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Новости Коронавирус и карантин
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Врачи в России подменяют вакцины от коронавируса, - росСМИ

Врачи в России подменяют вакцины от коронавируса, - росСМИ

Российские врачи систематически подменяют препараты для иммунизации населения от коронавирусной инфекции нового типа.

Об этом говорится в расследовании российской "Новой газеты", передает Цензор.НЕТ.

Издание выявило несколько случаев в разных регионах России, где пациенты давали согласие на вакцинацию одним препаратом, а получали другой, разработанную новосибирским центром "Вектор" "Эпиваккорону".

В большинстве выявленных изданием случаев пациентам тайно вкалывали этот препарат, когда они были уверены, что получат "Спутник V" или третью российскую вакцину - "КовиВак" разработки научного центра имени Чумакова. В случаях, когда иммунизированные начинали не соглашаться с подменой, им заявляли, что речь идет о врачебной ошибке или о том, что между препаратами нет никакой разницы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бесплатные селедка, яйца и другие "плюшки": как в разных странах мира "заманивают" на вакцинацию от COVID-19

В действительности, отмечает Радио Свобода, только разработчики "Спутника" опубликовали данные о своей вакцине в международном рецензируемом издании, данные об эффективности двух других препаратов только собираются разработчиками. "Эпиваккорона" зарегистрирована только в России и Туркмении, а участники ее клинических испытаний жалуются, что не могут обнаружить у себя антитела в независимых лабораториях.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) россия (95413) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+27
Кацапы - подопытные крысы у кремлефюррера. Им можно колоть хоть мочу, главное - красиво рассказать о неимеющей аналогов вакцине по телевизору.
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19.06.2021 22:49
+22
Яка різниця який шмурдяк? Коліть їх примусово.
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19.06.2021 22:46
+22
Какая им разница какой фуфломицин колоть?
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19.06.2021 22:48
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Правила форума Совет форумчан
Так там же бояру заливают, она и так уже у них в крови с рождения.
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19.06.2021 22:43 Ответить
их надо в ветлечебницах от чумки колоть
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20.06.2021 10:09 Ответить
Яка різниця який шмурдяк? Коліть їх примусово.
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19.06.2021 22:46 Ответить
Щось випробовують на кацапах.
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19.06.2021 22:47 Ответить
Антикацапін?
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19.06.2021 23:15 Ответить
https://twitter.com/q0ztrb Попугай Зеленуда https://twitter.com/q0ztrb @q0ztrb https://twitter.com/q0ztrb/status/1403722036514545668 12 июн.

Теперь поясню за вакцины.
Для начала дисклеймер - все три вакцины для свободных людей нормальные, эффективные, работают, и если у вас есть возможность привиться любой из них - смело прививайтесь. Оккупанты за свое бактериологическое оружие в стиле доктора Менгеле еще ответят.

Но, конечно, вакцины разные.
Если сравнивать с транспортом, то Sinovac - это такая лошадка с бричкой, AstraZeneca - это современный мерс Е-класса, ну а Пфайзер - это Tesla Truck напечатанный на 3d-принтере - эт в плане технологии. А в плане добраться из точки А в точку Б - все ок

А да, забыл сравнить: Спьютник - это, типа, Волга модель 2020 года - ******** ведро с гайками, построенное типо как мерс Е-класса, только, как мы все прекрасно понимаем, это ну вот вообще не то... Sputnik V - это нишевый продукт рукожопости и скудоумия, призванный показать всему миру, какое страна говно-говно. И на нем из точки А в точку Б теоретически можно доехать, но практически можно не доехать и сдохнуть

...Руснявая вакцина похожа на АстраЗенеку, только русня ж не могла не ******** все полимеры. Вместо незаразного для человека аденовируса они взяли заразный, да еще в двух разных вариантах (ну чтоб уж, наверное, наверняка проняло), сами аденовирусы у них часто агрессивные, ибо ж контроль качества и оценка эффективности у них поручены долбоепам, закончившим вузы за бабло и пристроенным мамками в теплые места и т.п.

