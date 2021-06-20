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Бывший игрок НБА, украинец Волков вошел в Зал славы Международной федерации баскетбола

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Бывший игрок НБА, украинец Волков вошел в Зал славы Международной федерации баскетбола

Один из лучших украинских баскетболистов в истории, олимпийский чемпион, бывший игрок НБА и экс-президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков введен в Зал славы ФИБА.

Из-за ковидных ограничений церемония проходила в формате онлайн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ФБУ.

"Хочу поблагодарить за то, что я стал членом Зала славы ФИБА - своим коллегам, людям, которые поддерживали меня и были со мной в течение моей баскетбольной карьеры. Большое спасибо моей первой баскетбольной школе в Чернигове. Там отличные люди, мои первые тренеры Алла Вергун и Евгений Синельник. Они помогли мне влюбиться в баскетбол больше, чем во что-либо другое. Слава Богу, что эти тренеры были на моем пути. Я благодарен Богу, что у меня была возможность поиграть с такими игроками, как Сабонис, Марчюленис, Валтерс, Еремин, Тараканов, Куртинайтис, Хомичюс, Миглиниекс и другими. Это были великие времена в моей карьере в составе сборной", - сказал Волков в приветственной речи.

Отдельно он вспомнил свой переезд в США, где с 1989-го по 1992-й выступал в составе "Атланты": "Новым этапом моей карьеры стал переход в профессиональный спорт - я был одним из первых советских игроков, которые переехали в НБА. В первую очередь, хочу поблагодарить Теду Тернеру, Дэвиду Стерну, Киму Бахуни и Стэну Кастэну - людям, которые сделали все, для того чтобы моя мечта стала реальностью. И, конечно же, спасибо тренеру Майку Фрателло, без которого сейчас я свою жизнь представить не могу. Он был моим старшим братом, моим отцом в США, помогал во всем. Также благодарю великим игрокам, которые выступали со мной на заре карьеры: Доминику Уилкинсу, Мозесу Мэлоуну, Доку Риверсу, Спаду Уэббу, Кевину Виллису, Кевину Левингстону и другим".

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Александр Волков вспомнил о своем возвращении в Европу - переход в итальянскую "Калабрии", выступления в греческих клубах "Панатинаикос" и "Олимпиакос".

"Думаю, мой статус члена Зала славы ФИБА станет мотивацией для молодых игроков в Украине, а также я хотел бы пожелать успехов мировому баскетболу, ФИБА. Хочу, чтобы баскетбол становился только лучшим. Мы очень любим эту игру, мы ее часть. Удачи всем и спасибо за то, что приняли в мировую баскетбольную семью", - заявил Александр Волков.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Це біда всіх великих спортсменів, вони не можуть встояти перед пропозиціями після завершення кар'єри, ось вони були в зениті слави і раптом нікому не потрібні, тому їх використовують, доки їх пам'ятають. А спорсменом він був великим.
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20.06.2021 23:18
+6
і чого оті всі "спортсмени-нардепи" отакі продажні? Що Блохін, що Тедеєв, що Корж, що Беленюк, що Вірастюк...
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20.06.2021 23:18
+5
ну, Шева нардепом не став, але курвою - встиг.
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20.06.2021 23:34
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пєрєбєжчік со стажем

