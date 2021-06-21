Уряд Ізраїлю затвердив кандидатуру нового посла в Україні
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Уряд Ізраїлю схвалив призначення Михайла Бродського на посаду надзвичайного і повноважного посла в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Бродського.
У прикріпленому до посту матеріалі йдеться, що Бродський народився в 1972 році в Санкт-Петербурзі, а в 1990 році іммігрував в Ізраїль.
Найближчими тижнями він розпочне роботу як посол Ізраїлю в Україні, замінивши посла Джоеля Ліона.
У 2002 році він влаштувався на роботу в Міністерство закордонних справ Ізраїлю. На початку своєї кар'єри майже 5 років він працював пресаташе посольства Ізраїлю в Москві, а через кілька років - директором зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні. Бродський був послом у Казахстані і Киргизстані, а через кілька тижнів розпочне роботу в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
чи той бродський, зі своїм казахо-киргизьким досвідом, читати українською, понімати прочитане, аби не приймати за антисемітизм всяку неоднозначну згадку за євреїв?
Це - після армії ?
Нормально, тобто українці вже повинні знати такі речі ?
І редактор мусив замінити їхнє поняття українським словом або дати пояснення.
Чергова неповага до читачів та українців.
Это понятие отличается рядом особенностей от понятия "иммиграция"
Главное отличие - наличие факта преследования еврея в той стране из которой он уезжает. Это дает определенные бонусы в финансовом смысле.
Статті мають бути написані так, щоб їхній зміст був зрозумілий всім українцям, де б вони не проживали.
Самі євреї вважають всіх інших гоями. Може тому їх не особливо ******* ?
Нормально, тобто українці вже повинні знати такі речі ?"
Нормальний українець повинен знати все або дізнатися у Гугла, що це таке
решта - дрібниці.
Серед праць Івана Франка на історичну та економічну тематику цікавою з краєзнавчої точки зору є стаття «Пропінація міста Бродів» опублікована в газеті «Діло» № 10 за 1884 р.(передрукована у книзі першій 44 тому 50-томного видання творів І.Франка). В ній автор описує історію пропінації - привілею на право виготовляти і торгувати спиртними напоями - у м. Броди від ХVI ст. до 80-их рр. ХІХ ст. Розповідає про авантюру єврейського банкіра Лязаруса, який, обдуривши маґістрат Бродів, поставив місто на межі банкрутства. Ця афера дійшла до загалу і викликала значний резонанс у Галичині. Про сутність цієї авантюри і писав у згаданій статті І.Франко.
согласованную с Кремлем, кандидатуру посла Израиля в Украине?