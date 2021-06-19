За тиждень в ОРДЛО направили 14 вантажівок "гуманітарки"

Упродовж минулого тижня на окуповані російськими найманцями території Донбасу через КПВВ "Новотроїцьке" та "Щастя" попрямували 14 вантажівок із гуманітарною допомогою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

У вантажівках була гуманітарна допомога від Міжнародного комітету Червоного Хреста та Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

"Для потреб жителів тимчасово окупованої території України доставлено 216,7 тонни вантажу, зокрема будівельні матеріали, продуктові та гігієнічні набори", - йдеться в повідомленні.

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