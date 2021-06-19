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Новини Коронавірус і карантин
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Лікарі в Росії підміняють вакцини проти коронавірусу, - РосЗМІ

Лікарі в Росії підміняють вакцини проти коронавірусу, - РосЗМІ

Російські лікарі систематично підміняють препарати для імунізації населення проти коронавірусної інфекції нового типу.

Про це йдеться в розслідуванні російської "Нової газети", передає Цензор.НЕТ.

Видання виявило кілька випадків в різних регіонах Росії, де пацієнти давали згоду на вакцинацію одним препаратом, а отримували інший, розроблену новосибірським центром "Вектор" "Епіваккорону".

У більшості виявлених виданням випадків пацієнтам таємно гарували цей препарат, коли вони були впевнені, що отримають "Супутник V" або третю російську вакцину - "КовіВак" розробки наукового центру імені Чумакова. У випадках, коли імунізовані починали не погоджуватися з заміною, їм заявляли, що йдеться про лікарську помилку або про те, що між препаратами немає жодної різниці.

Також читайте: За добу 18 червня в країні вакцинували проти коронавірусу 67 тис. людей, - МОЗ

Насправді, зазначає Радіо Свобода, тільки розробники "Супутника" опублікували дані про свою вакцину в міжнародному рецензованому виданні, дані про ефективність двох інших препаратів тільки збираються розробниками. "Епіваккорона" зареєстрована тільки в Росії і Туркменії, а учасники її клінічних випробувань скаржаться, що не можуть виявити у себе антитіла в незалежних лабораторіях.

вакцина (4419) карантин (18172) росія (65002) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+27
Кацапы - подопытные крысы у кремлефюррера. Им можно колоть хоть мочу, главное - красиво рассказать о неимеющей аналогов вакцине по телевизору.
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19.06.2021 22:49
+22
Яка різниця який шмурдяк? Коліть їх примусово.
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19.06.2021 22:46
+22
Какая им разница какой фуфломицин колоть?
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19.06.2021 22:48
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Так там же бояру заливают, она и так уже у них в крови с рождения.
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19.06.2021 22:43 Відповісти
их надо в ветлечебницах от чумки колоть
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20.06.2021 10:09 Відповісти
Яка різниця який шмурдяк? Коліть їх примусово.
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19.06.2021 22:46 Відповісти
Щось випробовують на кацапах.
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19.06.2021 22:47 Відповісти
Антикацапін?
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19.06.2021 23:15 Відповісти
https://twitter.com/q0ztrb Попугай Зеленуда https://twitter.com/q0ztrb @q0ztrb https://twitter.com/q0ztrb/status/1403722036514545668 12 июн.

Теперь поясню за вакцины.
Для начала дисклеймер - все три вакцины для свободных людей нормальные, эффективные, работают, и если у вас есть возможность привиться любой из них - смело прививайтесь. Оккупанты за свое бактериологическое оружие в стиле доктора Менгеле еще ответят.

Но, конечно, вакцины разные.
Если сравнивать с транспортом, то Sinovac - это такая лошадка с бричкой, AstraZeneca - это современный мерс Е-класса, ну а Пфайзер - это Tesla Truck напечатанный на 3d-принтере - эт в плане технологии. А в плане добраться из точки А в точку Б - все ок

А да, забыл сравнить: Спьютник - это, типа, Волга модель 2020 года - ******** ведро с гайками, построенное типо как мерс Е-класса, только, как мы все прекрасно понимаем, это ну вот вообще не то... Sputnik V - это нишевый продукт рукожопости и скудоумия, призванный показать всему миру, какое страна говно-говно. И на нем из точки А в точку Б теоретически можно доехать, но практически можно не доехать и сдохнуть

...Руснявая вакцина похожа на АстраЗенеку, только русня ж не могла не ******** все полимеры. Вместо незаразного для человека аденовируса они взяли заразный, да еще в двух разных вариантах (ну чтоб уж, наверное, наверняка проняло), сами аденовирусы у них часто агрессивные, ибо ж контроль качества и оценка эффективности у них поручены долбоепам, закончившим вузы за бабло и пристроенным мамками в теплые места и т.п.

