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Газ в Европе подорожал до максимума за 13 лет

На сегодняшний день в Европе цена на газ достигла 13-летнего максимума - 29,575 евро за МВт/ч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Фейсбуке.

"Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума", - написал он и обнародовал соответствующий график, который показывает, что газ сейчас стоит 29,575 евро за МВт/ч.

По словам Макогона, цена выросла почти в 6 раз с лета прошлого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксплуатация украинской ГТС обходится в $1 миллиард в год, - оператор

Как пишет Укринформ, в конце марта 2021 года Европа завершила рекордный сезон отбора газа из подземных хранилищ. Всего до конца сезона из ПХГ было поднято почти 69 млн куб. м, что на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее. В то же время должен был начаться сезон закачки природного газа в газохранилища - газовщики для компенсации рекордного отбора должны закачать почти такой же объем газа в хранилища. Это предоставит поддержку импорта по всем направлениям: и по трубам, и в сжиженном виде, для чего нужно увеличить предложение. Но российский Газпром, как монопольный поставщик газа в Европу, отказывается увеличить предложение через украинский газопровод.

После роста 14 июня цены на природный газ до 29,3 евро за кубометр Макогон заявил, что увеличение предложения - единственно возможный способ снизить цену на газ. И сделать это может только Газпром как монопольный поставщик газа в Европу.

Автор: 

Газ (10223) Европа (1841) Макогон Сергей (54)


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Топ комментарии
+12
Фрау может праздновать победу, ведь именно она добивалась совместно со шредером и каким-то х*йлом окончания строительства потока = повышения цен. Ведь это же не совпадение!
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19.06.2021 17:50
+9
Вам пора следить за китайскими
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19.06.2021 18:22
+8
Только СП-2 спасет Европу!
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19.06.2021 17:45
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Страница 2 из 2
Не бачу відповіді. А вона проста - продати будь-кому хоч за 3 копійки, щоб не скидати назад у повітря. Технологію виробництва кисню знаєш? Капіцу знаєш? Детандери знаєш? Почитай хоч вікіпєдію, потім гундось.
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20.06.2021 13:20 Ответить
Повторяю ещё раз - организация сбора и закачки любого газа будет в любом случае дороже чем стоимость метана на входе в ГТС. Три копейки - это уровень вашего образования, который не в силах посчитать накладные расходы по внедрению его в ГТС . Его нужно собрать, очистить от примесей, построить компрессорную и распределительную станции, чтобы давление метана от ГТС не попало на ваш кислородный завод и он тупо не взорвался, и нанять штат работников по закачке его в ГТС. Кроме того это всё нужно скрыть от общественности, а это невозможно либо возможно только в вашем воспалённом мозгу.
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20.06.2021 13:32 Ответить
Ти тупий? Гази перевозяться в рідкому стані великими ємностями. Дюара чув? Чи тільки бабло з газу чув?
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20.06.2021 13:36 Ответить
болван, тебя не учили что сжиженый газ дороже чем газ из прямой ГТС? У тебя стоимость азота с учётом услуг по сжижению влетит далеко за 30 гривен за куб.
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20.06.2021 13:41 Ответить
Болван, изучи производство кислорода для начала. Жидкий азот не отримуеться "автоматом" . Для получения сжиженного азота при производстве кислорода выкипевший из раствора азот нужно снова ОТДЕЛЬНО сжижать, это дополнительная услуга и цепочка производства, потому что температура испарения азота ниже чем кислорода и жидкий азот оставался бы "автоматом", если бы его температура кипения была выше чем кислорода - но всё происходит наоборот - остаётся обогащённый кислород, а азот испаряется! Учи химию, болван!Это только в твоёй тупой голове можно разделить за раз две жидкие субстанции азота и кислорода Газ в Європі подорожчав до максимуму за 13 років - Цензор.НЕТ 4234.
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20.06.2021 14:30 Ответить
СЖИЖЕНИЙ він автоматом по технології отримується

