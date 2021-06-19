Електропоїзд на смерть збив підлітка в Ірпені під Києвом

В Ірпені електропоїзд сполученням Київ-Буча на смерть переїхав дитину. На місці працюють слідчі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це УНН повідомили в пресслужб поліції Київської області.

"В Ірпені стався нещасний випадок. Неповнолітній робив фото на мосту, помітив електропоїзд, ліг на шпали і зазнав несумісних із життям пошкоджень", - повідомили в поліції.

Інформують, що загиблий 2007 року народження. На місці працюють слідчі місцевого відділення поліції. Про відкриття кримінального провадження наразі невідомо.

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