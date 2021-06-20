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Новини Боротьба з коронавірусом
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"Я вакцинуюся": МОЗ закликає повідомляти про щеплення проти COVID-19 у соцмережах

У Міністерстві охорони здоров'я України закликали людей, які вакцинувалися проти коронавірусу COVID-19, повідомляти про це в соціальних мережах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це МОЗ повідомляє у фейсбуці.

У МОЗ розписали кроки, як саме потрібно повідомляти про вакцинацію

"В Україні вже зробили більш як 2 млн щеплень проти COVID-19, і якщо ви вже щепились або запланували похід у пункт вакцинації – розкажіть про це на своїй сторінці у соцмережах. Напишіть пост та додайте нашу нову рамку "Я вакцинуюсь" до світлини у профілі фейсбуку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україна увійшла до першої п’ятірки країн за кількістю мереж ботів, - Facebook

вакцина (4419) МОЗ (5391) щеплення (174) соціальні мережі (1183) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+14
Астра Зенека для Зебилов, Пфайзер для слуг, их родственников, депутатов горсоветов и прочих пресмікающихся...
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20.06.2021 08:21
+13
Для начала обеспечьте возможностью привиться качественными вакцинами и возможностью их выборам, достаточным количеством пунктов вакцинации, а потом призывайте к чему-о, клоуны.
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20.06.2021 08:18
+13
Мой кот вакцинировался валерьянкой - куда про это написать ?
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20.06.2021 08:27
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Как в Калифорнии, что только не предлагают.
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20.06.2021 11:22 Відповісти
Для начала обеспечьте возможностью привиться качественными вакцинами и возможностью их выборам, достаточным количеством пунктов вакцинации, а потом призывайте к чему-о, клоуны.
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20.06.2021 08:18 Відповісти
Астра Зенека для Зебилов, Пфайзер для слуг, их родственников, депутатов горсоветов и прочих пресмікающихся...
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20.06.2021 08:21 Відповісти
На ковишыдло хоть справку для Европы можно получить, а так всем китайское фуфло вкалывают.
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20.06.2021 08:29 Відповісти
И обе на стадии 3 фазы клинических испытаний как минимум до 203 года. Вакцинирующиеся добровольно становятся лабораторными крысами и играют в русскую рулетку с непредсказуемым результатом.
А вообще из разных сортов говна выбирать? Я - пас.
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20.06.2021 12:45 Відповісти
Нет сейчас хороших и надёжных вакцин от ковида. Все экспериментальные, с неизвестными последствиями.
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20.06.2021 08:30 Відповісти
С высокой степенью вероятности с весьма печальными последствиями.
Это станет "приятным" сюрпризом для обколотых...
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20.06.2021 09:14 Відповісти
для некоторых здоровых, умерших от тромбоза, заболевшими миокардитами на ровном месте - уже стало. И это прошло 3-6 мес. от начала вакцинации. Что дальше?? хотя от ковида они реально работают...Но остальное??
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20.06.2021 16:35 Відповісти
Может еще выкладывать номер карточки, pin код и cvv код?
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20.06.2021 08:20 Відповісти
Можно и так, но тебя лучше дустом
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20.06.2021 08:38 Відповісти
При Супрунші сюди б не завозили фуфло-вакцину.
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20.06.2021 09:07 Відповісти
#присупрунші коронавірус взагалі не потрапив би в Україну. А якщо, не доведи #мокреманту, і потрапив би, то не викликав би смертельних ускладнень.
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20.06.2021 09:10 Відповісти
Вакцинация только в обласных центрах в райцентрах вакцина не поступает слышали только по радио за нее по селам где нет медпунктов люди на слово вакцинация гавкают
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20.06.2021 08:20 Відповісти
Может вам, питарасам, еще и денех сбросить на карту?
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20.06.2021 08:27 Відповісти
Мой кот вакцинировался валерьянкой - куда про это написать ?
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20.06.2021 08:27 Відповісти
Статью на Цензоре напиши про это событие😂
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20.06.2021 08:29 Відповісти


