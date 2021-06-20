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"Я вакцинируюсь": Минздрав призывает собщать о прививках от COVID-19 в соцсетях
В Министерстве здравоохранения Украины призвали людей, которые вакцинировались от коронавируса COVID-19, сообщать об этом в социальных сетях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Минздрав написал в Facebook
В Минздраве расписали шаги, как именно нужно сообщать о вакцинации
"В Украине уже сделали более 2 млн прививок от COVID-19, и, если вы уже привились или запланировали поход в пункт вакцинации, расскажите об этом на своей странице в соцсетях. Напишите пост и добавьте нашу новую рамку "Я вакцинируюсь" к фотографии в профиле Facebook", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+14 Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий20.06.2021 08:21
+13 Vasilij VG
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+13 Colt
показать весь комментарий20.06.2021 08:27
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А вообще из разных сортов говна выбирать? Я - пас.
Это станет "приятным" сюрпризом для обколотых...
Мой кот вакцинировал соседскую кошку, скоро котята - куда об этом написать? )))
Вот она цифровизация страны в действии!
...
(дарма штани не скинув))))
P.S Смотрел видео с одним учёным, который говорит, что вакцинированные люди в течении двух лет начнут просто умирать из-за атаки выработанных антител на собственные клетки организма. И что надо уже сейчас строить крематории. Можно было бы посмеяться, но в рашкостане уже многим не до смеха.
Відгуки дуже сеперечливі: одні розказують, що все нормально, багато повідомляють про смертельні випадки буквально на другий день, госпіталізацію після щеплення і смерть в лікарні або ускладнення.
Так само пишуть і американці про важкі ускладення (до коми), на серце і смерть. І тут.
Але всіляко заманюють.
Окремі молоді дівчата / жінки, які вже в курсі з тим, як вакцинка відображається на місячних, категорично не хочуть брати її, бо бояться, що потім не зможуть завагітніти.
Мовчання.
Хто де працює в шпиталях, кажуть, що є. І померлі серед них щеплені теж є.
Не змогли втримати інфу про спалахи в будинках для літніх людей, яких вже пообколювали двома дозами: там теж і в реанімації були, і повмирали.
Пам*ятаю вереск про =ефективність= вакцинки вже після першої дози. ЛІньки йти шукати.
Ось теж про тромби від чарівного пфайзера та модерни:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9695451/Utah-mom-blames-COVID-vaccines-son-husband-hospitalized-blood-clots.html
'There's no other explanation': Utah mom blames COVID vaccines after her 17-year-old athlete son and her husband were BOTH hospitalized with rare blood clots after getting Pfizer and Moderna shots
Син, 17 років, спортсмен, і його батько, 42 роки, обоє госпіталізовані після щеплення: у сина заблоковані судини головного мозку. У батька - легені. Хлопець грає в баскетбол і на нього сильно тисли за вакцинку для подальшого заняття спортом та подорожей. Жодних проблем зі здоров*ям не мав. Чи він тепер зможе продовжувати спорт ? Чи це не вплине на його подальше здоров*я ?
Українцям не повідомляють, але "чемпіон"-Ізраїль вирішив не вводити другу дозу молоді через високий ризик міокардиту. Багатьом уже здоров*я зіпсували першою. І отриманий міокардит їм ще в житті дасть про себе знати.
Сидить вдома.
Вірус не працює!
🤣
В Индонезии коронавирусом заразились более 350 медицинских работников из 1,4 млн полностью привитых вакциной CoronaVac, которой вакцинируют и в Украине. Из них госпитализированы "десятки" человек.Об этом сообщает издание https://www.reuters.com/world/asia-pacific/hundreds-indonesian-doctors-contract-covid-19-despite-vaccination-dozens-2021-06-17/?taid=60**********************&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Reuters
https://focus.ua/world/485804-delta-shtamm-v-indonezii-zarazilis-350-privityh-coronavac-desyatki-gospitalizirovany-smi
Но секта свидетелей коронавируса начала значительно убывать.)
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