Мінкульт: Слова Саакашвілі - припущення і маніпуляції

Міністерство культури спростовує звинувачення голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі в спробі створити корупційну схему шляхом запуску Держслужби охорони культурної спадщини та Держінспекції культурної спадщини.

Спростування розповсюдила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ. Заяви Саакашвілі в міністерстві називають маніпуляціями і припущеннями.

"Ці органи виконавчої влади (Держслужба охорони культурної спадщини та Держінспекція культурної спадщини. - Ред.) відповідатимуть за реалізацію державної політики у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", - пояснили в МКІП.

У міністерстві підкреслюють, що робота цих органів дозволить в рази зменшити випадки руйнування спадщини, і культурні цінності повертатимуться в Україну активніше.

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"Важливо, що таке рішення завершує реформування в системі управління культурою, адже МКІП відтепер займатиметься стратегіями і політиками, а оперативною діяльністю - агентства, інспекції і служби", - сказано в повідомленні.

Раніше глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив, що створення Держслужби охорони культурної спадщини та Держінспекції культурної спадщини - це спроба Мінкульту створити корупційні схеми, адже ці органи, за його словами, повинні будуть видавати дозвіл забудовникам.