"Я вакцинуюся": МОЗ закликає повідомляти про щеплення проти COVID-19 у соцмережах

У Міністерстві охорони здоров'я України закликали людей, які вакцинувалися проти коронавірусу COVID-19, повідомляти про це в соціальних мережах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це МОЗ повідомляє у фейсбуці.

У МОЗ розписали кроки, як саме потрібно повідомляти про вакцинацію

"В Україні вже зробили більш як 2 млн щеплень проти COVID-19, і якщо ви вже щепились або запланували похід у пункт вакцинації – розкажіть про це на своїй сторінці у соцмережах. Напишіть пост та додайте нашу нову рамку "Я вакцинуюсь" до світлини у профілі фейсбуку", - йдеться в повідомленні.

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