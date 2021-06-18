РНБО ввела санкції ще проти 12 "кримінальних авторитетів", - Зеленський
Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про включення до санкційного списку так званих "ворів у законі" і "кримінальних авторитетів" ще 12 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав президент України Володимир Зеленський.
"Ухвалено рішення про введення санкцій ще проти 12 осіб, які перебувають у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу", - зазначив Зеленський.
Як повідомлялося, 14 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що РНБО запроваджує персональні санкції проти 557 "ворів у законі" і 111 т.зв. "Кримінальних авторитетів", при цьому зазначивши, що більшість з 557 перебувають не в Україні. При цьому, за словами президента, "кількість тих, хто перебуває в Україні на свободі, зменшилася вдвічі - з 34 до 17 осіб".
21 травня глава держави підписав відповідний указ.
18 червня на засіданні РНБО було ухвалено рішення провести додаткову перевірку 3 осіб, проти яких були введені санкції, у зв'язку з численними зверненнями про некоректність їх включення до списку санкцій.
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2. То, что в Китае тирания и нарушение прав человека - это факт. Но коррупция в Китае от этого меньше не стала.
Хочешь жить в тирании - не вопрос - ехай в КНДР. Ну или в Беларусь, если денег мало.
Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.
Для того, чтобы судить и выносить приговоры, есть суды. Если суды не выполняют свои функции, надо их реформировать.
А то, что делает ЗЕ - узурпация власти и нарушение Коституции. Т.е. по сути судить надо самого ЗЕ.
Хотя, если действовать по вашей логике, то ЗЕ можно просто расстрелять по решению какого-нить чрезвычайного комитета или реввоенсовета без суда и следствия.
браво, ЗЕля !
хоть несистемных урок поганяешь
любимое занятие сцаря: "а ну выйди отсюда, разбойник !"
"Разом із правозахисниками вивчали список тих осіб, яких приписали до злодіїв у законі і до керівників ОЗУ, і які потрапили під санкції після рішення РНБО і Зеленського. Так ось ці м ... внесли в список чеченців, які воюють на боці України проти російської агресії. Внесли для того, щоб видати їх Росії. Адже в РФ їх давно хоче роздобути ФСБ. А знаєте, хто ці люди? Це наприклад, командир чеченського батальйону імені шейха Мансура під позивним Муслім Чеберлоєвський. Він номер 632 у списку РНБО. А ще Муслім Ідрисов, начштабу батальйону ім. Шейха Мансура, який зайняв номер 646 у санкційному списку Зеленського. І Салман Сайнароєв, номер 659 у цьому ж списку. Є в списку й інші бійці-добровольці, яких дуже сильно хоче роздобути Кремль.
На думку експертів і правозахисників, це сталося не випадково. Або це частина домовленості Зеленського і Єрмака з Кремлем, або хтось із підлеглих лейтенанта Баканова взяв гроші від ФСБ, щоб внести цих людейу список і вислати їх до Росії, де вони будуть не тільки затримані і піддані тортурам, а й можуть бути вбиті владою, як багато інших опозиціонерів. У будь-якому випадку неприпустимо віддавати РФ тих, хто воював проти Кремля на стороні України. Це неприпустимо, як із політичної точки зору, так і з моральної. Здогадуюся, що б ... з Банкової можуть на своє виправдання почати розпускати чутки, що це якщо ці люди не злодії в законі, то бійці ІГІЛ або взагалі вороги України, але в цю брехню мало хто повірить. Хоча ОП буде дуже старатися, адже не просто так внесли ці прізвища в список. Мабуть, за все заплачено і домовлено. Тому треба щоб про це знало, як можна більше людей і не дати відбутися подібній #зРаді. Поділіться цією інформацією з усіма.
А на фото поруч із покійним командиром ДУК "Червнем" боєць із позивним Муслім Чеберлоєвський. І ми повинні зробити все, щоб зірвати зраду, яку намагаються приховати в санкційних списках Зеленського. Ці мерзотники не бояться нічого, крім публічності. А Зеленський все це мовчазно покриває.
Так, Володимире Зеленський?"
Як повідомляв 5.ua, РНБО ухвалила рішення щодо https://www.5.ua/polityka/rnbo-zaprovadzhuie-sanktsii-proty-ponad-600-kryminalnykh-avtorytetiv-i-zlodiiv-u-zakoni-244432.html запровадження санкцій до осіб, які мають статус "злодіїв у законі" . У списку фізичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-zatverdyv-sanktsii-proty-zlodiiv-u-zakoni-vatazhkiv-ldnr-i-kryminalnykh-avtorytetiv-245090.html 674 людини . Їхні активи буде заблоковано, їм буде відмовлено в наданні громадянства та посвідок на проживання, в'їзд до України буде заборонено, а до тих, хто перебуває в Україні, буде застосоване примусове видворення".
зы. странно, что Порошенко не записали в "криминальные авторитеты".. хотя, я предполагаю, что "такая светлая идея" обсуждалась в зеленых головах..
и если все так.. не по беспредела а по закону...то почему не криминальная ответственность?
якийсь сюр...
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Kostenko_Inna
@InYv_Sergienko
·https://twitter.com/InYv_Sergienko/status/1405941836452175875 2 ч
Это ж надо придумать такой шоуменовский ход-проводить РНБО по пятницам, чтоб было о чем потрандеть у Шустера и доложить народу об очередных перемогах. Сказано-профи в делах "поднять рейтинг")
Скоро сами будут бегать за ворами
менты в это время на рыбалку поедут..