РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7895 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
3 938 82

"Я вакцинируюсь": Минздрав призывает собщать о прививках от COVID-19 в соцсетях

В Министерстве здравоохранения Украины призвали людей, которые вакцинировались от коронавируса COVID-19, сообщать об этом в социальных сетях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Минздрав написал в Facebook

В Минздраве расписали шаги, как именно нужно сообщать о вакцинации

"В Украине уже сделали более 2 млн прививок от COVID-19, и, если вы уже привились или запланировали поход в пункт вакцинации, расскажите об этом на своей странице в соцсетях. Напишите пост и добавьте нашу новую рамку "Я вакцинируюсь" к фотографии в профиле Facebook", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки 18 июня в стране вакцинировали от коронавируса 67 тыс. человек, - Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) прививка (191) социальные сети (643) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Астра Зенека для Зебилов, Пфайзер для слуг, их родственников, депутатов горсоветов и прочих пресмікающихся...
показать весь комментарий
20.06.2021 08:21
+13
Для начала обеспечьте возможностью привиться качественными вакцинами и возможностью их выборам, достаточным количеством пунктов вакцинации, а потом призывайте к чему-о, клоуны.
показать весь комментарий
20.06.2021 08:18
+13
Мой кот вакцинировался валерьянкой - куда про это написать ?
показать весь комментарий
20.06.2021 08:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как в Калифорнии, что только не предлагают.
показать весь комментарий
20.06.2021 11:22 Ответить
Для начала обеспечьте возможностью привиться качественными вакцинами и возможностью их выборам, достаточным количеством пунктов вакцинации, а потом призывайте к чему-о, клоуны.
показать весь комментарий
20.06.2021 08:18 Ответить
Астра Зенека для Зебилов, Пфайзер для слуг, их родственников, депутатов горсоветов и прочих пресмікающихся...
показать весь комментарий
20.06.2021 08:21 Ответить
На ковишыдло хоть справку для Европы можно получить, а так всем китайское фуфло вкалывают.
показать весь комментарий
20.06.2021 08:29 Ответить
И обе на стадии 3 фазы клинических испытаний как минимум до 203 года. Вакцинирующиеся добровольно становятся лабораторными крысами и играют в русскую рулетку с непредсказуемым результатом.
А вообще из разных сортов говна выбирать? Я - пас.
показать весь комментарий
20.06.2021 12:45 Ответить
Нет сейчас хороших и надёжных вакцин от ковида. Все экспериментальные, с неизвестными последствиями.
показать весь комментарий
20.06.2021 08:30 Ответить
С высокой степенью вероятности с весьма печальными последствиями.
Это станет "приятным" сюрпризом для обколотых...
показать весь комментарий
20.06.2021 09:14 Ответить
для некоторых здоровых, умерших от тромбоза, заболевшими миокардитами на ровном месте - уже стало. И это прошло 3-6 мес. от начала вакцинации. Что дальше?? хотя от ковида они реально работают...Но остальное??
показать весь комментарий
20.06.2021 16:35 Ответить
Может еще выкладывать номер карточки, pin код и cvv код?
показать весь комментарий
20.06.2021 08:20 Ответить
Можно и так, но тебя лучше дустом
показать весь комментарий
20.06.2021 08:38 Ответить
При Супрунші сюди б не завозили фуфло-вакцину.
показать весь комментарий
20.06.2021 09:07 Ответить
#присупрунші коронавірус взагалі не потрапив би в Україну. А якщо, не доведи #мокреманту, і потрапив би, то не викликав би смертельних ускладнень.
показать весь комментарий
20.06.2021 09:10 Ответить
Вакцинация только в обласных центрах в райцентрах вакцина не поступает слышали только по радио за нее по селам где нет медпунктов люди на слово вакцинация гавкают
показать весь комментарий
20.06.2021 08:20 Ответить
Может вам, питарасам, еще и денех сбросить на карту?
показать весь комментарий
20.06.2021 08:27 Ответить
Мой кот вакцинировался валерьянкой - куда про это написать ?
показать весь комментарий
20.06.2021 08:27 Ответить
Статью на Цензоре напиши про это событие😂
показать весь комментарий
20.06.2021 08:29 Ответить


