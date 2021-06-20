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Зеленський привітав українців із Трійцею

Зеленський привітав українців із Трійцею

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з православним святом Трійцею.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба президента.

"Дорогі українці! Сердечно вітаю вас із Днем Святої Трійці. Нехай ваші домівки наповнюються добром та благодаттю. Бажаю вам міцного здоров’я, щастя і здійснення мрій", - йдеться в тексті привітання.

Зеленський зазначив, що у цей радісний святковий час ми відчуваємо велике духовне піднесення. "Набираємось енергії та сили, насолоджуємося пахощами різнотрав’я і теплим дружнім спілкуванням", - сказано в привітанні.

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Зеленський Володимир (23729) привітання (730) свято (682)


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Топ коментарі
+33
Зеленский поздравил украинцев с Троицей - Цензор.НЕТ 8792
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20.06.2021 11:10
+27
Зеленский поздравил украинцев с Троицей - Цензор.НЕТ 6532
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20.06.2021 11:19
+26
Шо там в поздравлениях. В его существовании нет смысла.
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20.06.2021 11:12
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Сьогодні велике свято, свята Трійця. Всіх поздоровляю!
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20.06.2021 11:09 Відповісти
Лицемер…….
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20.06.2021 11:09 Відповісти
Зеленский поздравил украинцев с Троицей - Цензор.НЕТ 2553

(хай пройде ця Неділя без зелених зашкварів ))).... (ой багато прошу)))))))
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20.06.2021 11:09 Відповісти
- Володимире Олександровичу! А чого Ви більше всього на світі не любите?
- Порошенка і темряву!
- Ну, з Порошенком все ясно! А темряву чого?
- А ви уявляєте, скільки у темряві може буть "порошенків"?!!!
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20.06.2021 12:56 Відповісти
Зеленский поздравил украинцев с Троицей - Цензор.НЕТ 8792
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20.06.2021 11:10 Відповісти
Зачем, какой смысл в его поздравлениях...
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20.06.2021 11:10 Відповісти
Шо там в поздравлениях. В его существовании нет смысла.
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20.06.2021 11:12 Відповісти
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20.06.2021 11:17 Відповісти
мацульку бесплатно де раздают в поддержание рейтинга?
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20.06.2021 11:12 Відповісти
Главинвестняня еще не определилась.
Зеленский поздравил украинцев с Троицей - Цензор.НЕТ 7322
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20.06.2021 11:16 Відповісти
Зеленский поздравил украинцев с Троицей - Цензор.НЕТ 9389
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20.06.2021 11:20 Відповісти
для православного у него характерный клюв
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20.06.2021 11:23 Відповісти
ну здравствуй, Санта... )))
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20.06.2021 11:20 Відповісти
Эти православные при встрече говорят-шалом.)))
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20.06.2021 11:35 Відповісти
таки шоб нет то да!
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20.06.2021 11:37 Відповісти
Сидел как-то один слепой на скамейке в парке. Рядом присел отдохнуть
и подкрепиться раввин. Пожалев слепого, он отломал кусочек мацы и дал
тому. Через несколько минут слепой нащупал плечо раввина и восторженно
спросил:
- Кто написал это?!!

