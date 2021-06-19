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Новини
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П'яний киянин застрелив знайомого з мисливської рушниці через ревнощі

П'яний киянин застрелив знайомого з мисливської рушниці через ревнощі

19 червня близько 6:00 у Деснянському районі Києва 44-річний безробітний місцевий житель убив свого знайомого.

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в правоохоронних органах.

Відомо, що підозрюваний на прізвище Сліпцов, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, застрелив із мисливської рушниці свого знайомого на ім'я Володимир, після чого тіло замотав у килим.

Читайте також: Завдяки новим підходам у роботі ми розкрили 98% умисних вбивств, - Цуцкірідзе

Мотивом злочину стали ревнощі.

Інші обставини події встановлюються.

Автор: 

Київ (19424) вбивство (3082)


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Топ коментарі
+11
Вот, если обычный мужичёк соседа застрелил, тут тебе сразу и фамилия, и домашний адрес, и про ревность, и про ковёр. А был бы он мусор, чиновник или депутат, написали бы, что где-то в Киевской области одно лицо застрелило другое. И всё. В интересах следствия...А какой у украинского следствия интерес мы все знаем..
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19.06.2021 10:15
+3
турубка, льошать і шену нє дам нікому!
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19.06.2021 10:08
+2
представляю того шо новость опубликовал - ржал как конь наверное.

\Известно, что подозреваемый по фамилии Слипцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил из охотничьего ружья своего знакомого по имени Владимир, после чего тело замотал в ковер. Источник: https://censor.net/ru/n3272403\\\\\\\

ну конечно жаль замотанного Владимира(жаль шо это не Путин), но и хотя бы ушел с юмором - убили из-за ревности да еще и выпили и замотали в ковер - прямо как шейха)
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19.06.2021 10:16
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Петушиные разборки?
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19.06.2021 09:59 Відповісти
Давно петушнёй грезишь?
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19.06.2021 10:02 Відповісти
О тебе у меня мыслей не возникало.
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19.06.2021 10:18 Відповісти
Тут соглашусь, мыслишь только о петушне.
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19.06.2021 10:33 Відповісти
Троещина ).
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19.06.2021 10:08 Відповісти
не дай боже, знов журналіст який-то...
троєщина, вона ж в бік білорусі
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19.06.2021 11:36 Відповісти
турубка, льошать і шену нє дам нікому!
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19.06.2021 10:08 Відповісти
Ревность запретить?!
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19.06.2021 10:12 Відповісти
Вот, если обычный мужичёк соседа застрелил, тут тебе сразу и фамилия, и домашний адрес, и про ревность, и про ковёр. А был бы он мусор, чиновник или депутат, написали бы, что где-то в Киевской области одно лицо застрелило другое. И всё. В интересах следствия...А какой у украинского следствия интерес мы все знаем..
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19.06.2021 10:15 Відповісти
так вот новость шо Цуцкаридзе высрал шо раскрываемость убийств..... тадам = выросла на 98%, причем это реально значит шо в 49 раз, а не наполовину(!)
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19.06.2021 10:18 Відповісти
нет, туловище, похожее на гражданина Украины.
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19.06.2021 14:18 Відповісти
представляю того шо новость опубликовал - ржал как конь наверное.

\Известно, что подозреваемый по фамилии Слипцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил из охотничьего ружья своего знакомого по имени Владимир, после чего тело замотал в ковер. Источник: https://censor.net/ru/n3272403\\\\\\\

ну конечно жаль замотанного Владимира(жаль шо это не Путин), но и хотя бы ушел с юмором - убили из-за ревности да еще и выпили и замотали в ковер - прямо как шейха)
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19.06.2021 10:16 Відповісти
Ха..Про шейха-улыбнуло.
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19.06.2021 12:46 Відповісти
Некуй на Владимиров покушаться,слиепсы)...
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19.06.2021 10:29 Відповісти
Лучше бы на бутылку его насадил, после того как ее распили
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19.06.2021 10:37 Відповісти
Обоих...
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19.06.2021 10:39 Відповісти
Не перевелись ще гусари в Україні.
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19.06.2021 11:09 Відповісти
імперія їх, рускоязичних, щедро разкидала по троєщинах, тульчинах, гайсинах...укоренились,
і досі не угомоняться
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19.06.2021 11:34 Відповісти
П'яний киянин застрелив знайомого з мисливської рушниці через ревнощі - Цензор.НЕТ 8108
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19.06.2021 12:11 Відповісти
каким нумером стрелял?
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19.06.2021 12:35 Відповісти
Жена в вигоде, сплавит алкаша на зону, трахайся с кем хочешь.
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19.06.2021 12:49 Відповісти
Крепка, аки смерть, любовь!
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19.06.2021 12:56 Відповісти
В магазине.

Покупатель: дайте мне вон тот ковёр пожалуйста.
Продавец: а что у Вас вид такой взволнованный, труп, что ли заворачивать?
Покупатель: два ковра.
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19.06.2021 12:56 Відповісти
Была информация, что стрелок- уроженец Луганска. Никакого намека, но все же...
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19.06.2021 14:29 Відповісти
 
 