Ну, короче, говно как геополитическое оружие и стремление что-то там кому-то показать, мол вот мы тое могем... Вследствие похожести Спутника на АстроЗенеку я не удивлюсь, что это очередная поделка рюзьге кулибиных по спизженным у англичан бравыми гебистами неполным чертежам, которые рюзьге учоные еще и не смгли нормально перевести и понять...
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19.06.2021 23:40 Ответить
Астра зенку Европа не признает Южнокорейскую
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20.06.2021 08:58 Ответить
до речі, може хто не знає, янукович живе в Сочі, вже давно
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19.06.2021 22:47 Ответить
Губа не дура... Там же его "кузина-белошвейка" (кухаркина сестра) фермерством занимается.
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19.06.2021 22:53 Ответить
Ото там його і втоплять….. прохвесор 🤣
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19.06.2021 22:55 Ответить
Какая им разница какой фуфломицин колоть?
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19.06.2021 22:48 Ответить
Новічком їх ******, який спутнік
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19.06.2021 22:49 Ответить
Колите новичком. Не ошибётесь!
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19.06.2021 22:49 Ответить
Кацапы - подопытные крысы у кремлефюррера. Им можно колоть хоть мочу, главное - красиво рассказать о неимеющей аналогов вакцине по телевизору.
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19.06.2021 22:49 Ответить
Она правда не имеет аналогов в современной медицине. Для сравнения, так же не будет иметь аналогов разработанный кацапами новейший чёрно-белый телевизор.
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20.06.2021 00:53 Ответить
Хто знає, при в'їзді в Україну треба здавати тест на "Covid" якщо маєш щеплення?
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19.06.2021 22:51 Ответить
Якщо щеплення "спутніком", то точно не пустять
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19.06.2021 22:54 Ответить
Та ні, звідки спутнік? Я по простому - Phizer….)
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19.06.2021 22:58 Ответить
https://munich.mfa.gov.ua/news/shchodo-rezhimu-vyizdu-do-********-inozemciv Тут всі роз"яснення.
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19.06.2021 23:27 Ответить
В России сделано 34 млн прививок, так что говорить о отдельных случаях просто смешно.
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19.06.2021 22:52 Ответить
але за минуло добу майже 18000 нових хворих.
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19.06.2021 23:03 Ответить
то такое, бабі еще нарожают.
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20.06.2021 12:06 Ответить
Замість простого фуфла кололи підробку фуфла? Ото дивина!
Якщо зважати на ту історію московії, яку вони намагаються собі приписати, то такий стан речей на тій території - звичне діло: брехня заміняється фальсифікацією, яка потім (начебто) повинна стати істиною... При Петрі І та Єкатерині то ще канало, а от в час інтернету - малоймовірно, що людина при здоровому глузді повірить московитам...
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19.06.2021 22:53 Ответить
Це ви 3/4 наріду розкажіть. Вони он собі дякуючи кацапському фільміку диви яке обрали собі лідером нації...
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19.06.2021 22:55 Ответить
після виборів в мене взагалі відкрилися очі, я стала помічати ідіотів навкруги. їх справді критично багато.
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20.06.2021 12:08 Ответить
Сьогодні в магазині "яжемать" з дитиною коло каси влаштувала істерику через те, що продавчиня відмовилася проводити її товар через касу тому, що ця "мамаша" була без маски. Репетувати почала відразу ця курва.. І репетувати матом... Ну і звісно кацапською... На моє зауваження "При дитині хоч не матюкайся" таке видала, що навіть у слюсарів вуха пов'яли...
Тому допоки не з'являться мізки у тих, що "па пріколу", то сподіватися на розуміння отих 3/4 наріду марна надія... На жаль
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20.06.2021 21:26 Ответить
Ще одна
СПРОБА "ПЕРЕВЕСТИ СТРІЛКИ".
з факту,що "Спутнік 5" НЕВІДОМО ЩО.