Мой кот вакцинировал соседскую кошку, скоро котята - куда об этом написать? )))
показать весь комментарий
20.06.2021 08:30 Ответить
В журнал "Кошачий Гламур".
показать весь комментарий
20.06.2021 11:45 Ответить
Засрите сети и мозги 73%,авось рейтинг поднимешься!
Вот она цифровизация страны в действии!
показать весь комментарий
20.06.2021 08:30 Ответить
минздрав издевается Где мы можем вакцинироваться, жители не столицы? Похоже нам и не светит. Только по телевизору. Бубочку привили, на народ плевать.
показать весь комментарий
20.06.2021 08:31 Ответить
Ти радій, що тобі ще немеє де штрикнутися цим ГМО шмурдяком.
показать весь комментарий
20.06.2021 08:35 Ответить
- Ти ще не штрикнулося? Тоді ми йдемо до вас. (Мінздрав України).
показать весь комментарий
20.06.2021 08:33 Ответить
В Индии, РФ и Британии вакцинация векторными вакцинами привела к резкому росту заболеваемости при контакте с индийским штаммом. И болеют в основном привитые. Стоит об этом задуматься.
показать весь комментарий
20.06.2021 08:34 Ответить
І вмирають.
показать весь комментарий
20.06.2021 08:43 Ответить
Можуть замислитися тільки ті, у кого є мізки. Ще рік тому вчені вірусологи попереджували, що під час пандемії штрикатися неможна - це спровокує всплески захворюванності. Хіба їх хтось почув?
показать весь комментарий
20.06.2021 08:50 Ответить
..ну то Ви ж почули!! Що ще треба, щоб бути здоровим та не захворіти? Головне..ПОЧУТИ!!!))))
показать весь комментарий
20.06.2021 09:09 Ответить
Кампанію зі штрикання проводять уряди країн, використовуючи незаконні і ненаукові методи та підходи. Отже, вся відповідальність за наслідки - на них.
показать весь комментарий
20.06.2021 09:20 Ответить
дайте пруф. Пишут, что болеют НЕ привитые.
показать весь комментарий
20.06.2021 16:36 Ответить
В московском ковиднике лежит 80% уколотых спутником.
показать весь комментарий
20.06.2021 21:12 Ответить
я это г* вообще не рассматриваю. Вопрос в нормальных вакцинах. Какая из них более нормальная...
показать весь комментарий
20.06.2021 21:22 Ответить
Нормальная может появиться не раньше, чем через 3 года. А может вообще не появится.
показать весь комментарий
20.06.2021 23:38 Ответить
И пусть пишут какой вакциной,когда заболеют пусть тоже всем сообщают.
показать весь комментарий
20.06.2021 08:34 Ответить
А я - нет😜
показать весь комментарий
20.06.2021 08:35 Ответить
бабушка в Кріму привилась спутником - отнялись ноги. Теперь не ходячая...
показать весь комментарий
20.06.2021 08:41 Ответить
Боритесь за право быть бесправным!
показать весь комментарий
20.06.2021 08:46 Ответить
А ще можна у тегати соцмережах #стєпанов-куртка-не-тисне? Або #смерть-казнокрадам-моз
показать весь комментарий
20.06.2021 08:55 Ответить
Паноптикум
показать весь комментарий
20.06.2021 08:56 Ответить
Вчора коронаваком вакцинувався. Почуваю себе добре. Ясно що, це вакцина для країн третього світу, але "пфайзера" нам не бачити, так що маємо те, що маємо...
показать весь комментарий
20.06.2021 08:59 Ответить
ну... этого чувака по популярности просмотра все равно не переплюнуть )))
"Я вакцинуюся": МОЗ закликає повідомляти про щеплення проти COVID-19 у соцмережах - Цензор.НЕТ 7007