Мой кот вакцинировал соседскую кошку, скоро котята - куда об этом написать? )))
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20.06.2021 08:30 Відповісти
В журнал "Кошачий Гламур".
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20.06.2021 11:45 Відповісти
Засрите сети и мозги 73%,авось рейтинг поднимешься!
Вот она цифровизация страны в действии!
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20.06.2021 08:30 Відповісти
минздрав издевается Где мы можем вакцинироваться, жители не столицы? Похоже нам и не светит. Только по телевизору. Бубочку привили, на народ плевать.
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20.06.2021 08:31 Відповісти
Ти радій, що тобі ще немеє де штрикнутися цим ГМО шмурдяком.
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20.06.2021 08:35 Відповісти
- Ти ще не штрикнулося? Тоді ми йдемо до вас. (Мінздрав України).
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20.06.2021 08:33 Відповісти
В Индии, РФ и Британии вакцинация векторными вакцинами привела к резкому росту заболеваемости при контакте с индийским штаммом. И болеют в основном привитые. Стоит об этом задуматься.
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20.06.2021 08:34 Відповісти
І вмирають.
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20.06.2021 08:43 Відповісти
Можуть замислитися тільки ті, у кого є мізки. Ще рік тому вчені вірусологи попереджували, що під час пандемії штрикатися неможна - це спровокує всплески захворюванності. Хіба їх хтось почув?
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20.06.2021 08:50 Відповісти
..ну то Ви ж почули!! Що ще треба, щоб бути здоровим та не захворіти? Головне..ПОЧУТИ!!!))))
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20.06.2021 09:09 Відповісти
Кампанію зі штрикання проводять уряди країн, використовуючи незаконні і ненаукові методи та підходи. Отже, вся відповідальність за наслідки - на них.
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20.06.2021 09:20 Відповісти
дайте пруф. Пишут, что болеют НЕ привитые.
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20.06.2021 16:36 Відповісти
В московском ковиднике лежит 80% уколотых спутником.
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20.06.2021 21:12 Відповісти
я это г* вообще не рассматриваю. Вопрос в нормальных вакцинах. Какая из них более нормальная...
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20.06.2021 21:22 Відповісти
Нормальная может появиться не раньше, чем через 3 года. А может вообще не появится.
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20.06.2021 23:38 Відповісти
И пусть пишут какой вакциной,когда заболеют пусть тоже всем сообщают.
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20.06.2021 08:34 Відповісти
А я - нет😜
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20.06.2021 08:35 Відповісти
бабушка в Кріму привилась спутником - отнялись ноги. Теперь не ходячая...
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20.06.2021 08:41 Відповісти
Боритесь за право быть бесправным!
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20.06.2021 08:46 Відповісти
А ще можна у тегати соцмережах #стєпанов-куртка-не-тисне? Або #смерть-казнокрадам-моз
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20.06.2021 08:55 Відповісти
Паноптикум
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20.06.2021 08:56 Відповісти
Вчора коронаваком вакцинувався. Почуваю себе добре. Ясно що, це вакцина для країн третього світу, але "пфайзера" нам не бачити, так що маємо те, що маємо...
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20.06.2021 08:59 Відповісти
ну... этого чувака по популярности просмотра все равно не переплюнуть )))
"Я вакцинуюся": МОЗ закликає повідомляти про щеплення проти COVID-19 у соцмережах - Цензор.НЕТ 7007

...
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20.06.2021 09:04 Відповісти
Показушник і піарщик.
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20.06.2021 09:10 Відповісти
та й взагалі - чмо ))))
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20.06.2021 09:13 Відповісти
Знайомі з Ірманії запитували навіщо він оголився до поясу.
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20.06.2021 09:22 Відповісти
щоби усі позаздрили його поголеній грудці і правому біцепсу)))) і поглузували з лівого ))))
(дарма штани не скинув))))
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20.06.2021 09:24 Відповісти
Йула дедуганов возбуждает, а єтот бабулек.
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20.06.2021 10:47 Відповісти
В рашке уже вакцинировали. Так теперь там вирусных больше стало чем до вакцинации. Причём вакцинированные тоже болеют.
P.S Смотрел видео с одним учёным, который говорит, что вакцинированные люди в течении двух лет начнут просто умирать из-за атаки выработанных антител на собственные клетки организма. И что надо уже сейчас строить крематории. Можно было бы посмеяться, но в рашкостане уже многим не до смеха.
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20.06.2021 09:11 Відповісти
Я читала в москалів, що брали інтерв*ю у Проценка (так здається), він - чи то головний лікар якийсь там у них центральної ковідної лікарні (х**ло туди приїжджало минулого року на інспекцію). І запитали, чи серед госпіталізованих хворих є щеплені. І він відповів ствердно.

Відгуки дуже сеперечливі: одні розказують, що все нормально, багато повідомляють про смертельні випадки буквально на другий день, госпіталізацію після щеплення і смерть в лікарні або ускладнення.

Так само пишуть і американці про важкі ускладення (до коми), на серце і смерть. І тут.
Але всіляко заманюють.
Окремі молоді дівчата / жінки, які вже в курсі з тим, як вакцинка відображається на місячних, категорично не хочуть брати її, бо бояться, що потім не зможуть завагітніти.
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20.06.2021 09:28 Відповісти
*суперечливі
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20.06.2021 09:28 Відповісти
А вот что сейчас с рашки пишет врач-инфекционист Малиновская(дословно): Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт", - сказала инфекционист.
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20.06.2021 23:25 Відповісти
Тут люди намагаються добитися (коменти пишуть під статтями місцевого видання Le Journal de Montréal), скільки з типу нових тестованих позитивно та госпіталізованих, щеплені.
Мовчання.
Хто де працює в шпиталях, кажуть, що є. І померлі серед них щеплені теж є.
Не змогли втримати інфу про спалахи в будинках для літніх людей, яких вже пообколювали двома дозами: там теж і в реанімації були, і повмирали.
Пам*ятаю вереск про =ефективність= вакцинки вже після першої дози. ЛІньки йти шукати.

