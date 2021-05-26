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Україна увійшла до першої п’ятірки країн за кількістю мереж ботів, - Facebook

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна увійшла до першої п’ятірки країн за кількістю мереж ботів, - Facebook

Американська компанія Facebook в 2017-2020 рр. виявила і видалила понад 150 мереж акаунтів за скоординовану недостовірну поведінку.

Про це йдеться в звіті компанії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно зі звітом компанії, в топ-5 країн за походженням мереж акаунтів, які демонструють скоординовану недостовірну поведінку, увійшли:

  1. Росія - 27 заблокованих мереж (більшість операцій були пов'язані з "фабрикою тролів" (15), спецслужбами (4) і сайтами ЗМІ (2);
  2. Іран - 23 (більшість операцій були пов'язані з урядом, включаючи державну телерадіокомпанію (9);
  3. М'янма - 9 (військові і поліція - 6);
  4. США - 9 ("політики, які просувають теорії змови" і другорядні політики (3), PR або консалтингові фірми (2), сайти ЗМІ (2);
  5. Україна - 8 (PR і рекламні агентства (3), політичні партії (2).

"Більш ніж зі 150 операцій скоординованого недостовірної поведінки, які ми закрили по всьому світу, близько половини були внутрішніми за своїм характером. Трохи менша частина була орієнтована виключно на зарубіжні країни, а решта були націлені на аудиторію як вдома, так і за кордоном", - відзначають в Facebook.

Читайте також: Заборона російських соцмереж позитивно вплинула на загальну ситуацію, - Кіберполіція

Країни, на які були надіслані інформаційні кампанії в Facebook в 2017-2020 рр.: зовнішні кампанії (США - 26, Україна - 11, Велика Британія - 11, глобально - 7, Лівія - 6, Судан - 6); внутрішні (М'янма - 9, США - 8, Україна - 6, Бразилія - ​​6, Грузія - 5).

Facebook повідомляє, що на початку 2020 року виявив і вилучив мережу російської військової розвідки, яка зосереджувалася в Україні та сусідніх країнах.

"Вони створили фальшивих персонажів, які працювали на форумах для ведення блогів і в різних соціальних мережах. Деякі з них видавали себе за цивільних журналістів і намагалися зв'язатися з політиками, журналістами та іншими громадськими діячами в регіоні", - розповіли в Facebook.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
спокуха. буба уже новых завел.
бюджет-то страны. а не личный
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26.05.2021 16:54
+12
Хоть бы на них глянуть. Бо одни поросячие вокруг
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26.05.2021 17:11
+12
Ну чего ты так? Я вот думаю что мы должны поздравить таких ребят как ваня сулима, Лалалалала, Игорь Л, NNN, Terrie, Таня Кайф, Митенька, они сделали великолепную работу и вывели Украину в ТОП5 в их сфере деятельности.

Ребята, поздравляю!
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26.05.2021 17:26
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спокуха. буба уже новых завел.
бюджет-то страны. а не личный
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26.05.2021 16:54 Відповісти
Хоть бы на них глянуть. Бо одни поросячие вокруг
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26.05.2021 17:11 Відповісти
зеркалом не обзавелось? подоляк не доплачивает?
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26.05.2021 17:21 Відповісти
Ну чего ты так? Я вот думаю что мы должны поздравить таких ребят как ваня сулима, Лалалалала, Игорь Л, NNN, Terrie, Таня Кайф, Митенька, они сделали великолепную работу и вывели Украину в ТОП5 в их сфере деятельности.

Ребята, поздравляю!
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26.05.2021 17:26 Відповісти
Ти занадто скромний. Ніками цих моральних виродків можна хоч зараз заповнити цілу сторінку
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26.05.2021 18:28 Відповісти
Странно, обычно, Китай впереди всея.
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26.05.2021 16:58 Відповісти
Думаю, в Китае "фейсбук" вообще заблокирован.
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26.05.2021 17:07 Відповісти
Диджитализация-мля!
Целое министерство, службы, отдельная кибер-полиция и аж смартфонный преЗИдент!
Украина вошла в топ-5 стран по числу сетей ботов, - Facebook - Цензор.НЕТ 16
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26.05.2021 17:01 Відповісти
местных свиноботов посчитали?
а то от сои совсем подурели, недоделанная клавиатурная микро ылитка
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26.05.2021 17:47 Відповісти
не то шо зебільні скромні писаки, правда?
в них все скромне: і одежа, і лице, і розум, і клікухи...
напр. Dob ro 3cf0cbdd
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26.05.2021 17:57 Відповісти
я повірю у ці топи, якщо ви мені покажете методику підрахунку
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26.05.2021 17:55 Відповісти
Особливої довіри до Фейсбуку немає бо там адміністрація Кремлядська Україна увійшла до першої п’ятірки країн за кількістю мереж ботів, - Facebook - Цензор.НЕТ 9720
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26.05.2021 18:09 Відповісти
Щоби вас не моніторила Кремлядська адміністрація, треба створити новий акаунт на Фейсбуці через англомовний інтерфейс (виставте англ. мову при реєстрації, вкажить країну - США або Європейську) Україна увійшла до першої п’ятірки країн за кількістю мереж ботів, - Facebook - Цензор.НЕТ 318
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27.05.2021 00:52 Відповісти
Дякую але мав на увазі що так чи інакше з часом кацапи виходять на нащі дописи і видаляють їх, бо там де резонанс, там і цензура.
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27.05.2021 13:43 Відповісти
Вот это достижение! Хоть в чем то мы не отстаем от мировых лидеров.
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26.05.2021 19:20 Відповісти
агов - це про вас ...- да ви подівались...., тутешньо " цензоро - доморощені".... Україна увійшла до першої п’ятірки країн за кількістю мереж ботів, - Facebook - Цензор.НЕТ 8566
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26.05.2021 19:29 Відповісти
Да тут на цензоре их почти 100шт. ежедневно кричат порошенко самый честный царь ))))
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26.05.2021 19:45 Відповісти
ну хоч тут зебіли в топі. вивели нас по цьому параметру на призові місця
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26.05.2021 19:56 Відповісти
Чему удивляться?
киевсрал. Им побоку ПОЧЕМУ 200-300-...500 абонентов из ОДНОЙ точки заходят на одинаковые сайты. Зачем им это. абонплату ОплОтилИ? карашо (4 недели)
Впрочем это уровень "космос". Это только после того как илон маск заселит Юпитер. В это же время з "думкою про ВАЗ" тупо ни можит понять каг номер которогонет присылает СМС-спам (киевсрала абонент контрактний)
Аналогично рагули-придприниматели гадят спамом.
В догонку "любовь мозгов -- за ваш счет позвонить".
Ну и последнее чей же киевсрал? не товарисча с ******** вымпелком. ага.
другим впрочем также
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26.05.2021 22:37 Відповісти
какао-ботва трудится.
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27.05.2021 06:09 Відповісти
зеленский спец в разведении ботов, иначе ему было б не победить
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27.05.2021 09:29 Відповісти
 
 