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РНБО ввела санкції ще проти 12 "кримінальних авторитетів", - Зеленський

РНБО ввела санкції ще проти 12

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про включення до санкційного списку так званих "ворів у законі" і "кримінальних авторитетів" ще 12 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав президент України Володимир Зеленський.

"Ухвалено рішення про введення санкцій ще проти 12 осіб, які перебувають у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, 14 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що РНБО запроваджує персональні санкції проти 557 "ворів у законі" і 111 т.зв. "Кримінальних авторитетів", при цьому зазначивши, що більшість з 557 перебувають не в Україні. При цьому, за словами президента, "кількість тих, хто перебуває в Україні на свободі, зменшилася вдвічі - з 34 до 17 осіб".

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21 травня глава держави підписав відповідний указ.

18 червня на засіданні РНБО було ухвалено рішення провести додаткову перевірку 3 осіб, проти яких були введені санкції, у зв'язку з численними зверненнями про некоректність їх включення до списку санкцій.

Автор: 

вор у законі (241) Зеленський Володимир (23705) криміналітет (301)


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Топ коментарі
+10
Вобще ЗЕ СНБО превратил в антиконсьитуционный орган для репрессий.
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18.06.2021 20:25
+8
принципе дело хорошее, но правового и социального эффекта я пока не вижу, кроме зеленого популизма..
зы. странно, что Порошенко не записали в "криминальные авторитеты".. хотя, я предполагаю, что "такая светлая идея" обсуждалась в зеленых головах..
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18.06.2021 20:34
+5
вот это новомодное "санкции"...вызывает много вопросов...и главный - санкции как-то узаконены? есть какие-то статьи в каком-то законе? где-то есть определение термина "криминальный авторитет" и обоснованы параметры подпадания под него?
и если все так.. не по беспредела а по закону...то почему не криминальная ответственность?
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18.06.2021 20:40
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он, как хйло в сирии. побеждает раз в неделю
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18.06.2021 20:36 Відповісти
Вобще ЗЕ СНБО превратил в антиконсьитуционный орган для репрессий.
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18.06.2021 20:25 Відповісти
Проти кого репресій? Тих, що під санкціями в зєйловців, в Китаї тупо вішають. Десятками тисяч.
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18.06.2021 21:05 Відповісти
1. Против граждан Украины, права которых написаны в Конституции.

2. То, что в Китае тирания и нарушение прав человека - это факт. Но коррупция в Китае от этого меньше не стала.
Хочешь жить в тирании - не вопрос - ехай в КНДР. Ну или в Беларусь, если денег мало.
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18.06.2021 21:08 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Политические репрессии - карательные меры, применяемые государственными органами с целью защиты и сохранения существующего строя.

Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.
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18.06.2021 21:11 Відповісти
вы крыша воров в законе.
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18.06.2021 21:46 Відповісти
А вы уверены в том, что за убеждения и образ жизни нужно сажать? Что плохого лично Вам сделал хоть один "вор в законе" ? Как по мне, так депутаты на много вреднее для общества и заслуживают куда большего.
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18.06.2021 23:44 Відповісти
Просто интересно, где в Конституции Украины написано, что какую-то категорию граждан можно лишить их прав без суда и следствия?

Для того, чтобы судить и выносить приговоры, есть суды. Если суды не выполняют свои функции, надо их реформировать.

А то, что делает ЗЕ - узурпация власти и нарушение Коституции. Т.е. по сути судить надо самого ЗЕ.
Хотя, если действовать по вашей логике, то ЗЕ можно просто расстрелять по решению какого-нить чрезвычайного комитета или реввоенсовета без суда и следствия.
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19.06.2021 01:42 Відповісти
патужно !!!!!
браво, ЗЕля !

