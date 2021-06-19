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Електропоїзд на смерть збив підлітка в Ірпені під Києвом

Електропоїзд на смерть збив підлітка в Ірпені під Києвом

В Ірпені електропоїзд сполученням Київ-Буча на смерть переїхав дитину. На місці працюють слідчі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це УНН повідомили в пресслужб поліції Київської області.

"В Ірпені стався нещасний випадок. Неповнолітній робив фото на мосту, помітив електропоїзд, ліг на шпали і зазнав несумісних із життям пошкоджень", - повідомили в поліції.

Інформують, що загиблий 2007 року народження. На місці працюють слідчі місцевого відділення поліції. Про відкриття кримінального провадження наразі невідомо.

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Автор: 

Ірпінь (358) підлітки (397) смерть (6742) електричка (204)


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Топ коментарі
+8
Співчуття рідним !!! Не знаю ,як вберегти наших нерозумних діточок від тої жахливої дурні !!!Може потрібно подавати більше наглядної інформації дітям в школах ,на дискотеках ... .Нехай спочиває з Богом дитя !
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19.06.2021 08:52
+4
А как вы тогда пишите?
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19.06.2021 01:46
+4
Естественный отбор, ветер северный...
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19.06.2021 02:46
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Селфи
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19.06.2021 01:19 Відповісти
да не селфи, не селфи. ребенок пролезал под поездом, поезд тронулся, дальше вы знаете.

Укрзализница может платить Серлещу 800 тыс гривен в месяц, но построить надземный пешеходный переход в местах, где люди переходят ж.д. не может. Так что смерть нребенка в том числе и на совести Сергея Лещенка.

Другая часть погибших, понимая, что поезд может тронуться в любой момент, предпочитают путь через цистерну ввиду того что там есть лесенка с двух сторон - получают разряд контактным проводом 10000 вольт, причем его даже не нужно прикасаться. После такого разряда на человеке из одежды остается только воротник и оторочка возле ног внизу джинс. О таких пишут - делал селфи на крыше вагона.

После каждого такого происшествия криминальные хроникеры стают богаче на сотку - ведь проще так, чем заморачиваться строить переходы и ставить оборудование, для защиты от поражения электрическим током, которое стоит безумных денег.

Это не точно, но говорят, что схему с соткой придумал лично Серлещ, и с тех пор каждая смерть на ж.д. дороге - это или селфи, или зацепер. А люди гибнут оттого, что им просто нужно пройти с работы домой, а на пути стоит поезд.
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19.06.2021 13:00 Відповісти
А как вы тогда пишите?
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19.06.2021 01:46 Відповісти
Давно хотів запитати, як там справи в Ізюмі?) Гарне місто)
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19.06.2021 06:16 Відповісти
Смачне!
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19.06.2021 07:51 Відповісти
Брата по "розуму" знайшов?
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19.06.2021 06:14 Відповісти
Да и хер с ним
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19.06.2021 01:45 Відповісти
с ним? таки не отрезало?
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19.06.2021 07:33 Відповісти
какаяразніца?
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19.06.2021 08:05 Відповісти
Идиото. Обилко аморале. Жапь хлопчика, конечно. Иным сподвижникам его - наука.
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19.06.2021 01:51 Відповісти
Естественный отбор, ветер северный...
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19.06.2021 02:46 Відповісти
"Улучшит генофонд, без сомнения"
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19.06.2021 05:19 Відповісти
зайчик бежал по дорожке и ему перерезало ножки (с) Корней Чуковский...
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19.06.2021 07:13 Відповісти
памятаю индуса переехал поезд наополам, там кароче жесть, киши свисают, а он курва пытается танцевать 🤣🤣🤣.
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19.06.2021 07:05 Відповісти
Мальчику не пришло в голову, что расстояние от поезда до шпал может активно меняться
из-за работы подвески. А при резком торможении - тем более.
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19.06.2021 06:39 Відповісти
Співчуття рідним !!! Не знаю ,як вберегти наших нерозумних діточок від тої жахливої дурні !!!Може потрібно подавати більше наглядної інформації дітям в школах ,на дискотеках ... .Нехай спочиває з Богом дитя !
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19.06.2021 08:52 Відповісти
если селфист идиот,то при чём тут электропоезд?
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19.06.2021 09:46 Відповісти
ОН не идиот -он неопытный ребенок . Правильно сказано. что надо наглядно показывать. к чему приводит желание сделать селфи с риском для жизни
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19.06.2021 11:29 Відповісти
в 14 лет и не понимать последствий,может только идиот!
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19.06.2021 12:06 Відповісти
Це біда, однозначно.
Але не розумію коли пишуть у заголовку "поїзд переїхав ..." - наче потяг винуватий.
У даному випадку, об*єктивно, винуватий сам хлопчик.
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19.06.2021 11:44 Відповісти
 
 