ПОСИЛЕННЯ ЕПІДЕМІЇ В РОСІЇ ВЖЕ ВАЖКО ПРИХОВАТИ..
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21.06.2021 06:28 Ответить
"...участники ее клинических испытаний жалуются, что не могут обнаружить у себя антитела ...". Щиро бажаю мишебряттям знаходити власні тіла серед тих, що вже всьо.
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19.06.2021 22:54 Ответить
киве в пердак -эта вакцина самое то или медведчуку.На россии мало кто хочет прививаться супервакцинами от пуйла,который сам неизвестно привился или нет.
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19.06.2021 22:55 Ответить
Врачи в России подменяют вакцины от коронавируса, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5653
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19.06.2021 22:57 Ответить
Лікарі в Росії підміняють вакцини проти коронавірусу, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 2532
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19.06.2021 23:03 Ответить
Не надо так напрягаться, анал Г+Г как раз и смотрят только свиньи. ЗЕбанутые.
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20.06.2021 18:55 Ответить
Лікарі в Росії підміняють вакцини проти коронавірусу, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 2633
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20.06.2021 19:18 Ответить
Можно подумать, такое происходит только на московии - ши ддовская управляемая медицина везде одинакова: своих лечим, гоев втихаря калечим. Каждый помнит как лечил зубы, простуды, вырывал гланды, подбирал очки и т.д. Зубной врач всегда один зуб залечит, а на соседнем здоровом здерет эмаль. На очках на уровне зрачка "случайно" мастер делал насечку, из-за которой глаз уставал и слезился. От простуды выписывали димедрол, эфедрин, другие сильнодействующие антибиотики, гробившие печень и микрофлору.... Гланды вообще отвечают за иммунитет и распределение энергии нисходящего потока в организме...
Пока был "ссср", мы все работали на общее дело Маркса-Бланка-Кагановича, потому рабсила поддерживалась в рабочем состоянии, отсюда и миф о "прекрасной советской медицине", который насаждается представителями конкретного народа. А сегодня каждый народ сам за себя.
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19.06.2021 22:59 Ответить
А інструменти ухо-горло-носа до речі мало чим відрізняються від гестаповських
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20.06.2021 04:24 Ответить
На мокшанських болотах не тільки підміняють, а ще й фальшивки видають про щеплення з занесенням в базу, так що ніхто ніколи не дізнається….
https://baza.io/posts/ac4e2515-10f5-4c60-b6cd-fbee4e318feb
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19.06.2021 23:07 Ответить
раби..
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19.06.2021 23:08 Ответить
руцке мир он такой, **** удивляться...)))бабы оставшиеся ишшо нарожают...)))
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19.06.2021 23:12 Ответить
ура, поляки сровняли счет . Но будет очень трудно.
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19.06.2021 23:16 Ответить
фуйло, в раSSее главный врач -

рабов владелец и палач,
рабы- немы, в руках фуйла -
огромный шприц - телеигла...
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19.06.2021 23:17 Ответить
нет там никакой вакцины) в лучшем случае физраствор) вся вакцина по телевизору была)
а чиновники все давно пфайзером укололись
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19.06.2021 23:23 Ответить
ха, испанцы пеналь запороли. Футбольный Бог на стороне Польши.
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19.06.2021 23:24 Ответить
Эксперименты на людях? - Нет, только на рабах-гоях! - Менгеле-2.
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19.06.2021 23:26 Ответить
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
Лікарі в Росії підміняють вакцини проти коронавірусу, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 7589 .
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19.06.2021 23:34 Ответить
...може їх там просто булавкою колять...
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19.06.2021 23:34 Ответить
Останні події в Росії свідчать про те, що російські вакцини - щось набагато гірше, ніж просто фейк. Позасезонний, і, до того ж в розпал прищеплювальної кампанії, спалах COVID-19 прямо вказує на те, що щеплення "Супутником V" не захищає щепленого, а, навпаки, створює умови для його зараження.
Жодна з російських вакцин не отримала сертифікації на міжнародному рівні. Хоча часу для проведення повного циклу випробувань, принаймні, "Супутника-V" було більш ніж достатньо. Але проблема в тому, що жодна з російських вакцин просто не в змозі пройти випробування, які проводили б об'єктивні експерти. Відстала країна не може зробити нічого високоякісного і передового. Спроби імітувати інновації спираючись на технології позаминулого століття, неминуче ведуть до провалу, і порваний батут Рогозіна - ще не найгірше, що може трапитися.

