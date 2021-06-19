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Электропоезд насмерть сбил подростка в Ирпене под Киевом

Электропоезд насмерть сбил подростка в Ирпене под Киевом

В Ирпене электропоезд сообщением "Киев-Буча" насмерть переехал ребенка. На месте работают следователи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНН сообщили в пресс-служб полиции Киевской области.

"В Ирпене произошел несчастный случай. Несовершеннолетний делал фото на мосту, заметил электропоезд, лег на шпалы и получил повреждения, не совместимые с жизнью ", - сообщили в полиции.

Информируют, что погибший 2007 года рождения. На месте работают следователи местного отделения полиции. Об открытии уголовного производства пока неизвестно.

Также читайте: Электричка насмерть сбила человека на станции Караваевы дачи в Киеве, - Нацполиция

Автор: 

Ирпень (370) подростки (436) смерть (9214) электричка (114)


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Топ комментарии
+8
Співчуття рідним !!! Не знаю ,як вберегти наших нерозумних діточок від тої жахливої дурні !!!Може потрібно подавати більше наглядної інформації дітям в школах ,на дискотеках ... .Нехай спочиває з Богом дитя !
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19.06.2021 08:52
+4
А как вы тогда пишите?
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19.06.2021 01:46
+4
Естественный отбор, ветер северный...
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19.06.2021 02:46
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Селфи
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19.06.2021 01:19 Ответить
да не селфи, не селфи. ребенок пролезал под поездом, поезд тронулся, дальше вы знаете.

Укрзализница может платить Серлещу 800 тыс гривен в месяц, но построить надземный пешеходный переход в местах, где люди переходят ж.д. не может. Так что смерть нребенка в том числе и на совести Сергея Лещенка.

Другая часть погибших, понимая, что поезд может тронуться в любой момент, предпочитают путь через цистерну ввиду того что там есть лесенка с двух сторон - получают разряд контактным проводом 10000 вольт, причем его даже не нужно прикасаться. После такого разряда на человеке из одежды остается только воротник и оторочка возле ног внизу джинс. О таких пишут - делал селфи на крыше вагона.

После каждого такого происшествия криминальные хроникеры стают богаче на сотку - ведь проще так, чем заморачиваться строить переходы и ставить оборудование, для защиты от поражения электрическим током, которое стоит безумных денег.

Это не точно, но говорят, что схему с соткой придумал лично Серлещ, и с тех пор каждая смерть на ж.д. дороге - это или селфи, или зацепер. А люди гибнут оттого, что им просто нужно пройти с работы домой, а на пути стоит поезд.
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19.06.2021 13:00 Ответить
А как вы тогда пишите?
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19.06.2021 01:46 Ответить
Давно хотів запитати, як там справи в Ізюмі?) Гарне місто)
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19.06.2021 06:16 Ответить
Смачне!
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19.06.2021 07:51 Ответить
Брата по "розуму" знайшов?
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19.06.2021 06:14 Ответить
Да и хер с ним
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19.06.2021 01:45 Ответить
с ним? таки не отрезало?
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19.06.2021 07:33 Ответить
какаяразніца?
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19.06.2021 08:05 Ответить
Идиото. Обилко аморале. Жапь хлопчика, конечно. Иным сподвижникам его - наука.
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19.06.2021 01:51 Ответить
Естественный отбор, ветер северный...
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19.06.2021 02:46 Ответить
"Улучшит генофонд, без сомнения"
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19.06.2021 05:19 Ответить
зайчик бежал по дорожке и ему перерезало ножки (с) Корней Чуковский...
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19.06.2021 07:13 Ответить
памятаю индуса переехал поезд наополам, там кароче жесть, киши свисают, а он курва пытается танцевать 🤣🤣🤣.
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19.06.2021 07:05 Ответить
Мальчику не пришло в голову, что расстояние от поезда до шпал может активно меняться
из-за работы подвески. А при резком торможении - тем более.
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19.06.2021 06:39 Ответить
Співчуття рідним !!! Не знаю ,як вберегти наших нерозумних діточок від тої жахливої дурні !!!Може потрібно подавати більше наглядної інформації дітям в школах ,на дискотеках ... .Нехай спочиває з Богом дитя !
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19.06.2021 08:52 Ответить
если селфист идиот,то при чём тут электропоезд?
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19.06.2021 09:46 Ответить
ОН не идиот -он неопытный ребенок . Правильно сказано. что надо наглядно показывать. к чему приводит желание сделать селфи с риском для жизни
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19.06.2021 11:29 Ответить
в 14 лет и не понимать последствий,может только идиот!
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19.06.2021 12:06 Ответить
Це біда, однозначно.
Але не розумію коли пишуть у заголовку "поїзд переїхав ..." - наче потяг винуватий.
У даному випадку, об*єктивно, винуватий сам хлопчик.
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19.06.2021 11:44 Ответить
 
 