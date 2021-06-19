Электропоезд насмерть сбил подростка в Ирпене под Киевом

В Ирпене электропоезд сообщением "Киев-Буча" насмерть переехал ребенка. На месте работают следователи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНН сообщили в пресс-служб полиции Киевской области.

"В Ирпене произошел несчастный случай. Несовершеннолетний делал фото на мосту, заметил электропоезд, лег на шпалы и получил повреждения, не совместимые с жизнью ", - сообщили в полиции.

Информируют, что погибший 2007 года рождения. На месте работают следователи местного отделения полиции. Об открытии уголовного производства пока неизвестно.

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