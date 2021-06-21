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Новости Политика Украины
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Правительство Израиля утвердило кандидатуру нового посла в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Правительство Израиля утвердило кандидатуру нового посла в Украине

Правительство Израиля одобрило назначение Михаила Бродского на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Бродского.

В прикрепленном к посту материале говорится, что Бродский родился в 1972 году в Санкт-Петербурге, а в 1990 году иммигрировал в Израиль.

В ближайшие недели он приступит к работе в качестве посла Израиля в Украине, заменив посла Джоэля Лиона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД о возмущении посла Израиля насчет стадиона Шухевича в Тернополе: Дипломатам следует работать над укреплением дружбы между народами, а не наоборот

После алии в 2002 году он уже поступил на работу в Министерство иностранных дел Израиля. В начале своей карьеры около 5 лет он работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве, а через несколько лет - директором по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. Бродский был послом в Казахстане и Кыргызстане, а через несколько недель приступит к работе в Украине.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+19
выходец из кацапии.. Изначально не верю я им.. Вот пусть и начинает доказывать, что я ошибаюсь)
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21.06.2021 02:40
+9
Новый посол Израиля в Украине , это глаза и уши кремля 100%
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21.06.2021 04:56
+7
Текст написаний ніби українським ресурсом для українських читачів.
І редактор мусив замінити їхнє поняття українським словом або дати пояснення.
Чергова неповага до читачів та українців.
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21.06.2021 03:13
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если окажется умнее Джоэля Лиона - сработаемся, а нет - будет шквариться Правительство Израиля утвердило кандидатуру нового посла в Украине - Цензор.НЕТ 9263
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21.06.2021 02:17 Ответить
....и раздувать антисемитизм в Украине Правительство Израиля утвердило кандидатуру нового посла в Украине - Цензор.НЕТ 9649
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21.06.2021 02:18 Ответить
выходец из кацапии.. Изначально не верю я им.. Вот пусть и начинает доказывать, что я ошибаюсь)
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21.06.2021 02:40 Ответить
Давид Стрембовский Прямо сечтает что-то доказать пану Стрембовскому)))
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21.06.2021 07:52 Ответить
Броды возле Львова.
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21.06.2021 08:35 Ответить
Ага) Только родился и вырос он в Питере) В тех же подворотнях, что и *****...
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21.06.2021 08:48 Ответить
зеленський жеж відповів однозначно, що нема антисемітизму і він знає, що каже, наводить приклад і даже сам ним є...
чи той бродський, зі своїм казахо-киргизьким досвідом, читати українською, понімати прочитане, аби не приймати за антисемітизм всяку неоднозначну згадку за євреїв?
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21.06.2021 04:24 Ответить
Бо "Джоель Ліон" був абсолютною антиукраїнською сволотою...
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21.06.2021 17:03 Ответить
После алии в 2002 году ...

Це - після армії ?
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21.06.2021 02:31 Ответить
Или запятую после "алии" забыли поставить, или армию спутали с алией(возвращением)
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21.06.2021 02:38 Ответить
А, то =алія= - це якесь єврейське слово і поняття ?

Нормально, тобто українці вже повинні знати такі речі ?
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21.06.2021 02:46 Ответить
Ну это возвращение евреев в Израиль(сам перед эти в гугле посмотрел). Судя по тексту статьи, его алия была в 90-м году)))
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21.06.2021 02:58 Ответить
Текст написаний ніби українським ресурсом для українських читачів.
І редактор мусив замінити їхнє поняття українським словом або дати пояснення.
Чергова неповага до читачів та українців.
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21.06.2021 03:13 Ответить
"Алия" - это официальный термин в Израиле означающий состояние возвращения еврея на "историческую родину".
Это понятие отличается рядом особенностей от понятия "иммиграция"
Главное отличие - наличие факта преследования еврея в той стране из которой он уезжает. Это дает определенные бонусы в финансовом смысле.
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21.06.2021 05:31 Ответить
Українці не мусять знати офіційні терміни Ізраїля.
Статті мають бути написані так, щоб їхній зміст був зрозумілий всім українцям, де б вони не проживали.
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21.06.2021 05:50 Ответить
Зачем неправильную информацию писать? Это же не кацапский ресурс. Никакого факта преследования не нужно.
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21.06.2021 10:09 Ответить
Алия́ (ивр. ‏עלייה‏‎, буквально «подъём», «восхождение», «возвышение») - репатриация, согласен сильно закрутили сюжет.
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21.06.2021 11:39 Ответить
Скорей ,Вы правы.В Израиле служат в армии все,кроме ортодоксов.Кацапский он,или украинский- неважно.Он представляет интересы своей страны.Не от хорошей жизни он уехал из улуса.Антисемитизм-позорное явление во всем мире,особенно своими явными проявлениями.Я вот не ведаю,если в ФРГ депутаты-евреи?.
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21.06.2021 06:00 Ответить
Еще не служат арабские евреи и конечно же Свидетели Иеговы.
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21.06.2021 06:12 Ответить
А що позорного ?
Самі євреї вважають всіх інших гоями. Може тому їх не особливо ******* ?
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21.06.2021 08:38 Ответить
Их не любят в первую очередь кацапские дебилы. Потому что дебилы вообще умных не любят. Старо как мир.
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21.06.2021 10:10 Ответить
Новый посол Израиля в Украине , это глаза и уши кремля 100%
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21.06.2021 04:56 Ответить
Боюсь що на Україну цей Бродський буде дивиться навіть не через призму Ісаакіїського собору а через призму Луб"янки - єдина надія що будуть якісь важелі стримування - чи у самому Ізраїлі чи десь ззовні!
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21.06.2021 05:36 Ответить
Какая разніца? тут єтих ушей и коллаборантов как жаб в болоте(73%) , начиная с Киевской Руси и кончая батькой Махно.
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21.06.2021 05:53 Ответить
"А, то =алія= - це якесь єврейське слово і поняття ?
Нормально, тобто українці вже повинні знати такі речі ?"

