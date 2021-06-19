Врачи в России подменяют вакцины от коронавируса, - росСМИ

Российские врачи систематически подменяют препараты для иммунизации населения от коронавирусной инфекции нового типа.

Об этом говорится в расследовании российской "Новой газеты", передает Цензор.НЕТ.

Издание выявило несколько случаев в разных регионах России, где пациенты давали согласие на вакцинацию одним препаратом, а получали другой, разработанную новосибирским центром "Вектор" "Эпиваккорону".

В большинстве выявленных изданием случаев пациентам тайно вкалывали этот препарат, когда они были уверены, что получат "Спутник V" или третью российскую вакцину - "КовиВак" разработки научного центра имени Чумакова. В случаях, когда иммунизированные начинали не соглашаться с подменой, им заявляли, что речь идет о врачебной ошибке или о том, что между препаратами нет никакой разницы.

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В действительности, отмечает Радио Свобода, только разработчики "Спутника" опубликовали данные о своей вакцине в международном рецензируемом издании, данные об эффективности двух других препаратов только собираются разработчиками. "Эпиваккорона" зарегистрирована только в России и Туркмении, а участники ее клинических испытаний жалуются, что не могут обнаружить у себя антитела в независимых лабораториях.