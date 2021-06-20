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Новини
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Через сильну спеку Київ обмежує в'їзд фур

Через сильну спеку Київ обмежує в'їзд фур

У зв'язку з сильною спекою в Києві з 14:00 20 червня обмежують рух для великовантажного автотранспорту в місто.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Через перевищення денної температури повітря понад +28°С обмежується в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

Нагадуємо, що оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху вулично-дорожньою мережею столиці здійснює Патрульна поліція.

Зазначимо, що обмеження запроваджено розпорядженням КМДА від 7 липня 2012 року № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".

Також читайте: З 1 червня заборонено рух вантажівок дорогами загального користування за температури вище 28 градусів, - "Укравтодор"

авто (6155) спека (107) КМДА (2367) транспорт (1391)


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Топ коментарі
+3
Ага) А вы в Париже были? Там тоже очень грязно! Мол, у всех цивилизованных столиц такая проблема, а не мэр-кретин и вор
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20.06.2021 14:48
+2
Надо быть законченным кретином, таким как наш дважды избранный мэр, что бы сделать из Киева то дорожное укбанство с мусорными кучами, что мы видим каждый день. Надо этого дурака в Мариуполь свозить, что бы оно поглазело какие дороги могут быть.
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20.06.2021 14:43
+2
Дороги должны быть из бетона, чтобы ездить круглый год.
Деньги на них - у Ахметова, Фирташа и Коломойского.
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20.06.2021 16:54
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А как же теперь киевляне обойдутся без прохлаждающих мартини,шардоне и хогардена?
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20.06.2021 14:29 Відповісти
Можно представить, что в Киеве прекрасные автобаны, которые нужно беречь, а не 80% дорог, которые нуждаются в ремонте. Я всегда влетая в яму вспоминаю мэра, в связи с его возможной нетрадиционной ориентацией
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20.06.2021 14:33 Відповісти
так шо,запустить еще и большегрузы,шоб все добить?
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20.06.2021 15:31 Відповісти
Поедут разбивать дороги через Мытницу-Фастов-Бышев. Там сейчас фурно-перегрузный беспредел, фур больше чем легковых машин. И каждая вторая фура дном по асфальту шкрябает от перегруза. Дорога окружная вокруг Фастова уже вся в волнах и в дырках. А мобильной бригады с весами как небыло так и нет
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20.06.2021 14:38 Відповісти
Надо быть законченным кретином, таким как наш дважды избранный мэр, что бы сделать из Киева то дорожное укбанство с мусорными кучами, что мы видим каждый день. Надо этого дурака в Мариуполь свозить, что бы оно поглазело какие дороги могут быть.
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20.06.2021 14:43 Відповісти
Ща налетят защитники Виталика и с хамством начнут доказывать что он самый лучший мер на свете
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20.06.2021 14:46 Відповісти
Ага) А вы в Париже были? Там тоже очень грязно! Мол, у всех цивилизованных столиц такая проблема, а не мэр-кретин и вор
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20.06.2021 14:48 Відповісти
А де в Києві найгірші дороги? З ямами влітая в які можна згадувати мера?
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20.06.2021 23:13 Відповісти
Бедный мой город. Ничего переживёшь и этих...
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20.06.2021 14:49 Відповісти
Дороги должны быть из бетона, чтобы ездить круглый год.
Деньги на них - у Ахметова, Фирташа и Коломойского.
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20.06.2021 16:54 Відповісти
Если есть мозги - перед фурой можно пустить поливальную машину.
Не так уж дорого по сравнению со строительством бетонки.
При доставке некоторых грузов это оправдано.
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20.06.2021 16:56 Відповісти
https://twitter.com/GeogeOrwellLive Orwell was right @GeogeOrwellLive

Ну що пані та панове, цей тренд про розпач і жах.
Фото не для слабких шлунком.
Повернувся щойно з Київського водосховища. Мушу повідомити - сталася мштабна екологічна катастрофа. Не випадок, не ситуація, а саме катастрофа! Ви вже мабуть чули про дохлу рибу в Дніпрі. Я теж. Але коли побачив...

З вечора не зрозуміли, чого біля водойми так смердить. На світанку вийшли на воду, але жодного кльову не побачили аж до 9 ранку. Вирішили вийти на берег розім'ятися. І від побаченого ледь не зомліли! І зрозуміли, чого немає кльову. Все узбережжя буквально завалено мертвою рибою. Від малечі до кілька кілограмових особин. Кожні 3-5 кроків. Подекуди купами. Пройшли кілька кілометрів, періодично, виходячи на берег - всюди те саме.

Щодо причин - ніхто не знає. Погода однозначно ні. Температура води навіть нижче, ніж зазвичай. Зелені водорості - ні. Бувало і більше. Хімія з полів - ні. Немає уздовж КВС полів. Принаймні, з такими об'ємами хімікатів, щоб вбити ціле море. Заводів (українських) там немає.
На мою думку, це міг бути якийсь ядовитий викид, але з території Білорусі. Більше не бачу звідки. І що вбиває, те що жодна м'соморда лепрозорічка з https://twitter.com/tsnua @tsnua і інших загальнонаціональних каналів ні слова. У них в пріоритеті олігархи, бубочка і "смерть на дорозі".

Резюме таке: роки 2-3 КВС можна вважати мертвим і отруйним морем. А Київ, до речі, отримує звідти воду. От і думайте.
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20.06.2021 20:16 Відповісти
треба брати воду на аналіз
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20.06.2021 23:16 Відповісти
 
 