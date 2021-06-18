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Мінкульт: Слова Саакашвілі - припущення і маніпуляції

Мінкульт: Слова Саакашвілі - припущення і маніпуляції

Міністерство культури спростовує звинувачення голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі в спробі створити корупційну схему шляхом запуску Держслужби охорони культурної спадщини та Держінспекції культурної спадщини.

Спростування розповсюдила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ. Заяви Саакашвілі в міністерстві називають маніпуляціями і припущеннями.

"Ці органи виконавчої влади (Держслужба охорони культурної спадщини та Держінспекція культурної спадщини. - Ред.) відповідатимуть за реалізацію державної політики у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", - пояснили в МКІП.

У міністерстві підкреслюють, що робота цих органів дозволить в рази зменшити випадки руйнування спадщини, і культурні цінності повертатимуться в Україну активніше.

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"Важливо, що таке рішення завершує реформування в системі управління культурою, адже МКІП відтепер займатиметься стратегіями і політиками, а оперативною діяльністю - агентства, інспекції і служби", - сказано в повідомленні.

Раніше глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив, що створення Держслужби охорони культурної спадщини та Держінспекції культурної спадщини - це спроба Мінкульту створити корупційні схеми, адже ці органи, за його словами, повинні будуть видавати дозвіл забудовникам.

Автор: 

Міністерство культури (754) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+12
Ну было - отправил Петя этого Карлсона за бугор. Так вернули его в Украину, Зеля гражданство вернул. Зачем? У нас что своих своих летающих шутов не хватает?
Минкульт: Слова Саакашвили - предположения и манипуляции - Цензор.НЕТ 466
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18.06.2021 21:46
+8
А наркоману Сааке лишь бы громче вопить о чем-нибудь, отвлекая от полного отсутствия реформ. Дайте же ему галстук, пусть умолкнет.
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18.06.2021 21:31
+6
Мінкульт: Слова Саакашвілі - припущення і маніпуляції - Цензор.НЕТ 5874

....
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18.06.2021 22:07
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А наркоману Сааке лишь бы громче вопить о чем-нибудь, отвлекая от полного отсутствия реформ. Дайте же ему галстук, пусть умолкнет.
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18.06.2021 21:31 Відповісти
Ворог ***** -мій друг...так що йди , посмокчи краще у пуйла його галстук ...скотиняка
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18.06.2021 22:29 Відповісти
Скотиняка - це мерзота, яка смокче у всіх ЗЕкарлсонів під час війни. Йди смоктни на ніч та лягай спати, завтра тобі ще цілий день ЗЕдупу вилизувати.
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18.06.2021 22:50 Відповісти
Ну было - отправил Петя этого Карлсона за бугор. Так вернули его в Украину, Зеля гражданство вернул. Зачем? У нас что своих своих летающих шутов не хватает?
Минкульт: Слова Саакашвили - предположения и манипуляции - Цензор.НЕТ 466
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18.06.2021 21:46 Відповісти
https://youtu.be/0kq1EL69NIc Михаил Саакашвили в ночном клубе Киева.
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18.06.2021 21:52 Відповісти
Мінкульт: Слова Саакашвілі - припущення і маніпуляції - Цензор.НЕТ 5874

....
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18.06.2021 22:07 Відповісти
минкульт - барИги !!!
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18.06.2021 22:05 Відповісти
ладно а когда сулугуни в ЗСУ вступил поведайте зебилы
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18.06.2021 22:15 Відповісти
Минкульт: Слова Саакашвили - предположения и манипуляции./ Но что Ткаченко вор государственного масштаба-не опровергает. Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського.
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18.06.2021 22:15 Відповісти
больше инспекций хороших и разных
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18.06.2021 23:59 Відповісти
зелохи все зарегулировали - даже зарплаты и цены вручную ставят. долго ли протянет такая конструкция
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19.06.2021 00:02 Відповісти
Предположения и манипуляция, но я все таки верю Саакашвили.
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19.06.2021 00:33 Відповісти
 
 