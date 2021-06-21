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Новини Політика України
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Уряд Ізраїлю затвердив кандидатуру нового посла в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уряд Ізраїлю затвердив кандидатуру нового посла в Україні

Уряд Ізраїлю схвалив призначення Михайла Бродського на посаду надзвичайного і повноважного посла в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Бродського.

У прикріпленому до посту матеріалі йдеться, що Бродський народився в 1972 році в Санкт-Петербурзі, а в 1990 році іммігрував в Ізраїль.

Найближчими тижнями він розпочне роботу як посол Ізраїлю в Україні, замінивши посла Джоеля Ліона.

Читайте: МЗС про обурення посла Ізраїлю щодо стадіону імені Шухевича в Тернополі: Дипломатам варто працювати над зміцненням дружби між народами, а не навпаки

У 2002 році він влаштувався на роботу в Міністерство закордонних справ Ізраїлю. На початку своєї кар'єри майже 5 років він працював пресаташе посольства Ізраїлю в Москві, а через кілька років - директором зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні. Бродський був послом у Казахстані і Киргизстані, а через кілька тижнів розпочне роботу в Україні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
выходец из кацапии.. Изначально не верю я им.. Вот пусть и начинает доказывать, что я ошибаюсь)
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21.06.2021 02:40
+9
Новый посол Израиля в Украине , это глаза и уши кремля 100%
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21.06.2021 04:56
+7
Текст написаний ніби українським ресурсом для українських читачів.
І редактор мусив замінити їхнє поняття українським словом або дати пояснення.
Чергова неповага до читачів та українців.
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21.06.2021 03:13
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если окажется умнее Джоэля Лиона - сработаемся, а нет - будет шквариться Правительство Израиля утвердило кандидатуру нового посла в Украине - Цензор.НЕТ 9263
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21.06.2021 02:17 Відповісти
....и раздувать антисемитизм в Украине Правительство Израиля утвердило кандидатуру нового посла в Украине - Цензор.НЕТ 9649
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21.06.2021 02:18 Відповісти
выходец из кацапии.. Изначально не верю я им.. Вот пусть и начинает доказывать, что я ошибаюсь)
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21.06.2021 02:40 Відповісти
Давид Стрембовский Прямо сечтает что-то доказать пану Стрембовскому)))
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21.06.2021 07:52 Відповісти
Броды возле Львова.
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21.06.2021 08:35 Відповісти
Ага) Только родился и вырос он в Питере) В тех же подворотнях, что и *****...
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21.06.2021 08:48 Відповісти
зеленський жеж відповів однозначно, що нема антисемітизму і він знає, що каже, наводить приклад і даже сам ним є...
чи той бродський, зі своїм казахо-киргизьким досвідом, читати українською, понімати прочитане, аби не приймати за антисемітизм всяку неоднозначну згадку за євреїв?
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21.06.2021 04:24 Відповісти
Бо "Джоель Ліон" був абсолютною антиукраїнською сволотою...
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21.06.2021 17:03 Відповісти
После алии в 2002 году ...

Це - після армії ?
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21.06.2021 02:31 Відповісти
Или запятую после "алии" забыли поставить, или армию спутали с алией(возвращением)
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21.06.2021 02:38 Відповісти
А, то =алія= - це якесь єврейське слово і поняття ?

