Негативні наслідки повеней викликані діяльністю окупаційної адміністрації Криму, - Міністерство реінтеграції

Негативні наслідки надзвичайної ситуації, яка виникла на території тимчасово окупованої АР Крим та м. Севастополя через негоду, багато в чому спричинені злочинними діями російської окупаційної адміністрації. Мінреінтеграції вкотре звертає увагу міжнародних партнерів на необхідність вимагати від Російської Федерації допуску до тимчасово окупованого Криму і Севастополя міжнародних моніторингових місій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, про це заявив заступник міністра Ігор Яременко.

"Аномальна кількість опадів може випасти будь-де. Це природа. Але забезпечення безпеки населення – це виключна відповідальність окупаційної влади. Судячи з матеріалів, які ми бачимо у ЗМІ і соцмережах, очільники окупаційної адміністрації намагаються грати у "діда Мазая" на камеру замість реальної допомоги людям. Тому ми закликаємо наших громадян у Криму і Севастополі бути надзвичайно обережними, тимчасово відмовитись від подорожей і не залишати приміщення без критичної необхідності", - заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.

Також Ігор Яременко підкреслив, що руйнівні наслідки негоди, які спостерігаються скрізь – від Керчі до Севастополя - значною мірою спричинені саме діями окупаційної влади.

"Тотальна мілітаризація півострова, ввезення в Крим сотень тисяч осіб з Росії, будівництво військової та цивільної інфраструктури для їхніх потреб, що супроводжувалося масштабним знищенням унікальних зелених насаджень та ландшафтів – це воєнні злочини, які призвели до порушення екологічного балансу. Вони сталися, зокрема, через те, що вже 7,5 років Крим закритий для міжнародних моніторингових місій. Російська влада відчуває абсолютну безкарність. Вона переслідує людей, знищує природу, руйнує пам’ятки, у тому числі – зі Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Забезпечення доступу моніторингових місій ООН, ОБСЄ, які опікуються правами людини, захистом культурної спадщини, до тимчасово окупованого Криму і Севастополя має стати предметом консолідації зусиль міжнародної спільноти. Ми ініціюємо розгляд цього питання, у том числі – на саміті Кримської платформи," - зазначив заступник міністра.

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