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Новини Коронавірус і карантин
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Центр масової вакцинації почав свою роботу в Івано-Франківську

Центр масової вакцинації почав свою роботу в Івано-Франківську

На базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного медичного університету заробив центр масової вакцинації проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук.

"Всі охочі можуть отримати щеплення вакциною CoronaVac сьогодні до 16:00. Надалі планується, що центр буде працювати наступних вихідних.

Я закликаю прикарпатців не сумніватися у питанні імунізуватись чи ні. Без вакцинації ми попросту не зможемо ефективно боротися із коронавірусом", - написав Бойчук.

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От сердечно-сосудистых вакцинируют ?
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19.06.2021 15:53 Відповісти
а к чему вы это высрали ?
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19.06.2021 15:57 Відповісти
зарплата заставила.
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19.06.2021 16:19 Відповісти
...це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . ..пташиний свиний ..цих 19 . і . і . і .. УБЛЮДКИ ще придумають ...ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
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19.06.2021 16:03 Відповісти
 
 