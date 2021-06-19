Лікарі в Росії підміняють вакцини проти коронавірусу, - РосЗМІ
Російські лікарі систематично підміняють препарати для імунізації населення проти коронавірусної інфекції нового типу.
Про це йдеться в розслідуванні російської "Нової газети", передає Цензор.НЕТ.
Видання виявило кілька випадків в різних регіонах Росії, де пацієнти давали згоду на вакцинацію одним препаратом, а отримували інший, розроблену новосибірським центром "Вектор" "Епіваккорону".
У більшості виявлених виданням випадків пацієнтам таємно гарували цей препарат, коли вони були впевнені, що отримають "Супутник V" або третю російську вакцину - "КовіВак" розробки наукового центру імені Чумакова. У випадках, коли імунізовані починали не погоджуватися з заміною, їм заявляли, що йдеться про лікарську помилку або про те, що між препаратами немає жодної різниці.
Насправді, зазначає Радіо Свобода, тільки розробники "Супутника" опублікували дані про свою вакцину в міжнародному рецензованому виданні, дані про ефективність двох інших препаратів тільки збираються розробниками. "Епіваккорона" зареєстрована тільки в Росії і Туркменії, а учасники її клінічних випробувань скаржаться, що не можуть виявити у себе антитіла в незалежних лабораторіях.
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Теперь поясню за вакцины.
Для начала дисклеймер - все три вакцины для свободных людей нормальные, эффективные, работают, и если у вас есть возможность привиться любой из них - смело прививайтесь. Оккупанты за свое бактериологическое оружие в стиле доктора Менгеле еще ответят.
Но, конечно, вакцины разные.
Если сравнивать с транспортом, то Sinovac - это такая лошадка с бричкой, AstraZeneca - это современный мерс Е-класса, ну а Пфайзер - это Tesla Truck напечатанный на 3d-принтере - эт в плане технологии. А в плане добраться из точки А в точку Б - все ок
А да, забыл сравнить: Спьютник - это, типа, Волга модель 2020 года - ******** ведро с гайками, построенное типо как мерс Е-класса, только, как мы все прекрасно понимаем, это ну вот вообще не то... Sputnik V - это нишевый продукт рукожопости и скудоумия, призванный показать всему миру, какое страна говно-говно. И на нем из точки А в точку Б теоретически можно доехать, но практически можно не доехать и сдохнуть
...Руснявая вакцина похожа на АстраЗенеку, только русня ж не могла не ******** все полимеры. Вместо незаразного для человека аденовируса они взяли заразный, да еще в двух разных вариантах (ну чтоб уж, наверное, наверняка проняло), сами аденовирусы у них часто агрессивные, ибо ж контроль качества и оценка эффективности у них поручены долбоепам, закончившим вузы за бабло и пристроенным мамками в теплые места и т.п.
Ну, короче, говно как геополитическое оружие и стремление что-то там кому-то показать, мол вот мы тое могем... Вследствие похожести Спутника на АстроЗенеку я не удивлюсь, что это очередная поделка рюзьге кулибиных по спизженным у англичан бравыми гебистами неполным чертежам, которые рюзьге учоные еще и не смгли нормально перевести и понять...
Якщо зважати на ту історію московії, яку вони намагаються собі приписати, то такий стан речей на тій території - звичне діло: брехня заміняється фальсифікацією, яка потім (начебто) повинна стати істиною... При Петрі І та Єкатерині то ще канало, а от в час інтернету - малоймовірно, що людина при здоровому глузді повірить московитам...
Тому допоки не з'являться мізки у тих, що "па пріколу", то сподіватися на розуміння отих 3/4 наріду марна надія... На жаль
СПРОБА "ПЕРЕВЕСТИ СТРІЛКИ".
з факту,що "Спутнік 5" НЕВІДОМО ЩО.
