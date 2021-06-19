Электропоезд насмерть сбил подростка в Ирпене под Киевом
В Ирпене электропоезд сообщением "Киев-Буча" насмерть переехал ребенка. На месте работают следователи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНН сообщили в пресс-служб полиции Киевской области.
"В Ирпене произошел несчастный случай. Несовершеннолетний делал фото на мосту, заметил электропоезд, лег на шпалы и получил повреждения, не совместимые с жизнью ", - сообщили в полиции.
Информируют, что погибший 2007 года рождения. На месте работают следователи местного отделения полиции. Об открытии уголовного производства пока неизвестно.
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+8 Надія Кузишин #395544
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Укрзализница может платить Серлещу 800 тыс гривен в месяц, но построить надземный пешеходный переход в местах, где люди переходят ж.д. не может. Так что смерть нребенка в том числе и на совести Сергея Лещенка.
Другая часть погибших, понимая, что поезд может тронуться в любой момент, предпочитают путь через цистерну ввиду того что там есть лесенка с двух сторон - получают разряд контактным проводом 10000 вольт, причем его даже не нужно прикасаться. После такого разряда на человеке из одежды остается только воротник и оторочка возле ног внизу джинс. О таких пишут - делал селфи на крыше вагона.
После каждого такого происшествия криминальные хроникеры стают богаче на сотку - ведь проще так, чем заморачиваться строить переходы и ставить оборудование, для защиты от поражения электрическим током, которое стоит безумных денег.
Это не точно, но говорят, что схему с соткой придумал лично Серлещ, и с тех пор каждая смерть на ж.д. дороге - это или селфи, или зацепер. А люди гибнут оттого, что им просто нужно пройти с работы домой, а на пути стоит поезд.
из-за работы подвески. А при резком торможении - тем более.
Але не розумію коли пишуть у заголовку "поїзд переїхав ..." - наче потяг винуватий.
У даному випадку, об*єктивно, винуватий сам хлопчик.