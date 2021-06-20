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Колишній гравець НБА, українець Волков уведений до Зали слави Міжнародної федерації баскетболу

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Колишній гравець НБА, українець Волков уведений до Зали слави Міжнародної федерації баскетболу

Один із найкращих українських баскетболістів в історії, олімпійський чемпіон, колишній гравець НБА і експрезидент Федерації баскетболу України Олександр Волков уведений до Зали слави ФІБА.

Через карантинні обмеження церемонія відбувалась у форматі онлайн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба ФБУ.

"Хочу подякувати за те, що я став членом Зали слави ФІБА, своїм колегам, людям, які підтримували мене і були зі мною упродовж моєї баскетбольної кар'єри. Велике спасибі моїй першій баскетбольній школі в Чернігові. Там прекрасні люди, мої перші тренери Алла Вергун і Євген Сінельник. Вони допомогли мені закохатися в баскетбол більше, ніж у будь-що інше. Слава Богу, що ці тренери були на моєму шляху. Я вдячний Богу, що у мене була можливість пограти з такими гравцями, як Сабоніс, Марчюленіс, Валтерс, Єрьомін, Тараканов, Куртінайтіс, Хомічюс, Міглінієкс тощо. Це були великі часи в моїй кар'єрі у складі збірної", - сказав Волков у вітальній промові.

Окремо він згадав свій переїзд у США, де з 1989-го до 1992-го виступав у складі "Атланти": "Новим етапом моєї кар'єри став перехід у професійний спорт. Я був одним із перших радянських гравців, які переїхали в НБА. Насамперед хочу подякувати Теду Тернеру, Девіду Стерну, Кіму Бахуні та Стену Кастену - людям, які зробили все для того, щоб моя мрія стала реальністю. І, звичайно ж, спасибі тренеру Майку Фрателло, без якого зараз я своє життя уявити не можу. Він був моїм старшим братом, моїм батьком у США, допомагав в усьому. Також дякую великим гравцям, які виступали зі мною на зорі кар'єри: Домініку Уілкінсу, Мозесу Мелоуну, Доку Ріверсу, Спаду Веббу, Кевіну Уіллісу, Кевіну Левінгстону та іншим".

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Олександр Волков згадав про своє повернення у Європу - перехід в італійську "Калабрію", виступи в грецьких клубах "Панатінаїкос" і "Олімпіакос".

"Думаю, мій статус члена Зали слави ФІБА стане мотивацією для молодих гравців в Україні, а також я хотів би побажати успіхів світовому баскетболу, ФІБА. Хочу, щоб баскетбол ставав тільки кращим. Ми дуже любимо цю гру, ми її частина. Удачі всім і дякую за те, що взяли у світову баскетбольну сім'ю", - заявив Олександр Волков.
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Топ коментарі
+7
Це біда всіх великих спортсменів, вони не можуть встояти перед пропозиціями після завершення кар'єри, ось вони були в зениті слави і раптом нікому не потрібні, тому їх використовують, доки їх пам'ятають. А спорсменом він був великим.
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20.06.2021 23:18
+6
і чого оті всі "спортсмени-нардепи" отакі продажні? Що Блохін, що Тедеєв, що Корж, що Беленюк, що Вірастюк...
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20.06.2021 23:18
+5
ну, Шева нардепом не став, але курвою - встиг.
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20.06.2021 23:34
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пєрєбєжчік со стажем

