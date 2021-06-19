РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10696 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
922 4

Центр массовой вакцинации начал свою работу в Ивано-Франковске

Центр массовой вакцинации начал свою работу в Ивано-Франковске

На базе спортивного комплекса Ивано-Франковского национального медицинского университета заработал центр массовой вакцинации против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрей Бойчук.

Все желающие сегодня в 16:00 могут получить прививку вакциной CoronaVac на улице Целевича, 34. Также центр массовой вакцинации в городе будет работать в следующие выходные.

"Я призываю прикарпатцев не сомневаться в вопросе, иммунизироваться или нет. Без вакцинации мы попросту не сможем эффективно бороться с коронавирусом", - написал Бойчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковске тяжелые COVID-пациенты по два часа ожидают госпитализации в скорых под больницей, - мэр Марцинкив

вакцина (3815) Ивано-Франковск (827) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От сердечно-сосудистых вакцинируют ?
показать весь комментарий
19.06.2021 15:53 Ответить
а к чему вы это высрали ?
показать весь комментарий
19.06.2021 15:57 Ответить
зарплата заставила.
показать весь комментарий
19.06.2021 16:19 Ответить
...це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . ..пташиний свиний ..цих 19 . і . і . і .. УБЛЮДКИ ще придумають ...ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
показать весь комментарий
19.06.2021 16:03 Ответить
 
 