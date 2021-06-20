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Зеленский поздравил украинцев с Троицей

Зеленский поздравил украинцев с Троицей

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с православным праздником Троицей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба президента.

"Дорогие украинцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Святой Троицы. Пусть ваши дома наполняются добром и благодатью. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний", - говорится в тексте поздравления.

Зеленский отметил, что в этот день чувствуется большой духовный подъем. "Набираемся энергии и силы, наслаждаемся ароматом разнотравья и теплым дружеским общением", - сказано в поздравлении.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20266) поздравление (1057) праздник (1691)


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Топ комментарии
+33
Зеленский поздравил украинцев с Троицей - Цензор.НЕТ 8792
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20.06.2021 11:10
+27
Зеленский поздравил украинцев с Троицей - Цензор.НЕТ 6532
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20.06.2021 11:19
+26
Шо там в поздравлениях. В его существовании нет смысла.
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20.06.2021 11:12
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Сьогодні велике свято, свята Трійця. Всіх поздоровляю!
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20.06.2021 11:09 Ответить
Лицемер…….
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20.06.2021 11:09 Ответить
Зеленский поздравил украинцев с Троицей - Цензор.НЕТ 2553

(хай пройде ця Неділя без зелених зашкварів ))).... (ой багато прошу)))))))
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20.06.2021 11:09 Ответить
- Володимире Олександровичу! А чого Ви більше всього на світі не любите?
- Порошенка і темряву!
- Ну, з Порошенком все ясно! А темряву чого?
- А ви уявляєте, скільки у темряві може буть "порошенків"?!!!
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20.06.2021 12:56 Ответить
Зеленский поздравил украинцев с Троицей - Цензор.НЕТ 8792
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20.06.2021 11:10 Ответить
Зачем, какой смысл в его поздравлениях...
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20.06.2021 11:10 Ответить
Шо там в поздравлениях. В его существовании нет смысла.
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20.06.2021 11:12 Ответить
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20.06.2021 11:17 Ответить
мацульку бесплатно де раздают в поддержание рейтинга?
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20.06.2021 11:12 Ответить
Главинвестняня еще не определилась.
Зеленский поздравил украинцев с Троицей - Цензор.НЕТ 7322
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20.06.2021 11:16 Ответить
Зеленский поздравил украинцев с Троицей - Цензор.НЕТ 9389
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20.06.2021 11:20 Ответить
для православного у него характерный клюв
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20.06.2021 11:23 Ответить
ну здравствуй, Санта... )))
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20.06.2021 11:20 Ответить
Эти православные при встрече говорят-шалом.)))
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20.06.2021 11:35 Ответить
таки шоб нет то да!
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20.06.2021 11:37 Ответить
Сидел как-то один слепой на скамейке в парке. Рядом присел отдохнуть
и подкрепиться раввин. Пожалев слепого, он отломал кусочек мацы и дал
тому. Через несколько минут слепой нащупал плечо раввина и восторженно
спросил:
- Кто написал это?!!

Зеленский поздравил украинцев с Троицей - Цензор.НЕТ 7704
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20.06.2021 11:19 Ответить
Намацал...
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20.06.2021 11:35 Ответить
Брайль одобрил бы.
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20.06.2021 11:37 Ответить
Мацу на Троицу не едят (не обязаны есть), а в остальном - прикольно. Ведь так и происходит - каждый нащупает в "написанном" то, что хочет.
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20.06.2021 11:42 Ответить
та же фигня и с теркой))) только ощупав ее слепой сказал - кто написал эту чушь? )))))
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20.06.2021 11:49 Ответить
Обычно на терке несколько граней с разными текстами. Это же все еще прочитать надо.
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20.06.2021 12:00 Ответить
А потом слепой добавляет: Штирлиц, а Вам не кажется, что переодеваться раввином и передавать шифровки с мацой в Третьем Рейхе, это несколько неблагоразумно?
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20.06.2021 11:55 Ответить
Тернист путь к знаниям , через познания... Особенно, если слепому подгонят слона, чтобы тот вдуплил, шо - это не слониха.
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20.06.2021 15:00 Ответить
фальшивщина...- як і все від цього недосовкового гібрида....
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20.06.2021 11:17 Ответить
смеемся и ...... конечно же верим!
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20.06.2021 11:29 Ответить
у бубы душевный подьем - значит до четверга пополам.
ищите в кабинете, в джунглях...
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20.06.2021 11:19 Ответить
Зеленский поздравил украинцев с Троицей - Цензор.НЕТ 6532
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20.06.2021 11:19 Ответить
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20.06.2021 11:22 Ответить
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20.06.2021 11:25 Ответить
хоть бы не портил праздник своими поздравлениями
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20.06.2021 11:22 Ответить
Вже зіпсував.
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20.06.2021 11:25 Ответить
Народ, скажите! Завтра есть государственный выходной, или нету?
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20.06.2021 11:22 Ответить
понедельник красный в календаре
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20.06.2021 11:23 Ответить
є
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20.06.2021 11:25 Ответить
Есть. Но непонятно почему. По закону у нас все религии равны. Почему тогда нет выходного по поводу Курбан-байрама и других праздников?
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20.06.2021 11:25 Ответить
де бы не работать - лишь бы не работать!
вот лозунг мой и солнца!
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20.06.2021 11:42 Ответить
Так мы с Вами,коллега,одной религиозной конфессии.)
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20.06.2021 12:13 Ответить
вы тоже католик?
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20.06.2021 12:14 Ответить
Ха...Лозунг мне очень близок.
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20.06.2021 12:19 Ответить
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20.06.2021 12:21 Ответить
Зеленський привітав українців із Трійцею - Цензор.НЕТ 75
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20.06.2021 11:32 Ответить
Зеленський привітав українців із Трійцею - Цензор.НЕТ 9482
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20.06.2021 11:43 Ответить
Подоляка отправить в Крым. Пусть там заботится об "украинцах" с паспортами рф.
И всю клоунскую труппу туда же.
Задрали, идиоты!!!
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20.06.2021 12:39 Ответить
кумар у хлопця - все религии перепутал, отца забыл...
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20.06.2021 11:43 Ответить
Божечка, рiдненький, я тобi писав рокiв 50 тому, а ти все не вiдповiдаешь,
чи я не твiй син?
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20.06.2021 11:57 Ответить
штемпель, марка - до Бога
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20.06.2021 11:58 Ответить
Порошенко у Вселенского патриарха. Зеленскай у бурбулятора. Реально, это успех политика мирового мосШтаба! Такая же не рукопожатая как Лукашенко и Хутен, только Чмо. Зеленський привітав українців із Трійцею - Цензор.НЕТ 4526
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20.06.2021 12:00 Ответить
Вот поздравление Президента

