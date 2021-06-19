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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток враг трижды нарушил "тишину" на Донбассе, - пресс-центр ОС

С начала суток враг трижды нарушил

Возле Луганского по позициям ВСУ открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Зайцево и Жовтого зафиксированы пролеты вражеских БПЛА.

"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины. С начала этого периода, 19 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Объединенных сил.

Уточняется, что возле Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Зайцево и Жовтого зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов противника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"БПЛА были вовремя подавлены средствами РЭБ. Вследствие вражеского огня боевых потерь среди военнослужащих ООС нет. На обстрел российско-оккупационных войск воины Вооруженных сил Украины открыли огонь", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, пиротехники ГСЧС с начала суток разминировали почти 15 гектаров территории и передали на уничтожение 265 взрывоопасных предметов.

С начала суток враг трижды нарушил тишину на Донбассе, - пресс-центр ОС 01

Напомним, за минувшие сутки, 18 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

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обстрел (26975) Донбасс (26955) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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дай Боже...чтоб такая тишина стояла во всех руцких городах и деревнях...
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19.06.2021 19:23 Ответить
Тиші як не було, так і немає, для українських військових.
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19.06.2021 19:25 Ответить
"Росийско-окупационные войска...". В принципе так и должна называться эта территория с лаптями-"РОВ" ..и власовская тряпка.
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19.06.2021 19:36 Ответить
В Лугандоне нарисовалась такая обманчивая тишина на фронте, что в нее уже почти никто не верит кроме Зекодла.
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19.06.2021 19:59 Ответить
 
 