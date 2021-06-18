Частину "Дороги єдності" відремонтують на Тернопільщині, - ОДА
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У Тернопільській області Служба автомобільних доріг почала підготовчі роботи з ремонту двох ділянок автодороги М-30 Стрий - Ізварине. Будівництво так званої Дороги єдності, частина якої проходить і через Тернопільську область, є пріоритетним об'єктом програми "Велике будівництво".
Про це повідомляє Тернопільська ОДА.
"47,7 км від Тернополя до Бережан відновлюємо поточним середнім ремонтом, 2,5 км в Бережанах, міст у Городищі - капітальним", - сказано в повідомленні.
Зараз на 2 відрізках автодороги за допомогою спецтехніки демонтують бруківку.
Капітальний ремонт передбачає ремонт проїжджої частини, облаштування зливової каналізації, ремонт і перебудову інженерних комунікацій, облаштування з'їздів у двори, ремонт і облаштування тротуарів та забезпечення безпеки дорожнього руху.
"Укравтодор" попереджає, що через особливості робіт рух цими ділянками закрито для всіх видів транспорту. Для забезпечення дорожнього сполучення Служба автомобільних доріг організувала об'їзд.
Нагадаємо, планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.
Будь ласка, зачекайте...
Надавати пафосні назви шляхам сполучення, звичним, щоденним або регулярним діям - вони навчилися. Та й під ці гасла та "перерізання стрічок" добре навчилися красти. Тай "нарід" до сих пір підтримує (найвищі рейтинги!).
В мене ще є такий собі "запас міцності"... І я сподіваюсь, що доживу до того моменту, коли побачу "узєлєнських" або на гілляках, або за ґратами