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Новини
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За тиждень в ОРДЛО направили 14 вантажівок "гуманітарки"

За тиждень в ОРДЛО направили 14 вантажівок

Упродовж минулого тижня на окуповані російськими найманцями території Донбасу через КПВВ "Новотроїцьке" та "Щастя" попрямували 14 вантажівок із гуманітарною допомогою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

У вантажівках була гуманітарна допомога від Міжнародного комітету Червоного Хреста та Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

"Для потреб жителів тимчасово окупованої території України доставлено 216,7 тонни вантажу, зокрема будівельні матеріали, продуктові та гігієнічні набори", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5943) гуманітарна допомога (989)


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Топ коментарі
+13
Пока будут идти нескончаемые эшелоны гуманитарки и пенсий в лугандон, эта война будет вечной
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19.06.2021 15:55
+10
- моніка зеленські, а що ввели санкції проти фірташа?
- да, ми са всєх сіл борємся с алєгархамі!
- і що, тепер навіть ільменіт в окупований Крим фірташу не будете постачати?
- ну ільмєніт ета другоє! Ми ввєлі санкціі протів алєгарха, а нє протів ільмєніта!!!
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19.06.2021 15:46
+8
За неделю в ОРДЛО направили 14 грузовиков "гуманитарки" - Цензор.НЕТ 9993
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19.06.2021 15:59
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- моніка зеленські, а що ввели санкції проти фірташа?
- да, ми са всєх сіл борємся с алєгархамі!
- і що, тепер навіть ільменіт в окупований Крим фірташу не будете постачати?
- ну ільмєніт ета другоє! Ми ввєлі санкціі протів алєгарха, а нє протів ільмєніта!!!
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19.06.2021 15:46 Відповісти
фатит кармить бамбас!
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19.06.2021 16:50 Відповісти
манная каша...- жруть там много скрепоносцы...
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19.06.2021 15:49 Відповісти
За неделю в ОРДЛО направили 14 грузовиков "гуманитарки" - Цензор.НЕТ 7136
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19.06.2021 15:52 Відповісти
Эмблема петуШария напоминает !
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19.06.2021 15:54 Відповісти
Так це ж його фількіна грамота і Є
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19.06.2021 16:12 Відповісти
Обдроченців треба добре годувати, бо у них після дози завжди жор. Без того стріляти в Україну прицільно не можуть.
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19.06.2021 15:54 Відповісти
Пока будут идти нескончаемые эшелоны гуманитарки и пенсий в лугандон, эта война будет вечной
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19.06.2021 15:55 Відповісти
На складах ,,гуманитарки,, курить строго запрещено ! Может рвануть - мало не покажется !
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19.06.2021 15:59 Відповісти
За неделю в ОРДЛО направили 14 грузовиков "гуманитарки" - Цензор.НЕТ 9993
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19.06.2021 15:59 Відповісти
За тиждень в ОРДЛО направили 14 вантажівок "гуманітарки" - Цензор.НЕТ 2417
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19.06.2021 21:02 Відповісти
А то нет в ордле родни и знакомых и никто не знает, что вся гуманитарка продается...Зачем эта показушность? Мало того , они хвастают , что там у них лучше чем в Украине! А нам газ с транспортировкой впаривают по баснословным ценам....Своим надо помогать , а не предателям....
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19.06.2021 16:18 Відповісти
За тиждень в ОРДЛО направили 14 вантажівок "гуманітарки" - Цензор.НЕТ 6709
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19.06.2021 16:29 Відповісти
оон и красный крест занимаются финансированием терроризма
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19.06.2021 16:29 Відповісти
Это точно. Нужно прикрывать эту бадягу с гуманитаркой. У них там получение гуманитарки - как народное развлечение.
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19.06.2021 16:58 Відповісти
Какого хрена и кто туда возит гуманитарку и почему мы ее пропускаем? Или там как и при пете наличку волокут? Кто нить на неоккупированный Донбасс возит гуманитарку? Чем они хуже? Пусть рашка кормит свое отребье!
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19.06.2021 17:02 Відповісти
ПЗРК, гранаты, снаряды патроны...Кушаем?
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19.06.2021 17:25 Відповісти
Чого ви тут скиглите,що вас тут,жаба давить,хочете щоб і вам гуманітарку возили...
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19.06.2021 19:02 Відповісти
Допомагаємо ЛОХАМ які годували всю Україну
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19.06.2021 21:57 Відповісти
зачем туду гуанонитарку завозят ??? шо непонятно если шелупонь разбежится то будет видно
кто воюет да и рифирендум уже не нарисуешь а ввестивайска и защитиьрузгэмир кто орать
будет ??? и мальчиков распятых опять же где взять.....
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20.06.2021 05:20 Відповісти
 
 