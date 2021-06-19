П'яний киянин застрелив знайомого з мисливської рушниці через ревнощі

19 червня близько 6:00 у Деснянському районі Києва 44-річний безробітний місцевий житель убив свого знайомого.

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в правоохоронних органах.

Відомо, що підозрюваний на прізвище Сліпцов, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, застрелив із мисливської рушниці свого знайомого на ім'я Володимир, після чого тіло замотав у килим.

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Мотивом злочину стали ревнощі.

Інші обставини події встановлюються.