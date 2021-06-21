В Германии открыли дело против 95-летнего бывшего охранника лагеря советских военнопленных

Генеральная прокуратура в нижнесаксонском городе Целле расследует дело в отношении ныне 95-летнего бывшего охранника лагеря военнопленных, подозреваемого в соучастии в убийстве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщила газета tageszeitung.

Житель Баварии обвиняется в том, что в период с октября 1943 по апрель 1945 года он служил в стационарном лагере VI C Bathorn, в котором умерло много советских военнопленных.

Как сообщает газета, открытию дела предшествовало более чем двухлетняя предварительная работа, проведенная Центральным отделом по расследованию преступлений национал-социалистов, который расположен в городе Людвигсбург в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Генпрокуратура Целле получила возможность открыть дело после того, как суд приравнял катастрофические условия в нацистских концлагерях к тем, которые существовали в некоторых лагерях военнопленных.

По оценкам историков, во время Второй мировой войны в плен попали от 5,3 до 5,6 млн советских солдат, от 2,6 до 3,3 млн из них умерли. По данным Центрального отдела в Людвигсбурге, в настоящее время предварительное расследование о преступлениях в лагерях советских военнопленных ведется в отношении шести человек.

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