ПОСИЛЕННЯ ЕПІДЕМІЇ В РОСІЇ ВЖЕ ВАЖКО ПРИХОВАТИ..
Пока был "ссср", мы все работали на общее дело Маркса-Бланка-Кагановича, потому рабсила поддерживалась в рабочем состоянии, отсюда и миф о "прекрасной советской медицине", который насаждается представителями конкретного народа. А сегодня каждый народ сам за себя.
https://baza.io/posts/ac4e2515-10f5-4c60-b6cd-fbee4e318feb
рабов владелец и палач,
рабы- немы, в руках фуйла -
огромный шприц - телеигла...
а чиновники все давно пфайзером укололись
.
Жодна з російських вакцин не отримала сертифікації на міжнародному рівні. Хоча часу для проведення повного циклу випробувань, принаймні, "Супутника-V" було більш ніж достатньо. Але проблема в тому, що жодна з російських вакцин просто не в змозі пройти випробування, які проводили б об'єктивні експерти. Відстала країна не може зробити нічого високоякісного і передового. Спроби імітувати інновації спираючись на технології позаминулого століття, неминуче ведуть до провалу, і порваний батут Рогозіна - ще не найгірше, що може трапитися.
"Супутник V" по суті є аналогом AstraZeneca: двокомпонентна векторна вакцина на основі аденовірусів. У AstraZeneca використовується вірус шимпанзе, до якого люди взагалі не сприйнятливі. В "Супутнику-V" - людський аденовірус, що викликає легке нездужання. Значна частина вакцин, в тому числі і цілі партії, вироблені без постійного і належного контролю якості, можуть не надавати ніякого імунного впливу. Зате людський аденовірус, що лежить в основі вірусів-химер, дещо послаблює організм, знижуючи імунну відповідь, а масове проникнення химер через мембрани клітин після щеплення створює сприятливий фон для проникнення туди вже справжнього Covid-19.
https://www.dsnews.ua/ukr/society/sputnik-ruhnuvshiy-s-nebes-chem-vyzvana-vspyshka-koronavirusa-v-rossii-15062021-428327
(AZD1222/ChAdOx1-S): Технологія 12 1 Dicks MDJ, et al. PLoS One 2012;7:e40385; \
2 Folegatti PM, et al. Lancet 2020;396:467-478
Пентона основа Гексон Фібра ДНК
Вакцина на основі не здатного до реплікації (делеція генів E1 і E3) аденовірусу шимпанзе, експресують спайк-білок SARS-CoV-21 Мавпячий аденовірус
\дозволяє уникнути проблем, пов'язаних з наявними у людей імунітетом до аденовірусу, що циркулює в людській популяції2
Індукує потужну відповідь з боку B- і T-клітин після введення однієї дози вакцинhttps://nuozu.edu.ua/images/Novosti/24_03_21-4.pdf
------------------------яка відмінність Спутніка 5?-вияснили бразильські вчені.
во всех контрольных партиях вакцины "Спутник V", проверенных бразильским национальным агентством, были выявлены размножившиеся частицы аденовируса. "Это значит, что аденовирус, который должен был быть использован только для того, чтобы донести генетический материал коронавируса до клеток, способен размножаться (в организме человека - Ред.) Это серьезное отклонение (от заявленных стандартов - Ред.)", - указал ге
Они будут продавать её рассеянам под видом напитка "Тархун-2" на женьшене.
Или будут смешивать с вазелином и получится знаменитая "Звёздочка".
Интересно получается: только началась эпидемия короновируса, в рашке объявили о готовности массового выпуска вакцины - и линии готовы, и спецы обучены, даже первую прививку готовы делать бесплатно. Справедливы слова говорящего помета - Совпадение? Не думаю.
в рузьге рукожопов...
Это новости для Цензора? Это такой теперь уровень журналистики???
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/19/karaiushchii-shprits-gosudarstva
красіво умереть не запретішь!
захопився цензор автоперекладом..