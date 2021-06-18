РНБО ввела санкції ще проти 12 "кримінальних авторитетів", - Зеленський

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про включення до санкційного списку так званих "ворів у законі" і "кримінальних авторитетів" ще 12 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав президент України Володимир Зеленський.

"Ухвалено рішення про введення санкцій ще проти 12 осіб, які перебувають у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, 14 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що РНБО запроваджує персональні санкції проти 557 "ворів у законі" і 111 т.зв. "Кримінальних авторитетів", при цьому зазначивши, що більшість з 557 перебувають не в Україні. При цьому, за словами президента, "кількість тих, хто перебуває в Україні на свободі, зменшилася вдвічі - з 34 до 17 осіб".

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21 травня глава держави підписав відповідний указ.

18 червня на засіданні РНБО було ухвалено рішення провести додаткову перевірку 3 осіб, проти яких були введені санкції, у зв'язку з численними зверненнями про некоректність їх включення до списку санкцій.