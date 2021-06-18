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Новости Политика Украины
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Минкульт: Слова Саакашвили - предположения и манипуляции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минкульт: Слова Саакашвили - предположения и манипуляции

Министерство культуры опровергает обвинения главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили в попытке создать коррупционную схему путем запуска Госслужбы охраны культурного наследия и Госинспекции культурного наследия.

Опровержение распространила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ. Заявления Саакашвили в министерстве называют манипуляциями и предположениями.

"Эти органы исполнительной власти (Госслужба охраны культурного наследия и Госинспекция культурного наследия. - Ред.) будут отвечать за реализацию государственной политики в сферах охраны культурного наследия, музейного дела, вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей", - пояснили в МКИП.

В министерстве подчеркивают, что работа этих органов позволит в разы уменьшить случаи разрушения наследия, и культурные ценности будут возвращаться в Украину более активно.

Читайте: Ткаченко и Немчинов "протащили" создание инспекции по защите культурного наследия, чтобы возобновить коррупционные потоки, - Саакашвили

"Важно, что такое решение завершает реформирование в системе управления культурой, ведь МКИП отныне будет заниматься стратегиями и политиками, а оперативной деятельностью - агентства, инспекции и службы", - сказано в сообщении.

Ранее глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что создание Госслужбы охраны культурного наследия и Госинспекции культурного наследия - это попытка Минкульта создать коррупционные схемы, ведь эти органы, по его словам, должны будут выдавать разрешение застройщикам.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Ну было - отправил Петя этого Карлсона за бугор. Так вернули его в Украину, Зеля гражданство вернул. Зачем? У нас что своих своих летающих шутов не хватает?
Минкульт: Слова Саакашвили - предположения и манипуляции - Цензор.НЕТ 466
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18.06.2021 21:46
+8
А наркоману Сааке лишь бы громче вопить о чем-нибудь, отвлекая от полного отсутствия реформ. Дайте же ему галстук, пусть умолкнет.
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18.06.2021 21:31
+6
Мінкульт: Слова Саакашвілі - припущення і маніпуляції - Цензор.НЕТ 5874

....
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18.06.2021 22:07
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А наркоману Сааке лишь бы громче вопить о чем-нибудь, отвлекая от полного отсутствия реформ. Дайте же ему галстук, пусть умолкнет.
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18.06.2021 21:31 Ответить
Ворог ***** -мій друг...так що йди , посмокчи краще у пуйла його галстук ...скотиняка
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18.06.2021 22:29 Ответить
Скотиняка - це мерзота, яка смокче у всіх ЗЕкарлсонів під час війни. Йди смоктни на ніч та лягай спати, завтра тобі ще цілий день ЗЕдупу вилизувати.
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18.06.2021 22:50 Ответить
Ну было - отправил Петя этого Карлсона за бугор. Так вернули его в Украину, Зеля гражданство вернул. Зачем? У нас что своих своих летающих шутов не хватает?
Минкульт: Слова Саакашвили - предположения и манипуляции - Цензор.НЕТ 466
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18.06.2021 21:46 Ответить
Михаил Саакашвили в ночном клубе Киева.
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18.06.2021 21:52 Ответить
Мінкульт: Слова Саакашвілі - припущення і маніпуляції - Цензор.НЕТ 5874

....
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18.06.2021 22:07 Ответить
минкульт - барИги !!!
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18.06.2021 22:05 Ответить
ладно а когда сулугуни в ЗСУ вступил поведайте зебилы Мінкульт: Слова Саакашвілі - припущення і маніпуляції - Цензор.НЕТ 2130 Мінкульт: Слова Саакашвілі - припущення і маніпуляції - Цензор.НЕТ 4740
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18.06.2021 22:15 Ответить
Минкульт: Слова Саакашвили - предположения и манипуляции./ Но что Ткаченко вор государственного масштаба-не опровергает. Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського.
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18.06.2021 22:15 Ответить
больше инспекций хороших и разных
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18.06.2021 23:59 Ответить
зелохи все зарегулировали - даже зарплаты и цены вручную ставят. долго ли протянет такая конструкция
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19.06.2021 00:02 Ответить
Предположения и манипуляция, но я все таки верю Саакашвили.
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19.06.2021 00:33 Ответить
 
 