Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів

Під Лозовим на Донеччині ліквідовано чотирьох найманців РФ, ще п'ятьох - поранено.

Про це повідомляє так зване "управління народної міліції" терористичного угруповання "ДНР", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Окупанти стверджують, що їхні найманці потрапили під мінометний обстріл ЗСУ.

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