2006-2007 гг. - народный депутат Украины V созыва от блока Наша Украина (№44 в избирательном списке). Председатель комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.
Буквально вскоре после получения депутатских полномочий Волков "в компании" с депутатом-нашеукраинцем Владимиром Заплатинским и нардепом от Блока Юлии Тимошенко Валентином Зубиком перешел в так называемую антикризисную коалицию - в составе Партии регионов, СПУ и КПУ. Спустя полгода примеру перебежчиков последовали еще несколько нашеукраинцев и бютовцев, что, в итоге, спровоцировало досрочное прекращение полномочий парламента V созыва и внеочередные выборы.
2007-2012 гг. - народный депутат Украины VI созыва от Партии регионов (№42 в списке). Первый замглавы комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.
После получения депутатского мандата по списку ПР вступил в партию Виктора Януковича.
2012-2014 гг. - народный депутат Украины VII созыва от Партии регионов (№64 в списке). Член комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений.
16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.
На парламентских выборах 2014 года вошел в избирательный список от партии Сильная Украина Сергея Тигипко.
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20.06.2021 23:12 Відповісти
Це біда всіх великих спортсменів, вони не можуть встояти перед пропозиціями після завершення кар'єри, ось вони були в зениті слави і раптом нікому не потрібні, тому їх використовують, доки їх пам'ятають. А спорсменом він був великим.
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20.06.2021 23:18 Відповісти
і чого оті всі "спортсмени-нардепи" отакі продажні? Що Блохін, що Тедеєв, що Корж, що Беленюк, що Вірастюк...
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20.06.2021 23:18 Відповісти
Шевченко забули, а для Тедеєва це чисто бізнес, він цигарки курував свого часу.
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20.06.2021 23:22 Відповісти
ну, Шева нардепом не став, але курвою - встиг.
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20.06.2021 23:34 Відповісти
Sami izvesni iz vasix basketbolistov.Potom uxodit v politiku takije,mozet tocnej kto to imi vozpolzyvajutsia dlia svojix interesov
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20.06.2021 23:24 Відповісти
Та ладно, Таран, Белостенный.
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20.06.2021 23:56 Відповісти
Tkacenko ecio takoj toze vas.No s nami necego i sravnivat.U nas teper 4 igrajet v NBA i ecio dva kandidata tam igrat
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21.06.2021 00:26 Відповісти
on sam upomianul tut 4 nasix Sabonisa,Chomicius,Kurtinaitis i Marciulionis,eto te vremena,a teper novyje i ix jest mnogo
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21.06.2021 00:29 Відповісти
Они все были звёздами в 80ых. Хотя Волков был моложе.
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21.06.2021 00:33 Відповісти
Da teper iz tex Sabonis jest prezident federaciji basketbola u nas,tut ponimaju dlia sponsorov takoj nuzen.Ego sin igrajet NBA odin iz liderov svojej komande,Marciulionisa sina tot malodoj ecio 17 let toze v Ameriku pojexal ocen poxoz na otca.Sabonis ne prosto zvezda on byl sami luci Evrope bez konkurenciji
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21.06.2021 00:37 Відповісти
Sabonis daze 40 let bil vybran samim lucim igrokom Evrolige, eto samja lucaja liga Evrope Колишній гравець НБА, українець Волков уведений до Зали слави Міжнародної федерації баскетболу - Цензор.НЕТ 3074
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21.06.2021 01:05 Відповісти
Такченко кстати был не хуже Сабониса. Он был старше его, когда Сабонис был на пике, Ткаченко карьеру уже заканчивал. В спорткомплексе, где я занимался плаванием, играл Строитель. Когда Ткаченко заходил в раздевалку, ему приходилось голову нагибать, что бы пройти через дверной проем. Волков тогда был еще молодой игрок, его только вводили в состав Строителя. Я не знаю на сколько правда, у Ткаченко был какой то залет с валютой и фарцой, и что бы не сесть в тюрьму, ему предложили вариант перехода в ЦСКА. Там он и сдулся.
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21.06.2021 07:23 Відповісти
Поливода, Сальников были круче всех упомянутых на две головы.
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21.06.2021 08:08 Відповісти
Они вообще на разных позициях играли, как можно их сравнивать ?
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21.06.2021 08:59 Відповісти
Daze ne slysal takogo.Vot Sabonisa znajut vse Evrope
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21.06.2021 09:19 Відповісти
Sabonisu ravnix nebylo v mire jesli ne travma, on potom vet igral na odnoj noge tak skazatTkacenko on bolsoj vysoki no eto malo stat zvezdoj daze Evrope.On i teper s Sabonisam jest druzja,znaju sto Sabonis emu pomog na operaciji dal dengi.Sabonis igral dlia zritelej takoj basketbal v Evrope te vremena nevydeli sto on pokazyval,net emu ravnix nebylo daze poxoze nebylo.
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21.06.2021 09:16 Відповісти
Все бы хорошо, но простить этому ...... служением чивакуне не могу!!!!!!!
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20.06.2021 23:33 Відповісти
да
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21.06.2021 00:29 Відповісти
не такий він вже українець...
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21.06.2021 00:31 Відповісти
Сабонис, Марчюленис, Валтерс, Куртинайтис, Хомичюс, Миглиниекс
Ой.. прямо как бальзамом на душу.
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21.06.2021 00:41 Відповісти
Ткаченко правда туповат был но 2.20!!!
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21.06.2021 07:32 Відповісти
Це той хто бив стільцями депутатів?
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21.06.2021 08:13 Відповісти
Последователь Риббентропа осуждает "неонацизм"... С ума сдуреть...
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21.06.2021 09:54 Відповісти
Рыговское гавно и приспособленец еще тот.
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21.06.2021 09:59 Відповісти
Я с ним как то пересекался за покерным столом https://poker-experts.com.ua/ru/rumy/obzor-pokermatch/ такой себе игрок, а как человек вроде нормальный, вел себя без понтов. Мы тогда играли был слабый пул игроков.
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22.10.2021 08:48 Відповісти
 
 