"Супутник V" по суті є аналогом AstraZeneca: двокомпонентна векторна вакцина на основі аденовірусів. У AstraZeneca використовується вірус шимпанзе, до якого люди взагалі не сприйнятливі. В "Супутнику-V" - людський аденовірус, що викликає легке нездужання. Значна частина вакцин, в тому числі і цілі партії, вироблені без постійного і належного контролю якості, можуть не надавати ніякого імунного впливу. Зате людський аденовірус, що лежить в основі вірусів-химер, дещо послаблює організм, знижуючи імунну відповідь, а масове проникнення химер через мембрани клітин після щеплення створює сприятливий фон для проникнення туди вже справжнього Covid-19.

https://www.dsnews.ua/ukr/society/sputnik-ruhnuvshiy-s-nebes-chem-vyzvana-vspyshka-koronavirusa-v-rossii-15062021-428327
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19.06.2021 23:45 Ответить
Векторные вакцины создаются на базе безопасных вирусов (векторов), которые лишены гена размножения. В их состав встраивают специальный код - небольшой участок генома SARS-CoV-2, в данном случае - шип от коронавируса. Векторы доставляют патогенные организмы в клетки, там вирусы размножаются и вызывают иммунный ответ на белки SARS-CoV-2. По этому принципу, в частности, были разработаны вакцины против кори, ветряной оспы, свинки и краснухи.
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21.06.2021 06:48 Ответить
Вакцина проти COVID-19 на основі аденовірусного вектора компанії AstraZeneca

