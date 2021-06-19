Центр массовой вакцинации начал свою работу в Ивано-Франковске
На базе спортивного комплекса Ивано-Франковского национального медицинского университета заработал центр массовой вакцинации против коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрей Бойчук.
Все желающие сегодня в 16:00 могут получить прививку вакциной CoronaVac на улице Целевича, 34. Также центр массовой вакцинации в городе будет работать в следующие выходные.
"Я призываю прикарпатцев не сомневаться в вопросе, иммунизироваться или нет. Без вакцинации мы попросту не сможем эффективно бороться с коронавирусом", - написал Бойчук.
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Антон Куприянов
показать весь комментарий19.06.2021 15:53 Ответить Мне нравится 3
Kurisu Makise
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Stop Homosovetikus
показать весь комментарий19.06.2021 16:19 Ответить Мне нравится 0
Богдан Розновець #461410
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