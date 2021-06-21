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Четверо российских наемников уничтожены на Донбассе, - заявление оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Четверо российских наемников уничтожены на Донбассе, - заявление оккупантов

Под Лозовым Донецкой области ликвидированы четверо наемников РФ, еще пятеро - ранены.

Об этом сообщает так называемое "управление народной милиции" террористической группировки "ДНР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Оккупанты утверждают, что их наемники попали под минометный обстрел ВСУ.

Также читайте: С начала суток на Донбассе - три нарушения режима тишины, потерь нет, - штаб ООС

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+108
Слава Україні!
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21.06.2021 20:23
+79
Четверо российских наемников уничтожены на Донбассе, - заявление оккупантов - Цензор.НЕТ 1823

....
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21.06.2021 20:25
+70
Героям слава !!
Смерть роскатам на нашій землі !
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21.06.2021 20:32
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Слава Україні!
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21.06.2021 20:23 Ответить
Героям слава !!
Смерть роскатам на нашій землі !
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21.06.2021 20:32 Ответить
опять друг друга перестреляли
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21.06.2021 22:26 Ответить
"не виноватые мы !!!!!!!!!!!!!!" Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 384
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21.06.2021 23:57 Ответить
нас там немає!!!
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22.06.2021 10:44 Ответить
Смерть врагам!
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21.06.2021 20:44 Ответить
Брешут ! Их же там нет ?
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21.06.2021 20:46 Ответить
и нас там не было .... Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 7723
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21.06.2021 23:57 Ответить
Четверо российских наемников уничтожены на Донбассе, - заявление оккупантов - Цензор.НЕТ 1823

....
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21.06.2021 20:25 Ответить
Отдохнут в аду по самое не хочу.
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21.06.2021 20:48 Ответить
Слава Nації !!! Смерть воргам! Четверо российских наемников уничтожены на Донбассе, - заявление оккупантов - Цензор.НЕТ 6106
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21.06.2021 20:25 Ответить
Четверо российских наемников уничтожены на Донбассе, - заявление оккупантов - Цензор.НЕТ 9242
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21.06.2021 20:26 Ответить
Четверо российских наемников уничтожены на Донбассе, - заявление оккупантов - Цензор.НЕТ 5091
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21.06.2021 20:26 Ответить
Где этого енота носит??????
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21.06.2021 20:27 Ответить
Не вернулся от "парашутистов"
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21.06.2021 20:29 Ответить
Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 7964

не носит! не носит !!! футбол я смотрю !
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21.06.2021 20:45 Ответить
Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 7343

...
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21.06.2021 20:47 Ответить
Вася. до Вас велике прохання.

Будьте добрі, не відпускайте свого єнотика далеко

Без нього не так смакують такі новини.

Дякую.
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21.06.2021 21:29 Ответить
О! Другое дело! Далеко не отходите, плизьте!
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22.06.2021 07:50 Ответить
Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 929
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22.06.2021 00:20 Ответить
Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 7958
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21.06.2021 20:29 Ответить
овцеприматы заземлились...
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21.06.2021 20:31 Ответить
Оккупанты утверждают, что их наемники попали под минометный обстрел ВСУ.Источник: https://censor.net/ru/n3272617

Брешут, конечно. Подорвались на собственной мине или передоз кокаина от МИД эрефии...
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21.06.2021 20:32 Ответить
Кокаїн для пєчальной шкапи, а получлєнци натирають тім'я ацетоном
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21.06.2021 21:49 Ответить
Земля бетоном .гнидам...
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21.06.2021 20:32 Ответить
это не Мы , они уже мертвые пришли
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21.06.2021 20:32 Ответить
Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 7973
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21.06.2021 20:33 Ответить
Кгм... Зі святом друзі-у кожну хату. Смерть ворогам! Путін-*****! Слава Україні,Героям слава!
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21.06.2021 21:43 Ответить
Оккупанты утверждают, что их наемники попали под минометный обстрел ВСУ.

