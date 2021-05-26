Украина вошла в топ-5 стран по числу сетей ботов, - Facebook
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Американская компания Facebook в 2017-2020 гг. выявила и удалила более 150 сетей аккаунтов за скоординированное недостоверное поведение.
Об этом говорится в отчете компании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно отчету компании, в топ-5 стран по происхождению сетей аккаунтов, которые демонстрируют скоординированное недостоверное поведение, вошли:
- Россия - 27 заблокированных сетей (большинство операций были связаны с "фабрикой троллей" (15), спецслужбами (4) и сайтами СМИ (2);
- Иран - 23 (большинство операций были связаны с правительством, включая государственную телерадиокомпанию (9);
- Мьянма - 9 (военные и полиция - 6);
- США - 9 ("политики, продвигающие теории заговора" и второстепенные политики (3), PR или консалтинговые фирмы (2), сайты СМИ (2);
- Украина - 8 (PR и рекламные агентства (3), политические партии (2).
"Более чем из 150 операций скоординированного недостоверного поведения, которые мы закрыли по всему миру, около половины были внутренними по своему характеру. Немного меньшая часть была ориентирована исключительно на зарубежные страны, а остальные были нацелены на аудиторию как дома, так и за рубежом", - отмечают в Facebook.
Страны, на которые были направлены информационные кампании в Facebook в 2017-2020 гг.: внешние кампании (США - 26, Украина - 11, Великобритания - 11, глобально - 7, Ливия - 6, Судан - 6); внутренние (Мьянма - 9, США - 8, Украина - 6, Бразилия - 6, Грузия - 5).
Facebook сообщает, что в начале 2020 года выявил и удалил сеть российской военной разведки, которая сосредоточивалась в Украине и соседних странах.
"Они создали фальшивых персонажей, работавших на форумах для ведения блогов и в различных социальных сетях. Некоторые из них выдавали себя за гражданских журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе", - рассказали в Facebook.
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бюджет-то страны. а не личный
Ребята, поздравляю!
Целое министерство, службы, отдельная кибер-полиция и аж смартфонный преЗИдент!
а то от сои совсем подурели, недоделанная клавиатурная микро ылитка
в них все скромне: і одежа, і лице, і розум, і клікухи...
напр. Dob ro 3cf0cbdd
киевсрал. Им побоку ПОЧЕМУ 200-300-...500 абонентов из ОДНОЙ точки заходят на одинаковые сайты. Зачем им это. абонплату ОплОтилИ? карашо (4 недели)
Впрочем это уровень "космос". Это только после того как илон маск заселит Юпитер. В это же время з "думкою про ВАЗ" тупо ни можит понять каг номер которогонет присылает СМС-спам (киевсрала абонент контрактний)
Аналогично рагули-придприниматели гадят спамом.
В догонку "любовь мозгов -- за ваш счет позвонить".
Ну и последнее чей же киевсрал? не товарисча с ******** вымпелком. ага.
другим впрочем также