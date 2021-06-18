СНБО ввел санкции еще против 12 "криминальных авторитетов", - Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о включении в санкционный список так называемых "воров в законе" и "криминальных авторитетов" ещё 12 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Принято решение о введении санкций еще против 12 лиц, находящихся в статусе субъекта повышенного преступного влияния", - отметил Зеленский.

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Как сообщалось, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО вводит персональные санкции против 557 "воров в законе" и 111 т.н. "криминальных авторитетов", при этом отметив, что большинство из 557 находятся не в Украине. При этом, по словам президента, "число тех, кто находится в Украине на свободе, уменьшилось вдвое - с 34 до 17 человек".

21 мая глава государства подписал соответствующий указ.

18 июня на заседании СНБО было принято решение провести дополнительную проверку 3 лиц, против которых были введены санкции, в связи с многочисленными обращениями о некорректности их включения в санкционный список.