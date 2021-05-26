РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12819 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 219 24
Facebook (385) социальные сети (630) боты (62)

Украина вошла в топ-5 стран по числу сетей ботов, - Facebook

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина вошла в топ-5 стран по числу сетей ботов, - Facebook

Американская компания Facebook в 2017-2020 гг. выявила и удалила более 150 сетей аккаунтов за скоординированное недостоверное поведение.

Об этом говорится в отчете компании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно отчету компании, в топ-5 стран по происхождению сетей аккаунтов, которые демонстрируют скоординированное недостоверное поведение, вошли:

  1. Россия - 27 заблокированных сетей (большинство операций были связаны с "фабрикой троллей" (15), спецслужбами (4) и сайтами СМИ (2);
  2. Иран - 23 (большинство операций были связаны с правительством, включая государственную телерадиокомпанию (9);
  3. Мьянма - 9 (военные и полиция - 6);
  4. США - 9 ("политики, продвигающие теории заговора" и второстепенные политики (3), PR или консалтинговые фирмы (2), сайты СМИ (2);
  5. Украина - 8 (PR и рекламные агентства (3), политические партии (2).

Читайте: Facebook удалил связанную со "Слугой народа" сеть аккаунтов: они потратили на продвижение контента около $210 тыс.

"Более чем из 150 операций скоординированного недостоверного поведения, которые мы закрыли по всему миру, около половины были внутренними по своему характеру. Немного меньшая часть была ориентирована исключительно на зарубежные страны, а остальные были нацелены на аудиторию как дома, так и за рубежом", - отмечают в Facebook.

Страны, на которые были направлены информационные кампании в Facebook в 2017-2020 гг.: внешние кампании (США - 26, Украина - 11, Великобритания - 11, глобально - 7, Ливия - 6, Судан - 6); внутренние (Мьянма - 9, США - 8, Украина - 6, Бразилия - 6, Грузия - 5).

Также читайте: Запрет российских соцсетей положительно повлиял на общую обстановку, - Киберполиция

Facebook сообщает, что в начале 2020 года выявил и удалил сеть российской военной разведки, которая сосредоточивалась в Украине и соседних странах.

"Они создали фальшивых персонажей, работавших на форумах для ведения блогов и в различных социальных сетях. Некоторые из них выдавали себя за гражданских журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе", - рассказали в Facebook.

Читайте далее: Пророссийскую ботоферму "накрыли" в Черкассах

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+16
спокуха. буба уже новых завел.
бюджет-то страны. а не личный
показать весь комментарий
26.05.2021 16:54
+12
Хоть бы на них глянуть. Бо одни поросячие вокруг
показать весь комментарий
26.05.2021 17:11
+12
Ну чего ты так? Я вот думаю что мы должны поздравить таких ребят как ваня сулима, Лалалалала, Игорь Л, NNN, Terrie, Таня Кайф, Митенька, они сделали великолепную работу и вывели Украину в ТОП5 в их сфере деятельности.

Ребята, поздравляю!
показать весь комментарий
26.05.2021 17:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
спокуха. буба уже новых завел.
бюджет-то страны. а не личный
показать весь комментарий
26.05.2021 16:54 Ответить
Хоть бы на них глянуть. Бо одни поросячие вокруг
показать весь комментарий
26.05.2021 17:11 Ответить
зеркалом не обзавелось? подоляк не доплачивает?
показать весь комментарий
26.05.2021 17:21 Ответить
Ну чего ты так? Я вот думаю что мы должны поздравить таких ребят как ваня сулима, Лалалалала, Игорь Л, NNN, Terrie, Таня Кайф, Митенька, они сделали великолепную работу и вывели Украину в ТОП5 в их сфере деятельности.

Ребята, поздравляю!
показать весь комментарий
26.05.2021 17:26 Ответить
Ти занадто скромний. Ніками цих моральних виродків можна хоч зараз заповнити цілу сторінку
показать весь комментарий
26.05.2021 18:28 Ответить
Странно, обычно, Китай впереди всея.
показать весь комментарий
26.05.2021 16:58 Ответить
Думаю, в Китае "фейсбук" вообще заблокирован.
показать весь комментарий
26.05.2021 17:07 Ответить
Диджитализация-мля!
Целое министерство, службы, отдельная кибер-полиция и аж смартфонный преЗИдент!
Украина вошла в топ-5 стран по числу сетей ботов, - Facebook - Цензор.НЕТ 16
показать весь комментарий
26.05.2021 17:01 Ответить
местных свиноботов посчитали?
а то от сои совсем подурели, недоделанная клавиатурная микро ылитка
показать весь комментарий
26.05.2021 17:47 Ответить
не то шо зебільні скромні писаки, правда?
в них все скромне: і одежа, і лице, і розум, і клікухи...
напр. Dob ro 3cf0cbdd
показать весь комментарий
26.05.2021 17:57 Ответить
я повірю у ці топи, якщо ви мені покажете методику підрахунку
показать весь комментарий
26.05.2021 17:55 Ответить
Особливої довіри до Фейсбуку немає бо там адміністрація Кремлядська Україна увійшла до першої п’ятірки країн за кількістю мереж ботів, - Facebook - Цензор.НЕТ 9720
показать весь комментарий
26.05.2021 18:09 Ответить
Щоби вас не моніторила Кремлядська адміністрація, треба створити новий акаунт на Фейсбуці через англомовний інтерфейс (виставте англ. мову при реєстрації, вкажить країну - США або Європейську) Україна увійшла до першої п’ятірки країн за кількістю мереж ботів, - Facebook - Цензор.НЕТ 318
показать весь комментарий
27.05.2021 00:52 Ответить
Дякую але мав на увазі що так чи інакше з часом кацапи виходять на нащі дописи і видаляють їх, бо там де резонанс, там і цензура.
показать весь комментарий
27.05.2021 13:43 Ответить
Вот это достижение! Хоть в чем то мы не отстаем от мировых лидеров.
показать весь комментарий
26.05.2021 19:20 Ответить
агов - це про вас ...- да ви подівались...., тутешньо " цензоро - доморощені".... Україна увійшла до першої п’ятірки країн за кількістю мереж ботів, - Facebook - Цензор.НЕТ 8566
показать весь комментарий
26.05.2021 19:29 Ответить
Да тут на цензоре их почти 100шт. ежедневно кричат порошенко самый честный царь ))))
показать весь комментарий
26.05.2021 19:45 Ответить
ну хоч тут зебіли в топі. вивели нас по цьому параметру на призові місця
показать весь комментарий
26.05.2021 19:56 Ответить
Чему удивляться?
киевсрал. Им побоку ПОЧЕМУ 200-300-...500 абонентов из ОДНОЙ точки заходят на одинаковые сайты. Зачем им это. абонплату ОплОтилИ? карашо (4 недели)
Впрочем это уровень "космос". Это только после того как илон маск заселит Юпитер. В это же время з "думкою про ВАЗ" тупо ни можит понять каг номер которогонет присылает СМС-спам (киевсрала абонент контрактний)
Аналогично рагули-придприниматели гадят спамом.
В догонку "любовь мозгов -- за ваш счет позвонить".
Ну и последнее чей же киевсрал? не товарисча с ******** вымпелком. ага.
другим впрочем также
показать весь комментарий
26.05.2021 22:37 Ответить
какао-ботва трудится.
показать весь комментарий
27.05.2021 06:09 Ответить
зеленский спец в разведении ботов, иначе ему было б не победить
показать весь комментарий
27.05.2021 09:29 Ответить
 
 