За тиждень в ОРДЛО направили 14 вантажівок "гуманітарки"
Упродовж минулого тижня на окуповані російськими найманцями території Донбасу через КПВВ "Новотроїцьке" та "Щастя" попрямували 14 вантажівок із гуманітарною допомогою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.
У вантажівках була гуманітарна допомога від Міжнародного комітету Червоного Хреста та Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
"Для потреб жителів тимчасово окупованої території України доставлено 216,7 тонни вантажу, зокрема будівельні матеріали, продуктові та гігієнічні набори", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Super Gut
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+10 Alex Newman
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+8 Lvbnhj
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- да, ми са всєх сіл борємся с алєгархамі!
- і що, тепер навіть ільменіт в окупований Крим фірташу не будете постачати?
- ну ільмєніт ета другоє! Ми ввєлі санкціі протів алєгарха, а нє протів ільмєніта!!!
кто воюет да и рифирендум уже не нарисуешь а ввестивайска и защитиьрузгэмир кто орать
будет ??? и мальчиков распятых опять же где взять.....