(AZD1222/ChAdOx1-S): Технологія 12 1 Dicks MDJ, et al. PLoS One 2012;7:e40385; \
2 Folegatti PM, et al. Lancet 2020;396:467-478
Пентона основа Гексон Фібра ДНК
Вакцина на основі не здатного до реплікації (делеція генів E1 і E3) аденовірусу шимпанзе, експресують спайк-білок SARS-CoV-21 Мавпячий аденовірус
\дозволяє уникнути проблем, пов'язаних з наявними у людей імунітетом до аденовірусу, що циркулює в людській популяції2
Індукує потужну відповідь з боку B- і T-клітин після введення однієї дози вакцинhttps://nuozu.edu.ua/images/Novosti/24_03_21-4.pdf
------------------------яка відмінність Спутніка 5?-вияснили бразильські вчені.
во всех контрольных партиях вакцины "Спутник V", проверенных бразильским национальным агентством, были выявлены размножившиеся частицы аденовируса. "Это значит, что аденовирус, который должен был быть использован только для того, чтобы донести генетический материал коронавируса до клеток, способен размножаться (в организме человека - Ред.) Это серьезное отклонение (от заявленных стандартов - Ред.)", - указал ге
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21.06.2021 06:53 Ответить
Это как они мочу меняли на Олимпиаде? Во блин наперсточники!😁
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19.06.2021 23:47 Ответить
фух, отскочили. Роберт спас. А так технически испанцы чуть не забуцали.
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19.06.2021 23:57 Ответить
Я вважаю було так: лікарі в балалайні випили замість настоянки глоду вакцину, тому замість вакцини вколюють настоянку глоду. (бяришнік по їхньому).
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20.06.2021 00:03 Ответить
там обязалавку ввели, хочешь не хочешь, никого не волнует, вмажут шмурдяком.
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20.06.2021 00:12 Ответить
Да что вы говорите,,, не нет ,, не может быть ,,ахаха ,,чем больше грязи здохнет ,, тем лучше
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20.06.2021 00:24 Ответить
А тем временем, пока Кацапы занимаются муйней с вакцинами, хитрый Китай ускоренно строит водопровод из Байкала в Пекин. Протяженность 2 тыс. км. Байкал обеспечит 500 млн. китайцев пресной водой. На берегу озера также построят фабрики по разливу воды в бутыли для китайцев. И когда китайцы выпьют весь Байкал вопрос конечно - риторический....
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20.06.2021 00:52 Ответить
у завода есть разрешенный годовой лимит по выкачке. Если его перенести на площадь Байкала, получится 0,03 миллиметра. Три года назад была большая засуха, и уровень Байкала опустился на метр. Просто, чтобы вы понимали, если все человечество утопить в озере Байкал, его уровень поднимется примерно сантиметра на три.
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20.06.2021 01:01 Ответить
Эти все расчеты - относительны .. К сведению , есть один доказанный учеными факт - ВСЕ большие водоемы мира соединяются друг с другом в ОДНУ большую эко-систему.... Как, зачем и почему ???? да куй его знает зачем и тем более почему... видать так нужно было создателю....
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20.06.2021 01:20 Ответить
Не надо топить, репоеды так засрали Байкал, что уровень БайКАЛа намного выше.
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20.06.2021 18:52 Ответить
Я даже не спрашиваю куда китайцы будут сливать мочу.
Они будут продавать её рассеянам под видом напитка "Тархун-2" на женьшене.
Или будут смешивать с вазелином и получится знаменитая "Звёздочка".
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20.06.2021 01:25 Ответить
"Меня терзают смутные сомнения!" (С)
Интересно получается: только началась эпидемия короновируса, в рашке объявили о готовности массового выпуска вакцины - и линии готовы, и спецы обучены, даже первую прививку готовы делать бесплатно. Справедливы слова говорящего помета - Совпадение? Не думаю.
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20.06.2021 06:15 Ответить
..но что-то пошло не так..
в рузьге рукожопов...
Лікарі в Росії підміняють вакцини проти коронавірусу, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 3424
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21.06.2021 06:45 Ответить
Бабы еще нарожают (с)
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20.06.2021 07:23 Ответить
нє нада.
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20.06.2021 07:37 Ответить
Не понятно, какое нам дело что русским котят и куда?
Это новости для Цензора? Это такой теперь уровень журналистики???
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20.06.2021 07:39 Ответить
"Карающий шприц государства. Почему люди не хотят прививаться и готовы платить за поддельные сертификаты, чтобы только от них отстали"
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/19/karaiushchii-shprits-gosudarstva
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20.06.2021 07:53 Ответить
Сейчас в ковидниках РФ среди всех пациентов 80% уколоты спутником. Ещё эта жижа хорошо помогает распространять вирус.
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20.06.2021 08:39 Ответить
Не даром Трамп ещё два года назад сказал , что российской фуфловакциной-спутником можно прививать только россиян -обезьян!!
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20.06.2021 12:57 Ответить
Так радоваться нужно, что не вредоносным "спутником" кололи, "эпиваккорона" - это практически безвредная пустышка, ни толку от нее, ни вреда нет, а что касается "КовиВак" - это классическая инактивированная вакцина /с полувековой практикой применения подобных вакцин/ иммунитет дает примерно на 3-6 месяцев, польза есть, а вреда практически нет /все зависит от добавок-стимилирования иммунитета/!
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20.06.2021 14:52 Ответить
Еще верішь в рузьке лекарства?
красіво умереть не запретішь!
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21.06.2021 06:42 Ответить
нам то что, они же от этих прививок не дохнут? как по мне, лучше бы этим кацапам по распоряжению фюрера ***** "новичок" кололи. меньше кацапов - чище мир.
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20.06.2021 16:57 Ответить
Мне глубоко нас.рать, что там колят лапотному быдлу. Пусть лучше скрепным поносцам колят цианистый калий, что-бы мир очистился от этой лаптекопытной чумы.
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20.06.2021 18:48 Ответить
Кацапи по суті своїй не люди, так що і відношення до них відповідне
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20.06.2021 20:38 Ответить
пацієнтам таємно гарували
захопився цензор автоперекладом..
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21.06.2021 06:41 Ответить
 
 