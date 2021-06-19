Глава ОП Єрмак проводить зустріч із Яною Дугарь, - джерело

Глава Офісу президента Андрій Єрмак проводить зустріч із підозрюваною у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яною Дугарь.

Про зустріч Цензор.НЕТ повідомило джерело в ОП.

За нашою інформацією, зустріч почалася о 15:00. На ній присутні й адвокати Яни Дугарь.

Нагадаємо, 20 травня під час пресконференції Зеленський заявив, що переписується із фігуранткою справи про вбивство Павла Шеремета Яною Дугарь, і показав листування одному з журналістів. Дугарь, зі свого боку, підтвердила, що спілкується із президентом Володимиром Зеленським.