Пьяный киевлянин застрелил знакомого из охотничьего ружья из-за ревности
19 июня, около 06 утра в Деснянском районе Киева 44-летний безработный местный житель убил своего знакомого.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в правоохранительных органах.
Известно, что подозреваемый по фамилии Слипцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил из охотничьего ружья своего знакомого по имени Владимир, после чего тело замотал в ковер.
Мотивом преступления стала ревность.
Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.
Топ комментарии
+11 belge
показать весь комментарий19.06.2021 10:15
+3 Гундяй Крестовоздвиженский
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+2 Yuriy Smith
показать весь комментарий19.06.2021 10:16
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троєщина, вона ж в бік білорусі
\Известно, что подозреваемый по фамилии Слипцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил из охотничьего ружья своего знакомого по имени Владимир, после чего тело замотал в ковер. Источник: https://censor.net/ru/n3272403\\\\\\\
ну конечно жаль замотанного Владимира(жаль шо это не Путин), но и хотя бы ушел с юмором - убили из-за ревности да еще и выпили и замотали в ковер - прямо как шейха)
і досі не угомоняться
Покупатель: дайте мне вон тот ковёр пожалуйста.
Продавец: а что у Вас вид такой взволнованный, труп, что ли заворачивать?
Покупатель: два ковра.