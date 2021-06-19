За неделю в ОРДЛО направили 14 грузовиков "гуманитарки"

В течение прошлой недели на оккупированные российскими наемниками территории Донбасса через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье" проследовали 14 грузовиков с гуманитарной помощью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, в грузовиках была гуманитарная помощь от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлено 216,7 тонны груза, в частности, строительные материалы, продуктовые и гигиенические наборы", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В рамках инициативы "Допомога Схід" для больниц Донбасса прибыло медицинское оборудование на 8 млн грн, - Наев. ВИДЕО+ФОТО