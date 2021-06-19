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За неделю в ОРДЛО направили 14 грузовиков "гуманитарки"

За неделю в ОРДЛО направили 14 грузовиков

В течение прошлой недели на оккупированные российскими наемниками территории Донбасса через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье" проследовали 14 грузовиков с гуманитарной помощью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, в грузовиках была гуманитарная помощь от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлено 216,7 тонны груза, в частности, строительные материалы, продуктовые и гигиенические наборы", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Госпогранслужба (6388) гуманитарная помощь (1259)


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Топ комментарии
+13
Пока будут идти нескончаемые эшелоны гуманитарки и пенсий в лугандон, эта война будет вечной
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19.06.2021 15:55
+10
- моніка зеленські, а що ввели санкції проти фірташа?
- да, ми са всєх сіл борємся с алєгархамі!
- і що, тепер навіть ільменіт в окупований Крим фірташу не будете постачати?
- ну ільмєніт ета другоє! Ми ввєлі санкціі протів алєгарха, а нє протів ільмєніта!!!
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19.06.2021 15:46
+8
За неделю в ОРДЛО направили 14 грузовиков "гуманитарки" - Цензор.НЕТ 9993
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19.06.2021 15:59
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- моніка зеленські, а що ввели санкції проти фірташа?
- да, ми са всєх сіл борємся с алєгархамі!
- і що, тепер навіть ільменіт в окупований Крим фірташу не будете постачати?
- ну ільмєніт ета другоє! Ми ввєлі санкціі протів алєгарха, а нє протів ільмєніта!!!
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19.06.2021 15:46 Ответить
фатит кармить бамбас!
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19.06.2021 16:50 Ответить
манная каша...- жруть там много скрепоносцы...
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19.06.2021 15:49 Ответить
За неделю в ОРДЛО направили 14 грузовиков "гуманитарки" - Цензор.НЕТ 7136
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19.06.2021 15:52 Ответить
Эмблема петуШария напоминает !
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19.06.2021 15:54 Ответить
Так це ж його фількіна грамота і Є
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19.06.2021 16:12 Ответить
Обдроченців треба добре годувати, бо у них після дози завжди жор. Без того стріляти в Україну прицільно не можуть.
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19.06.2021 15:54 Ответить
Пока будут идти нескончаемые эшелоны гуманитарки и пенсий в лугандон, эта война будет вечной
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19.06.2021 15:55 Ответить
На складах ,,гуманитарки,, курить строго запрещено ! Может рвануть - мало не покажется !
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19.06.2021 15:59 Ответить
За неделю в ОРДЛО направили 14 грузовиков "гуманитарки" - Цензор.НЕТ 9993
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19.06.2021 15:59 Ответить
За тиждень в ОРДЛО направили 14 вантажівок "гуманітарки" - Цензор.НЕТ 2417
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19.06.2021 21:02 Ответить
А то нет в ордле родни и знакомых и никто не знает, что вся гуманитарка продается...Зачем эта показушность? Мало того , они хвастают , что там у них лучше чем в Украине! А нам газ с транспортировкой впаривают по баснословным ценам....Своим надо помогать , а не предателям....
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19.06.2021 16:18 Ответить
За тиждень в ОРДЛО направили 14 вантажівок "гуманітарки" - Цензор.НЕТ 6709
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19.06.2021 16:29 Ответить
оон и красный крест занимаются финансированием терроризма
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19.06.2021 16:29 Ответить
Это точно. Нужно прикрывать эту бадягу с гуманитаркой. У них там получение гуманитарки - как народное развлечение.
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19.06.2021 16:58 Ответить
Какого хрена и кто туда возит гуманитарку и почему мы ее пропускаем? Или там как и при пете наличку волокут? Кто нить на неоккупированный Донбасс возит гуманитарку? Чем они хуже? Пусть рашка кормит свое отребье!
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19.06.2021 17:02 Ответить
ПЗРК, гранаты, снаряды патроны...Кушаем?
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19.06.2021 17:25 Ответить
Чого ви тут скиглите,що вас тут,жаба давить,хочете щоб і вам гуманітарку возили...
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19.06.2021 19:02 Ответить
Допомагаємо ЛОХАМ які годували всю Україну
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19.06.2021 21:57 Ответить
зачем туду гуанонитарку завозят ??? шо непонятно если шелупонь разбежится то будет видно
кто воюет да и рифирендум уже не нарисуешь а ввестивайска и защитиьрузгэмир кто орать
будет ??? и мальчиков распятых опять же где взять.....
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20.06.2021 05:20 Ответить
 
 