Ну, короче, говно как геополитическое оружие и стремление что-то там кому-то показать, мол вот мы тое могем... Вследствие похожести Спутника на АстроЗенеку я не удивлюсь, что это очередная поделка рюзьге кулибиных по спизженным у англичан бравыми гебистами неполным чертежам, которые рюзьге учоные еще и не смгли нормально перевести и понять...
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19.06.2021 23:40 Відповісти
Астра зенку Европа не признает Южнокорейскую
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20.06.2021 08:58 Відповісти
до речі, може хто не знає, янукович живе в Сочі, вже давно
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19.06.2021 22:47 Відповісти
Губа не дура... Там же его "кузина-белошвейка" (кухаркина сестра) фермерством занимается.
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19.06.2021 22:53 Відповісти
Ото там його і втоплять….. прохвесор 🤣
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19.06.2021 22:55 Відповісти
Какая им разница какой фуфломицин колоть?
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19.06.2021 22:48 Відповісти
Новічком їх ******, який спутнік
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19.06.2021 22:49 Відповісти
Колите новичком. Не ошибётесь!
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19.06.2021 22:49 Відповісти
Кацапы - подопытные крысы у кремлефюррера. Им можно колоть хоть мочу, главное - красиво рассказать о неимеющей аналогов вакцине по телевизору.
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19.06.2021 22:49 Відповісти
Она правда не имеет аналогов в современной медицине. Для сравнения, так же не будет иметь аналогов разработанный кацапами новейший чёрно-белый телевизор.
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20.06.2021 00:53 Відповісти
Хто знає, при в'їзді в Україну треба здавати тест на "Covid" якщо маєш щеплення?
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19.06.2021 22:51 Відповісти
Якщо щеплення "спутніком", то точно не пустять
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19.06.2021 22:54 Відповісти
Та ні, звідки спутнік? Я по простому - Phizer….)
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19.06.2021 22:58 Відповісти
https://munich.mfa.gov.ua/news/shchodo-rezhimu-vyizdu-do-********-inozemciv Тут всі роз"яснення.
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19.06.2021 23:27 Відповісти
В России сделано 34 млн прививок, так что говорить о отдельных случаях просто смешно.
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19.06.2021 22:52 Відповісти
але за минуло добу майже 18000 нових хворих.
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19.06.2021 23:03 Відповісти
то такое, бабі еще нарожают.
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20.06.2021 12:06 Відповісти
Замість простого фуфла кололи підробку фуфла? Ото дивина!
Якщо зважати на ту історію московії, яку вони намагаються собі приписати, то такий стан речей на тій території - звичне діло: брехня заміняється фальсифікацією, яка потім (начебто) повинна стати істиною... При Петрі І та Єкатерині то ще канало, а от в час інтернету - малоймовірно, що людина при здоровому глузді повірить московитам...
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19.06.2021 22:53 Відповісти
Це ви 3/4 наріду розкажіть. Вони он собі дякуючи кацапському фільміку диви яке обрали собі лідером нації...
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19.06.2021 22:55 Відповісти
після виборів в мене взагалі відкрилися очі, я стала помічати ідіотів навкруги. їх справді критично багато.
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20.06.2021 12:08 Відповісти
Сьогодні в магазині "яжемать" з дитиною коло каси влаштувала істерику через те, що продавчиня відмовилася проводити її товар через касу тому, що ця "мамаша" була без маски. Репетувати почала відразу ця курва.. І репетувати матом... Ну і звісно кацапською... На моє зауваження "При дитині хоч не матюкайся" таке видала, що навіть у слюсарів вуха пов'яли...
Тому допоки не з'являться мізки у тих, що "па пріколу", то сподіватися на розуміння отих 3/4 наріду марна надія... На жаль
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20.06.2021 21:26 Відповісти
Ще одна
СПРОБА "ПЕРЕВЕСТИ СТРІЛКИ".
з факту,що "Спутнік 5" НЕВІДОМО ЩО.

