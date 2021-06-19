Електропоїзд на смерть збив підлітка в Ірпені під Києвом
В Ірпені електропоїзд сполученням Київ-Буча на смерть переїхав дитину. На місці працюють слідчі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це УНН повідомили в пресслужб поліції Київської області.
"В Ірпені стався нещасний випадок. Неповнолітній робив фото на мосту, помітив електропоїзд, ліг на шпали і зазнав несумісних із життям пошкоджень", - повідомили в поліції.
Інформують, що загиблий 2007 року народження. На місці працюють слідчі місцевого відділення поліції. Про відкриття кримінального провадження наразі невідомо.
Топ коментарі
+8 Надія Кузишин #395544
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+4 Welt Schmerz
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Укрзализница может платить Серлещу 800 тыс гривен в месяц, но построить надземный пешеходный переход в местах, где люди переходят ж.д. не может. Так что смерть нребенка в том числе и на совести Сергея Лещенка.
Другая часть погибших, понимая, что поезд может тронуться в любой момент, предпочитают путь через цистерну ввиду того что там есть лесенка с двух сторон - получают разряд контактным проводом 10000 вольт, причем его даже не нужно прикасаться. После такого разряда на человеке из одежды остается только воротник и оторочка возле ног внизу джинс. О таких пишут - делал селфи на крыше вагона.
После каждого такого происшествия криминальные хроникеры стают богаче на сотку - ведь проще так, чем заморачиваться строить переходы и ставить оборудование, для защиты от поражения электрическим током, которое стоит безумных денег.
Это не точно, но говорят, что схему с соткой придумал лично Серлещ, и с тех пор каждая смерть на ж.д. дороге - это или селфи, или зацепер. А люди гибнут оттого, что им просто нужно пройти с работы домой, а на пути стоит поезд.
из-за работы подвески. А при резком торможении - тем более.
Але не розумію коли пишуть у заголовку "поїзд переїхав ..." - наче потяг винуватий.
У даному випадку, об*єктивно, винуватий сам хлопчик.