...
показать весь комментарий
20.06.2021 09:04 Ответить
Показушник і піарщик.
показать весь комментарий
20.06.2021 09:10 Ответить
та й взагалі - чмо ))))
показать весь комментарий
20.06.2021 09:13 Ответить
Знайомі з Ірманії запитували навіщо він оголився до поясу.
показать весь комментарий
20.06.2021 09:22 Ответить
щоби усі позаздрили його поголеній грудці і правому біцепсу)))) і поглузували з лівого ))))
(дарма штани не скинув))))
показать весь комментарий
20.06.2021 09:24 Ответить
Йула дедуганов возбуждает, а єтот бабулек.
показать весь комментарий
20.06.2021 10:47 Ответить
В рашке уже вакцинировали. Так теперь там вирусных больше стало чем до вакцинации. Причём вакцинированные тоже болеют.
P.S Смотрел видео с одним учёным, который говорит, что вакцинированные люди в течении двух лет начнут просто умирать из-за атаки выработанных антител на собственные клетки организма. И что надо уже сейчас строить крематории. Можно было бы посмеяться, но в рашкостане уже многим не до смеха.
показать весь комментарий
20.06.2021 09:11 Ответить
Я читала в москалів, що брали інтерв*ю у Проценка (так здається), він - чи то головний лікар якийсь там у них центральної ковідної лікарні (х**ло туди приїжджало минулого року на інспекцію). І запитали, чи серед госпіталізованих хворих є щеплені. І він відповів ствердно.

Відгуки дуже сеперечливі: одні розказують, що все нормально, багато повідомляють про смертельні випадки буквально на другий день, госпіталізацію після щеплення і смерть в лікарні або ускладнення.

Так само пишуть і американці про важкі ускладення (до коми), на серце і смерть. І тут.
Але всіляко заманюють.
Окремі молоді дівчата / жінки, які вже в курсі з тим, як вакцинка відображається на місячних, категорично не хочуть брати її, бо бояться, що потім не зможуть завагітніти.
показать весь комментарий
20.06.2021 09:28 Ответить
*суперечливі
показать весь комментарий
20.06.2021 09:28 Ответить
А вот что сейчас с рашки пишет врач-инфекционист Малиновская(дословно): Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт", - сказала инфекционист.
показать весь комментарий
20.06.2021 23:25 Ответить
Тут люди намагаються добитися (коменти пишуть під статтями місцевого видання Le Journal de Montréal), скільки з типу нових тестованих позитивно та госпіталізованих, щеплені.
Мовчання.
Хто де працює в шпиталях, кажуть, що є. І померлі серед них щеплені теж є.
Не змогли втримати інфу про спалахи в будинках для літніх людей, яких вже пообколювали двома дозами: там теж і в реанімації були, і повмирали.
Пам*ятаю вереск про =ефективність= вакцинки вже після першої дози. ЛІньки йти шукати.

Ось теж про тромби від чарівного пфайзера та модерни:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9695451/Utah-mom-blames-COVID-vaccines-son-husband-hospitalized-blood-clots.html

'There's no other explanation': Utah mom blames COVID vaccines after her 17-year-old athlete son and her husband were BOTH hospitalized with rare blood clots after getting Pfizer and Moderna shots

Син, 17 років, спортсмен, і його батько, 42 роки, обоє госпіталізовані після щеплення: у сина заблоковані судини головного мозку. У батька - легені. Хлопець грає в баскетбол і на нього сильно тисли за вакцинку для подальшого заняття спортом та подорожей. Жодних проблем зі здоров*ям не мав. Чи він тепер зможе продовжувати спорт ? Чи це не вплине на його подальше здоров*я ?

