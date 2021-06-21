Зеленский: "Сборная, мы с тобой! Слава Украине!"
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал футбольную сборную после поражения от Австрии на Евро-2020.
Слова поддержки глава государства высказал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Это Евро-2020, где лучшие из лучших. Да, снова тяжелый матч. Да, сегодня у нас горькое и обидное поражение. Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашу с вами поддержку! Потому что это - наши ребята. Сборная, мы с тобой! Слава Украине!" - написал Зеленский.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня Украина уступила Австрии в чемпионате Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:1.
Топ комментарии
+20 саша паламарчук
показать весь комментарий21.06.2021 22:14
+15 саша паламарчук
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+13 Вася Неважно
показать весь комментарий21.06.2021 22:04
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PR only..
а он не может за какую нибудь другую сборную поболеть ? хотя бы на время чемпионата
Ашотама з тарифами?
YouTube краще.
Я вже не кажу про ситуацію на лінії розмежування, але ж ні слова тижнями! А тут година і постик!
Хто ще з дебілоїдів, що привели це порожнє місце до влади, не розуміє приорітетів цього найвеличнішого постраждалого?
ПС. Реагування на подібні випадки - це справа виключно місцевої влади найнижчого рівня, не більше того.
зеленого не буде супостата!
А буде Порох! Буде НАТО!
І Томос буде на землі! Слава Україні!👍🏼😀😊
Але без Бариги.
Таке ж лайно, як і Зебіл.
Тільки іншого кольору...
Українська футбольна тактика - це зіграти матчі в групі таким чином, щоб твій вихід з групи залежав від 4х інших матчів. З дитинства пам'ятаю цю муйню, коли чекаєш результати інших матчів, бо самі нікуя вирішити не змогли. Традиція
Из-за этого у нас не снизится урожайность, производительность труда и т.д.
Слава Украине!!!