Сердечно вітаю усіх християн зі світлим святом Святої Трійці!

На п'ятдесятий день після Воскресіння Ісуса Христа Святий Дух зійшов до апостолів та благословив їх нести у світ слово Боже. Традиційно цей день вважається початком історії Церкви.

Нехай Зелені свята наповнять серця любов'ю та надихають всіх нас на добрі справи. Затишку, добробуту, радості та щастя кожній українській родині.
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20.06.2021 12:00 Ответить
Мабуть Зеля вирішив що зелені свята це у його честь,ото і радіє як дитя))) Як може вірити у Господа людина що Томос для України називала термосом.
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20.06.2021 12:02 Ответить
так он верный масквабадского поцриархата
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20.06.2021 12:11 Ответить
А де там Господь у мацковскому пархаті? Чи Господь виправдав би вбивство України, а це сатанінське кубло знущається над Україною вже не одне століття.
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20.06.2021 12:26 Ответить
Юрий Бирюков

То, что Зеленский поздравил выпускников Национального Университета обороны - хорошо.

То, что Зеленский поздравил выпускников Национальной Академии Сухопутных войск - хорошо.

Ребята, то, что там какая-то очередная недоразумендель написала ему текст про 572 раза, а оно это голосом через рот озвучило - это такое, правда. От него никто уже не ждет проблесков разума, равно как и от его окружения.

Во всей это истории есть другая, незаметная обычному человеку, мерзость.

Традиционно выпуск на 12:00. Это традиция, давно устоявшаяся. Родственники спокойно приезжают в Киев, потом праздники и банкеты, потом рестораны и базы отдыха. Это нормальная жизнь, нормальные жизненные традиции. И есть время, если на 12:00, отпраздновать. Есть время поднять третий тост за павших. И потом родные спокойно уедут домой.

Но у нашего ПолШестого не нашлось возможности приехать на 12:00, а посему - ВСЕ мероприятие перенесли на 15:00. И разрушили праздник сотням людей. В звезду улетели арендованные рестораны и бары, в звезду улетели базы отдыха, а также купленные родителями билеты домой.

Вот это - это реальное его отношение к офицерам.

Вот это - это реальная мерзость.
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20.06.2021 12:08 Ответить
- мальчик ты кем хочешь быть когда вырастешь?
- космонавтом.
- а почему ты хочешь быть космонавтом?
- не знаю...
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20.06.2021 12:26 Ответить
Мазлтоф.
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20.06.2021 12:43 Ответить
Раб Вова, многие тебе лета.
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20.06.2021 13:20 Ответить
Щось дуже розмито..... Це ти про того, який на "..... галерах" ?
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20.06.2021 13:30 Ответить
Якый розмыто, со слуг в рабы, а где рабовладельческая страна была,? Вернее, для не просвщенных, какая. Дятлы такие красивыми стали, удивляюсь расцветкой, раньше вроде серыми были.
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20.06.2021 14:04 Ответить
Один отдых на уме..а шо нам не жалко пусть парень жирует а буряк 43 грн
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21.06.2021 01:39 Ответить
 
 