Українцям не повідомляють, але "чемпіон"-Ізраїль вирішив не вводити другу дозу молоді через високий ризик міокардиту. Багатьом уже здоров*я зіпсували першою. І отриманий міокардит їм ще в житті дасть про себе знати.
показать весь комментарий
21.06.2021 01:20 Ответить
Это нобелевский лауреат говорил про мРНК вакцины.
показать весь комментарий
20.06.2021 11:07 Ответить
о ком речь?
показать весь комментарий
20.06.2021 16:38 Ответить
Люк Монтанье
показать весь комментарий
20.06.2021 21:08 Ответить
У переболевших тоже антитела вырабатываются,они тоже будут умирать в течении двух лет?
показать весь комментарий
21.06.2021 11:18 Ответить
Неизвестно. Пока говорят о вакцинах и о повреждении ДНК.
показать весь комментарий
21.06.2021 21:33 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
20.06.2021 09:12 Ответить
Британские ученые выяснили, что лекарства лучше всего помогают тем, кто их продает.
показать весь комментарий
20.06.2021 09:17 Ответить
Головний тренер Монреаль Канадієнз отримав дві дози (останню на початку червня) і тепер тестований позитивно.
Сидить вдома.
показать весь комментарий
20.06.2021 09:33 Ответить
ковідіоти відповідають "не встигла подіяти"
показать весь комментарий
20.06.2021 12:42 Ответить
але головне, що тренер може сидіти вдома, а от не вколовся б, вже б лежав (іронія)
показать весь комментарий
20.06.2021 12:42 Ответить
Повідомляю- прийняв 250гр вакцини°!!
Вірус не працює!
🤣
показать весь комментарий
20.06.2021 09:41 Ответить
завезіть нормальну вакцину, я не збираюсь вакцинуватись китайським фуфломіцином, з яким в жодну нормальну країну не впустять.
показать весь комментарий
20.06.2021 09:53 Ответить
Вы даже этим шмурдяком из Коавишидлы и Короновакса, на которых Степашка нехило поднялся, обеспечить не можете, клоуны.

В Индонезии коронавирусом заразились более 350 медицинских работников из 1,4 млн полностью привитых вакциной CoronaVac, которой вакцинируют и в Украине. Из них госпитализированы "десятки" человек.Об этом сообщает издание https://www.reuters.com/world/asia-pacific/hundreds-indonesian-doctors-contract-covid-19-despite-vaccination-dozens-2021-06-17/?taid=60**********************&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Reuters
https://focus.ua/world/485804-delta-shtamm-v-indonezii-zarazilis-350-privityh-coronavac-desyatki-gospitalizirovany-smi
показать весь комментарий
20.06.2021 10:08 Ответить
Отличный результат.0,хр десятых заболело
показать весь комментарий
21.06.2021 11:26 Ответить
Развод толпы на барановирус продолжается.
Но секта свидетелей коронавируса начала значительно убывать.)
показать весь комментарий
20.06.2021 10:37 Ответить
У кого есть мозги что то начали подозревать, но ездящих в машине без пассажиров и идущих по улице в маске все ещё можно встретить, этих никогда уже не исправить, им только по 3 вакцины в день надо колоть.
показать весь комментарий
20.06.2021 11:43 Ответить
у каждого свои резоны. Они вам мешают??
показать весь комментарий
20.06.2021 16:39 Ответить
Дураков много пусть колят себе всякую херь один бог знает что они придумали в той вакцине .зомбируют всех походу
показать весь комментарий
20.06.2021 12:49 Ответить
Мне 61 и моей дочери 40(инв. 1гр.) привились 17 мая. Ждём 2 прививку.

\
показать весь комментарий
20.06.2021 16:13 Ответить
зегниды купили китайские помои и колят лохам ...
показать весь комментарий
20.06.2021 17:40 Ответить
Этими "помоями " вакцинировано 622 миллиона китайцев,не считая другие страны.
показать весь комментарий
21.06.2021 11:30 Ответить
 
 