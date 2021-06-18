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вор в законе (311) Зеленский (16627) криминалитет (597)

СНБО ввел санкции еще против 12 "криминальных авторитетов", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО ввел санкции еще против 12

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о включении в санкционный список так называемых "воров в законе" и "криминальных авторитетов" ещё 12 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Принято решение о введении санкций еще против 12 лиц, находящихся в статусе субъекта повышенного преступного влияния", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова, - Зеленский

Как сообщалось, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО вводит персональные санкции против 557 "воров в законе" и 111 т.н. "криминальных авторитетов", при этом отметив, что большинство из 557 находятся не в Украине. При этом, по словам президента, "число тех, кто находится в Украине на свободе, уменьшилось вдвое - с 34 до 17 человек".

21 мая глава государства подписал соответствующий указ.

18 июня на заседании СНБО было принято решение провести дополнительную проверку 3 лиц, против которых были введены санкции, в связи с многочисленными обращениями о некорректности их включения в санкционный список.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
Вобще ЗЕ СНБО превратил в антиконсьитуционный орган для репрессий.
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18.06.2021 20:25
+8
принципе дело хорошее, но правового и социального эффекта я пока не вижу, кроме зеленого популизма..
зы. странно, что Порошенко не записали в "криминальные авторитеты".. хотя, я предполагаю, что "такая светлая идея" обсуждалась в зеленых головах..
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18.06.2021 20:34
+5
вот это новомодное "санкции"...вызывает много вопросов...и главный - санкции как-то узаконены? есть какие-то статьи в каком-то законе? где-то есть определение термина "криминальный авторитет" и обоснованы параметры подпадания под него?
и если все так.. не по беспредела а по закону...то почему не криминальная ответственность?
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18.06.2021 20:40
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он, как хйло в сирии. побеждает раз в неделю
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18.06.2021 20:36 Ответить
Вобще ЗЕ СНБО превратил в антиконсьитуционный орган для репрессий.
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18.06.2021 20:25 Ответить
Проти кого репресій? Тих, що під санкціями в зєйловців, в Китаї тупо вішають. Десятками тисяч.
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18.06.2021 21:05 Ответить
1. Против граждан Украины, права которых написаны в Конституции.

2. То, что в Китае тирания и нарушение прав человека - это факт. Но коррупция в Китае от этого меньше не стала.
Хочешь жить в тирании - не вопрос - ехай в КНДР. Ну или в Беларусь, если денег мало.
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18.06.2021 21:08 Ответить
Политические репрессии - карательные меры, применяемые государственными органами с целью защиты и сохранения существующего строя.

Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.
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18.06.2021 21:11 Ответить
вы крыша воров в законе.
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18.06.2021 21:46 Ответить
А вы уверены в том, что за убеждения и образ жизни нужно сажать? Что плохого лично Вам сделал хоть один "вор в законе" ? Как по мне, так депутаты на много вреднее для общества и заслуживают куда большего. РНБО ввів санкції ще проти 12 "кримінальних авторитетів", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4041
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18.06.2021 23:44 Ответить
Просто интересно, где в Конституции Украины написано, что какую-то категорию граждан можно лишить их прав без суда и следствия?

Для того, чтобы судить и выносить приговоры, есть суды. Если суды не выполняют свои функции, надо их реформировать.

А то, что делает ЗЕ - узурпация власти и нарушение Коституции. Т.е. по сути судить надо самого ЗЕ.
Хотя, если действовать по вашей логике, то ЗЕ можно просто расстрелять по решению какого-нить чрезвычайного комитета или реввоенсовета без суда и следствия.
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19.06.2021 01:42 Ответить
патужно !!!!!
браво, ЗЕля !