Новая власть кремля запрещает даже стрелять под угрозой уголовки, это тупо с автоматов нельзя стрелять, а уж про миномётный огонь вообще не верю..Скорее всего винторогие нажравшись палёнки..начали спорить кто из них будет вешать тряпку Луганды над Вашингтоном и не поделив эту честь перестрелялись..
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21.06.2021 20:34 Ответить
хорошо попали
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21.06.2021 20:35 Ответить
Яке прикре самогубство Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 1689
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21.06.2021 20:44 Ответить
Новая власть кремля? Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 697 А что, пуйло уже того что-ли?Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 9034
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21.06.2021 21:58 Ответить
Кто вас, зебилов, знает, бубочка вам команды из кремля передает или вы приказы ***** спинным мозгом чувствуете.
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21.06.2021 23:53 Ответить
Будник, шавка пидрошеновская, брысь в будку и не тявкай
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22.06.2021 07:21 Ответить
Російсько-фашистські загарбники несуть втрати і це прекрасно . Це супер як добре , бо кожен знищений російський фашист - це десятки врятованих людських життів . Погано що не всі 9 ліквідовані .Надіюсь поранені російські фашисти здохнуть в госпіталі
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21.06.2021 20:34 Ответить
Не, пусть лучше живут обузой на шее родственников или побираются по помойкам.
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21.06.2021 20:47 Ответить
Краще хай дохнуть зразу, ато після звільнення Донбасу цих "кормильцев" нам ще годувати прийдеться.
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22.06.2021 06:57 Ответить
Гут Вальдемар!
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21.06.2021 20:36 Ответить
Опять *********** и постелили друг друга, ещё
не много подождать и можно будет наблюдать, как
трупы попочленцев плывут по кальмюсу
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21.06.2021 20:36 Ответить
Не скорбим, не соболезнуем...вообще покуй.
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21.06.2021 20:40 Ответить
ну почему же покуй...мне вот очень даже приятно.. Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 8254
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21.06.2021 20:40 Ответить
Пора мокшанам посылать очередной гунконвой,ведь дохляки скоропортящийся продукт.
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21.06.2021 20:41 Ответить
В ОРДЛО из паРаши завезли крематорий на колёсах , так что с этим кремлевский упырь всё продумал 😡
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21.06.2021 20:45 Ответить
Стоїть черга у касу в Ашані, тут якась жінка хоче пройти без черги.
Симпатичний чоловік з посмішкою запитує її:
-Пані кудись поспішає?
-Я нє панімаю па вашему!
-Ну добре,можу і по-вашому-куда лезеш,*****? 😀
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21.06.2021 20:41 Ответить
ага, Микола Лукаш завжди до речі зі своїми анекдотами
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21.06.2021 22:30 Ответить
Хоть что-то скрасило наш вылет из Евро
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21.06.2021 20:41 Ответить
с таким счетом и проиграть не стыдно
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21.06.2021 20:45 Ответить
Выпускайте енота!
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21.06.2021 20:45 Ответить
то у тебя Белочка
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21.06.2021 20:46 Ответить
Шоу, не грубіянь людям!
Зараз же вибачся!
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21.06.2021 20:48 Ответить
так он енота с Белочкой спутал
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21.06.2021 20:51 Ответить
Абрикосівка - зло!
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21.06.2021 20:55 Ответить
Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 8951
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21.06.2021 23:41 Ответить
Проклятый хохлоcovid!4 славных русских воина заразились этой неизлечимой болезнью! Выпьем же за их здоровье,а так же за здоровье всех погибших за новороссию!!Путин не *****!
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21.06.2021 20:48 Ответить
Не ***** шойгу, бо його пріщвище з комі перекладається як яма з трупяками (погугліть), а путін***** - це аксіома.
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22.06.2021 00:05 Ответить
че т самострелы участились...паленки или дури паленой подогнали из за поребрика?) Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 891
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21.06.2021 20:48 Ответить
Здоровья погибшим, мы все весьма опечалены
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21.06.2021 20:54 Ответить
Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 1224
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21.06.2021 21:05 Ответить
Стодвацатка их подери, гандонов проклятых.
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21.06.2021 21:06 Ответить
Хоч якійсь хороші новини за сьогодні! Горіть в пеклі, виродки
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21.06.2021 21:18 Ответить
ну тепер хлопци без премий залышуться
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21.06.2021 21:28 Ответить
Кацапы, идите домой! Почему у вас продолжается война, вы что, газет не читаете?
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21.06.2021 21:28 Ответить
Повезло 4 семьям: и лишнего рта, от дебила избавились, и кредиты оплатят! Или *******, уже не платит??? =)
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21.06.2021 21:31 Ответить
У Кабзона концерт за концертом.
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21.06.2021 21:36 Ответить
