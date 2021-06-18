СНБО ввел санкции еще против 12 "криминальных авторитетов", - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о включении в санкционный список так называемых "воров в законе" и "криминальных авторитетов" ещё 12 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал президент Украины Владимир Зеленский.
"Принято решение о введении санкций еще против 12 лиц, находящихся в статусе субъекта повышенного преступного влияния", - отметил Зеленский.
Как сообщалось, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО вводит персональные санкции против 557 "воров в законе" и 111 т.н. "криминальных авторитетов", при этом отметив, что большинство из 557 находятся не в Украине. При этом, по словам президента, "число тех, кто находится в Украине на свободе, уменьшилось вдвое - с 34 до 17 человек".
21 мая глава государства подписал соответствующий указ.
18 июня на заседании СНБО было принято решение провести дополнительную проверку 3 лиц, против которых были введены санкции, в связи с многочисленными обращениями о некорректности их включения в санкционный список.
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2. То, что в Китае тирания и нарушение прав человека - это факт. Но коррупция в Китае от этого меньше не стала.
Хочешь жить в тирании - не вопрос - ехай в КНДР. Ну или в Беларусь, если денег мало.
Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.
Для того, чтобы судить и выносить приговоры, есть суды. Если суды не выполняют свои функции, надо их реформировать.
А то, что делает ЗЕ - узурпация власти и нарушение Коституции. Т.е. по сути судить надо самого ЗЕ.
Хотя, если действовать по вашей логике, то ЗЕ можно просто расстрелять по решению какого-нить чрезвычайного комитета или реввоенсовета без суда и следствия.
браво, ЗЕля !
хоть несистемных урок поганяешь
любимое занятие сцаря: "а ну выйди отсюда, разбойник !"
"Разом із правозахисниками вивчали список тих осіб, яких приписали до злодіїв у законі і до керівників ОЗУ, і які потрапили під санкції після рішення РНБО і Зеленського. Так ось ці м ... внесли в список чеченців, які воюють на боці України проти російської агресії. Внесли для того, щоб видати їх Росії. Адже в РФ їх давно хоче роздобути ФСБ. А знаєте, хто ці люди? Це наприклад, командир чеченського батальйону імені шейха Мансура під позивним Муслім Чеберлоєвський. Він номер 632 у списку РНБО. А ще Муслім Ідрисов, начштабу батальйону ім. Шейха Мансура, який зайняв номер 646 у санкційному списку Зеленського. І Салман Сайнароєв, номер 659 у цьому ж списку. Є в списку й інші бійці-добровольці, яких дуже сильно хоче роздобути Кремль.
На думку експертів і правозахисників, це сталося не випадково. Або це частина домовленості Зеленського і Єрмака з Кремлем, або хтось із підлеглих лейтенанта Баканова взяв гроші від ФСБ, щоб внести цих людейу список і вислати їх до Росії, де вони будуть не тільки затримані і піддані тортурам, а й можуть бути вбиті владою, як багато інших опозиціонерів. У будь-якому випадку неприпустимо віддавати РФ тих, хто воював проти Кремля на стороні України. Це неприпустимо, як із політичної точки зору, так і з моральної. Здогадуюся, що б ... з Банкової можуть на своє виправдання почати розпускати чутки, що це якщо ці люди не злодії в законі, то бійці ІГІЛ або взагалі вороги України, але в цю брехню мало хто повірить. Хоча ОП буде дуже старатися, адже не просто так внесли ці прізвища в список. Мабуть, за все заплачено і домовлено. Тому треба щоб про це знало, як можна більше людей і не дати відбутися подібній #зРаді. Поділіться цією інформацією з усіма.
А на фото поруч із покійним командиром ДУК "Червнем" боєць із позивним Муслім Чеберлоєвський. І ми повинні зробити все, щоб зірвати зраду, яку намагаються приховати в санкційних списках Зеленського. Ці мерзотники не бояться нічого, крім публічності. А Зеленський все це мовчазно покриває.
Так, Володимире Зеленський?"
Як повідомляв 5.ua, РНБО ухвалила рішення щодо запровадження санкцій до осіб, які мають статус "злодіїв у законі". У списку фізичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, 674 людини. Їхні активи буде заблоковано, їм буде відмовлено в наданні громадянства та посвідок на проживання, в'їзд до України буде заборонено, а до тих, хто перебуває в Україні, буде застосоване примусове видворення".
зы. странно, что Порошенко не записали в "криминальные авторитеты".. хотя, я предполагаю, что "такая светлая идея" обсуждалась в зеленых головах..
и если все так.. не по беспредела а по закону...то почему не криминальная ответственность?
якийсь сюр...
Kostenko_Inna
@InYv_Sergienko
·2 ч
Это ж надо придумать такой шоуменовский ход-проводить РНБО по пятницам, чтоб было о чем потрандеть у Шустера и доложить народу об очередных перемогах. Сказано-профи в делах "поднять рейтинг")
Скоро сами будут бегать за ворами
менты в это время на рыбалку поедут..