Ось теж про тромби від чарівного пфайзера та модерни:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9695451/Utah-mom-blames-COVID-vaccines-son-husband-hospitalized-blood-clots.html

'There's no other explanation': Utah mom blames COVID vaccines after her 17-year-old athlete son and her husband were BOTH hospitalized with rare blood clots after getting Pfizer and Moderna shots

Син, 17 років, спортсмен, і його батько, 42 роки, обоє госпіталізовані після щеплення: у сина заблоковані судини головного мозку. У батька - легені. Хлопець грає в баскетбол і на нього сильно тисли за вакцинку для подальшого заняття спортом та подорожей. Жодних проблем зі здоров*ям не мав. Чи він тепер зможе продовжувати спорт ? Чи це не вплине на його подальше здоров*я ?

Українцям не повідомляють, але "чемпіон"-Ізраїль вирішив не вводити другу дозу молоді через високий ризик міокардиту. Багатьом уже здоров*я зіпсували першою. І отриманий міокардит їм ще в житті дасть про себе знати.
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21.06.2021 01:20 Відповісти
Это нобелевский лауреат говорил про мРНК вакцины.
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20.06.2021 11:07 Відповісти
о ком речь?
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20.06.2021 16:38 Відповісти
Люк Монтанье
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20.06.2021 21:08 Відповісти
У переболевших тоже антитела вырабатываются,они тоже будут умирать в течении двух лет?
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21.06.2021 11:18 Відповісти
Неизвестно. Пока говорят о вакцинах и о повреждении ДНК.
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21.06.2021 21:33 Відповісти
🤣🤣🤣
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20.06.2021 09:12 Відповісти
Британские ученые выяснили, что лекарства лучше всего помогают тем, кто их продает.
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20.06.2021 09:17 Відповісти
Головний тренер Монреаль Канадієнз отримав дві дози (останню на початку червня) і тепер тестований позитивно.
Сидить вдома.
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20.06.2021 09:33 Відповісти
ковідіоти відповідають "не встигла подіяти"
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20.06.2021 12:42 Відповісти
але головне, що тренер може сидіти вдома, а от не вколовся б, вже б лежав (іронія)
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20.06.2021 12:42 Відповісти
Повідомляю- прийняв 250гр вакцини°!!
Вірус не працює!
🤣
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20.06.2021 09:41 Відповісти
завезіть нормальну вакцину, я не збираюсь вакцинуватись китайським фуфломіцином, з яким в жодну нормальну країну не впустять.
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20.06.2021 09:53 Відповісти
Вы даже этим шмурдяком из Коавишидлы и Короновакса, на которых Степашка нехило поднялся, обеспечить не можете, клоуны.

В Индонезии коронавирусом заразились более 350 медицинских работников из 1,4 млн полностью привитых вакциной CoronaVac, которой вакцинируют и в Украине. Из них госпитализированы "десятки" человек.Об этом сообщает издание https://www.reuters.com/world/asia-pacific/hundreds-indonesian-doctors-contract-covid-19-despite-vaccination-dozens-2021-06-17/?taid=60**********************&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Reuters
https://focus.ua/world/485804-delta-shtamm-v-indonezii-zarazilis-350-privityh-coronavac-desyatki-gospitalizirovany-smi
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20.06.2021 10:08 Відповісти
Отличный результат.0,хр десятых заболело
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21.06.2021 11:26 Відповісти
Развод толпы на барановирус продолжается.
Но секта свидетелей коронавируса начала значительно убывать.)
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20.06.2021 10:37 Відповісти
У кого есть мозги что то начали подозревать, но ездящих в машине без пассажиров и идущих по улице в маске все ещё можно встретить, этих никогда уже не исправить, им только по 3 вакцины в день надо колоть.
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20.06.2021 11:43 Відповісти
у каждого свои резоны. Они вам мешают??
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20.06.2021 16:39 Відповісти
Дураков много пусть колят себе всякую херь один бог знает что они придумали в той вакцине .зомбируют всех походу
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20.06.2021 12:49 Відповісти
Мне 61 и моей дочери 40(инв. 1гр.) привились 17 мая. Ждём 2 прививку.

\
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20.06.2021 16:13 Відповісти
зегниды купили китайские помои и колят лохам ...
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20.06.2021 17:40 Відповісти
Этими "помоями " вакцинировано 622 миллиона китайцев,не считая другие страны.
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21.06.2021 11:30 Відповісти
 
 