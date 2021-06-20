Зеленський привітав українців із Трійцею

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з православним святом Трійцею.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба президента.

"Дорогі українці! Сердечно вітаю вас із Днем Святої Трійці. Нехай ваші домівки наповнюються добром та благодаттю. Бажаю вам міцного здоров’я, щастя і здійснення мрій", - йдеться в тексті привітання.

Зеленський зазначив, що у цей радісний святковий час ми відчуваємо велике духовне піднесення. "Набираємось енергії та сили, насолоджуємося пахощами різнотрав’я і теплим дружнім спілкуванням", - сказано в привітанні.

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