Газ в Європі подорожчав до максимуму за 13 років
На сьогодні в Європі ціна на газ досягла 13-річного максимуму - 29,575 євро за МВт/год.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у фейсбуці.
"Вартість газу на європейському хабі TTF досягла 13-річного максимуму", - написав він і оприлюднив відповідний графік, який показує, що газ зараз коштує 29,575 євро за МВт/год.
За словами Макогона, ціна виросла майже в 6 разів з літа минулого року.
Як пише Укрінформ, наприкінці березня 2021 року Європа завершила рекордний сезон відбору газу з підземних сховищ. Загалом до кінця сезону із ПСГ було піднято майже 69 млн куб. м, що на 24 млрд куб. м більше, ніж роком раніше. Натомість мав розпочатися сезон закачування природного газу до газосховищ - газівники для компенсації рекордного відбору мають закачати майже такий самий обсяг газу до сховищ. Це надасть підтримку імпорту всіма напрямами: і трубами, і в скрапленому вигляд, для чого потрібно збільшити пропозицію. Але російський Газпром, як монопольний постачальник газу до Європи, відмовляється збільшити пропозицію через український газопровід.
Після зростання 14 червня ціни на природний газ до 29,3 євро за кубометр Макогон заявив, що збільшення пропозиції - єдиний можливий спосіб знизити ціну на газ. І зробити це може лише Газпром, як монопольний постачальник газу до Європи.
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Можно с этого места подробнее? Опиши как "автоматом" на кислородном заводе у тебя выходит жидкий азот )))
Вартість зрідженого газу на початку дорожча, але чим більша відстань транпортування, тим вигіднішим стає використання СПГ. Тому після траспортуванні на великі відстані зріджений газ може бути дешевшим ніж при незріджений газ, транспований навіть наземним газогоном
Ці хроматографи не такі дорогі, і є у відділенях Держстандарту в обласних центрах. В усякому разі були. Ну, і наукових інститутах, Нафтогазі і т.і.
тоді вартість газу стане 100 євро
С москалями поведешся-горя й злиднів наберешся
Продались )(уйлу-то цілуйте його тепер в його Дупу(сєктор газу)
2. С хера он у нас по другой цене
При Пороху цей газопровід хрін би добудували би.