Нормально, тобто українці вже повинні знати такі речі ?
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21.06.2021 02:46 Відповісти
Ну это возвращение евреев в Израиль(сам перед эти в гугле посмотрел). Судя по тексту статьи, его алия была в 90-м году)))
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21.06.2021 02:58 Відповісти
Текст написаний ніби українським ресурсом для українських читачів.
І редактор мусив замінити їхнє поняття українським словом або дати пояснення.
Чергова неповага до читачів та українців.
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21.06.2021 03:13 Відповісти
"Алия" - это официальный термин в Израиле означающий состояние возвращения еврея на "историческую родину".
Это понятие отличается рядом особенностей от понятия "иммиграция"
Главное отличие - наличие факта преследования еврея в той стране из которой он уезжает. Это дает определенные бонусы в финансовом смысле.
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21.06.2021 05:31 Відповісти
Українці не мусять знати офіційні терміни Ізраїля.
Статті мають бути написані так, щоб їхній зміст був зрозумілий всім українцям, де б вони не проживали.
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21.06.2021 05:50 Відповісти
Зачем неправильную информацию писать? Это же не кацапский ресурс. Никакого факта преследования не нужно.
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21.06.2021 10:09 Відповісти
Алия́ (ивр. ‏עלייה‏‎, буквально «подъём», «восхождение», «возвышение») - репатриация, согласен сильно закрутили сюжет.
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21.06.2021 11:39 Відповісти
Скорей ,Вы правы.В Израиле служат в армии все,кроме ортодоксов.Кацапский он,или украинский- неважно.Он представляет интересы своей страны.Не от хорошей жизни он уехал из улуса.Антисемитизм-позорное явление во всем мире,особенно своими явными проявлениями.Я вот не ведаю,если в ФРГ депутаты-евреи?.
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21.06.2021 06:00 Відповісти
Еще не служат арабские евреи и конечно же Свидетели Иеговы.
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21.06.2021 06:12 Відповісти
А що позорного ?
Самі євреї вважають всіх інших гоями. Може тому їх не особливо ******* ?
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21.06.2021 08:38 Відповісти
Их не любят в первую очередь кацапские дебилы. Потому что дебилы вообще умных не любят. Старо как мир.
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21.06.2021 10:10 Відповісти
Новый посол Израиля в Украине , это глаза и уши кремля 100%
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21.06.2021 04:56 Відповісти
Боюсь що на Україну цей Бродський буде дивиться навіть не через призму Ісаакіїського собору а через призму Луб"янки - єдина надія що будуть якісь важелі стримування - чи у самому Ізраїлі чи десь ззовні!
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21.06.2021 05:36 Відповісти
Какая разніца? тут єтих ушей и коллаборантов как жаб в болоте(73%) , начиная с Киевской Руси и кончая батькой Махно.
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21.06.2021 05:53 Відповісти
"А, то =алія= - це якесь єврейське слово і поняття ?
Нормально, тобто українці вже повинні знати такі речі ?"

Нормальний українець повинен знати все або дізнатися у Гугла, що це таке
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21.06.2021 07:20 Відповісти
Прояви антисемітизму в Україні грають на руку РФ.
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21.06.2021 08:16 Відповісти
прояви українофобства грають на руку кацапні.
решта - дрібниці.
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21.06.2021 08:36 Відповісти
Якби не брали зовнішніх запозичень, тоді б це були дрібниці. А якщо просимо про допомогу і при цьому підтримуємо антисемітизм, тоді марні ваші дівочі сподівання.
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21.06.2021 10:47 Відповісти
Выборы в Армении: лидирует партия Пашиняна
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21.06.2021 07:54 Відповісти
"ру.вітязь кадьіров"))
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21.06.2021 08:33 Відповісти
Сороса уже отпевают, но дело его живет.
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21.06.2021 09:20 Відповісти
Алия девяностых, Большая алия, Русская алия - массовая репатриация евреев в Израиль из СССР и стран СНГ, которая началась в 1989 г. с приходом к власти в СССР Горбачёва и под давлением США, когда были облегчены правила эмиграции из СССР.
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21.06.2021 08:10 Відповісти
Погано, якщо його завербувало ФСБ. Його попередник був явним агентом РФ.
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21.06.2021 08:19 Відповісти
Мутний тіпоц...
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21.06.2021 08:35 Відповісти
Чим займалися Бродські.