ПОСИЛЕННЯ ЕПІДЕМІЇ В РОСІЇ ВЖЕ ВАЖКО ПРИХОВАТИ..
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21.06.2021 06:28 Відповісти
"...участники ее клинических испытаний жалуются, что не могут обнаружить у себя антитела ...". Щиро бажаю мишебряттям знаходити власні тіла серед тих, що вже всьо.
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19.06.2021 22:54 Відповісти
киве в пердак -эта вакцина самое то или медведчуку.На россии мало кто хочет прививаться супервакцинами от пуйла,который сам неизвестно привился или нет.
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19.06.2021 22:55 Відповісти
Врачи в России подменяют вакцины от коронавируса, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5653
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19.06.2021 22:57 Відповісти
Лікарі в Росії підміняють вакцини проти коронавірусу, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 2532
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19.06.2021 23:03 Відповісти
Не надо так напрягаться, анал Г+Г как раз и смотрят только свиньи. ЗЕбанутые.
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20.06.2021 18:55 Відповісти
Лікарі в Росії підміняють вакцини проти коронавірусу, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 2633
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20.06.2021 19:18 Відповісти
Можно подумать, такое происходит только на московии - ши ддовская управляемая медицина везде одинакова: своих лечим, гоев втихаря калечим. Каждый помнит как лечил зубы, простуды, вырывал гланды, подбирал очки и т.д. Зубной врач всегда один зуб залечит, а на соседнем здоровом здерет эмаль. На очках на уровне зрачка "случайно" мастер делал насечку, из-за которой глаз уставал и слезился. От простуды выписывали димедрол, эфедрин, другие сильнодействующие антибиотики, гробившие печень и микрофлору.... Гланды вообще отвечают за иммунитет и распределение энергии нисходящего потока в организме...
Пока был "ссср", мы все работали на общее дело Маркса-Бланка-Кагановича, потому рабсила поддерживалась в рабочем состоянии, отсюда и миф о "прекрасной советской медицине", который насаждается представителями конкретного народа. А сегодня каждый народ сам за себя.
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19.06.2021 22:59 Відповісти
А інструменти ухо-горло-носа до речі мало чим відрізняються від гестаповських
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20.06.2021 04:24 Відповісти
На мокшанських болотах не тільки підміняють, а ще й фальшивки видають про щеплення з занесенням в базу, так що ніхто ніколи не дізнається….
https://baza.io/posts/ac4e2515-10f5-4c60-b6cd-fbee4e318feb
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19.06.2021 23:07 Відповісти
раби..
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19.06.2021 23:08 Відповісти
руцке мир он такой, **** удивляться...)))бабы оставшиеся ишшо нарожают...)))
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19.06.2021 23:12 Відповісти
ура, поляки сровняли счет . Но будет очень трудно.
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19.06.2021 23:16 Відповісти
фуйло, в раSSее главный врач -

рабов владелец и палач,
рабы- немы, в руках фуйла -
огромный шприц - телеигла...
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19.06.2021 23:17 Відповісти
нет там никакой вакцины) в лучшем случае физраствор) вся вакцина по телевизору была)
а чиновники все давно пфайзером укололись
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19.06.2021 23:23 Відповісти
ха, испанцы пеналь запороли. Футбольный Бог на стороне Польши.
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19.06.2021 23:24 Відповісти
Эксперименты на людях? - Нет, только на рабах-гоях! - Менгеле-2.
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19.06.2021 23:26 Відповісти
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
Лікарі в Росії підміняють вакцини проти коронавірусу, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 7589 .
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19.06.2021 23:34 Відповісти
...може їх там просто булавкою колять...
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19.06.2021 23:34 Відповісти
Останні події в Росії свідчать про те, що російські вакцини - щось набагато гірше, ніж просто фейк. Позасезонний, і, до того ж в розпал прищеплювальної кампанії, спалах COVID-19 прямо вказує на те, що щеплення "Супутником V" не захищає щепленого, а, навпаки, створює умови для його зараження.
Жодна з російських вакцин не отримала сертифікації на міжнародному рівні. Хоча часу для проведення повного циклу випробувань, принаймні, "Супутника-V" було більш ніж достатньо. Але проблема в тому, що жодна з російських вакцин просто не в змозі пройти випробування, які проводили б об'єктивні експерти. Відстала країна не може зробити нічого високоякісного і передового. Спроби імітувати інновації спираючись на технології позаминулого століття, неминуче ведуть до провалу, і порваний батут Рогозіна - ще не найгірше, що може трапитися.

