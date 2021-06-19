Лікарі в Росії підміняють вакцини проти коронавірусу, - РосЗМІ

Російські лікарі систематично підміняють препарати для імунізації населення проти коронавірусної інфекції нового типу.

Про це йдеться в розслідуванні російської "Нової газети", передає Цензор.НЕТ.

Видання виявило кілька випадків в різних регіонах Росії, де пацієнти давали згоду на вакцинацію одним препаратом, а отримували інший, розроблену новосибірським центром "Вектор" "Епіваккорону".

У більшості виявлених виданням випадків пацієнтам таємно гарували цей препарат, коли вони були впевнені, що отримають "Супутник V" або третю російську вакцину - "КовіВак" розробки наукового центру імені Чумакова. У випадках, коли імунізовані починали не погоджуватися з заміною, їм заявляли, що йдеться про лікарську помилку або про те, що між препаратами немає жодної різниці.

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Насправді, зазначає Радіо Свобода, тільки розробники "Супутника" опублікували дані про свою вакцину в міжнародному рецензованому виданні, дані про ефективність двох інших препаратів тільки збираються розробниками. "Епіваккорона" зареєстрована тільки в Росії і Туркменії, а учасники її клінічних випробувань скаржаться, що не можуть виявити у себе антитіла в незалежних лабораторіях.