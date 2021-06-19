Центр масової вакцинації почав свою роботу в Івано-Франківську
На базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного медичного університету заробив центр масової вакцинації проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук.
"Всі охочі можуть отримати щеплення вакциною CoronaVac сьогодні до 16:00. Надалі планується, що центр буде працювати наступних вихідних.
Я закликаю прикарпатців не сумніватися у питанні імунізуватись чи ні. Без вакцинації ми попросту не зможемо ефективно боротися із коронавірусом", - написав Бойчук.
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Антон Куприянов
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Kurisu Makise
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Stop Homosovetikus
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Богдан Розновець #461410
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