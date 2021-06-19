За неделю в ОРДЛО направили 14 грузовиков "гуманитарки"
В течение прошлой недели на оккупированные российскими наемниками территории Донбасса через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье" проследовали 14 грузовиков с гуманитарной помощью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, в грузовиках была гуманитарная помощь от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
"Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлено 216,7 тонны груза, в частности, строительные материалы, продуктовые и гигиенические наборы", - говорится в сообщении.
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- да, ми са всєх сіл борємся с алєгархамі!
- і що, тепер навіть ільменіт в окупований Крим фірташу не будете постачати?
- ну ільмєніт ета другоє! Ми ввєлі санкціі протів алєгарха, а нє протів ільмєніта!!!
кто воюет да и рифирендум уже не нарисуешь а ввестивайска и защитиьрузгэмир кто орать
будет ??? и мальчиков распятых опять же где взять.....