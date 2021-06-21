Чотирьох російських найманців знищено на Донбасі, - заява окупантів
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Під Лозовим на Донеччині ліквідовано чотирьох найманців РФ, ще п'ятьох - поранено.
Про це повідомляє так зване "управління народної міліції" терористичного угруповання "ДНР", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Окупанти стверджують, що їхні найманці потрапили під мінометний обстріл ЗСУ.
Топ коментарі
+108 Игнатьев Фион
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+79 Вася Шевченко f77d76ba
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+70 Amber
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Будь ласка, зачекайте...
Смерть роскатам на нашій землі !
....
не носит! не носит !!! футбол я смотрю !
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Будьте добрі, не відпускайте свого єнотика далеко
Без нього не так смакують такі новини.
Дякую.
Брешут, конечно. Подорвались на собственной мине или передоз кокаина от МИД эрефии...
Новая власть кремля запрещает даже стрелять под угрозой уголовки, это тупо с автоматов нельзя стрелять, а уж про миномётный огонь вообще не верю..Скорее всего винторогие нажравшись палёнки..начали спорить кто из них будет вешать тряпку Луганды над Вашингтоном и не поделив эту честь перестрелялись..
не много подождать и можно будет наблюдать, как
трупы попочленцев плывут по кальмюсу
Симпатичний чоловік з посмішкою запитує її:
-Пані кудись поспішає?
-Я нє панімаю па вашему!
-Ну добре,можу і по-вашому-куда лезеш,*****? 😀
Зараз же вибачся!
и недавно еще одна
Не пиши як кацап й не будеш названий кацапом.
Війна з росією та її найманцями, тому що як регулярні війска рашисстов використовує путлер так й найманців.