Україна увійшла до першої п’ятірки країн за кількістю мереж ботів, - Facebook
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Американська компанія Facebook в 2017-2020 рр. виявила і видалила понад 150 мереж акаунтів за скоординовану недостовірну поведінку.
Про це йдеться в звіті компанії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно зі звітом компанії, в топ-5 країн за походженням мереж акаунтів, які демонструють скоординовану недостовірну поведінку, увійшли:
- Росія - 27 заблокованих мереж (більшість операцій були пов'язані з "фабрикою тролів" (15), спецслужбами (4) і сайтами ЗМІ (2);
- Іран - 23 (більшість операцій були пов'язані з урядом, включаючи державну телерадіокомпанію (9);
- М'янма - 9 (військові і поліція - 6);
- США - 9 ("політики, які просувають теорії змови" і другорядні політики (3), PR або консалтингові фірми (2), сайти ЗМІ (2);
- Україна - 8 (PR і рекламні агентства (3), політичні партії (2).
"Більш ніж зі 150 операцій скоординованого недостовірної поведінки, які ми закрили по всьому світу, близько половини були внутрішніми за своїм характером. Трохи менша частина була орієнтована виключно на зарубіжні країни, а решта були націлені на аудиторію як вдома, так і за кордоном", - відзначають в Facebook.
Країни, на які були надіслані інформаційні кампанії в Facebook в 2017-2020 рр.: зовнішні кампанії (США - 26, Україна - 11, Велика Британія - 11, глобально - 7, Лівія - 6, Судан - 6); внутрішні (М'янма - 9, США - 8, Україна - 6, Бразилія - 6, Грузія - 5).
Facebook повідомляє, що на початку 2020 року виявив і вилучив мережу російської військової розвідки, яка зосереджувалася в Україні та сусідніх країнах.
"Вони створили фальшивих персонажів, які працювали на форумах для ведення блогів і в різних соціальних мережах. Деякі з них видавали себе за цивільних журналістів і намагалися зв'язатися з політиками, журналістами та іншими громадськими діячами в регіоні", - розповіли в Facebook.
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бюджет-то страны. а не личный
Ребята, поздравляю!
Целое министерство, службы, отдельная кибер-полиция и аж смартфонный преЗИдент!
а то от сои совсем подурели, недоделанная клавиатурная микро ылитка
в них все скромне: і одежа, і лице, і розум, і клікухи...
напр. Dob ro 3cf0cbdd
киевсрал. Им побоку ПОЧЕМУ 200-300-...500 абонентов из ОДНОЙ точки заходят на одинаковые сайты. Зачем им это. абонплату ОплОтилИ? карашо (4 недели)
Впрочем это уровень "космос". Это только после того как илон маск заселит Юпитер. В это же время з "думкою про ВАЗ" тупо ни можит понять каг номер которогонет присылает СМС-спам (киевсрала абонент контрактний)
Аналогично рагули-придприниматели гадят спамом.
В догонку "любовь мозгов -- за ваш счет позвонить".
Ну и последнее чей же киевсрал? не товарисча с ******** вымпелком. ага.
другим впрочем также