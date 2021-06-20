Бывший игрок НБА, украинец Волков вошел в Зал славы Международной федерации баскетбола

Один из лучших украинских баскетболистов в истории, олимпийский чемпион, бывший игрок НБА и экс-президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков введен в Зал славы ФИБА.

Из-за ковидных ограничений церемония проходила в формате онлайн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ФБУ.

"Хочу поблагодарить за то, что я стал членом Зала славы ФИБА - своим коллегам, людям, которые поддерживали меня и были со мной в течение моей баскетбольной карьеры. Большое спасибо моей первой баскетбольной школе в Чернигове. Там отличные люди, мои первые тренеры Алла Вергун и Евгений Синельник. Они помогли мне влюбиться в баскетбол больше, чем во что-либо другое. Слава Богу, что эти тренеры были на моем пути. Я благодарен Богу, что у меня была возможность поиграть с такими игроками, как Сабонис, Марчюленис, Валтерс, Еремин, Тараканов, Куртинайтис, Хомичюс, Миглиниекс и другими. Это были великие времена в моей карьере в составе сборной", - сказал Волков в приветственной речи.

Отдельно он вспомнил свой переезд в США, где с 1989-го по 1992-й выступал в составе "Атланты": "Новым этапом моей карьеры стал переход в профессиональный спорт - я был одним из первых советских игроков, которые переехали в НБА. В первую очередь, хочу поблагодарить Теду Тернеру, Дэвиду Стерну, Киму Бахуни и Стэну Кастэну - людям, которые сделали все, для того чтобы моя мечта стала реальностью. И, конечно же, спасибо тренеру Майку Фрателло, без которого сейчас я свою жизнь представить не могу. Он был моим старшим братом, моим отцом в США, помогал во всем. Также благодарю великим игрокам, которые выступали со мной на заре карьеры: Доминику Уилкинсу, Мозесу Мэлоуну, Доку Риверсу, Спаду Уэббу, Кевину Виллису, Кевину Левингстону и другим".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Николаеве под аплодисменты чиновников забросил баскетбольный мяч в корзину. ВИДЕО

Александр Волков вспомнил о своем возвращении в Европу - переход в итальянскую "Калабрии", выступления в греческих клубах "Панатинаикос" и "Олимпиакос".

"Думаю, мой статус члена Зала славы ФИБА станет мотивацией для молодых игроков в Украине, а также я хотел бы пожелать успехов мировому баскетболу, ФИБА. Хочу, чтобы баскетбол становился только лучшим. Мы очень любим эту игру, мы ее часть. Удачи всем и спасибо за то, что приняли в мировую баскетбольную семью", - заявил Александр Волков.