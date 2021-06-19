Газ в Европе подорожал до максимума за 13 лет

На сегодняшний день в Европе цена на газ достигла 13-летнего максимума - 29,575 евро за МВт/ч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Фейсбуке.

"Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума", - написал он и обнародовал соответствующий график, который показывает, что газ сейчас стоит 29,575 евро за МВт/ч.

По словам Макогона, цена выросла почти в 6 раз с лета прошлого года.

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Как пишет Укринформ, в конце марта 2021 года Европа завершила рекордный сезон отбора газа из подземных хранилищ. Всего до конца сезона из ПХГ было поднято почти 69 млн куб. м, что на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее. В то же время должен был начаться сезон закачки природного газа в газохранилища - газовщики для компенсации рекордного отбора должны закачать почти такой же объем газа в хранилища. Это предоставит поддержку импорта по всем направлениям: и по трубам, и в сжиженном виде, для чего нужно увеличить предложение. Но российский Газпром, как монопольный поставщик газа в Европу, отказывается увеличить предложение через украинский газопровод.

После роста 14 июня цены на природный газ до 29,3 евро за кубометр Макогон заявил, что увеличение предложения - единственно возможный способ снизить цену на газ. И сделать это может только Газпром как монопольный поставщик газа в Европу.