Пьяный киевлянин застрелил знакомого из охотничьего ружья из-за ревности

19 июня, около 06 утра в Деснянском районе Киева 44-летний безработный местный житель убил своего знакомого.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в правоохранительных органах.

Известно, что подозреваемый по фамилии Слипцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил из охотничьего ружья своего знакомого по имени Владимир, после чего тело замотал в ковер.

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Мотивом преступления стала ревность.

Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.