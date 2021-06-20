Через сильну спеку Київ обмежує в'їзд фур

У зв'язку з сильною спекою в Києві з 14:00 20 червня обмежують рух для великовантажного автотранспорту в місто.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Через перевищення денної температури повітря понад +28°С обмежується в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

Нагадуємо, що оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху вулично-дорожньою мережею столиці здійснює Патрульна поліція.

Зазначимо, що обмеження запроваджено розпорядженням КМДА від 7 липня 2012 року № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".

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