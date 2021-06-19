П'яний киянин застрелив знайомого з мисливської рушниці через ревнощі
19 червня близько 6:00 у Деснянському районі Києва 44-річний безробітний місцевий житель убив свого знайомого.
Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в правоохоронних органах.
Відомо, що підозрюваний на прізвище Сліпцов, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, застрелив із мисливської рушниці свого знайомого на ім'я Володимир, після чого тіло замотав у килим.
Мотивом злочину стали ревнощі.
Інші обставини події встановлюються.
Топ коментарі
+11 belge
показати весь коментар19.06.2021 10:15
+3 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар19.06.2021 10:08
+2 Yuriy Smith
показати весь коментар19.06.2021 10:16
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троєщина, вона ж в бік білорусі
\Известно, что подозреваемый по фамилии Слипцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил из охотничьего ружья своего знакомого по имени Владимир, после чего тело замотал в ковер. Источник: https://censor.net/ru/n3272403\\\\\\\
ну конечно жаль замотанного Владимира(жаль шо это не Путин), но и хотя бы ушел с юмором - убили из-за ревности да еще и выпили и замотали в ковер - прямо как шейха)
і досі не угомоняться
Покупатель: дайте мне вон тот ковёр пожалуйста.
Продавец: а что у Вас вид такой взволнованный, труп, что ли заворачивать?
Покупатель: два ковра.