Правительство Израиля утвердило кандидатуру нового посла в Украине
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Правительство Израиля одобрило назначение Михаила Бродского на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Бродского.
В прикрепленном к посту материале говорится, что Бродский родился в 1972 году в Санкт-Петербурге, а в 1990 году иммигрировал в Израиль.
В ближайшие недели он приступит к работе в качестве посла Израиля в Украине, заменив посла Джоэля Лиона.
После алии в 2002 году он уже поступил на работу в Министерство иностранных дел Израиля. В начале своей карьеры около 5 лет он работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве, а через несколько лет - директором по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. Бродский был послом в Казахстане и Кыргызстане, а через несколько недель приступит к работе в Украине.
Пожалуйста, подождите...
чи той бродський, зі своїм казахо-киргизьким досвідом, читати українською, понімати прочитане, аби не приймати за антисемітизм всяку неоднозначну згадку за євреїв?
Це - після армії ?
Нормально, тобто українці вже повинні знати такі речі ?
І редактор мусив замінити їхнє поняття українським словом або дати пояснення.
Чергова неповага до читачів та українців.
Это понятие отличается рядом особенностей от понятия "иммиграция"
Главное отличие - наличие факта преследования еврея в той стране из которой он уезжает. Это дает определенные бонусы в финансовом смысле.
Статті мають бути написані так, щоб їхній зміст був зрозумілий всім українцям, де б вони не проживали.
Самі євреї вважають всіх інших гоями. Може тому їх не особливо ******* ?
Нормально, тобто українці вже повинні знати такі речі ?"
Нормальний українець повинен знати все або дізнатися у Гугла, що це таке
решта - дрібниці.
Серед праць Івана Франка на історичну та економічну тематику цікавою з краєзнавчої точки зору є стаття «Пропінація міста Бродів» опублікована в газеті «Діло» № 10 за 1884 р.(передрукована у книзі першій 44 тому 50-томного видання творів І.Франка). В ній автор описує історію пропінації - привілею на право виготовляти і торгувати спиртними напоями - у м. Броди від ХVI ст. до 80-их рр. ХІХ ст. Розповідає про авантюру єврейського банкіра Лязаруса, який, обдуривши маґістрат Бродів, поставив місто на межі банкрутства. Ця афера дійшла до загалу і викликала значний резонанс у Галичині. Про сутність цієї авантюри і писав у згаданій статті І.Франко.
согласованную с Кремлем, кандидатуру посла Израиля в Украине?