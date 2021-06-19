Центр масової вакцинації почав свою роботу в Івано-Франківську

На базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного медичного університету заробив центр масової вакцинації проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук.

"Всі охочі можуть отримати щеплення вакциною CoronaVac сьогодні до 16:00. Надалі планується, що центр буде працювати наступних вихідних.

Я закликаю прикарпатців не сумніватися у питанні імунізуватись чи ні. Без вакцинації ми попросту не зможемо ефективно боротися із коронавірусом", - написав Бойчук.

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