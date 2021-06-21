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Зеленский: "Сборная, мы с тобой! Слава Украине!"

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал футбольную сборную после поражения от Австрии на Евро-2020.

Слова поддержки глава государства высказал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Это Евро-2020, где лучшие из лучших. Да, снова тяжелый матч. Да, сегодня у нас горькое и обидное поражение. Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашу с вами поддержку! Потому что это - наши ребята. Сборная, мы с тобой! Слава Украине!" - написал Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня Украина уступила Австрии в чемпионате Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:1.

Зеленский: Сборная, мы с тобой! Слава Украине! 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
До речі, а ось і винуватець поразки Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 4635

Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 5613
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21.06.2021 22:14
+15
нуууу я вважаю, що приблизно в багатьох так і було Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 9259

Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 1124
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21.06.2021 22:12
+13
Беданосец.
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21.06.2021 22:04
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тогда почему проиграли?
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21.06.2021 22:03 Ответить
Зеленский на контроль взял!..
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22.06.2021 12:52 Ответить
Ну *******, хоч би крикнув как болельщики, да, но нет, эта ж пагибнуть люде..
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21.06.2021 22:03 Ответить
І завтра кловану покажуть нові рейтинги. По ідеї д'єрьмака такі заяви повинні допомогти.
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21.06.2021 22:04 Ответить
Беданосец.
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21.06.2021 22:04 Ответить
Главная проблема что у футболистов нет мотивации, они получают свои деньги вне зависимости от результата. Вот и ходят по полю как сонные мухи.
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21.06.2021 22:05 Ответить
прям как наши депутаты и чиновники Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 9691
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21.06.2021 22:10 Ответить
Главная проблема это тренер. Шева был хорошим футболистом. Подолгу отрабатывал свой знаменитый крученый от боковой в девятку. Ему не знаком принцип командной игры. С австрийцами уже была видна командная игра. А не "беги, парень, забивай банку, а мы возле своих ворот подождем". Плохо что примерно 80% атак были по центру и противник ждал этого.
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21.06.2021 22:15 Ответить
Шева прекрасный тренер, если смог с таким барахлом привести команду на чемпионат. Видали мы тренеров разных. И Гвардиола ничего не сможет слепить из такого г..на.
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21.06.2021 22:44 Ответить
футболисты получают от УЕФА премии - чем выше тем больше. Полуфиналисты, финалисты и чемпионы получают разные суммы.
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21.06.2021 22:45 Ответить
Здается мне - это касается клубных турниров, а не игр сборных.
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22.06.2021 15:03 Ответить
Тююю...
PR only..
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21.06.2021 22:06 Ответить
**** . знал бы раньше что и Зеля болеет . хоть бы не надеялся Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 4897
а он не может за какую нибудь другую сборную поболеть ? хотя бы на время чемпионата Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 7699
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21.06.2021 22:09 Ответить
нуууу я вважаю, що приблизно в багатьох так і було Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 9259

Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 1124
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21.06.2021 22:12 Ответить
Ты, как для такого гнома, чересчур круто жрешь. Не каждый может освоить 10К ежедневно
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21.06.2021 22:12 Ответить
Сьогодні ми бачили на полі безпорадне стадо що деколи робило вигляд що чинить опір, ганьба як у 2016р.
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21.06.2021 22:12 Ответить
смотришь как кацапы играют? Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 2130
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21.06.2021 22:15 Ответить
Зараз гляну, одна надія на данців що спокійно засну.
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21.06.2021 22:39 Ответить
Слава Данії! 4:1.
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21.06.2021 23:44 Ответить
хохли на росії. що, **** кацапська, новий нік придбав?
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21.06.2021 22:15 Ответить
там в опе есть кто нибудь,кто контроллирует открывание членотрясом рта? Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 5232
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21.06.2021 22:13 Ответить
До речі, а ось і винуватець поразки Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 4635

Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 5613
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21.06.2021 22:14 Ответить
путен *****?😂🌷×××
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21.06.2021 22:47 Ответить
Дурнику, ти пишеш людині, яка відзначена нагородами за бойові заслуги.
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21.06.2021 22:55 Ответить
Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 678
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21.06.2021 22:42 Ответить
Надо было Зеленскому перед игрой сборной собрать СНБО и в случае поражения ввести против них санкции! Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 4259
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21.06.2021 22:14 Ответить
а еще лучше - самому на поле выйти, показать "как надо играть". от смеха соперник с газона не пондимался бы.
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21.06.2021 22:41 Ответить
Це всього лише гра. Крім Зеленського, поразкою ніхто не задоволений.
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21.06.2021 22:15 Ответить
Клоун? Где слава?
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21.06.2021 22:17 Ответить
Пук в калюжу !!
Ашотама з тарифами?
YouTube краще.
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21.06.2021 22:17 Ответить
А на вибух і загибель людини в Білогородці вже добу немає реакції, хоча до Білогородки від ОПи якихось 20-30км, а до Бухаресту більше тисячі...
Я вже не кажу про ситуацію на лінії розмежування, але ж ні слова тижнями! А тут година і постик!
Хто ще з дебілоїдів, що привели це порожнє місце до влади, не розуміє приорітетів цього найвеличнішого постраждалого?
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21.06.2021 22:18 Ответить
Кожен день в Україні тільки в ДТП гине від 8 до 12 чоловік. Це не рахуючи загиблих в результаті інших пригод та нещасних випадків. Якщо президент буде реагувати на кожен з них...
ПС. Реагування на подібні випадки - це справа виключно місцевої влади найнижчого рівня, не більше того.
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21.06.2021 22:38 Ответить
І на оновленій землі
зеленого не буде супостата!
А буде Порох! Буде НАТО!
І Томос буде на землі! Слава Україні!👍🏼😀😊
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21.06.2021 22:20 Ответить
Чи доживемо. Кількість зебілів зменшується, але дуже повільно.
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21.06.2021 22:58 Ответить
Героям Слава!
Але без Бариги.
Таке ж лайно, як і Зебіл.
Тільки іншого кольору...
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22.06.2021 08:10 Ответить
сегодня они играли как перепуганое стадо!!!!
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21.06.2021 22:21 Ответить
Надо просто перестать забивать !!!!!!!!Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 9816
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21.06.2021 22:23 Ответить
бревно дрова подбодрило ...
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21.06.2021 22:29 Ответить
Селедк. Дайте ему селедки!
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21.06.2021 22:30 Ответить
Сцарь Мидарас,все к чему не прикоснется,превращается в дерьмо
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21.06.2021 22:33 Ответить
Зачем платить за бесполезного президента, за министров, при которых живётся всё хуже, за сборную , которая всё равно проиграет?
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21.06.2021 22:33 Ответить
ПаРаша - Дания 0-1 . путин ху и ло ! Ля -ля-ля-ля
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21.06.2021 22:42 Ответить
Так, данці поки що грають непогано Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 9387 Вперед, Вікінги!
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21.06.2021 22:44 Ответить
Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 6786
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21.06.2021 22:51 Ответить
ПреЗедент клоун і збірна з футболу каліки. Австрія билась за перемогу, Данія зараз рве і мече на полі. А наші "звєзди" ходили піжони по полі.
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21.06.2021 22:43 Ответить
Навіть коментатор сказав що таке враження наче у австріяків на одного гравця більше.
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21.06.2021 22:44 Ответить
Надо футбол играть, а не нашивки нашивать. Много политики, мало футбола. Вот и результат.
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21.06.2021 22:47 Ответить
Совершенно верно. Давно уже заметил, - чем меньше в спорте политики, пафоса и гонора, тем лучше результат. Помню сколько в стране было ажиотажа и помпы вокруг футбола перед и во время отбора на ЧМ-2002. Бесконечные репортажи, плакаты и лозунги : "Наша мета - 2002" ! Как итог - унылая игра и непопадание в финальную часть. А перед отбором ЧМ-2006 никакой шумихи не было и сборная спокойно вышла в финальную часть с первого места. Причём, если мне не изменяет память, то досрочно. Вот и теперь видим похожую картину : лозунги, слоганы, гербы, гимны, помпа и пафос вместо содержательной игры.
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22.06.2021 11:02 Ответить
Є версія/думки, що наші "злили" гру, щоб вийти з групи з третього місця і не потрапити на Італію. Але це небезпечна стратегія..... З шести груп виходять 4 кращі за показниками команди.
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21.06.2021 22:48 Ответить
Радуешся, организм неукраинский? Позору радуешся?
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21.06.2021 22:51 Ответить
Він еврей. Ваш допис може буди оцінений як антисемітизм. Обережніше, будь ласка.
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21.06.2021 23:00 Ответить
Зверніть увагу на цей допис. Так хитродупі намагаються дресирувати титульну націю. Дозволимо?
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22.06.2021 08:02 Ответить
Слава добывается борьбой и победами.
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21.06.2021 23:08 Ответить
Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 5395
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21.06.2021 23:08 Ответить
Так, вони зганьбили це гасло...
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22.06.2021 08:03 Ответить
ПаРаша - Дания 0-2, путин ху и ло ! Ля -ля-ля-ля
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21.06.2021 23:16 Ответить
Майте повагу до президента! Не "зелене сцикло", а "грін пісь".
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21.06.2021 23:23 Ответить
Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 1027
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22.06.2021 08:02 Ответить
ПаРаша - Дания 1-3, путин ху и ло ! Ля -ля-ля-ля
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21.06.2021 23:36 Ответить
Та засунь ти свій 95 номер собі в сраку, воно ще і "вболюває"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.06.2021 23:51 Ответить
Хоть на этот раз ЗЕ выразился правильно Сборная мы с Тобой и вылетайте вместе с ней.
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22.06.2021 00:33 Ответить
Pødilskě padlø

Українська футбольна тактика - це зіграти матчі в групі таким чином, щоб твій вихід з групи залежав від 4х інших матчів. З дитинства пам'ятаю цю муйню, коли чекаєш результати інших матчів, бо самі нікуя вирішити не змогли. Традиція
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22.06.2021 01:19 Ответить
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ футбол это бизнес и повиливает на статки хозяев команд и высокооплачиваемых, рабов т.с.футболистов!!!
Из-за этого у нас не снизится урожайность, производительность труда и т.д.

Слава Украине!!!
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22.06.2021 05:49 Ответить
Вот кто виноват
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22.06.2021 07:25 Ответить
Віслюк апокаліпсису. Анти-Мідас. Все, до чого не торкнеться, перетворюється на лайно.
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22.06.2021 08:21 Ответить
Так виглядає, браття, що справжнє ***** - і є Зеленський.
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22.06.2021 19:39 Ответить
 
 