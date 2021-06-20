Из-за сильной жары Киев ограничивает въезд фур

В связи с сильной жарой в Киеве с 14:00 20 июня ограничивают движение для большегрузного автотранспорта в город.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Из-за превышения дневной температуры воздуха больше +28 °С ограничивается въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

Столичные власти напомнили, что оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения улично-дорожной сетью столицы осуществляет Патрульная полиция.

Ограничение введено распоряжением КГГА от 7 июля 2012 года № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".

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