хоть несистемных урок поганяешь

любимое занятие сцаря: "а ну выйди отсюда, разбойник !"
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18.06.2021 22:11 Відповісти
Так, ось свіжий приклад. РНБО внесла до списку "злодіїв у законі" кількох уродженців Чечні, на яких полює ФСБ. Кремлівські кроти в гОП не сплять. Добровольців із Чечні, які воювали на боці України проти російської агресії! Про це на https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6237492052943515 Facebook повідомив політик Борислав Береза. Ось що він пише:
"Разом із правозахисниками вивчали список тих осіб, яких приписали до злодіїв у законі і до керівників ОЗУ, і які потрапили під санкції після рішення РНБО і Зеленського. Так ось ці м ... внесли в список чеченців, які воюють на боці України проти російської агресії. Внесли для того, щоб видати їх Росії. Адже в РФ їх ​​давно хоче роздобути ФСБ. А знаєте, хто ці люди? Це наприклад, командир чеченського батальйону імені шейха Мансура під позивним Муслім Чеберлоєвський. Він номер 632 у списку РНБО. А ще Муслім Ідрисов, начштабу батальйону ім. Шейха Мансура, який зайняв номер 646 у санкційному списку Зеленського. І Салман Сайнароєв, номер 659 у цьому ж списку. Є в списку й інші бійці-добровольці, яких дуже сильно хоче роздобути Кремль.
На думку експертів і правозахисників, це сталося не випадково. Або це частина домовленості Зеленського і Єрмака з Кремлем, або хтось із підлеглих лейтенанта Баканова взяв гроші від ФСБ, щоб внести цих людейу список і вислати їх до Росії, де вони будуть не тільки затримані і піддані тортурам, а й можуть бути вбиті владою, як багато інших опозиціонерів. У будь-якому випадку неприпустимо віддавати РФ тих, хто воював проти Кремля на стороні України. Це неприпустимо, як із політичної точки зору, так і з моральної. Здогадуюся, що б ... з Банкової можуть на своє виправдання почати розпускати чутки, що це якщо ці люди не злодії в законі, то бійці ІГІЛ або взагалі вороги України, але в цю брехню мало хто повірить. Хоча ОП буде дуже старатися, адже не просто так внесли ці прізвища в список. Мабуть, за все заплачено і домовлено. Тому треба щоб про це знало, як можна більше людей і не дати відбутися подібній #зРаді. Поділіться цією інформацією з усіма.
А на фото поруч із покійним командиром ДУК "Червнем" боєць із позивним Муслім Чеберлоєвський. І ми повинні зробити все, щоб зірвати зраду, яку намагаються приховати в санкційних списках Зеленського. Ці мерзотники не бояться нічого, крім публічності. А Зеленський все це мовчазно покриває.
Так, Володимире Зеленський?"
Як повідомляв 5.ua, РНБО ухвалила рішення щодо https://www.5.ua/polityka/rnbo-zaprovadzhuie-sanktsii-proty-ponad-600-kryminalnykh-avtorytetiv-i-zlodiiv-u-zakoni-244432.html запровадження санкцій до осіб, які мають статус "злодіїв у законі" . У списку фізичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-zatverdyv-sanktsii-proty-zlodiiv-u-zakoni-vatazhkiv-ldnr-i-kryminalnykh-avtorytetiv-245090.html 674 людини . Їхні активи буде заблоковано, їм буде відмовлено в наданні громадянства та посвідок на проживання, в'їзд до України буде заборонено, а до тих, хто перебуває в Україні, буде застосоване примусове видворення".
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18.06.2021 22:33 Відповісти
шо то много санкций , а Беню не трогают
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18.06.2021 20:26 Відповісти
Ждём санкции от криминальных авторитетов против зе.
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18.06.2021 20:32 Відповісти
кстати там уже кое-кто подает в суд )))
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18.06.2021 20:41 Відповісти
тю, дайош відразу пісят
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18.06.2021 20:33 Відповісти
принципе дело хорошее, но правового и социального эффекта я пока не вижу, кроме зеленого популизма..
зы. странно, что Порошенко не записали в "криминальные авторитеты".. хотя, я предполагаю, что "такая светлая идея" обсуждалась в зеленых головах..
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18.06.2021 20:34 Відповісти