Серед праць Івана Франка на історичну та економічну тематику цікавою з краєзнавчої точки зору є стаття «Пропінація міста Бродів» опублікована в газеті «Діло» № 10 за 1884 р.(передрукована у книзі першій 44 тому 50-томного видання творів І.Франка). В ній автор описує історію пропінації - привілею на право виготовляти і торгувати спиртними напоями - у м. Броди від ХVI ст. до 80-их рр. ХІХ ст. Розповідає про авантюру єврейського банкіра Лязаруса, який, обдуривши маґістрат Бродів, поставив місто на межі банкрутства. Ця афера дійшла до загалу і викликала значний резонанс у Галичині. Про сутність цієї авантюри і писав у згаданій статті І.Франко.
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21.06.2021 08:45 Відповісти
Израиль не признАет Голодомор геноцидом..- посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман./ Вся история украинской государственности является выдуманной, а украинская мова - это искусственно созданный язык.- посол Израиля в Украине Цви Маген./ Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры. Израиль союзница Путина. Мафия гражданина Израиля Коломойского уничтожает Украину. Как сто лет назад мафия где то Бланка уничтожила УНР. Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех (!) украинцев и для меня лично". Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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21.06.2021 09:00 Відповісти
Ви забили сказать, что главний защитник украинской земли от продажи евреям это таки Рабинович.
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21.06.2021 09:07 Відповісти
Ви забили сказать, что главний защитник украинской земли от продажи евреям это таки Рабинович./ Никому из обезьянника Коломойского, даже Рабиновичу с Дубинским, верить нельзя. Они врут так же как врали большевики. Как началось уничтожение Украины. "Коломойский накинул око на украинские земли. Их присвоение должна была осуществить организация «Израильско-Украинская юридическая помощь», зарегистрированная по адресу адвоката Коломойского Андрея Богдана. -18 апреля 2019 г . Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского".
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21.06.2021 09:19 Відповісти
Это я о том, насколько глубока кроличья нора и насколько подробно расписан сценарий.
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21.06.2021 09:29 Відповісти
Возможно, Украина могла отклонить, согласованную с Кремлем, кандидатуру посла Израиля в Украине?
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21.06.2021 09:30 Відповісти
Могла отклонить , но Зе не отклонил , так как кому - то эта кандидатура выгодна !
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21.06.2021 10:11 Відповісти
Кстати, был ещё один Бродский. Известный поэт и диссидент. Уехал В США и умер в Нью-Йорке. Лауреат Нобелевской премии. Писал стихи и на английском языке тоже.
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21.06.2021 10:20 Відповісти
Михаил Бродский - матрасы Венето...неудачник, как о нем сказал мэр Черновецкий
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21.06.2021 10:37 Відповісти
даа, черновецкий - большой удачник. психопат, клептоман, пол Киева разокрал и смылся.
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21.06.2021 13:13 Відповісти
киев изначально имеет две половины...река днепр делит его на двое...и вся ливневка смылась в эту реку с очередным дождем
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21.06.2021 13:41 Відповісти
замысловато...
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21.06.2021 13:46 Відповісти
последовательно
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21.06.2021 15:15 Відповісти
параллельно.
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22.06.2021 08:52 Відповісти
В воскресенье новое правительство Израиля утвердило назначение 35 кадровых дипломатов на должности послов и консулов, подготовленное еще полгода назад, но затянувшееся из-за политического кризиса. Сохранен принцип плановой ротации. Михаил Бродский, закончивший каденцию посла в Казахстане и Киргизстане, назначен послом Израиля в Украине. Генеральным консулом Израиля в Санкт-Петербурге назначен доктор Ури Резник, директор отдела политического планирования в МИДе, ранее работавший в постпредства в ООН. Бывший посол Израиля в Украине, Армении и Молдове, временный поверенный в делах в России Эли Белоцерковский назначен послом Израиля в Южной Африке, Маврикии, Лесото и Свазиленде. Анна Азари, в прошлом возглавлявшая дипмиссии в России, Украине, Молдове и Польше, назначена послом Израиля в Чехии. Посольство в Польше возглавит Яаков Ливне, ранее возглавлявший дипмиссию в Аргентине.
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21.06.2021 13:02 Відповісти
 
 