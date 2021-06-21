Причиной взрыва и пожара в Белогородке могла быть граната, - ГСЧС
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Точную причину случившегося еще предстоит выяснить, но речь однозначно не идет о взрыве газа.
Об этом корреспонденту "Суспільного" сказал замначальника ГУ по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины в Киевской области Сергей Майстренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Причиной взрыва точно не был газ. По свидетельствам местных жителей, взрыв был довольно мощным. Возможно, мы имеем дело со взрывным устройством, гранатой или чем-то подобным", - сказал он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Белогородке произошел врыв. Один человек погиб - его тело нашли в квартире после ликвидации пожара. Двое жителей дома были госпитализированы, еще шестеро - пострадали, но от госпитализации отказались. Пожар распространился на 4, 5 этажи и крышу. Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.
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Да и противопехотная, вполне способна была повредить газопровод и вызвать возгорание.
Питание еще не подключили, но антенны уже смонтировали
Селяне собрали целый митинг - мол им голова болит от излучения!!!
Так и тут - это не газ, это граната!!)))
И ниодно ниразу, никогда не слышало и невидело взрыва от газовой смеси в замкнутом пространстве или гранаты в той же квартире