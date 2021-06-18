Мінкульт: Слова Саакашвілі - припущення і маніпуляції
Міністерство культури спростовує звинувачення голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі в спробі створити корупційну схему шляхом запуску Держслужби охорони культурної спадщини та Держінспекції культурної спадщини.
Спростування розповсюдила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ. Заяви Саакашвілі в міністерстві називають маніпуляціями і припущеннями.
"Ці органи виконавчої влади (Держслужба охорони культурної спадщини та Держінспекція культурної спадщини. - Ред.) відповідатимуть за реалізацію державної політики у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", - пояснили в МКІП.
У міністерстві підкреслюють, що робота цих органів дозволить в рази зменшити випадки руйнування спадщини, і культурні цінності повертатимуться в Україну активніше.
"Важливо, що таке рішення завершує реформування в системі управління культурою, адже МКІП відтепер займатиметься стратегіями і політиками, а оперативною діяльністю - агентства, інспекції і служби", - сказано в повідомленні.
Раніше глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив, що створення Держслужби охорони культурної спадщини та Держінспекції культурної спадщини - це спроба Мінкульту створити корупційні схеми, адже ці органи, за його словами, повинні будуть видавати дозвіл забудовникам.
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