==
Можно с этого места подробнее? Опиши как "автоматом" на кислородном заводе у тебя выходит жидкий азот )))
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20.06.2021 14:33 Ответить
Доречі
Вартість зрідженого газу на початку дорожча, але чим більша відстань транпортування, тим вигіднішим стає використання СПГ. Тому після траспортуванні на великі відстані зріджений газ може бути дешевшим ніж при незріджений газ, транспований навіть наземним газогоном
Газ в Європі подорожчав до максимуму за 13 років - Цензор.НЕТ 785
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20.06.2021 18:09 Ответить
Речь о транспортировке в пределах одного города. Похоже хамящий идиот, не знающий основ производства кислорода и азота, перелогинился. У него сжиженый азот появляется сам собой на кислородном заводе)), а потом его буцимто качают в ГТС .
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20.06.2021 19:46 Ответить
Тут я, звісно, не не заперечую. Я додав деякі штрихи про транспортування (взагалі)
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20.06.2021 20:03 Ответить
в любом случае добыть азот в любом его агрегатном состоянии стоит дороже теоретической стоимости метана на входе в ГТС, поскольку метан идёт самотёком из скважины, а для производства азота нужны производственные мощности для охлаждения атмосферы ниже -180 градусов. Кроме того, для закачки примесей нужна компрессорная и распределительная станция для уравнения давления с общей ГТС.
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20.06.2021 19:58 Ответить
Звичайно.
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20.06.2021 19:59 Ответить
Поэтому "подмешивать азот" в ГТС теоретически убыточно и идею эту могут толкать только необразованные балбесы либо московские тролли под видом квасных украинских патриотов.
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20.06.2021 20:03 Ответить
Ви провокуєте конфлікт на рівному місці. Заспокойтесь
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20.06.2021 20:07 Ответить
Брехня, провокатора уже потёрли.
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20.06.2021 20:31 Ответить
Болван, никто и нигде не сможет лабораторно доказать присутствие в ГТС азота больше нормы - потому что твои вопли - брехня малообразованного идиота.
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20.06.2021 14:41 Ответить
Можна довести. Є методика визначення складу газу газовою хроматографією.
Ці хроматографи не такі дорогі, і є у відділенях Держстандарту в обласних центрах. В усякому разі були. Ну, і наукових інститутах, Нафтогазі і т.і.
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20.06.2021 18:19 Ответить
Повторяю для особо одарённых - в данном случае доказать несоответсвие норме невозможно, потому что состав газа в норме.
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20.06.2021 19:40 Ответить
Навіщо психушки позакривали?
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20.06.2021 13:37 Ответить
для тебя двери всегда открыты, ты, лаптерогий, не в ту сторону дверь толкаешь.
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20.06.2021 13:42 Ответить
болван, учи теорию производства кислорода, для начала. Тогда поймёшь, что поймать, доставить и закачать азот (в любом его состоянии) в ГТС теоретически и существенно на порядок дороже чем купить метан на входе в ГТС. Ты живой памятник рагулизму, необразованному и мракобесному, не знающий основ ни химии ни физики.
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20.06.2021 14:27 Ответить
было поднято почти 69 млн куб. м, что на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранееИсточник:https://censor.net/ru/n3272451

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19.06.2021 21:07 Ответить
треба пободувати ще північний поток-3,4,та 5
тоді вартість газу стане 100 євро
С москалями поведешся-горя й злиднів наберешся
Продались )(уйлу-то цілуйте його тепер в його Дупу(сєктор газу)
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19.06.2021 21:11 Ответить
Все это фигня, главный гешефт на продаже нефти.
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19.06.2021 21:27 Ответить
А в роиси свято и продали протасевича под выкуп
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19.06.2021 21:32 Ответить
Тре подякувати газпрому, що нас не позбавив участі в новому москальському уєфа2020, *****.
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19.06.2021 21:33 Ответить
1. По какой цене бідосік закупив 2020 году и
2. С хера он у нас по другой цене
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19.06.2021 22:00 Ответить
Кому подякувати за Північний потік 2 ....
При Пороху цей газопровід хрін би добудували би.
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19.06.2021 22:02 Ответить
Это всё страшилки нафтогаза под повышение цен.
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19.06.2021 22:33 Ответить
Только массовые неплатежи смогут навести порядок в нашем ценообразовании на коммуналку. Зелёные мародёры всегда найдут очень правдоподобное объяснение любым повышениям на всё, на что захотят...Потребители не должны быть лохами и тупо, и бездумно платить....Цивилизованные общества борются с повышениями цен и налогов даже на доли процента.... Во Франции пылают целые улицы, когда предстоит повышение цен или налогов или понижение зарплат, или пособий....Там считаются с народом....
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19.06.2021 23:45 Ответить
Кремль, наверное, приступил к операции по ПРИНУЖДЕНИЮ Европы к НЕПРЕПЯТСВОВАНИЮ скорейшему пуска СП-2. Иначе чем пояснить газовую БЛОКАДУ перед сезоном "заготовки" природного газа на зиму. ЕЩЕ НЕ ЗАПУСТИЛИ СП-2, а Газпром уже показал Европе «Кузькину мать». И это летом... Газ в Европе подорожал до максимума за 13 лет Цена выросла почти в 6 раз с лета прошлого года. В конце марта 2021 года Европа завершила рекордный сезон отбора газа из подземных хранилищ - всего до конца сезона из ПХГ было извлечено почти 69 млн куб. м, что на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее. Необходимо складывать новую поленницу, - запасаться природным газом в ПХГ, - на предстоящую зиму - начинать сезон закачки природного газа в газохранилища - для компенсации рекордного отбора необходимо закачать почти такой же объем газа в хранилища. Это предоставит поддержку импорта по всем направлениям: и по трубам, и в сжиженном виде. Есть потребность, а предложения нет - российский Газпром, как монопольный поставщик газа в Европу, отказывается увеличить предложение через украинский газопровод. Увеличение предложения - единственно возможный способ снизить цену на газ. И сделать это может только Газпром как монопольный поставщик газа в Европу. Какой еще ".... матери" ждать от Газпрома зимой?
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20.06.2021 08:45 Ответить
А как можно газ учитывать в кВт/ч ????? Это **************?
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20.06.2021 09:30 Ответить
Простой Российский шантаж.
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20.06.2021 12:43 Ответить
Цензор, ви хоч самі читаєте те, що розміщуєте? Які 29,3 євро за кубометр газу в Європі? на 1000 помножити не пробували? Після таких ляпів бажання щось читати на вашому сайті зникає, бо довіри немає. Все брехня.
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20.06.2021 19:21 Ответить
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