Зеленский поздравил украинцев с Троицей - Цензор.НЕТ 7704
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20.06.2021 11:19 Відповісти
Намацал...
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20.06.2021 11:35 Відповісти
Брайль одобрил бы.
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20.06.2021 11:37 Відповісти
Мацу на Троицу не едят (не обязаны есть), а в остальном - прикольно. Ведь так и происходит - каждый нащупает в "написанном" то, что хочет.
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20.06.2021 11:42 Відповісти
та же фигня и с теркой))) только ощупав ее слепой сказал - кто написал эту чушь? )))))
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20.06.2021 11:49 Відповісти
Обычно на терке несколько граней с разными текстами. Это же все еще прочитать надо.
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20.06.2021 12:00 Відповісти
А потом слепой добавляет: Штирлиц, а Вам не кажется, что переодеваться раввином и передавать шифровки с мацой в Третьем Рейхе, это несколько неблагоразумно?
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20.06.2021 11:55 Відповісти
Тернист путь к знаниям , через познания... Особенно, если слепому подгонят слона, чтобы тот вдуплил, шо - это не слониха.
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20.06.2021 15:00 Відповісти
фальшивщина...- як і все від цього недосовкового гібрида....
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20.06.2021 11:17 Відповісти
смеемся и ...... конечно же верим!
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20.06.2021 11:29 Відповісти
у бубы душевный подьем - значит до четверга пополам.
ищите в кабинете, в джунглях...
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20.06.2021 11:19 Відповісти
Зеленский поздравил украинцев с Троицей - Цензор.НЕТ 6532
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20.06.2021 11:19 Відповісти
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20.06.2021 11:22 Відповісти
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20.06.2021 11:25 Відповісти
хоть бы не портил праздник своими поздравлениями
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20.06.2021 11:22 Відповісти
Вже зіпсував.
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20.06.2021 11:25 Відповісти
Народ, скажите! Завтра есть государственный выходной, или нету?
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20.06.2021 11:22 Відповісти
понедельник красный в календаре
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20.06.2021 11:23 Відповісти
є
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20.06.2021 11:25 Відповісти
Есть. Но непонятно почему. По закону у нас все религии равны. Почему тогда нет выходного по поводу Курбан-байрама и других праздников?
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20.06.2021 11:25 Відповісти
де бы не работать - лишь бы не работать!
вот лозунг мой и солнца!
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20.06.2021 11:42 Відповісти
Так мы с Вами,коллега,одной религиозной конфессии.)
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20.06.2021 12:13 Відповісти
вы тоже католик?
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20.06.2021 12:14 Відповісти
Ха...Лозунг мне очень близок.
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20.06.2021 12:19 Відповісти
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20.06.2021 12:21 Відповісти
Зеленський привітав українців із Трійцею - Цензор.НЕТ 75
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20.06.2021 11:32 Відповісти
Зеленський привітав українців із Трійцею - Цензор.НЕТ 9482
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20.06.2021 11:43 Відповісти
Подоляка отправить в Крым. Пусть там заботится об "украинцах" с паспортами рф.
И всю клоунскую труппу туда же.
Задрали, идиоты!!!
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20.06.2021 12:39 Відповісти
кумар у хлопця - все религии перепутал, отца забыл...
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20.06.2021 11:43 Відповісти
Божечка, рiдненький, я тобi писав рокiв 50 тому, а ти все не вiдповiдаешь,
чи я не твiй син?
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20.06.2021 11:57 Відповісти
штемпель, марка - до Бога
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20.06.2021 11:58 Відповісти
Порошенко у Вселенского патриарха. Зеленскай у бурбулятора. Реально, это успех политика мирового мосШтаба! Такая же не рукопожатая как Лукашенко и Хутен, только Чмо. Зеленський привітав українців із Трійцею - Цензор.НЕТ 4526
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20.06.2021 12:00 Відповісти
Вот поздравление Президента

Сердечно вітаю усіх християн зі світлим святом Святої Трійці!

На п'ятдесятий день після Воскресіння Ісуса Христа Святий Дух зійшов до апостолів та благословив їх нести у світ слово Боже. Традиційно цей день вважається початком історії Церкви.

Нехай Зелені свята наповнять серця любов'ю та надихають всіх нас на добрі справи. Затишку, добробуту, радості та щастя кожній українській родині.
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20.06.2021 12:00 Відповісти
Мабуть Зеля вирішив що зелені свята це у його честь,ото і радіє як дитя))) Як може вірити у Господа людина що Томос для України називала термосом.
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20.06.2021 12:02 Відповісти
так он верный масквабадского поцриархата
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20.06.2021 12:11 Відповісти
А де там Господь у мацковскому пархаті? Чи Господь виправдав би вбивство України, а це сатанінське кубло знущається над Україною вже не одне століття.
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20.06.2021 12:26 Відповісти
Юрий Бирюков

То, что Зеленский поздравил выпускников Национального Университета обороны - хорошо.

То, что Зеленский поздравил выпускников Национальной Академии Сухопутных войск - хорошо.

Ребята, то, что там какая-то очередная недоразумендель написала ему текст про 572 раза, а оно это голосом через рот озвучило - это такое, правда. От него никто уже не ждет проблесков разума, равно как и от его окружения.

Во всей это истории есть другая, незаметная обычному человеку, мерзость.

Традиционно выпуск на 12:00. Это традиция, давно устоявшаяся. Родственники спокойно приезжают в Киев, потом праздники и банкеты, потом рестораны и базы отдыха. Это нормальная жизнь, нормальные жизненные традиции. И есть время, если на 12:00, отпраздновать. Есть время поднять третий тост за павших. И потом родные спокойно уедут домой.

Но у нашего ПолШестого не нашлось возможности приехать на 12:00, а посему - ВСЕ мероприятие перенесли на 15:00. И разрушили праздник сотням людей. В звезду улетели арендованные рестораны и бары, в звезду улетели базы отдыха, а также купленные родителями билеты домой.

Вот это - это реальное его отношение к офицерам.

Вот это - это реальная мерзость.
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20.06.2021 12:08 Відповісти
- мальчик ты кем хочешь быть когда вырастешь?
- космонавтом.
- а почему ты хочешь быть космонавтом?
- не знаю...
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20.06.2021 12:26 Відповісти
Мазлтоф.
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20.06.2021 12:43 Відповісти
Раб Вова, многие тебе лета.
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20.06.2021 13:20 Відповісти
Щось дуже розмито..... Це ти про того, який на "..... галерах" ?
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20.06.2021 13:30 Відповісти
Якый розмыто, со слуг в рабы, а где рабовладельческая страна была,? Вернее, для не просвщенных, какая. Дятлы такие красивыми стали, удивляюсь расцветкой, раньше вроде серыми были.
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20.06.2021 14:04 Відповісти
Один отдых на уме..а шо нам не жалко пусть парень жирует а буряк 43 грн
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21.06.2021 01:39 Відповісти
 
 