Тю,та шо там обсуждать.Все зеленомордые и им сочуствующие знают шо Порох-смотрящий за северным полушарием.
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18.06.2021 21:01 Відповісти
То ли еще будет.
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18.06.2021 21:03 Відповісти
Ещё не вечер ! Хитросделанные циничные зеублюдки делают пакости исподтишка
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18.06.2021 21:05 Відповісти
Задержанный за взятку в 160 тысяч долларов заместитель председателя Черниговской ОГА Анны Коваленко (жена Хомчака) сдал всю схему передачи денег вплоть до министра развития громад Алексея Чернышева. Теперь у Авакова компромат и на Коваленко, Хомчака, Чернышева., Ермака.
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18.06.2021 20:35 Відповісти
вот это новомодное "санкции"...вызывает много вопросов...и главный - санкции как-то узаконены? есть какие-то статьи в каком-то законе? где-то есть определение термина "криминальный авторитет" и обоснованы параметры подпадания под него?
и если все так.. не по беспредела а по закону...то почему не криминальная ответственность?
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18.06.2021 20:40 Відповісти
Дитячий садок "Козюльки".
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18.06.2021 20:40 Відповісти
Криминальный авторитет, за которым охотится фбр - беня каломойский, когда там уже сядет надолго? Или своих спонсоров зелупа не трогает?
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18.06.2021 20:51 Відповісти
санкції проти кримінальних авторитетів
якийсь сюр...
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18.06.2021 20:52 Відповісти
В принципі для них є Кримінальний кодекс і можливості силовикам боротися з організованою злочинністю.
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19.06.2021 05:44 Відповісти
Зелена бидлмаса перемелить і зтішиться. Ублюдки
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18.06.2021 20:54 Відповісти
Ждем санкций СНБО против "врагов народа". Догадайтесь кого земрази запишут во "враги народа"?
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18.06.2021 21:05 Відповісти
А следующие пары там уже есть или ещё пока нет: ВОВКИ, ЕРМАКИ, СУРКИСЫ, ШЕФИРЫ, ЛЕВОЧКИНЫ, ДОБКИНЫ, СТЕФАНЧУКИ...
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18.06.2021 21:22 Відповісти
вместо того чтоб законно доказать и посадить, президент своим указом "наказивает" воров и авторитетов, чтоб заработать рейтинг. а нахрена тогда спецслужбы и менты?
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18.06.2021 21:27 Відповісти
Знову добровольців у список наї.ашили?
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18.06.2021 23:12 Відповісти
https://twitter.com/InYv_Sergienko
https://twitter.com/InYv_Sergienko
https://twitter.com/InYv_Sergienko


https://twitter.com/InYv_Sergienko
https://twitter.com/InYv_Sergienko

Kostenko_Inna

@InYv_Sergienko

·https://twitter.com/InYv_Sergienko/status/1405941836452175875 2 ч

Это ж надо придумать такой шоуменовский ход-проводить РНБО по пятницам, чтоб было о чем потрандеть у Шустера и доложить народу об очередных перемогах. Сказано-профи в делах "поднять рейтинг")
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18.06.2021 23:24 Відповісти
Санкции против контрабандистов олигархов авторитетов терористов ,а там и враги народа незабаром . Быдлу это понравится. Спасибо не надо уже проходили за шесть колосков шесть лет. Хотят вместо законов,которые охраняют и плохих и хороших, дать право судить в ермаков и прочих татаровых с вовками
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19.06.2021 07:52 Відповісти
БРЕХНЯ...
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19.06.2021 08:50 Відповісти
чем занимается СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ????
Скоро сами будут бегать за ворами
менты в это время на рыбалку поедут..
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19.06.2021 10:03 Відповісти
а почему Бонанно, Гамбино, Дженовезе, Коломбо и Луккезе остались без санкций?
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19.06.2021 12:04 Відповісти
 
 