РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10530 посетителей онлайн
Новости Происшествия
4 872 6
взрыв (6119) граната (954) Киевская область (3540) пожар (5573) ГСЧС (4490)

Причиной взрыва и пожара в Белогородке могла быть граната, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Причиной взрыва и пожара в Белогородке могла быть граната, - ГСЧС

Точную причину случившегося еще предстоит выяснить, но речь однозначно не идет о взрыве газа.

Об этом корреспонденту "Суспільного" сказал замначальника ГУ по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины в Киевской области Сергей Майстренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Причиной взрыва точно не был газ. По свидетельствам местных жителей, взрыв был довольно мощным. Возможно, мы имеем дело со взрывным устройством, гранатой или чем-то подобным", - сказал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Белогородке произошел врыв. Один человек погиб - его тело нашли в квартире после ликвидации пожара. Двое жителей дома были госпитализированы, еще шестеро - пострадали, но от госпитализации отказались. Пожар распространился на 4, 5 этажи и крышу. Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.

Читайте: Один человек погиб в результате пожара и взрыва в Белогородке под Киевом

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
граната-и пожар? Причиной взрыва и пожара в Белогородке могла быть граната, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5626
показать весь комментарий
21.06.2021 21:36 Ответить
Може термобарична граната? Але ж кажуть, що ****** конструкція вціліла. І пів дня гасили. Дивно.
показать весь комментарий
21.06.2021 21:42 Ответить
От противотанковой, вполне возможно.
Да и противопехотная, вполне способна была повредить газопровод и вызвать возгорание.
показать весь комментарий
21.06.2021 21:43 Ответить
не граната а ОБЕЗЬЯНА С ГРАНАТОЙ
показать весь комментарий
21.06.2021 22:23 Ответить
Помню ставил вышку гринфилд, 10 лет назад
Питание еще не подключили, но антенны уже смонтировали
Селяне собрали целый митинг - мол им голова болит от излучения!!!
Так и тут - это не газ, это граната!!)))
И ниодно ниразу, никогда не слышало и невидело взрыва от газовой смеси в замкнутом пространстве или гранаты в той же квартире
показать весь комментарий
21.06.2021 21:49 Ответить
Звісно, що не газконтора не винувата і витоку газу не було. Головне прокричати навіть, якщо й винуваті.
показать весь комментарий
21.06.2021 22:25 Ответить
 
 