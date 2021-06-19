С начала суток враг трижды нарушил "тишину" на Донбассе, - пресс-центр ОС
Возле Луганского по позициям ВСУ открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Зайцево и Жовтого зафиксированы пролеты вражеских БПЛА.
"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины. С начала этого периода, 19 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Объединенных сил.
Уточняется, что возле Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Зайцево и Жовтого зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов противника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"БПЛА были вовремя подавлены средствами РЭБ. Вследствие вражеского огня боевых потерь среди военнослужащих ООС нет. На обстрел российско-оккупационных войск воины Вооруженных сил Украины открыли огонь", - отмечается в сообщении.
Кроме того, пиротехники ГСЧС с начала суток разминировали почти 15 гектаров территории и передали на уничтожение 265 взрывоопасных предметов.
Напомним, за минувшие сутки, 18 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
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