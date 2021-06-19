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Глава ОП Єрмак проводить зустріч із Яною Дугарь, - джерело
Глава Офісу президента Андрій Єрмак проводить зустріч із підозрюваною у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яною Дугарь.
Про зустріч Цензор.НЕТ повідомило джерело в ОП.
За нашою інформацією, зустріч почалася о 15:00. На ній присутні й адвокати Яни Дугарь.
Нагадаємо, 20 травня під час пресконференції Зеленський заявив, що переписується із фігуранткою справи про вбивство Павла Шеремета Яною Дугарь, і показав листування одному з журналістів. Дугарь, зі свого боку, підтвердила, що спілкується із президентом Володимиром Зеленським.
Топ коментарі
+40 Хорошего Вам Настроения
показати весь коментар19.06.2021 15:29
+37 18c49ed2
показати весь коментар19.06.2021 15:37
+31 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар19.06.2021 15:29
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Центр протидії дезінформації був створений 11 березня 2021 року і є органом Ради національної безпеки і оборони України.
2 квітня указом президента Володимира Зеленського керівницею Центру призначено Поліну Лисенко. Окрім неї, загальна штатна чисельність працівників Центру має становити 52 особи.
У складі Мінкульту також був створений Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Очолила Центр Любов Цибульська, яка була керівницею групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру. Бюджет цього центру складає приблизно 10 мільйонів на рік.
Схоже, що в нинішній Україні всі сили і кошти були спрямовані на створенні та поширення фейків щодо політичних опонентів Зеленського - передусім П.Порошенка. У інформаційному просторі фіксуються явні ознаки цілеспрямованої спеціальної інформаційної операції щодо лідера «Європейської солідарності».
То ж часу і ресурсів на протидію російській дезінформації просто не залишається. До того ж, повноцінне і неупереджене функціонування таких центрів небезпечне і для самої влади. Адже тоді буде офіційно зафіксовано, що Зеленський та його команда протягом цих двох років самі неодноразово були джерелами та рознощиками неправдивої інформації.