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Новости Происшествия
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взрыв (6119) Киевская область (3540) пожар (5573)

Мощный взрыв произошел в пятиэтажке села Белогородка под Киевом. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В центре села Белогородка под Киевом, произошел мощный взрыв в пятиэтажке. После взрыва разгорелся крупный пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Огонь разрушил часть здания, выгорели как минимум семь квартир, часть крыши. С помощью пожарных лестниц спасатели эвакуировали людей из пятого по третий этажи, некоторые пострадавшие - без сознания.

На ликвидацию аварии приехали три пожарные машины, две быстрые и экстренная служба газа.

Как сообщает ГСЧС Украины в Киевской области, взрыв произошел в квартире на третьем этаже, в результате чего 2 человека госпитализированы, из них 1 ребенок 2008 года рождения. Шестеро пострадавших после осмотра врачами от госпитализации отказались.

"Подразделениями ГСЧС выведены на свежий воздух 40 человек. Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушены окна", - добавили в официальном сообщении.

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Мощный взрыв произошел в пятиэтажке села Белогородка под Киевом 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
Две быстрые??? Мощный взрыв произошел в пятиэтажке села Белогородка под Киевом - Цензор.НЕТ 2979
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21.06.2021 15:28
+11
гугл перекладач...люди зовсім розучились мізками ворушити.
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21.06.2021 15:34
+9
Це лінгвістичні борошна гугл транслейта.
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21.06.2021 16:44
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Две быстрые??? Мощный взрыв произошел в пятиэтажке села Белогородка под Киевом - Цензор.НЕТ 2979
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21.06.2021 15:28 Ответить
А одна еще не доехала. Это плановая.
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21.06.2021 15:30 Ответить
гугл перекладач...люди зовсім розучились мізками ворушити.
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21.06.2021 15:34 Ответить
Швидка - скорая
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21.06.2021 15:36 Ответить
короновирус Сэр
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21.06.2021 15:37 Ответить
А навіщо?
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21.06.2021 16:05 Ответить
Львів'яни кажуть: нагла поміч.
Неважко уявити, які пекельні борошна чекають на того, хто застосував би гуглоперекладач для наглої помочі...
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21.06.2021 21:53 Ответить
неужели таджиков или молдован наняли?
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21.06.2021 15:36 Ответить
Це лінгвістичні борошна гугл транслейта.
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21.06.2021 16:44 Ответить
Завтра Зеленский выдаст ордера всем пострадавшим на новые квартиры в Киеве
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21.06.2021 15:30 Ответить
А в Зеленского в кармане пакет ордеров?
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21.06.2021 15:35 Ответить
Да,за отсутствием в голове мозгов...
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21.06.2021 15:45 Ответить
Интересная мысль!
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21.06.2021 15:46 Ответить
А Білогородка - це практично Київ. Так що все може бути.
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21.06.2021 16:01 Ответить
странно
взрыв на третьем этаже а тушат пятый
горит под крышей

муть какая то
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21.06.2021 15:32 Ответить
это фото с другого случая
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21.06.2021 15:34 Ответить
В селах повинна бути висотність 2 поверхи (максимум!!)
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21.06.2021 15:40 Ответить
Как корова и конь
Парнокопытные...
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21.06.2021 15:54 Ответить
Та не мелочись,в сёлах землянки, не более.
Где вы такие плодитесь, блин.....
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21.06.2021 16:25 Ответить
а у Києві - 5, максимум 7 поверхів!
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21.06.2021 17:07 Ответить
Комфортное жилье это не более 4-5 этажей в городах. Так во многих европейских да и американских городах (кроме Нью-Йорка может). Там никто шанхаи не строит. Нахрена в селах высотки лепить вообще уму не постежимо. Дома - максимум таунхаусы. Так живет цивилизованный мир.
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22.06.2021 09:47 Ответить
О 12-20 з Васильківської станції ДСНС виїхало 3 аварійно-рятувальні авто (з них 1 для висотних робіт). Це туди, чи ні?
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21.06.2021 16:41 Ответить
За стеною грянул взрыв,
Как мороз по коже.
Это Вася рогом
Вентиль потревожил.
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21.06.2021 16:45 Ответить
зеленский готовится к выборам ?
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21.06.2021 17:53 Ответить
Кто-то делал ремонт и просверлил перфоратором дырку сосебям в газовый котёл?
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21.06.2021 19:16 Ответить
 
 