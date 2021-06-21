Зеленский: "Сборная, мы с тобой! Слава Украине!"

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал футбольную сборную после поражения от Австрии на Евро-2020.

Слова поддержки глава государства высказал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Это Евро-2020, где лучшие из лучших. Да, снова тяжелый матч. Да, сегодня у нас горькое и обидное поражение. Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашу с вами поддержку! Потому что это - наши ребята. Сборная, мы с тобой! Слава Украине!" - написал Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня Украина уступила Австрии в чемпионате Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:1.