хоть несистемных урок поганяешь

любимое занятие сцаря: "а ну выйди отсюда, разбойник !" РНБО ввів санкції ще проти 12 "кримінальних авторитетів", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4083
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18.06.2021 22:11 Ответить
Так, ось свіжий приклад. РНБО внесла до списку "злодіїв у законі" кількох уродженців Чечні, на яких полює ФСБ. Кремлівські кроти в гОП не сплять. Добровольців із Чечні, які воювали на боці України проти російської агресії! Про це на Facebook повідомив політик Борислав Береза. Ось що він пише:
"Разом із правозахисниками вивчали список тих осіб, яких приписали до злодіїв у законі і до керівників ОЗУ, і які потрапили під санкції після рішення РНБО і Зеленського. Так ось ці м ... внесли в список чеченців, які воюють на боці України проти російської агресії. Внесли для того, щоб видати їх Росії. Адже в РФ їх ​​давно хоче роздобути ФСБ. А знаєте, хто ці люди? Це наприклад, командир чеченського батальйону імені шейха Мансура під позивним Муслім Чеберлоєвський. Він номер 632 у списку РНБО. А ще Муслім Ідрисов, начштабу батальйону ім. Шейха Мансура, який зайняв номер 646 у санкційному списку Зеленського. І Салман Сайнароєв, номер 659 у цьому ж списку. Є в списку й інші бійці-добровольці, яких дуже сильно хоче роздобути Кремль.
На думку експертів і правозахисників, це сталося не випадково. Або це частина домовленості Зеленського і Єрмака з Кремлем, або хтось із підлеглих лейтенанта Баканова взяв гроші від ФСБ, щоб внести цих людейу список і вислати їх до Росії, де вони будуть не тільки затримані і піддані тортурам, а й можуть бути вбиті владою, як багато інших опозиціонерів. У будь-якому випадку неприпустимо віддавати РФ тих, хто воював проти Кремля на стороні України. Це неприпустимо, як із політичної точки зору, так і з моральної. Здогадуюся, що б ... з Банкової можуть на своє виправдання почати розпускати чутки, що це якщо ці люди не злодії в законі, то бійці ІГІЛ або взагалі вороги України, але в цю брехню мало хто повірить. Хоча ОП буде дуже старатися, адже не просто так внесли ці прізвища в список. Мабуть, за все заплачено і домовлено. Тому треба щоб про це знало, як можна більше людей і не дати відбутися подібній #зРаді. Поділіться цією інформацією з усіма.
А на фото поруч із покійним командиром ДУК "Червнем" боєць із позивним Муслім Чеберлоєвський. І ми повинні зробити все, щоб зірвати зраду, яку намагаються приховати в санкційних списках Зеленського. Ці мерзотники не бояться нічого, крім публічності. А Зеленський все це мовчазно покриває.
Так, Володимире Зеленський?"
Як повідомляв 5.ua, РНБО ухвалила рішення щодо запровадження санкцій до осіб, які мають статус "злодіїв у законі". У списку фізичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, 674 людини. Їхні активи буде заблоковано, їм буде відмовлено в наданні громадянства та посвідок на проживання, в'їзд до України буде заборонено, а до тих, хто перебуває в Україні, буде застосоване примусове видворення".
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18.06.2021 22:33 Ответить
шо то много санкций , а Беню не трогают
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18.06.2021 20:26 Ответить
Ждём санкции от криминальных авторитетов против зе. СНБО ввел санкции еще против 12 "криминальных авторитетов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 836
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18.06.2021 20:32 Ответить
кстати там уже кое-кто подает в суд )))
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18.06.2021 20:41 Ответить
тю, дайош відразу пісят
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18.06.2021 20:33 Ответить
принципе дело хорошее, но правового и социального эффекта я пока не вижу, кроме зеленого популизма..
зы. странно, что Порошенко не записали в "криминальные авторитеты".. хотя, я предполагаю, что "такая светлая идея" обсуждалась в зеленых головах..
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18.06.2021 20:34 Ответить
Тю,та шо там обсуждать.Все зеленомордые и им сочуствующие знают шо Порох-смотрящий за северным полушарием. РНБО ввів санкції ще проти 12 "кримінальних авторитетів", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3506
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18.06.2021 21:01 Ответить
То ли еще будет.
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18.06.2021 21:03 Ответить
Ещё не вечер ! Хитросделанные циничные зеублюдки делают пакости исподтишка
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18.06.2021 21:05 Ответить
Задержанный за взятку в 160 тысяч долларов заместитель председателя Черниговской ОГА Анны Коваленко (жена Хомчака) сдал всю схему передачи денег вплоть до министра развития громад Алексея Чернышева. Теперь у Авакова компромат и на Коваленко, Хомчака, Чернышева., Ермака.
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18.06.2021 20:35 Ответить
вот это новомодное "санкции"...вызывает много вопросов...и главный - санкции как-то узаконены? есть какие-то статьи в каком-то законе? где-то есть определение термина "криминальный авторитет" и обоснованы параметры подпадания под него?
и если все так.. не по беспредела а по закону...то почему не криминальная ответственность?
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18.06.2021 20:40 Ответить
Дитячий садок "Козюльки".
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18.06.2021 20:40 Ответить
Криминальный авторитет, за которым охотится фбр - беня каломойский, когда там уже сядет надолго? Или своих спонсоров зелупа не трогает?
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18.06.2021 20:51 Ответить
санкції проти кримінальних авторитетів
якийсь сюр...
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18.06.2021 20:52 Ответить
В принципі для них є Кримінальний кодекс і можливості силовикам боротися з організованою злочинністю.
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19.06.2021 05:44 Ответить
Зелена бидлмаса перемелить і зтішиться. Ублюдки
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18.06.2021 20:54 Ответить
Ждем санкций СНБО против "врагов народа". Догадайтесь кого земрази запишут во "враги народа"?
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18.06.2021 21:05 Ответить
А следующие пары там уже есть или ещё пока нет: ВОВКИ, ЕРМАКИ, СУРКИСЫ, ШЕФИРЫ, ЛЕВОЧКИНЫ, ДОБКИНЫ, СТЕФАНЧУКИ...
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18.06.2021 21:22 Ответить
вместо того чтоб законно доказать и посадить, президент своим указом "наказивает" воров и авторитетов, чтоб заработать рейтинг. а нахрена тогда спецслужбы и менты?
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18.06.2021 21:27 Ответить
Знову добровольців у список наї.ашили?
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18.06.2021 23:12 Ответить








Kostenko_Inna

@InYv_Sergienko

·2 ч

Это ж надо придумать такой шоуменовский ход-проводить РНБО по пятницам, чтоб было о чем потрандеть у Шустера и доложить народу об очередных перемогах. Сказано-профи в делах "поднять рейтинг")
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18.06.2021 23:24 Ответить
Санкции против контрабандистов олигархов авторитетов терористов ,а там и враги народа незабаром . Быдлу это понравится. Спасибо не надо уже проходили за шесть колосков шесть лет. Хотят вместо законов,которые охраняют и плохих и хороших, дать право судить в ермаков и прочих татаровых с вовками
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19.06.2021 07:52 Ответить
БРЕХНЯ...
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19.06.2021 08:50 Ответить
чем занимается СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ????
Скоро сами будут бегать за ворами
менты в это время на рыбалку поедут..
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19.06.2021 10:03 Ответить
а почему Бонанно, Гамбино, Дженовезе, Коломбо и Луккезе остались без санкций? РНБО ввела санкції ще проти 12 "кримінальних авторитетів", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6944
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19.06.2021 12:04 Ответить
 
 