2006-2007 гг. - народный депутат Украины V созыва от блока Наша Украина (№44 в избирательном списке). Председатель комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.
Буквально вскоре после получения депутатских полномочий Волков "в компании" с депутатом-нашеукраинцем Владимиром Заплатинским и нардепом от Блока Юлии Тимошенко Валентином Зубиком перешел в так называемую антикризисную коалицию - в составе Партии регионов, СПУ и КПУ. Спустя полгода примеру перебежчиков последовали еще несколько нашеукраинцев и бютовцев, что, в итоге, спровоцировало досрочное прекращение полномочий парламента V созыва и внеочередные выборы.
2007-2012 гг. - народный депутат Украины VI созыва от Партии регионов (№42 в списке). Первый замглавы комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.
После получения депутатского мандата по списку ПР вступил в партию Виктора Януковича.
2012-2014 гг. - народный депутат Украины VII созыва от Партии регионов (№64 в списке). Член комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений.
16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.
На парламентских выборах 2014 года вошел в избирательный список от партии Сильная Украина Сергея Тигипко.
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20.06.2021 23:12 Ответить
Це біда всіх великих спортсменів, вони не можуть встояти перед пропозиціями після завершення кар'єри, ось вони були в зениті слави і раптом нікому не потрібні, тому їх використовують, доки їх пам'ятають. А спорсменом він був великим.
показать весь комментарий
20.06.2021 23:18 Ответить
і чого оті всі "спортсмени-нардепи" отакі продажні? Що Блохін, що Тедеєв, що Корж, що Беленюк, що Вірастюк...
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20.06.2021 23:18 Ответить
Шевченко забули, а для Тедеєва це чисто бізнес, він цигарки курував свого часу.
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20.06.2021 23:22 Ответить
ну, Шева нардепом не став, але курвою - встиг.
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20.06.2021 23:34 Ответить
Sami izvesni iz vasix basketbolistov.Potom uxodit v politiku takije,mozet tocnej kto to imi vozpolzyvajutsia dlia svojix interesov
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20.06.2021 23:24 Ответить
Та ладно, Таран, Белостенный.
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20.06.2021 23:56 Ответить
Tkacenko ecio takoj toze vas.No s nami necego i sravnivat.U nas teper 4 igrajet v NBA i ecio dva kandidata tam igrat
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21.06.2021 00:26 Ответить
on sam upomianul tut 4 nasix Sabonisa,Chomicius,Kurtinaitis i Marciulionis,eto te vremena,a teper novyje i ix jest mnogo
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21.06.2021 00:29 Ответить
Они все были звёздами в 80ых. Хотя Волков был моложе.
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21.06.2021 00:33 Ответить
Da teper iz tex Sabonis jest prezident federaciji basketbola u nas,tut ponimaju dlia sponsorov takoj nuzen.Ego sin igrajet NBA odin iz liderov svojej komande,Marciulionisa sina tot malodoj ecio 17 let toze v Ameriku pojexal ocen poxoz na otca.Sabonis ne prosto zvezda on byl sami luci Evrope bez konkurenciji
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21.06.2021 00:37 Ответить
Sabonis daze 40 let bil vybran samim lucim igrokom Evrolige, eto samja lucaja liga Evrope Колишній гравець НБА, українець Волков уведений до Зали слави Міжнародної федерації баскетболу - Цензор.НЕТ 3074
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21.06.2021 01:05 Ответить
Такченко кстати был не хуже Сабониса. Он был старше его, когда Сабонис был на пике, Ткаченко карьеру уже заканчивал. В спорткомплексе, где я занимался плаванием, играл Строитель. Когда Ткаченко заходил в раздевалку, ему приходилось голову нагибать, что бы пройти через дверной проем. Волков тогда был еще молодой игрок, его только вводили в состав Строителя. Я не знаю на сколько правда, у Ткаченко был какой то залет с валютой и фарцой, и что бы не сесть в тюрьму, ему предложили вариант перехода в ЦСКА. Там он и сдулся.
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21.06.2021 07:23 Ответить
Поливода, Сальников были круче всех упомянутых на две головы.
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21.06.2021 08:08 Ответить
Они вообще на разных позициях играли, как можно их сравнивать ?
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21.06.2021 08:59 Ответить
Daze ne slysal takogo.Vot Sabonisa znajut vse Evrope
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21.06.2021 09:19 Ответить
Sabonisu ravnix nebylo v mire jesli ne travma, on potom vet igral na odnoj noge tak skazatTkacenko on bolsoj vysoki no eto malo stat zvezdoj daze Evrope.On i teper s Sabonisam jest druzja,znaju sto Sabonis emu pomog na operaciji dal dengi.Sabonis igral dlia zritelej takoj basketbal v Evrope te vremena nevydeli sto on pokazyval,net emu ravnix nebylo daze poxoze nebylo.
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21.06.2021 09:16 Ответить
Все бы хорошо, но простить этому ...... служением чивакуне не могу!!!!!!!
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20.06.2021 23:33 Ответить
да
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21.06.2021 00:29 Ответить
не такий він вже українець...
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21.06.2021 00:31 Ответить
Сабонис, Марчюленис, Валтерс, Куртинайтис, Хомичюс, Миглиниекс
Ой.. прямо как бальзамом на душу.
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21.06.2021 00:41 Ответить
Ткаченко правда туповат был но 2.20!!!
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21.06.2021 07:32 Ответить
Це той хто бив стільцями депутатів?
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21.06.2021 08:13 Ответить
Последователь Риббентропа осуждает "неонацизм"... С ума сдуреть...
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21.06.2021 09:54 Ответить
Рыговское гавно и приспособленец еще тот.
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21.06.2021 09:59 Ответить
Я с ним как то пересекался за покерным столом https://poker-experts.com.ua/ru/rumy/obzor-pokermatch/ такой себе игрок, а как человек вроде нормальный, вел себя без понтов. Мы тогда играли был слабый пул игроков.
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22.10.2021 08:48 Ответить
 
 