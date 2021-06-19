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Новости Убийство Шеремета
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Глава ОП Ермак проводит встречу с Яной Дугарь, - источник

Глава ОП Ермак проводит встречу с Яной Дугарь, - источник

Глава Офиса президента Андрей Ермак проводит встречу с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яной Дугарь.

О встрече Цензор.НЕТ сообщил источник в ОП.

По нашей информации встреча началась в 15:00. На ней присутствуют и адвокаты Яны Дугарь.

Напомним, 20 мая в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Павла Шеремета Яной Дугарь и показал переписку одному из журналистов. Дугарь в свою очередь подтвердила, что общается с президентом Владимиром Зеленским.

Автор: 

Ермак Андрей (1259) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+40
Упрашивают, чтобы когда все это шитое лайно развалится, не топила против бубочки, а то тяжело переносит критику)))))
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19.06.2021 15:29
+37
Уговаривает рассказать как она "убила" его брата.
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19.06.2021 15:37
+31
зачем завхозу (знающему презЕ дозу)))) встречаться с подозреваемой (незаконно подозреваемой, но пока не оправданной) ???
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19.06.2021 15:29
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Этот дЕРьМАК, как бельмо на глазу! Не сморгнуть и не вытащить! Но вреда- ой-ой-ой!
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19.06.2021 18:38 Ответить
https://euroin.org.ua/zusyllya-i-koshty-vlady-spryamovani-na-poshyrennya-vlasnykh-feykiv/ Зусилля і кошти влади спрямовані на поширення власних фейків !

Центр протидії дезінформації був створений 11 березня 2021 року і є органом Ради національної безпеки і оборони України.
2 квітня указом президента Володимира Зеленського керівницею Центру призначено Поліну Лисенко. Окрім неї, загальна штатна чисельність працівників Центру має становити 52 особи.

У складі Мінкульту також був створений Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Очолила Центр Любов Цибульська, яка була керівницею групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру. Бюджет цього центру складає приблизно 10 мільйонів на рік.

Схоже, що в нинішній Україні всі сили і кошти були спрямовані на створенні та поширення фейків щодо політичних опонентів Зеленського - передусім П.Порошенка. У інформаційному просторі фіксуються явні ознаки цілеспрямованої спеціальної інформаційної операції щодо лідера «Європейської солідарності».
То ж часу і ресурсів на протидію російській дезінформації просто не залишається. До того ж, повноцінне і неупереджене функціонування таких центрів небезпечне і для самої влади. Адже тоді буде офіційно зафіксовано, що Зеленський та його команда протягом цих двох років самі неодноразово були джерелами та рознощиками неправдивої інформації.
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19.06.2021 18:38 Ответить
На месте Дугарь, я бы за 100 км. обходил контору гауляйтера Украины, - ермака-Козыря.
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19.06.2021 19:02 Ответить
Нехай спілкуються,всеодно ми всі вже пейшли в епоху АНАРХІЇ І БЕЗДЕРЖАВНОСТІ. ДАНІЛОВ З РНБО підтвердив,що спецслужби московії налаштовані на організацію повноцінного хаосу на півадні України по усім областям.
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19.06.2021 20:42 Ответить
В какой стране еще , завхоз типа Ермака , занимается всеми вопросами , куда не глянь везде Ермак , хотя за него никто не голосовал
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19.06.2021 21:19 Ответить
Єрмак у МОЙДОДИРІ від ОПУ - моєм моєм ПРорашіста чісто-чісто чісто чісто...
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19.06.2021 21:46 Ответить
Якась смердюча новина...
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19.06.2021 22:08 Ответить
Вже два фігуранти підтвердили політичне підгрунтя порушеної кримінальної справи...
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19.06.2021 22:15 Ответить
щось не зрозуміло із тією Дугар. Може хочуть, щоб вона признала , що це вони підірвали Шеремета, а вона типу зовсім не при справах...
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20.06.2021 13:45 Ответить
странная встреча, если на ней присутствуют адвокаты, то можно предположить, что Ермак возглавил группу следователей и прокуроров ... или инквизиторов с охапками хвороста ?
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20.06.2021 16:23 Ответить
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