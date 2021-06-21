Мощный взрыв произошел в пятиэтажке села Белогородка под Киевом. ФОТО
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В центре села Белогородка под Киевом, произошел мощный взрыв в пятиэтажке. После взрыва разгорелся крупный пожар.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Огонь разрушил часть здания, выгорели как минимум семь квартир, часть крыши. С помощью пожарных лестниц спасатели эвакуировали людей из пятого по третий этажи, некоторые пострадавшие - без сознания.
На ликвидацию аварии приехали три пожарные машины, две быстрые и экстренная служба газа.
Как сообщает ГСЧС Украины в Киевской области, взрыв произошел в квартире на третьем этаже, в результате чего 2 человека госпитализированы, из них 1 ребенок 2008 года рождения. Шестеро пострадавших после осмотра врачами от госпитализации отказались.
"Подразделениями ГСЧС выведены на свежий воздух 40 человек. Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушены окна", - добавили в официальном сообщении.
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Неважко уявити, які пекельні борошна чекають на того, хто застосував би гуглоперекладач для наглої помочі...
взрыв на третьем этаже а тушат пятый
горит под крышей
муть какая то
Білогородка).
Це практично Київ.
Парнокопытные...
Где вы такие плодитесь, блин.....
Как мороз по коже.
Это Вася рогом
Вентиль потревожил.