Дело привычное, на "сссре" как вирус, до 9 концертов на 3 каналах в день праздника и выходных и гомосятина с лёнькой!
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21.06.2021 21:47 Ответить
Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 4825
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21.06.2021 21:44 Ответить
Українські міномети? Их там нет!
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21.06.2021 21:45 Ответить
не там ещё по кацапам "сапогом" добавили Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 3810
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21.06.2021 21:50 Ответить
Такі міномети продаються в кожному воєнторгу. Дакажитє что ета ми.
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22.06.2021 00:07 Ответить
Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 1800
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21.06.2021 21:45 Ответить
Откуда они там?
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21.06.2021 21:45 Ответить
Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 1664
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21.06.2021 21:46 Ответить
Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 5687
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21.06.2021 21:53 Ответить
вот сегодня как раз маленькая группа сдалась
и недавно еще одна
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21.06.2021 22:01 Ответить
Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 9269
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21.06.2021 21:57 Ответить
И чё? Значит хорошие журналисты, если кацапня решила их упомянуть.
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22.06.2021 01:27 Ответить
Яке прикре самогубство! Нехайщастить!
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21.06.2021 21:58 Ответить
Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 4586
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21.06.2021 22:00 Ответить
Це для хутина. Для ихтамнетов - камаринскую и пару мехов для баяна.
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22.06.2021 01:36 Ответить
Спасибо нашим воинам - героям! Убито четверо путинских выродков, а паровозом с ними подохнет ещё десятка два колорадских уродов.... На похоронах гости перепьют всякой гадости и , как обычно у лаптей, начнётся стрельба.... Уверен, трупов двадцать с поминок вынесут....
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21.06.2021 22:11 Ответить
На поверку может оказаться что угорели от местного самогона.
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21.06.2021 22:13 Ответить
Терміново! Ветерану російсько-української війни потрібна наша допомога (ФОТО)Червень 21, 2021 editor8Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 1157Волонтери Закарпаття Про допомогу звернувся ветеран АТОвець 128 бригади, Ваня Скляр ( позивний Зверьок). У Вані рак товстої кишки, зробили операцію, вивели стому. Проходить хіміотерапію, готують до наступної операції. Потрібні кошти. Картка Приват Банку: 4149 6293 4126 2608 - Ваня Читати далі …
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21.06.2021 22:20 Ответить
Жаже еслит это и так, то кто им виновать что они "попали"? Неуй шляться где ни попадя.
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21.06.2021 22:39 Ответить
Ну Слава Богу люди не погибли!
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21.06.2021 22:51 Ответить
Героям Слава! Смерть врагам!
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21.06.2021 23:25 Ответить
Футбол сьогодні не порадував то хоч це приємна новина. Все таки чотирьох козлорилих утилізували та п'ятьох підшкварили Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 469
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22.06.2021 00:20 Ответить
Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 3916
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22.06.2021 00:54 Ответить
Якщо у нас війна з Росією, тио як на ній можуть бути російські найманці? Ті хто пишуть таку дурню, хоч в загалі цікавилися 1-м Протоколом до Женевських конвенцій від 12.08.1949 щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів?
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22.06.2021 02:56 Ответить
Так війна з Росією. Ти заідки виліз кацап? Хто кацапа з пляшки спустив?!
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22.06.2021 11:13 Ответить
Якщо я кацап, то ти - дегенерат. Для тебе хворого написано - читай 1-й Протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949 щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, і не неси маячні.
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23.06.2021 22:45 Ответить
Тільки кацап на 7му році війни не знає з ким війна. Точніше знає але дурня "вмикає" ....
Не пиши як кацап й не будеш названий кацапом.
Війна з росією та її найманцями, тому що як регулярні війска рашисстов використовує путлер так й найманців.
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25.06.2021 02:38 Ответить
Поясню тобі дебілу, що визначає 1-й Протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949 щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Громадянин країни, яка перебуває в збройному конфлікті не може бути найманцем, це значить, дурило, що у війні між Україною і Росією громадяни цих країн найманцями не визнаються. Тобто, коли такі безграмотні дегенерати, як ти пишуть або кажуть про "російських найманців", то саме цим ви заперечуєте, що Росія є стороною конфлікту.
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28.06.2021 14:43 Ответить
Едина позитивна новина за останню добу.
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22.06.2021 02:58 Ответить
ИХ ТАМ НЕТ !

Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів - Цензор.НЕТ 4739
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22.06.2021 20:00 Ответить
Земля им бетоном.
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13.10.2021 17:53 Ответить
 
 