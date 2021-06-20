Зеленський привітав українців із Трійцею
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з православним святом Трійцею.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба президента.
"Дорогі українці! Сердечно вітаю вас із Днем Святої Трійці. Нехай ваші домівки наповнюються добром та благодаттю. Бажаю вам міцного здоров’я, щастя і здійснення мрій", - йдеться в тексті привітання.
Зеленський зазначив, що у цей радісний святковий час ми відчуваємо велике духовне піднесення. "Набираємось енергії та сили, насолоджуємося пахощами різнотрав’я і теплим дружнім спілкуванням", - сказано в привітанні.
Топ коментарі
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(хай пройде ця Неділя без зелених зашкварів ))).... (ой багато прошу)))))))
- Порошенка і темряву!
- Ну, з Порошенком все ясно! А темряву чого?
- А ви уявляєте, скільки у темряві може буть "порошенків"?!!!
и подкрепиться раввин. Пожалев слепого, он отломал кусочек мацы и дал
тому. Через несколько минут слепой нащупал плечо раввина и восторженно
спросил:
- Кто написал это?!!
ищите в кабинете, в джунглях...
вот лозунг мой и солнца!
И всю клоунскую труппу туда же.
Задрали, идиоты!!!
чи я не твiй син?
Сердечно вітаю усіх християн зі світлим святом Святої Трійці!
На п'ятдесятий день після Воскресіння Ісуса Христа Святий Дух зійшов до апостолів та благословив їх нести у світ слово Боже. Традиційно цей день вважається початком історії Церкви.
Нехай Зелені свята наповнять серця любов'ю та надихають всіх нас на добрі справи. Затишку, добробуту, радості та щастя кожній українській родині.
То, что Зеленский поздравил выпускников Национального Университета обороны - хорошо.
То, что Зеленский поздравил выпускников Национальной Академии Сухопутных войск - хорошо.
Ребята, то, что там какая-то очередная недоразумендель написала ему текст про 572 раза, а оно это голосом через рот озвучило - это такое, правда. От него никто уже не ждет проблесков разума, равно как и от его окружения.
Во всей это истории есть другая, незаметная обычному человеку, мерзость.
Традиционно выпуск на 12:00. Это традиция, давно устоявшаяся. Родственники спокойно приезжают в Киев, потом праздники и банкеты, потом рестораны и базы отдыха. Это нормальная жизнь, нормальные жизненные традиции. И есть время, если на 12:00, отпраздновать. Есть время поднять третий тост за павших. И потом родные спокойно уедут домой.
Но у нашего ПолШестого не нашлось возможности приехать на 12:00, а посему - ВСЕ мероприятие перенесли на 15:00. И разрушили праздник сотням людей. В звезду улетели арендованные рестораны и бары, в звезду улетели базы отдыха, а также купленные родителями билеты домой.
Вот это - это реальное его отношение к офицерам.
Вот это - это реальная мерзость.
- космонавтом.
- а почему ты хочешь быть космонавтом?
- не знаю...