"Супутник V" по суті є аналогом AstraZeneca: двокомпонентна векторна вакцина на основі аденовірусів. У AstraZeneca використовується вірус шимпанзе, до якого люди взагалі не сприйнятливі. В "Супутнику-V" - людський аденовірус, що викликає легке нездужання. Значна частина вакцин, в тому числі і цілі партії, вироблені без постійного і належного контролю якості, можуть не надавати ніякого імунного впливу. Зате людський аденовірус, що лежить в основі вірусів-химер, дещо послаблює організм, знижуючи імунну відповідь, а масове проникнення химер через мембрани клітин після щеплення створює сприятливий фон для проникнення туди вже справжнього Covid-19.

https://www.dsnews.ua/ukr/society/sputnik-ruhnuvshiy-s-nebes-chem-vyzvana-vspyshka-koronavirusa-v-rossii-15062021-428327
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19.06.2021 23:45 Відповісти
Векторные вакцины создаются на базе безопасных вирусов (векторов), которые лишены гена размножения. В их состав встраивают специальный код - небольшой участок генома SARS-CoV-2, в данном случае - шип от коронавируса. Векторы доставляют патогенные организмы в клетки, там вирусы размножаются и вызывают иммунный ответ на белки SARS-CoV-2. По этому принципу, в частности, были разработаны вакцины против кори, ветряной оспы, свинки и краснухи.
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21.06.2021 06:48 Відповісти
Вакцина проти COVID-19 на основі аденовірусного вектора компанії AstraZeneca

