

Нагадаємо, планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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Це міжнародна траса Е50 (Брест Франція - Махачкала) по якій буде здіснювати постачання зброї та *********** на українсько-терористичний фронт наступні 50 років, тому потрібно не просто ремонтувати цю дорогу, а повністю її переробляти, облаштовувати пункти оборони мостів та дорожних розв'язок, облаштовувати місця стоянки для військового транспорту, які будуть прикриті інженерними спорудами та засобами ППО/ПРОта РЕБ. Вздовж траси мають бути прокладені кабелі зв'язку для роботи системи ППО/ПРО та організації оборони та безпеки руху.
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18.06.2021 20:23 Відповісти
нет слов( нема слів)... упоротые. давайте как в Албании 10000 дотов построим....
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18.06.2021 21:41 Відповісти
Потрібно буде і мільйон ДОТів побудуємо щоб зупинити орду дикунів!
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18.06.2021 23:40 Відповісти
Перемога ми в НАТО
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18.06.2021 20:24 Відповісти
я бы сказал где да проктолог обидится...
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18.06.2021 20:55 Відповісти
А "дорогу розуму" ця влада не збирається будувати-ремонтувати?
Надавати пафосні назви шляхам сполучення, звичним, щоденним або регулярним діям - вони навчилися. Та й під ці гасла та "перерізання стрічок" добре навчилися красти. Тай "нарід" до сих пір підтримує (найвищі рейтинги!).
В мене ще є такий собі "запас міцності"... І я сподіваюсь, що доживу до того моменту, коли побачу "узєлєнських" або на гілляках, або за ґратами
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18.06.2021 21:42 Відповісти
 
 