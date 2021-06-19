РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10881 посетитель онлайн
Новости
7 003 24

Пьяный киевлянин застрелил знакомого из охотничьего ружья из-за ревности

Пьяный киевлянин застрелил знакомого из охотничьего ружья из-за ревности

19 июня, около 06 утра в Деснянском районе Киева 44-летний безработный местный житель убил своего знакомого.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в правоохранительных органах. 

Известно, что подозреваемый по фамилии Слипцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил из охотничьего ружья своего знакомого по имени Владимир, после чего тело замотал в ковер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря новым подходам в работе, мы раскрыли 98% умышленных убийств, - Цуцкиридзе

Мотивом преступления стала ревность.

Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Киев (25484) убийство (6479)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Вот, если обычный мужичёк соседа застрелил, тут тебе сразу и фамилия, и домашний адрес, и про ревность, и про ковёр. А был бы он мусор, чиновник или депутат, написали бы, что где-то в Киевской области одно лицо застрелило другое. И всё. В интересах следствия...А какой у украинского следствия интерес мы все знаем..
показать весь комментарий
19.06.2021 10:15
+3
турубка, льошать і шену нє дам нікому!
показать весь комментарий
19.06.2021 10:08
+2
представляю того шо новость опубликовал - ржал как конь наверное.

\Известно, что подозреваемый по фамилии Слипцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил из охотничьего ружья своего знакомого по имени Владимир, после чего тело замотал в ковер. Источник: https://censor.net/ru/n3272403\\\\\\\

ну конечно жаль замотанного Владимира(жаль шо это не Путин), но и хотя бы ушел с юмором - убили из-за ревности да еще и выпили и замотали в ковер - прямо как шейха)
показать весь комментарий
19.06.2021 10:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Петушиные разборки?
показать весь комментарий
19.06.2021 09:59 Ответить
Давно петушнёй грезишь?
показать весь комментарий
19.06.2021 10:02 Ответить
О тебе у меня мыслей не возникало.
показать весь комментарий
19.06.2021 10:18 Ответить
Тут соглашусь, мыслишь только о петушне.
показать весь комментарий
19.06.2021 10:33 Ответить
Троещина ).
показать весь комментарий
19.06.2021 10:08 Ответить
не дай боже, знов журналіст який-то...
троєщина, вона ж в бік білорусі
показать весь комментарий
19.06.2021 11:36 Ответить
турубка, льошать і шену нє дам нікому!
показать весь комментарий
19.06.2021 10:08 Ответить
Ревность запретить?!
показать весь комментарий
19.06.2021 10:12 Ответить
Вот, если обычный мужичёк соседа застрелил, тут тебе сразу и фамилия, и домашний адрес, и про ревность, и про ковёр. А был бы он мусор, чиновник или депутат, написали бы, что где-то в Киевской области одно лицо застрелило другое. И всё. В интересах следствия...А какой у украинского следствия интерес мы все знаем..
показать весь комментарий
19.06.2021 10:15 Ответить
так вот новость шо Цуцкаридзе высрал шо раскрываемость убийств..... тадам = выросла на 98%, причем это реально значит шо в 49 раз, а не наполовину(!)
показать весь комментарий
19.06.2021 10:18 Ответить
нет, туловище, похожее на гражданина Украины.
показать весь комментарий
19.06.2021 14:18 Ответить
представляю того шо новость опубликовал - ржал как конь наверное.

\Известно, что подозреваемый по фамилии Слипцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил из охотничьего ружья своего знакомого по имени Владимир, после чего тело замотал в ковер. Источник: https://censor.net/ru/n3272403\\\\\\\

ну конечно жаль замотанного Владимира(жаль шо это не Путин), но и хотя бы ушел с юмором - убили из-за ревности да еще и выпили и замотали в ковер - прямо как шейха)
показать весь комментарий
19.06.2021 10:16 Ответить
Ха..Про шейха-улыбнуло.
показать весь комментарий
19.06.2021 12:46 Ответить
Некуй на Владимиров покушаться,слиепсы)...
показать весь комментарий
19.06.2021 10:29 Ответить
Лучше бы на бутылку его насадил, после того как ее распили
показать весь комментарий
19.06.2021 10:37 Ответить
Обоих...
показать весь комментарий
19.06.2021 10:39 Ответить
Не перевелись ще гусари в Україні.
показать весь комментарий
19.06.2021 11:09 Ответить
імперія їх, рускоязичних, щедро разкидала по троєщинах, тульчинах, гайсинах...укоренились,
і досі не угомоняться
показать весь комментарий
19.06.2021 11:34 Ответить
П'яний киянин застрелив знайомого з мисливської рушниці через ревнощі - Цензор.НЕТ 8108
показать весь комментарий
19.06.2021 12:11 Ответить
каким нумером стрелял?
показать весь комментарий
19.06.2021 12:35 Ответить
Жена в вигоде, сплавит алкаша на зону, трахайся с кем хочешь.
показать весь комментарий
19.06.2021 12:49 Ответить
Крепка, аки смерть, любовь!
показать весь комментарий
19.06.2021 12:56 Ответить
В магазине.

Покупатель: дайте мне вон тот ковёр пожалуйста.
Продавец: а что у Вас вид такой взволнованный, труп, что ли заворачивать?
Покупатель: два ковра.
показать весь комментарий
19.06.2021 12:56 Ответить
Была информация, что стрелок- уроженец Луганска. Никакого намека, но все же...
показать весь комментарий
19.06.2021 14:29 Ответить
 
 