В Германии открыли дело против 95-летнего бывшего охранника лагеря советских военнопленных
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Генеральная прокуратура в нижнесаксонском городе Целле расследует дело в отношении ныне 95-летнего бывшего охранника лагеря военнопленных, подозреваемого в соучастии в убийстве.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщила газета tageszeitung.
Житель Баварии обвиняется в том, что в период с октября 1943 по апрель 1945 года он служил в стационарном лагере VI C Bathorn, в котором умерло много советских военнопленных.
Как сообщает газета, открытию дела предшествовало более чем двухлетняя предварительная работа, проведенная Центральным отделом по расследованию преступлений национал-социалистов, который расположен в городе Людвигсбург в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Генпрокуратура Целле получила возможность открыть дело после того, как суд приравнял катастрофические условия в нацистских концлагерях к тем, которые существовали в некоторых лагерях военнопленных.
По оценкам историков, во время Второй мировой войны в плен попали от 5,3 до 5,6 млн советских солдат, от 2,6 до 3,3 млн из них умерли. По данным Центрального отдела в Людвигсбурге, в настоящее время предварительное расследование о преступлениях в лагерях советских военнопленных ведется в отношении шести человек.
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- Громадяне! Скажiть, будь ласка, котра година? Усi мовчать.
- Ну громадяне, котра година? Тут пiдимаеться негр:
- Вiсiм годин, шiсть хвилин.
- Та сиди синку, сам бачу що не москаль.
нєдорого
о 5 ранку - щоб по мордасам не надавали
Как они любят говорить, всосав пол литра палёного пойла, - ни кто не забыт, ни что не забыто.
В части построение на плацу, бедолага-водила стоит с опущенной головой посреди плаца.. Комполка с трибуны орёт, тыча в него пальцем:
- Старый немец... пенсионер! Во время войны был танкистом в СС Дохлая башка! Несколько раз был подбит и горел в Тигре! Попал в плен! Прошел все ужасы советских лагерей! Чудом полуживой вернулся домой! и вот! 40 лет спустя у порога собственного дома в родном городе погибает под колесами советского говновоза! КАК ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ?
*тишина, полкан вытирает лоб и умиленно шепчет басом:
- Я называю это - ВОЗМЕЗДИЕ.
А вот админ группы
https://www.facebook.com/groups/442564533283869/?__cft__[0]=AZW4GNAtZIwNFxpLhMfJwmrAQbbhMEK3glVpssrDlFbow59VrkFQ8gzKlMEb_WPDa_3Wa2CStW1aIX2sDAXNNoQP1f-**************************************************************-1****************************************&__tn__=-UC%2CP-R
закрыл комментарии и вымарал большинство из написанного, после того, как слишком много написало, что негоже устраивать танцульки в Жовтневом дворце, где расстреляно несколько тысяч киевлян.
Баста, вы своими комментариями нарушаете душевное спокойствие сталинских палачей, вертухаев и их потомков.
Никакой толерантности.
судді, які до страти українских політв'язнів засуджували, зараз по 120 тис пенсії отримуть
Пусть придумывают разные названия своим действиям в распятых трусиках - им никто ничего и никогда не забудет и возмездие будет соответствующее их преступлениям, а не "пожурить".
Никакого прощения не будет!