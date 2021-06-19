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Глава ОП Ермак проводит встречу с Яной Дугарь, - источник
Глава Офиса президента Андрей Ермак проводит встречу с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яной Дугарь.
О встрече Цензор.НЕТ сообщил источник в ОП.
По нашей информации встреча началась в 15:00. На ней присутствуют и адвокаты Яны Дугарь.
Напомним, 20 мая в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Павла Шеремета Яной Дугарь и показал переписку одному из журналистов. Дугарь в свою очередь подтвердила, что общается с президентом Владимиром Зеленским.
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Центр протидії дезінформації був створений 11 березня 2021 року і є органом Ради національної безпеки і оборони України.
2 квітня указом президента Володимира Зеленського керівницею Центру призначено Поліну Лисенко. Окрім неї, загальна штатна чисельність працівників Центру має становити 52 особи.
У складі Мінкульту також був створений Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Очолила Центр Любов Цибульська, яка була керівницею групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру. Бюджет цього центру складає приблизно 10 мільйонів на рік.
Схоже, що в нинішній Україні всі сили і кошти були спрямовані на створенні та поширення фейків щодо політичних опонентів Зеленського - передусім П.Порошенка. У інформаційному просторі фіксуються явні ознаки цілеспрямованої спеціальної інформаційної операції щодо лідера «Європейської солідарності».
То ж часу і ресурсів на протидію російській дезінформації просто не залишається. До того ж, повноцінне і неупереджене функціонування таких центрів небезпечне і для самої влади. Адже тоді буде офіційно зафіксовано, що Зеленський та його команда протягом цих двох років самі неодноразово були джерелами та рознощиками неправдивої інформації.