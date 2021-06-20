Через сильну спеку Київ обмежує в'їзд фур
У зв'язку з сильною спекою в Києві з 14:00 20 червня обмежують рух для великовантажного автотранспорту в місто.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Через перевищення денної температури повітря понад +28°С обмежується в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.
Нагадуємо, що оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху вулично-дорожньою мережею столиці здійснює Патрульна поліція.
Зазначимо, що обмеження запроваджено розпорядженням КМДА від 7 липня 2012 року № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".
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Деньги на них - у Ахметова, Фирташа и Коломойского.
Не так уж дорого по сравнению со строительством бетонки.
При доставке некоторых грузов это оправдано.
Ну що пані та панове, цей тренд про розпач і жах.
Фото не для слабких шлунком.
Повернувся щойно з Київського водосховища. Мушу повідомити - сталася мштабна екологічна катастрофа. Не випадок, не ситуація, а саме катастрофа! Ви вже мабуть чули про дохлу рибу в Дніпрі. Я теж. Але коли побачив...
З вечора не зрозуміли, чого біля водойми так смердить. На світанку вийшли на воду, але жодного кльову не побачили аж до 9 ранку. Вирішили вийти на берег розім'ятися. І від побаченого ледь не зомліли! І зрозуміли, чого немає кльову. Все узбережжя буквально завалено мертвою рибою. Від малечі до кілька кілограмових особин. Кожні 3-5 кроків. Подекуди купами. Пройшли кілька кілометрів, періодично, виходячи на берег - всюди те саме.
Щодо причин - ніхто не знає. Погода однозначно ні. Температура води навіть нижче, ніж зазвичай. Зелені водорості - ні. Бувало і більше. Хімія з полів - ні. Немає уздовж КВС полів. Принаймні, з такими об'ємами хімікатів, щоб вбити ціле море. Заводів (українських) там немає.
На мою думку, це міг бути якийсь ядовитий викид, але з території Білорусі. Більше не бачу звідки. І що вбиває, те що жодна м'соморда лепрозорічка з https://twitter.com/tsnua @tsnua і інших загальнонаціональних каналів ні слова. У них в пріоритеті олігархи, бубочка і "смерть на дорозі".
Резюме таке: роки 2-3 КВС можна вважати мертвим і отруйним морем. А Київ, до речі, отримує звідти воду. От і думайте.