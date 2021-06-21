Правительство Израиля утвердило кандидатуру нового посла в Украине

Правительство Израиля одобрило назначение Михаила Бродского на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Бродского.

В прикрепленном к посту материале говорится, что Бродский родился в 1972 году в Санкт-Петербурге, а в 1990 году иммигрировал в Израиль.

В ближайшие недели он приступит к работе в качестве посла Израиля в Украине, заменив посла Джоэля Лиона.

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После алии в 2002 году он уже поступил на работу в Министерство иностранных дел Израиля. В начале своей карьеры около 5 лет он работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве, а через несколько лет - директором по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. Бродский был послом в Казахстане и Кыргызстане, а через несколько недель приступит к работе в Украине.