Глава ОП Ермак проводит встречу с Яной Дугарь, - источник

Глава Офиса президента Андрей Ермак проводит встречу с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яной Дугарь.

О встрече Цензор.НЕТ сообщил источник в ОП.

По нашей информации встреча началась в 15:00. На ней присутствуют и адвокаты Яны Дугарь.

Напомним, 20 мая в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Павла Шеремета Яной Дугарь и показал переписку одному из журналистов. Дугарь в свою очередь подтвердила, что общается с президентом Владимиром Зеленским.