Уряд Ізраїлю затвердив кандидатуру нового посла в Україні

Уряд Ізраїлю схвалив призначення Михайла Бродського на посаду надзвичайного і повноважного посла в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Бродського.

У прикріпленому до посту матеріалі йдеться, що Бродський народився в 1972 році в Санкт-Петербурзі, а в 1990 році іммігрував в Ізраїль.

Найближчими тижнями він розпочне роботу як посол Ізраїлю в Україні, замінивши посла Джоеля Ліона.

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У 2002 році він влаштувався на роботу в Міністерство закордонних справ Ізраїлю. На початку своєї кар'єри майже 5 років він працював пресаташе посольства Ізраїлю в Москві, а через кілька років - директором зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні. Бродський був послом у Казахстані і Киргизстані, а через кілька тижнів розпочне роботу в Україні.