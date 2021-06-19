Негативные последствия наводнений вызваны в том числе и деятельностью оккупационной администрации Крыма, - Министерство реинтеграции
Негативные последствия чрезвычайной ситуации, возникшей на территории временно оккупированной АР Крым и г.. Севастополя из-за непогоды, во многом вызванные преступными действиями российской оккупационной администрации. Минреинтеграции в очередной раз обращает внимание международных партнеров на необходимость требовать от Российской Федерации допуска к временно оккупированного Крыма и Севастополя международных мониторинговых миссий.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, об этом заявил заместитель министра Игорь Яременко.
"Аномальное количество осадков может выпасть в любом месте. Это природа. Но обеспечение безопасности населения - это исключительная ответственность оккупационной власти. Судя по материалам, которые мы видим в СМИ и соцсетях, руководители оккупационной администрации пытаются играть в "деда Мазая" на камеру вместо реальной помощи людям. Поэтому мы призываем наших граждан в Крыму и Севастополе быть чрезвычайно осторожными, временно отказаться от путешествий и не покидать помещение без критической необходимости", - отметил он.
Также Игорь Яременко подчеркнул, что разрушительные последствия непогоды, которые наблюдаются везде - от Керчи до Севастополя - в значительной степени вызваны именно действиями оккупационных властей.
"Тотальная милитаризация полуострова, ввоз в Крым сотен тысяч человек из России, строительство военной и гражданской инфраструктуры для их потребностей, сопровождалось масштабным уничтожением уникальных зеленых насаждений и ландшафтов - это военные преступления, которые привели к нарушению экологического баланса. Они произошли, в частности, потому, что уже 7,5 лет Крым закрыт для международных мониторинговых миссий. Российская власть чувствует абсолютную безнаказанность. Она преследует людей, уничтожает природу, разрушает памятники, в том числе - из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Обеспечение доступа мониторинговых миссий ООН, ОБСЕ, которые занимаются правами человека, защитой культурного наследия, во временно оккупированном Крыму и Севастополе должно стать предметом консолидации усилий международного сообщества. Мы инициируем рассмотрение этого вопроса, в том числе - на саммите Крымской платформы", - заявил замминистра.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ведь в Крыму погиб минимум одни человек - и я уверен на 99% , что он точно имел украинский паспорт и не выходил из нашего гражданства по законам Украины