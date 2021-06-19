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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Негативные последствия наводнений вызваны в том числе и деятельностью оккупационной администрации Крыма, - Министерство реинтеграции

Негативные последствия наводнений вызваны в том числе и деятельностью оккупационной администрации Крыма, - Министерство реинтеграции

Негативные последствия чрезвычайной ситуации, возникшей на территории временно оккупированной АР Крым и г.. Севастополя из-за непогоды, во многом вызванные преступными действиями российской оккупационной администрации. Минреинтеграции в очередной раз обращает внимание международных партнеров на необходимость требовать от Российской Федерации допуска к временно оккупированного Крыма и Севастополя международных мониторинговых миссий.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, об этом заявил заместитель министра Игорь Яременко.

"Аномальное количество осадков может выпасть в любом месте. Это природа. Но обеспечение безопасности населения - это исключительная ответственность оккупационной власти. Судя по материалам, которые мы видим в СМИ и соцсетях, руководители оккупационной администрации пытаются играть в "деда Мазая" на камеру вместо реальной помощи людям. Поэтому мы призываем наших граждан в Крыму и Севастополе быть чрезвычайно осторожными, временно отказаться от путешествий и не покидать помещение без критической необходимости", - отметил он.

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Также Игорь Яременко подчеркнул, что разрушительные последствия непогоды, которые наблюдаются везде - от Керчи до Севастополя - в значительной степени вызваны именно действиями оккупационных властей.

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"Тотальная милитаризация полуострова, ввоз в Крым сотен тысяч человек из России, строительство военной и гражданской инфраструктуры для их потребностей, сопровождалось масштабным уничтожением уникальных зеленых насаждений и ландшафтов - это военные преступления, которые привели к нарушению экологического баланса. Они произошли, в частности, потому, что уже 7,5 лет Крым закрыт для международных мониторинговых миссий. Российская власть чувствует абсолютную безнаказанность. Она преследует людей, уничтожает природу, разрушает памятники, в том числе - из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Обеспечение доступа мониторинговых миссий ООН, ОБСЕ, которые занимаются правами человека, защитой культурного наследия, во временно оккупированном Крыму и Севастополе должно стать предметом консолидации усилий международного сообщества. Мы инициируем рассмотрение этого вопроса, в том числе - на саммите Крымской платформы", - заявил замминистра.

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Крым (26372) наводнение (461) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+15
Власти "пытаются играть в деда Мазая" - это шедевр.
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19.06.2021 16:12
+10
Странно, что Порошенко ни при чём....
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19.06.2021 16:09
+9
Гарної охоти динозаврам!

Негативные последствия наводнений вызваны в том числе и деятельностью оккупационной администрации Крыма, - Министерство реинтеграции - Цензор.НЕТ 2225

Негативные последствия наводнений вызваны в том числе и деятельностью оккупационной администрации Крыма, - Министерство реинтеграции - Цензор.НЕТ 5941
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19.06.2021 16:04
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Гарної охоти динозаврам!

Негативные последствия наводнений вызваны в том числе и деятельностью оккупационной администрации Крыма, - Министерство реинтеграции - Цензор.НЕТ 2225

Негативные последствия наводнений вызваны в том числе и деятельностью оккупационной администрации Крыма, - Министерство реинтеграции - Цензор.НЕТ 5941
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19.06.2021 16:04 Ответить
по улицам ходила большая Крокодила
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19.06.2021 16:13 Ответить
Негативні наслідки повеней викликані діяльністю окупаційної адміністрації Криму, - Міністерство реінтеграції - Цензор.НЕТ 4280
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19.06.2021 16:16 Ответить
Негативні наслідки повеней викликані діяльністю окупаційної адміністрації Криму, - Міністерство реінтеграції - Цензор.НЕТ 5419
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19.06.2021 16:39 Ответить
Странно, что Порошенко ни при чём....
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19.06.2021 16:09 Ответить
Власти "пытаются играть в деда Мазая" - это шедевр.
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19.06.2021 16:12 Ответить
почему зеленая прокурорша не возбудила ни одного криминального дела по ненадлежащему исполнению оккупационной власти своих полномочий повлекшим смерть гражданина Украины

ведь в Крыму погиб минимум одни человек - и я уверен на 99% , что он точно имел украинский паспорт и не выходил из нашего гражданства по законам Украины
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19.06.2021 16:34 Ответить
Иди знай, гражданин (ка) Украины или нет. Там минимум полмиллиона человеческого материала привезено из вне (из-за поребрика, из сибирских ипеней).
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19.06.2021 16:51 Ответить
в этом даже есть скрытый смысл)) убежать от белого медведя в лапы крокодилу)
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19.06.2021 18:35 Ответить
они должны быть благодарны Украине за перекрытый канал, а то бы их всех смыло бы в море.
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19.06.2021 22:08 Ответить
Чудовий сезон в Криму! Може хто в Ялту хоче поїхати? Знав одного чебурашку, в нього крокодил другом був - він може протекцію зробити. Я тільки одного не зрозумів - де там "нєгатівниє послєдствія"? Все, що шкодить окупантам на окупованих територіях - то нам в плюс автоматично.
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19.06.2021 23:04 Ответить
 
 