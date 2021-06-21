Четверо российских наемников уничтожены на Донбассе, - заявление оккупантов

Под Лозовым Донецкой области ликвидированы четверо наемников РФ, еще пятеро - ранены.

Об этом сообщает так называемое "управление народной милиции" террористической группировки "ДНР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Оккупанты утверждают, что их наемники попали под минометный обстрел ВСУ.

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