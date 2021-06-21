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Причиною вибуху і пожежі в Білогородці могла бути граната, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Причиною вибуху і пожежі в Білогородці могла бути граната, - ДСНС

Точну причину того, що сталося, ще слід з'ясувати, але однозначно не йдеться про вибух газу.

Про це кореспонденту "Суспільного" сказав заступник начальника ГУ з питань реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України в Київській області Сергій Майстренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Причиною вибуху точно не був газ. За свідченнями місцевих жителів, вибух був досить потужним. Можливо, ми маємо справу з вибуховим пристроєм, гранатою або чимось подібним", - сказав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 21 червня в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Білогородці стався вибух.  Одна людина загинула - тіло знайшли в квартирі після ліквідації пожежі. Двох осіб було госпіталізовано, ще шестеро - постраждали, але від госпіталізації відмовилися. Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і дах. Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.

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граната-и пожар? Причиной взрыва и пожара в Белогородке могла быть граната, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5626
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21.06.2021 21:36 Відповісти
Може термобарична граната? Але ж кажуть, що ****** конструкція вціліла. І пів дня гасили. Дивно.
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21.06.2021 21:42 Відповісти
От противотанковой, вполне возможно.
Да и противопехотная, вполне способна была повредить газопровод и вызвать возгорание.
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21.06.2021 21:43 Відповісти
не граната а ОБЕЗЬЯНА С ГРАНАТОЙ
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21.06.2021 22:23 Відповісти
Помню ставил вышку гринфилд, 10 лет назад
Питание еще не подключили, но антенны уже смонтировали
Селяне собрали целый митинг - мол им голова болит от излучения!!!
Так и тут - это не газ, это граната!!)))
И ниодно ниразу, никогда не слышало и невидело взрыва от газовой смеси в замкнутом пространстве или гранаты в той же квартире
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21.06.2021 21:49 Відповісти
Звісно, що не газконтора не винувата і витоку газу не було. Головне прокричати навіть, якщо й винуваті.
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21.06.2021 22:25 Відповісти
 
 