Нормальний українець повинен знати все або дізнатися у Гугла, що це таке
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21.06.2021 07:20 Ответить
Прояви антисемітизму в Україні грають на руку РФ.
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21.06.2021 08:16 Ответить
прояви українофобства грають на руку кацапні.
решта - дрібниці.
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21.06.2021 08:36 Ответить
Якби не брали зовнішніх запозичень, тоді б це були дрібниці. А якщо просимо про допомогу і при цьому підтримуємо антисемітизм, тоді марні ваші дівочі сподівання.
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21.06.2021 10:47 Ответить
Выборы в Армении: лидирует партия Пашиняна
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21.06.2021 07:54 Ответить
"ру.вітязь кадьіров"))
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21.06.2021 08:33 Ответить
Сороса уже отпевают, но дело его живет.
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21.06.2021 09:20 Ответить
Алия девяностых, Большая алия, Русская алия - массовая репатриация евреев в Израиль из СССР и стран СНГ, которая началась в 1989 г. с приходом к власти в СССР Горбачёва и под давлением США, когда были облегчены правила эмиграции из СССР.
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21.06.2021 08:10 Ответить
Погано, якщо його завербувало ФСБ. Його попередник був явним агентом РФ.
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21.06.2021 08:19 Ответить
Мутний тіпоц...
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21.06.2021 08:35 Ответить
Чим займалися Бродські.

Серед праць Івана Франка на історичну та економічну тематику цікавою з краєзнавчої точки зору є стаття «Пропінація міста Бродів» опублікована в газеті «Діло» № 10 за 1884 р.(передрукована у книзі першій 44 тому 50-томного видання творів І.Франка). В ній автор описує історію пропінації - привілею на право виготовляти і торгувати спиртними напоями - у м. Броди від ХVI ст. до 80-их рр. ХІХ ст. Розповідає про авантюру єврейського банкіра Лязаруса, який, обдуривши маґістрат Бродів, поставив місто на межі банкрутства. Ця афера дійшла до загалу і викликала значний резонанс у Галичині. Про сутність цієї авантюри і писав у згаданій статті І.Франко.
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21.06.2021 08:45 Ответить
Израиль не признАет Голодомор геноцидом..- посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман./ Вся история украинской государственности является выдуманной, а украинская мова - это искусственно созданный язык.- посол Израиля в Украине Цви Маген./ Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры. Израиль союзница Путина. Мафия гражданина Израиля Коломойского уничтожает Украину. Как сто лет назад мафия где то Бланка уничтожила УНР. Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех (!) украинцев и для меня лично". Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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21.06.2021 09:00 Ответить
Ви забили сказать, что главний защитник украинской земли от продажи евреям это таки Рабинович.
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21.06.2021 09:07 Ответить
Ви забили сказать, что главний защитник украинской земли от продажи евреям это таки Рабинович./ Никому из обезьянника Коломойского, даже Рабиновичу с Дубинским, верить нельзя. Они врут так же как врали большевики. Как началось уничтожение Украины. "Коломойский накинул око на украинские земли. Их присвоение должна была осуществить организация «Израильско-Украинская юридическая помощь», зарегистрированная по адресу адвоката Коломойского Андрея Богдана. -18 апреля 2019 г . Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского".
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21.06.2021 09:19 Ответить
Это я о том, насколько глубока кроличья нора и насколько подробно расписан сценарий.
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21.06.2021 09:29 Ответить
Возможно, Украина могла отклонить, согласованную с Кремлем, кандидатуру посла Израиля в Украине?
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21.06.2021 09:30 Ответить
Могла отклонить , но Зе не отклонил , так как кому - то эта кандидатура выгодна !
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21.06.2021 10:11 Ответить
Кстати, был ещё один Бродский. Известный поэт и диссидент. Уехал В США и умер в Нью-Йорке. Лауреат Нобелевской премии. Писал стихи и на английском языке тоже.
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21.06.2021 10:20 Ответить
Михаил Бродский - матрасы Венето...неудачник, как о нем сказал мэр Черновецкий
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21.06.2021 10:37 Ответить
даа, черновецкий - большой удачник. психопат, клептоман, пол Киева разокрал и смылся.
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21.06.2021 13:13 Ответить
киев изначально имеет две половины...река днепр делит его на двое...и вся ливневка смылась в эту реку с очередным дождем
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21.06.2021 13:41 Ответить
замысловато...
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21.06.2021 13:46 Ответить
последовательно
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21.06.2021 15:15 Ответить
параллельно.
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22.06.2021 08:52 Ответить
В воскресенье новое правительство Израиля утвердило назначение 35 кадровых дипломатов на должности послов и консулов, подготовленное еще полгода назад, но затянувшееся из-за политического кризиса. Сохранен принцип плановой ротации. Михаил Бродский, закончивший каденцию посла в Казахстане и Киргизстане, назначен послом Израиля в Украине. Генеральным консулом Израиля в Санкт-Петербурге назначен доктор Ури Резник, директор отдела политического планирования в МИДе, ранее работавший в постпредства в ООН. Бывший посол Израиля в Украине, Армении и Молдове, временный поверенный в делах в России Эли Белоцерковский назначен послом Израиля в Южной Африке, Маврикии, Лесото и Свазиленде. Анна Азари, в прошлом возглавлявшая дипмиссии в России, Украине, Молдове и Польше, назначена послом Израиля в Чехии. Посольство в Польше возглавит Яаков Ливне, ранее возглавлявший дипмиссию в Аргентине.
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21.06.2021 13:02 Ответить
 
 