(AZD1222/ChAdOx1-S): Технологія 12 1 Dicks MDJ, et al. PLoS One 2012;7:e40385; \
2 Folegatti PM, et al. Lancet 2020;396:467-478
Пентона основа Гексон Фібра ДНК
Вакцина на основі не здатного до реплікації (делеція генів E1 і E3) аденовірусу шимпанзе, експресують спайк-білок SARS-CoV-21 Мавпячий аденовірус
\дозволяє уникнути проблем, пов'язаних з наявними у людей імунітетом до аденовірусу, що циркулює в людській популяції2
Індукує потужну відповідь з боку B- і T-клітин після введення однієї дози вакцинhttps://nuozu.edu.ua/images/Novosti/24_03_21-4.pdf
------------------------яка відмінність Спутніка 5?-вияснили бразильські вчені.
во всех контрольных партиях вакцины "Спутник V", проверенных бразильским национальным агентством, были выявлены размножившиеся частицы аденовируса. "Это значит, что аденовирус, который должен был быть использован только для того, чтобы донести генетический материал коронавируса до клеток, способен размножаться (в организме человека - Ред.) Это серьезное отклонение (от заявленных стандартов - Ред.)", - указал ге
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21.06.2021 06:53 Відповісти
Это как они мочу меняли на Олимпиаде? Во блин наперсточники!😁
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19.06.2021 23:47 Відповісти
фух, отскочили. Роберт спас. А так технически испанцы чуть не забуцали.
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19.06.2021 23:57 Відповісти
Я вважаю було так: лікарі в балалайні випили замість настоянки глоду вакцину, тому замість вакцини вколюють настоянку глоду. (бяришнік по їхньому).
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20.06.2021 00:03 Відповісти
там обязалавку ввели, хочешь не хочешь, никого не волнует, вмажут шмурдяком.
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20.06.2021 00:12 Відповісти
Да что вы говорите,,, не нет ,, не может быть ,,ахаха ,,чем больше грязи здохнет ,, тем лучше
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20.06.2021 00:24 Відповісти
А тем временем, пока Кацапы занимаются муйней с вакцинами, хитрый Китай ускоренно строит водопровод из Байкала в Пекин. Протяженность 2 тыс. км. Байкал обеспечит 500 млн. китайцев пресной водой. На берегу озера также построят фабрики по разливу воды в бутыли для китайцев. И когда китайцы выпьют весь Байкал вопрос конечно - риторический....
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20.06.2021 00:52 Відповісти
у завода есть разрешенный годовой лимит по выкачке. Если его перенести на площадь Байкала, получится 0,03 миллиметра. Три года назад была большая засуха, и уровень Байкала опустился на метр. Просто, чтобы вы понимали, если все человечество утопить в озере Байкал, его уровень поднимется примерно сантиметра на три.
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20.06.2021 01:01 Відповісти
Эти все расчеты - относительны .. К сведению , есть один доказанный учеными факт - ВСЕ большие водоемы мира соединяются друг с другом в ОДНУ большую эко-систему.... Как, зачем и почему ???? да куй его знает зачем и тем более почему... видать так нужно было создателю....
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20.06.2021 01:20 Відповісти
Не надо топить, репоеды так засрали Байкал, что уровень БайКАЛа намного выше.
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20.06.2021 18:52 Відповісти
Я даже не спрашиваю куда китайцы будут сливать мочу.
Они будут продавать её рассеянам под видом напитка "Тархун-2" на женьшене.
Или будут смешивать с вазелином и получится знаменитая "Звёздочка".
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20.06.2021 01:25 Відповісти
"Меня терзают смутные сомнения!" (С)
Интересно получается: только началась эпидемия короновируса, в рашке объявили о готовности массового выпуска вакцины - и линии готовы, и спецы обучены, даже первую прививку готовы делать бесплатно. Справедливы слова говорящего помета - Совпадение? Не думаю.
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20.06.2021 06:15 Відповісти
..но что-то пошло не так..
в рузьге рукожопов...
Лікарі в Росії підміняють вакцини проти коронавірусу, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 3424
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21.06.2021 06:45 Відповісти
Бабы еще нарожают (с)
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20.06.2021 07:23 Відповісти
нє нада.
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20.06.2021 07:37 Відповісти
Не понятно, какое нам дело что русским котят и куда?
Это новости для Цензора? Это такой теперь уровень журналистики???
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20.06.2021 07:39 Відповісти
"Карающий шприц государства. Почему люди не хотят прививаться и готовы платить за поддельные сертификаты, чтобы только от них отстали"
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/19/karaiushchii-shprits-gosudarstva
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20.06.2021 07:53 Відповісти
Сейчас в ковидниках РФ среди всех пациентов 80% уколоты спутником. Ещё эта жижа хорошо помогает распространять вирус.
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20.06.2021 08:39 Відповісти
Не даром Трамп ещё два года назад сказал , что российской фуфловакциной-спутником можно прививать только россиян -обезьян!!
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20.06.2021 12:57 Відповісти
Так радоваться нужно, что не вредоносным "спутником" кололи, "эпиваккорона" - это практически безвредная пустышка, ни толку от нее, ни вреда нет, а что касается "КовиВак" - это классическая инактивированная вакцина /с полувековой практикой применения подобных вакцин/ иммунитет дает примерно на 3-6 месяцев, польза есть, а вреда практически нет /все зависит от добавок-стимилирования иммунитета/!
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20.06.2021 14:52 Відповісти
Еще верішь в рузьке лекарства?
красіво умереть не запретішь!
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21.06.2021 06:42 Відповісти
нам то что, они же от этих прививок не дохнут? как по мне, лучше бы этим кацапам по распоряжению фюрера ***** "новичок" кололи. меньше кацапов - чище мир.
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20.06.2021 16:57 Відповісти
Мне глубоко нас.рать, что там колят лапотному быдлу. Пусть лучше скрепным поносцам колят цианистый калий, что-бы мир очистился от этой лаптекопытной чумы.
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20.06.2021 18:48 Відповісти
Кацапи по суті своїй не люди, так що і відношення до них відповідне
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20.06.2021 20:38 Відповісти
пацієнтам таємно гарували
захопився цензор автоперекладом..
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21.06.2021 06:41 Відповісти
 
 