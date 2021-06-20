Бывший игрок НБА, украинец Волков вошел в Зал славы Международной федерации баскетбола
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Один из лучших украинских баскетболистов в истории, олимпийский чемпион, бывший игрок НБА и экс-президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков введен в Зал славы ФИБА.
Из-за ковидных ограничений церемония проходила в формате онлайн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ФБУ.
"Хочу поблагодарить за то, что я стал членом Зала славы ФИБА - своим коллегам, людям, которые поддерживали меня и были со мной в течение моей баскетбольной карьеры. Большое спасибо моей первой баскетбольной школе в Чернигове. Там отличные люди, мои первые тренеры Алла Вергун и Евгений Синельник. Они помогли мне влюбиться в баскетбол больше, чем во что-либо другое. Слава Богу, что эти тренеры были на моем пути. Я благодарен Богу, что у меня была возможность поиграть с такими игроками, как Сабонис, Марчюленис, Валтерс, Еремин, Тараканов, Куртинайтис, Хомичюс, Миглиниекс и другими. Это были великие времена в моей карьере в составе сборной", - сказал Волков в приветственной речи.
Отдельно он вспомнил свой переезд в США, где с 1989-го по 1992-й выступал в составе "Атланты": "Новым этапом моей карьеры стал переход в профессиональный спорт - я был одним из первых советских игроков, которые переехали в НБА. В первую очередь, хочу поблагодарить Теду Тернеру, Дэвиду Стерну, Киму Бахуни и Стэну Кастэну - людям, которые сделали все, для того чтобы моя мечта стала реальностью. И, конечно же, спасибо тренеру Майку Фрателло, без которого сейчас я свою жизнь представить не могу. Он был моим старшим братом, моим отцом в США, помогал во всем. Также благодарю великим игрокам, которые выступали со мной на заре карьеры: Доминику Уилкинсу, Мозесу Мэлоуну, Доку Риверсу, Спаду Уэббу, Кевину Виллису, Кевину Левингстону и другим".
Александр Волков вспомнил о своем возвращении в Европу - переход в итальянскую "Калабрии", выступления в греческих клубах "Панатинаикос" и "Олимпиакос".
"Думаю, мой статус члена Зала славы ФИБА станет мотивацией для молодых игроков в Украине, а также я хотел бы пожелать успехов мировому баскетболу, ФИБА. Хочу, чтобы баскетбол становился только лучшим. Мы очень любим эту игру, мы ее часть. Удачи всем и спасибо за то, что приняли в мировую баскетбольную семью", - заявил Александр Волков.
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2006-2007 гг. - народный депутат Украины V созыва от блока Наша Украина (№44 в избирательном списке). Председатель комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.
Буквально вскоре после получения депутатских полномочий Волков "в компании" с депутатом-нашеукраинцем Владимиром Заплатинским и нардепом от Блока Юлии Тимошенко Валентином Зубиком перешел в так называемую антикризисную коалицию - в составе Партии регионов, СПУ и КПУ. Спустя полгода примеру перебежчиков последовали еще несколько нашеукраинцев и бютовцев, что, в итоге, спровоцировало досрочное прекращение полномочий парламента V созыва и внеочередные выборы.
2007-2012 гг. - народный депутат Украины VI созыва от Партии регионов (№42 в списке). Первый замглавы комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.
После получения депутатского мандата по списку ПР вступил в партию Виктора Януковича.
2012-2014 гг. - народный депутат Украины VII созыва от Партии регионов (№64 в списке). Член комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений.
16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.
На парламентских выборах 2014 года вошел в избирательный список от партии Сильная Украина Сергея Тигипко.
Ой.. прямо как бальзамом на душу.